Велокросс. Telenet Superprestige Gullegem-2026. Женщины. Результаты

Категория:
VeloRESULTS / VeloCLUB
Дата:
Сегодня, 16:32
|
1
|
Fouquenet Amandine
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
48:00:00
|
2
|
Norbert Riberolle Marion
|
Crelan - Corendon
|
0:09
|
3
|
Carrier Rafaelle
|
0:11
|
4
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
0:16
|
5
|
Bäckstedt Zoe
|
CANYON//SRAM zondacrypto
|
0:27
|
6
|
Burquier Line
|
0:28
|
7
|
Clauzel Hélène
|
Team EKOÏ
|
0:36
|
8
|
Neff Jolanda
|
1:24
|
9
|
Borghesi Letizia
|
AG Insurance - Soudal Team
|
1:51
|
10
|
Langenbarg Puck
|
Fenix-Deceuninck Development Team
|
2:05
|
11
|
Van de Steene Kim
|
2:40
|
12
|
Rodríguez Sofia
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
2:48
|
13
|
Clauzel Perrine
|
Sebmotobikes CX Team
|
2:50
|
14
|
González Lucía
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
2:53
|
15
|
Knijnenburg Anne
|
VolkerWessels Cycling Team
|
3:22
