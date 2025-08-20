VeloNEWS
Тур Германии-2025. Этап 3. Результаты

Arnsberg - Kassel, 175.7 км

 

1

 van Poppel Danny

Red Bull - BORA - hansgrohe

релегирован 

за нарушение прямолинейности в спринте.

 

  

3:53:10

  

2

 Wærenskjold Søren

Uno-X Mobility

    

,,

  

3

 Jeannière Emilien

Team TotalEnergies

    

,,

  

4

 Watson Samuel

INEOS Grenadiers

    

,,

  

5

 Sheehan Riley

Israel - Premier Tech

    

,,

  

6

 Barrenetxea Jon

Movistar Team

    

,,

  

7

 Raccagni Noviero Andrea

Soudal Quick-Step

    

,,

  

8

 Brennan Matthew

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

  

9

 Zambanini Edoardo

Bahrain - Victorious

    

,,

  

10

 Haller Marco

Tudor Pro Cycling Team

  

,,

  

11

 Mayrhofer Marius

Tudor Pro Cycling Team

  

,,

  

12

 Van den Bossche Fabio

Alpecin - Deceuninck

    

,,

  

13

 Eenkhoorn Pascal

Soudal Quick-Step

    

,,

  

14

 Narváez Jhonatan

UAE Team Emirates - XRG

  

,,

  

15

 Vader Milan

Q36.5 Pro Cycling Team

  

,,

  

16

 Neilands Krists

Israel - Premier Tech

    

,,

  

17

 Guerreiro Ruben

Movistar Team

    

,,

  

18

 Van Wilder Ilan

Soudal Quick-Step

    

,,

  

19

 Schiffer Anton

BIKE AID

      

,,

  

20

 Romeo Iván

Movistar Team

    

,,

  

21

 Leijnse Enzo 

Team Picnic PostNL

    

,,

  

22

 Adamietz Johannes

REMBE | rad-net

    

,,

  

23

 Cattaneo Mattia

Soudal Quick-Step

    

,,

  

24

 Delbove Joris

Team TotalEnergies

    

,,

  

25

 August Andrew

INEOS Grenadiers

    

,,

  

26

 Gelders Gil

Soudal Quick-Step

    

,,

  

27

 Doubey Fabien

Team TotalEnergies

    

,,

  

28

 Politt Nils

UAE Team Emirates - XRG

  

,,

  

29

 van Aert Wout

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

  

30

 Warbasse Larry

Tudor Pro Cycling Team

  

,,

  

31

 Christen Jan

UAE Team Emirates - XRG

  

,,

  

32

 Graat Tijmen

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

  

33

 Louvel Matis

Israel - Premier Tech

    

,,

  

34

 Van Kerckhove Matisse

Team Visma | Lease a Bike

  

0:12

  

35

 Zimmermann Georg

Intermarché - Wanty

    

0:17

  

36

 Lipowitz Florian

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

0:27

  

37

 McNulty Brandon

UAE Team Emirates - XRG

  

0:56

  

38

 Majka Rafał

UAE Team Emirates - XRG

  

,,

  

39

 Kruijswijk Steven

Team Visma | Lease a Bike

  

1:16

  
               

 

 

Генеральная классификация после 3 этапа:

 

1

 Wærenskjold Søren

Uno-X Mobility

  

13:00:47

2

 Narváez Jhonatan

UAE Team Emirates - XRG

0:06

3

 Sheehan Riley

Israel - Premier Tech

  

0:11

4

 van Poppel Danny

Red Bull - BORA - hansgrohe

0:15

5

 van Aert Wout

Team Visma | Lease a Bike

0:23

6

 Watson Samuel

INEOS Grenadiers

  

0:25

7

 Brennan Matthew

Team Visma | Lease a Bike

,,

8

 Mayrhofer Marius

Tudor Pro Cycling Team

0:26

9

 Haller Marco

Tudor Pro Cycling Team

0:28

10

 Eenkhoorn Pascal

Soudal Quick-Step

  

0:31

11

 Romeo Iván

Movistar Team

  

,,

12

 Politt Nils

UAE Team Emirates - XRG

0:32

13

 Van Wilder Ilan

Soudal Quick-Step

  

0:33

14

 Zambanini Edoardo

Bahrain - Victorious

  

,,

15

 Raccagni Noviero Andrea

Soudal Quick-Step

  

,,

16

 Gelders Gil

Soudal Quick-Step

  

0:34

17

 Doubey Fabien

Team TotalEnergies

  

,,

18

 Jeannière Emilien

Team TotalEnergies

  

0:35

19

 Christen Jan

UAE Team Emirates - XRG

0:36

20

 Van den Bossche Fabio

Alpecin - Deceuninck

  

0:37
           
           

 

Теги к статье: Тур Германии-2025 Lidl Deutschland Tour-2025 велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

