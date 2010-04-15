Вуэльта Испании-2025. Результаты 3 этапа

VeloNEWS
Сан-Маурицио-Канавезе - Черес, 134,6 км

 

 

1

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

2:59:24

 

 

2

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

3

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

4

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

5

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

6

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

 

 

 

7

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

8

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

9

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

 

 

 

10

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

11

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

 

 

 

12

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

13

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

 

 

 

14

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

15

 

Gianmarco Garofoli (Ita) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

16

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

17

 

Fernando Barcelo (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

18

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

19

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

20

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

21

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

22

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

 

 

 

23

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

 

 

 

24

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

25

 

Valentin Paret-Peintre (Fra) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

26

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

27

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

28

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

29

 

Ramses Debruyne (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

30

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

31

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

32

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

33

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

34

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

 

 

 

35

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

36

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

37

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

38

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

 

 

 

39

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

40

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

41

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

42

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

 

 

 

43

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

44

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

45

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

46

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

 

 

 

47

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

48

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

49

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

50

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

51

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

52

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

53

 

Archie Ryan (Irl) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

54

 

Raul Garcia Pierna (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

55

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

56

 

Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels

 

 

 

 

57

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

58

 

Arjen Livyns (Bel) Lotto

 

 

 

 

59

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

 

 

 

60

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

61

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

 

 

 

62

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

 

 

 

63

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

 

 

 

64

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

65

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

 

 

 

66

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

 

 

 

67

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

 

 

 

68

 

Sergio Higuita (Col) XDS Astana Team

 

 

 

 

69

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

 

 

 

70

 

Simon Carr (Gbr) Cofidis

 

00:: 

 

 

 

Генеральная классификация после 3 этапа:
1. Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike 

 

Вуэльта Испании-2025. Превью

Вуэльта Испании-2025. Результаты 1 этапа

Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа

 

  1. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Сегодня, 18:35 | Регистрация: 21.05.2023

    Эх, Мадс, почти получилось.

    Гойду, братья и сёстры! Гойду!

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 18:39 | Регистрация: 4.08.2018

    Годю, конечно, красавчик здесь. Слегка щелкнул Мадса по носу. Умудрившись на таком повороте на подъём выскочить вперед, не потеряв скорость.

  3. Имя: Алекс

    zalex567

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 13.03.2015

    А ведь я вчера писал, что надо обратить внимание на Давида Годю и на то что парень растёт от гонки к гонке.

  4. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 15.04.2010

    Годю более круче вошёл в вираж и этим накозал Петерсона. А так этап получился скучноватым.

  5. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 18:47 | Регистрация: 30.09.2019

    ибо нефиг!

