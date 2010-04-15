Вуэльта Испании-2025. Результаты 3 этапа

- Категория:
Сан-Маурицио-Канавезе - Черес, 134,6 км
|
|
|
1
|
|
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|
2:59:24
|
|
|
2
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
3
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
4
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
5
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
|
|
|
6
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
|
|
|
7
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
8
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
|
|
|
9
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL
|
|
|
|
|
10
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
11
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro
|
|
|
|
|
12
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
13
|
|
David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro
|
|
|
|
|
14
|
|
Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
15
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
16
|
|
Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
|
|
|
17
|
|
Fernando Barcelo (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
|
|
|
18
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
|
|
|
19
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
20
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
21
|
|
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
|
|
|
|
|
22
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
|
|
|
23
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
|
|
|
24
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
|
|
|
25
|
|
Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
26
|
|
Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
27
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
28
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
29
|
|
Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
30
|
|
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
31
|
|
Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
32
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
|
|
|
33
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
34
|
|
Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers
|
|
|
|
|
35
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
36
|
|
Javier Romo (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
37
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
38
|
|
Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty
|
|
|
|
|
39
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
40
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
|
|
|
41
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
42
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
43
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
44
|
|
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
|
|
|
|
|
45
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
|
|
|
46
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
|
|
|
47
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
|
|
|
48
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
|
|
|
49
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
50
|
|
Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
51
|
|
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
52
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
|
|
|
53
|
|
Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost
|
|
|
|
|
54
|
|
Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels
|
|
|
|
|
55
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
56
|
|
Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels
|
|
|
|
|
57
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
|
|
|
58
|
|
Arjen Livyns (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
59
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
|
|
|
60
|
|
Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
61
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
|
|
|
62
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
|
|
|
63
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
64
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
65
|
|
Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro
|
|
|
|
|
66
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
|
|
|
67
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
|
|
|
68
|
|
Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
69
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
|
|
|
70
|
|
Simon Carr (Gbr) Cofidis
|
|
00::
|
Генеральная классификация после 3 этапа:
1. Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа
Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа
