VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Германии-2025. Пролог. Результаты

Тур Германии-2025. Пролог. Результаты

Тур Германии-2025. Пролог. Результаты

 

 

Essen-Essen, 3,1 км, ITT

 

1

 Wærenskjold Søren

Uno-X Mobility

    

3.31,8

2

 Watson Samuel

INEOS Grenadiers

    

0.00,52

3

 Haller Marco

Tudor Pro Cycling Team

  

0.01,79

4

 Pithie Laurence

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

0.02,24

5

 van Aert Wout

Team Visma | Lease a Bike

  

0.02,35

6

 van Poppel Danny

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

0.02,36

7

 Zijlaard Maikel

Tudor Pro Cycling Team

  

0.03,07

8

 Van Mechelen Vlad

Bahrain - Victorious

    

0.03,51

9

 Resell Erik Nordsæter

Uno-X Mobility

    

0.04,38

10

 Eenkhoorn Pascal

Soudal Quick-Step

    

0.04,73

11

 McNulty Brandon

UAE Team Emirates - XRG

  

0.04,96

12

 Lamperti Luke

Soudal Quick-Step

    

0.05,03

13

 Romeo Iván

Movistar Team

    

0.05,08

14

 Mayrhofer Marius

Tudor Pro Cycling Team

  

0.05,34

15

 Milan Jonathan

Lidl - Trek

      

0.05,38

16

 Politt Nils

UAE Team Emirates - XRG

  

0.05,49

17

 Steimle Jannik

Q36.5 Pro Cycling Team

  

0.06,08

18

 Sheehan Riley

Israel - Premier Tech

    

0.06,4

19

 Consonni Simone

Lidl - Trek

      

0.06,5

20

 Van Wilder Ilan

Soudal Quick-Step

    

0.06,66

21

 Raccagni Noviero Andrea

Soudal Quick-Step

    

0.06,93

22

 Müller Tobias

Intermarché - Wanty

    

0.06,99

23

 Narváez Jhonatan

UAE Team Emirates - XRG

  

0.07,13

24

 Gelders Gil

Soudal Quick-Step

    

0.07,31

25

 Groves Kaden

Alpecin - Deceuninck

    

0.07,43

26

 Doubey Fabien

Team TotalEnergies

    

0.07,53

27

 Parisini Nicolò

Q36.5 Pro Cycling Team

  

0.07,7

28

 Rottmann Jonathan Malte

REMBE | rad-net

    

0.07,78

29

 Fredheim Stian

Uno-X Mobility

    

0.07,81

30

 Meeus Jordi

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

0.07,93

31

 Stella Davide

UAE Team Emirates - XRG

  

0.08,48

32

 Brennan Matthew

Team Visma | Lease a Bike

  

0.08,56

33

 Zambanini Edoardo

Bahrain - Victorious

    

0.08,78

34

 August Andrew

INEOS Grenadiers

    

0.08,9

35

 Uhlig Henri

Alpecin - Deceuninck

    

0.09,06

36

 Lipowitz Florian

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

0.09,13

37

 Christen Jan

UAE Team Emirates - XRG

  

0.09,39

38

 Shmidt Artem

INEOS Grenadiers

    

0.09,42

39

 Kristoff Alexander

Uno-X Mobility

    

0.09,54

40

 Van Kerckhove Matisse

Team Visma | Lease a Bike

  

0.09,73

41

 Bodet Vincent

Team Picnic PostNL

    

0.09,82

42

 Liepiņš Emīls

Q36.5 Pro Cycling Team

  

0.09,88

43

 Bax Sjoerd

Q36.5 Pro Cycling Team

  

0.10,05

44

 Konrad Patrick

Lidl - Trek

      

0.10,24

45

 Knolle Jon

REMBE | rad-net

    

0.10,28

46

 Kluge Roger

REMBE | rad-net

    

0.10,62

47

 Blume Levy William

Uno-X Mobility

    

0.10,84

48

 Van den Bossche Fabio

Alpecin - Deceuninck

    

0.11,03

49

 Moschetti Matteo

Q36.5 Pro Cycling Team

  

