UCI World Cup Flamanville-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 16:30
|
1
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
47:26
|
2
|
Fouquenet Amandine
|
Arkéa - B&B Hotels Women
|
0:16
|
3
|
Alvarado Ceylin del Carmen
|
Fenix-Deceuninck
|
0:22
|
4
|
van der Heijden Inge
|
Crelan - Corendon
|
0:44
|
5
|
Bentveld Leonie
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:50
|
6
|
van Anrooij Shirin
|
Baloise Glowi Lions
|
1:03
|
7
|
Norbert Riberolle Marion
|
Crelan - Corendon
|
1:07
|
8
|
Clauzel Hélène
|
1:19
|
9
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
1:21
|
10
|
Moors Fleur
|
Baloise Glowi Lions
|
1:45
|
11
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
2:11
|
12
|
Betsema Denise
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
2:13
|
13
|
Verdonschot Laura
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
2:18
|
14
|
Gery Célia
|
AS Bike Racing / France Literie
|
2:23
|
15
|
Cusack Lidia
|
CXD Trek Bikes
|
2:33
|
16
|
Clauzel Perrine
|
Sebmotobikes CX Team
|
2:41
|
17
|
Muller Amandine
|
AS Bike Racing / France Literie
|
2:48
|
18
|
Drake Ffion
|
2:49
|
19
|
Kay Anna
|
Velopro-EGS Group-Alpha Motorhomes
|
2:50
|
20
|
Sarkisov Katherine
|
CXD Trek Bikes
|
2:51
|
21
|
Musgrave Kaya
|
Pure Energy Drink - Haro Bikes by Corego
|
2:52
|
22
|
Vervloet Sterre
|
Deschacht - Hens CX Team
|
3:25
|
23
|
Gallezot Electa
|
Sebmotobikes CX Team
|
3:35
|
24
|
Rodríguez Sofia
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
,,
|
25
|
Desprez Lison
|
ACT Cycling
|
3:37
|
26
|
Crabbé Kiona
|
Athletes for Hope
|
3:42
|
27
|
Megale Anna
|
Competitive Edge Racing
|
3:53
|
28
|
Crees Xan
|
3:56
|
29
|
De Schoesitter Shanyl
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
4:04
|
30
|
Devigne Camille
|
CJ O'Shea Racing
|
4:14
|
31
|
Day Elena
|
Spectra Racing
|
4:17
|
32
|
Mcgill Sidney
|
4:20
|
33
|
Aseltine Mia
|
Competitive Edge Racing
|
4:35
|
34
|
Wenzel Liv
|
Sebmotobikes CX Team
|
4:40
|
35
|
Moes Noï
|
WV Schijndel
|
4:47
|
36
|
Peeters Jinse
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
4:56
|
37
|
Morichon Anaïs
|
Lanester Women Morbihan
|
5:00
|
38
|
Valade Alexandra
|
UVCA Troyes
|
5:05
|
39
|
Klaes Lise
|
UVCA Troyes
|
5:17
|
40
|
Moulin Anaïs
|
VCA Anjos KTM
|
5:18
|
41
|
Inglis Hope
|
Spectra Racing
|
5:30
|
42
|
Eyeington Kacey
|
5:43
|
43
|
Sonnemans Sara
|
WV Schijndel
|
7:00
|
44
|
Lopez Ana
|
7:11
|
45
|
Sonnemann Lyllie
|
CXD Trek Bikes
|
+1 lap
|
DNF
|
Worst Annemarie
|
Seven Racing
