Тур Германии-2025. Пролог. Результаты

Essen-Essen, 3,1 км, ITT
|
1
|
Wærenskjold Søren
|
Uno-X Mobility
|
3.31,8
|
2
|
Watson Samuel
|
INEOS Grenadiers
|
0.00,52
|
3
|
Haller Marco
|
Tudor Pro Cycling Team
|
0.01,79
|
4
|
Pithie Laurence
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
0.02,24
|
5
|
van Aert Wout
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0.02,35
|
6
|
van Poppel Danny
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
0.02,36
|
7
|
Zijlaard Maikel
|
Tudor Pro Cycling Team
|
0.03,07
|
8
|
Van Mechelen Vlad
|
Bahrain - Victorious
|
0.03,51
|
9
|
Resell Erik Nordsæter
|
Uno-X Mobility
|
0.04,38
|
10
|
Eenkhoorn Pascal
|
Soudal Quick-Step
|
0.04,73
|
11
|
McNulty Brandon
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0.04,96
|
12
|
Lamperti Luke
|
Soudal Quick-Step
|
0.05,03
|
13
|
Romeo Iván
|
Movistar Team
|
0.05,08
|
14
|
Mayrhofer Marius
|
Tudor Pro Cycling Team
|
0.05,34
|
15
|
Milan Jonathan
|
Lidl - Trek
|
0.05,38
|
16
|
Politt Nils
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0.05,49
|
17
|
Steimle Jannik
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
0.06,08
|
18
|
Sheehan Riley
|
Israel - Premier Tech
|
0.06,4
|
19
|
Consonni Simone
|
Lidl - Trek
|
0.06,5
|
20
|
Van Wilder Ilan
|
Soudal Quick-Step
|
0.06,66
|
21
|
Raccagni Noviero Andrea
|
Soudal Quick-Step
|
0.06,93
|
22
|
Müller Tobias
|
Intermarché - Wanty
|
0.06,99
|
23
|
Narváez Jhonatan
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0.07,13
|
24
|
Gelders Gil
|
Soudal Quick-Step
|
0.07,31
|
25
|
Groves Kaden
|
Alpecin - Deceuninck
|
0.07,43
|
26
|
Doubey Fabien
|
Team TotalEnergies
|
0.07,53
|
27
|
Parisini Nicolò
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
0.07,7
|
28
|
Rottmann Jonathan Malte
|
REMBE | rad-net
|
0.07,78
|
29
|
Fredheim Stian
|
Uno-X Mobility
|
0.07,81
|
30
|
Meeus Jordi
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
0.07,93
|
31
|
Stella Davide
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0.08,48
|
32
|
Brennan Matthew
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0.08,56
|
33
|
Zambanini Edoardo
|
Bahrain - Victorious
|
0.08,78
|
34
|
August Andrew
|
INEOS Grenadiers
|
0.08,9
|
35
|
Uhlig Henri
|
Alpecin - Deceuninck
|
0.09,06
|
36
|
Lipowitz Florian
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
0.09,13
|
37
|
Christen Jan
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0.09,39
|
38
|
Shmidt Artem
|
INEOS Grenadiers
|
0.09,42
|
39
|
Kristoff Alexander
|
Uno-X Mobility
|
0.09,54
|
40
|
Van Kerckhove Matisse
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0.09,73
|
41
|
Bodet Vincent
|
Team Picnic PostNL
|
0.09,82
|
42
|
Liepiņš Emīls
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
0.09,88
|
43
|
Bax Sjoerd
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
0.10,05
|
44
|
Konrad Patrick
|
Lidl - Trek
|
0.10,24
|
45
|
Knolle Jon
|
REMBE | rad-net
|
0.10,28
|
46
|
Kluge Roger
|
REMBE | rad-net
|
0.10,62
|
47
|
Blume Levy William
|
Uno-X Mobility
|
0.10,84
|
48
|
Van den Bossche Fabio
|
Alpecin - Deceuninck
|
0.11,03
|
49
|
Moschetti Matteo
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
0.11,11
|
