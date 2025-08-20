Тур Германии-2025. Этап 3. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:29
Arnsberg - Kassel, 175.7 км
|
1
|
van Poppel Danny
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
релегирован
за нарушение прямолинейности в спринте.
|
3:53:10
|
2
|
Wærenskjold Søren
|
Uno-X Mobility
|
,,
|
3
|
Jeannière Emilien
|
Team TotalEnergies
|
,,
|
4
|
Watson Samuel
|
INEOS Grenadiers
|
,,
|
5
|
Sheehan Riley
|
Israel - Premier Tech
|
,,
|
6
|
Barrenetxea Jon
|
Movistar Team
|
,,
|
7
|
Raccagni Noviero Andrea
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
8
|
Brennan Matthew
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
9
|
Zambanini Edoardo
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
10
|
Haller Marco
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
11
|
Mayrhofer Marius
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
12
|
Van den Bossche Fabio
|
Alpecin - Deceuninck
|
,,
|
13
|
Eenkhoorn Pascal
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
14
|
Narváez Jhonatan
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
15
|
Vader Milan
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
,,
|
16
|
Neilands Krists
|
Israel - Premier Tech
|
,,
|
17
|
Guerreiro Ruben
|
Movistar Team
|
,,
|
18
|
Van Wilder Ilan
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
19
|
Schiffer Anton
|
BIKE AID
|
,,
|
20
|
Romeo Iván
|
Movistar Team
|
,,
|
21
|
Leijnse Enzo
|
Team Picnic PostNL
|
,,
|
22
|
Adamietz Johannes
|
REMBE | rad-net
|
,,
|
23
|
Cattaneo Mattia
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
24
|
Delbove Joris
|
Team TotalEnergies
|
,,
|
25
|
August Andrew
|
INEOS Grenadiers
|
,,
|
26
|
Gelders Gil
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
27
|
Doubey Fabien
|
Team TotalEnergies
|
,,
|
28
|
Politt Nils
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
29
|
van Aert Wout
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
30
|
Warbasse Larry
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
31
|
Christen Jan
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
32
|
Graat Tijmen
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
33
|
Louvel Matis
|
Israel - Premier Tech
|
,,
|
34
|
Van Kerckhove Matisse
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0:12
|
35
|
Zimmermann Georg
|
Intermarché - Wanty
|
0:17
|
36
|
Lipowitz Florian
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
0:27
|
37
|
McNulty Brandon
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0:56
|
38
|
Majka Rafał
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
39
|
Kruijswijk Steven
|
Team Visma | Lease a Bike
|
1:16
Генеральная классификация после 3 этапа:
|
1
|
Wærenskjold Søren
|
Uno-X Mobility
|
13:00:47
|
2
|
Narváez Jhonatan
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0:06
|
3
|
Sheehan Riley
|
Israel - Premier Tech
|
0:11
|
4
|
van Poppel Danny
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
0:15
|
5
|
van Aert Wout
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0:23
|
6
|
Watson Samuel
|
INEOS Grenadiers
|
0:25
|
7
|
Brennan Matthew
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
8
|
Mayrhofer Marius
|
Tudor Pro Cycling Team
|
0:26
|
9
|
Haller Marco
|
Tudor Pro Cycling Team
|
0:28
|
10
|
Eenkhoorn Pascal
|
Soudal Quick-Step
|
0:31
|
11
|
Romeo Iván
|
Movistar Team
|
,,
|
12
|
Politt Nils
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0:32
|
13
|
Van Wilder Ilan
|
Soudal Quick-Step
|
0:33
|
14
|
Zambanini Edoardo
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
15
|
Raccagni Noviero Andrea
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
16
|
Gelders Gil
|
Soudal Quick-Step
|
0:34
|
17
|
Doubey Fabien
|
Team TotalEnergies
|
,,
|
18
|
Jeannière Emilien
|
Team TotalEnergies
|
0:35
|
19
|
Christen Jan
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0:36
|
20
|
Van den Bossche Fabio
|
Alpecin - Deceuninck
|
0:37