50
|
Behrens Niklas
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0.11,24
|
51
|
Mattheis Oliver
|
BIKE AID
|
0.11,5
|
52
|
Hofstetter Hugo
|
Israel - Premier Tech
|
0.11,55
|
53
|
Kielich Timo
|
Alpecin - Deceuninck
|
0.11,55
|
54
|
Busatto Francesco
|
Intermarché - Wanty
|
0.11,56
|
55
|
Leijnse Enzo
|
Team Picnic PostNL
|
0.11,63
|
56
|
Bruttomesso Alberto
|
Bahrain - Victorious
|
0.11,79
|
57
|
Petit Adrien
|
Intermarché - Wanty
|
0.11,88
|
58
|
Vader Milan
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
0.12,03
|
59
|
Schwarzmann Michael
|
Israel - Premier Tech
|
0.12,2
|
60
|
Mosca Jacopo
|
Lidl - Trek
|
0.12,32
|
61
|
Urianstad Bugge Martin
|
Uno-X Mobility
|
0.12,49
|
62
|
Bauhaus Phil
|
Bahrain - Victorious
|
0.12,49
|
63
|
Louvel Matis
|
Israel - Premier Tech
|
0.12,49
|
64
|
van der Werff Thom
|
Team Picnic PostNL
|
0.12,54
|
65
|
Neilands Krists
|
Israel - Premier Tech
|
0.12,6
|
66
|
Barrenetxea Jon
|
Movistar Team
|
0.12,66
|
67
|
Jousseaume Alan
|
Team TotalEnergies
|
0.12,74
|
68
|
Cattaneo Mattia
|
Soudal Quick-Step
|
0.12,94
|
69
|
Delbove Joris
|
Team TotalEnergies
|
0.13,08
|
70
|
Heidemann Miguel
|
REMBE | rad-net
|
0.13,09
|
71
|
Eržen Žak
|
Bahrain - Victorious
|
0.13,11
|
72
|
Jasch Lennart
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
0.13,12
|
73
|
Jeannière Emilien
|
Team TotalEnergies
|
0.13,13
|
74
|
Dauphin Florian
|
Team TotalEnergies
|
0.13,29
|
75
|
Rutsch Jonas
|
Intermarché - Wanty
|
0.13,4
|
76
|
Zimmermann Georg
|
Intermarché - Wanty
|
0.13,52
|
77
|
Degenkolb John
|
Team Picnic PostNL
|
0.14,02
|
78
|
Suter Joel
|
Tudor Pro Cycling Team
|
0.14,25
|
79
|
Schiffer Anton
|
BIKE AID
|
0.14,31
|
80
|
Clarke Simon
|
Israel - Premier Tech
|
0.14,33
|
81
|
Pajur Romet
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
0.14,38
|
82
|
Rodríguez Óscar
|
INEOS Grenadiers
|
0.15,14
|
83
|
Thijssen Gerben
|
Intermarché - Wanty
|
0.15,63
|
84
|
Arndt Nikias
|
Bahrain - Victorious
|
0.15,96
|
85
|
Gibbons Ryan
|
Lidl - Trek
|
0.16,15
|
86
|
Manzin Lorrenzo
|
Team TotalEnergies
|
0.16,27
|
87
|
Barta Will
|
Movistar Team
|
0.16,27
|
88
|
Warbasse Larry
|
Tudor Pro Cycling Team
|
0.16,35
|
89
|
Combaud Romain
|
Team Picnic PostNL
|
0.16,4
|
90
|
Wilksch Hannes
|
Tudor Pro Cycling Team
|
0.16,67
|
91
|
Behrens Timo
|
Alpecin - Deceuninck
|
0.16,79
|
92
|
Theiler Ole
|
REMBE | rad-net
|
0.16,9
|
93
|
Graat Tijmen
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0.16,98
|
94
|
Theuns Edward
|
Lidl - Trek
|
0.17,86
|
95
|
Kruijswijk Steven
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0.18,25
|
96
|
Thomas Geraint
|
INEOS Grenadiers
|
0.20,54
|
97
|
Maekele Milkias
|
BIKE AID
|
0.18,81
|
98
|
Dorn Vinzent
|
BIKE AID
|
0.18,9
|
99
|
Adamietz Johannes
|
REMBE | rad-net
|
0.19,89
|
100
|
Majka Rafał
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0.20,56
|
101
|
Roesems Siebe
|
Alpecin - Deceuninck
|
0.21,44
|
102
|
Guerreiro Ruben
|
Movistar Team
|
0.22,29
|
103
|
Castillo Kevin David
|
Movistar Team
|
0.23,6
|
104
|
Bouvier Léo
|
BIKE AID
|
0.25,71
|
105
|
Castroviejo Jonathan
|
INEOS Grenadiers
|
0.28,09
|
106
|
Habteab Yoel
|
BIKE AID
|
0.34,41