0.11,11

50

 Behrens Niklas

Team Visma | Lease a Bike

  

0.11,24

51

 Mattheis Oliver

BIKE AID

      

0.11,5

52

 Hofstetter Hugo

Israel - Premier Tech

    

0.11,55

53

 Kielich Timo

Alpecin - Deceuninck

    

0.11,55

54

 Busatto Francesco

Intermarché - Wanty

    

0.11,56

55

 Leijnse Enzo

Team Picnic PostNL

    

0.11,63

56

 Bruttomesso Alberto

Bahrain - Victorious

    

0.11,79

57

 Petit Adrien

Intermarché - Wanty

    

0.11,88

58

 Vader Milan

Q36.5 Pro Cycling Team

  

0.12,03

59

 Schwarzmann Michael

Israel - Premier Tech

    

0.12,2

60

 Mosca Jacopo

Lidl - Trek

      

0.12,32

61

 Urianstad Bugge Martin

Uno-X Mobility

    

0.12,49

62

 Bauhaus Phil

Bahrain - Victorious

    

0.12,49

63

 Louvel Matis

Israel - Premier Tech

    

0.12,49

64

 van der Werff Thom

Team Picnic PostNL

    

0.12,54

65

 Neilands Krists

Israel - Premier Tech

    

0.12,6

66

 Barrenetxea Jon

Movistar Team

    

0.12,66

67

 Jousseaume Alan

Team TotalEnergies

    

0.12,74

68

 Cattaneo Mattia

Soudal Quick-Step

    

0.12,94

69

 Delbove Joris

Team TotalEnergies

    

0.13,08

70

 Heidemann Miguel

REMBE | rad-net

    

0.13,09

71

 Eržen Žak

Bahrain - Victorious

    

0.13,11

72

 Jasch Lennart

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

0.13,12

73

 Jeannière Emilien

Team TotalEnergies

    

0.13,13

74

 Dauphin Florian

Team TotalEnergies

    

0.13,29

75

 Rutsch Jonas

Intermarché - Wanty

    

0.13,4

76

 Zimmermann Georg

Intermarché - Wanty

    

0.13,52

77

 Degenkolb John

Team Picnic PostNL

    

0.14,02

78

 Suter Joel

Tudor Pro Cycling Team

  

0.14,25

79

 Schiffer Anton

BIKE AID

      

0.14,31

80

 Clarke Simon

Israel - Premier Tech

    

0.14,33

81

 Pajur Romet

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

0.14,38

82

 Rodríguez Óscar

INEOS Grenadiers

    

0.15,14

83

 Thijssen Gerben

Intermarché - Wanty

    

0.15,63

84

 Arndt Nikias

Bahrain - Victorious

    

0.15,96

85

 Gibbons Ryan

Lidl - Trek

      

0.16,15

86

 Manzin Lorrenzo

Team TotalEnergies

    

0.16,27

87

 Barta Will

Movistar Team

    

0.16,27

88

 Warbasse Larry

Tudor Pro Cycling Team

  

0.16,35

89

 Combaud Romain

Team Picnic PostNL

    

0.16,4

90

 Wilksch Hannes

Tudor Pro Cycling Team

  

0.16,67

91

 Behrens Timo

Alpecin - Deceuninck

    

0.16,79

92

 Theiler Ole

REMBE | rad-net

    

0.16,9

93

 Graat Tijmen

Team Visma | Lease a Bike

  

0.16,98

94

 Theuns Edward

Lidl - Trek

      

0.17,86

95

 Kruijswijk Steven

Team Visma | Lease a Bike

  

0.18,25

96

 Thomas Geraint

INEOS Grenadiers

    

0.20,54

97

 Maekele Milkias

BIKE AID

      

0.18,81

98

 Dorn Vinzent

BIKE AID

      

0.18,9

99

 Adamietz Johannes

REMBE | rad-net

    

0.19,89

100

 Majka Rafał

UAE Team Emirates - XRG

  

0.20,56

101

 Roesems Siebe

Alpecin - Deceuninck

    

0.21,44

102

 Guerreiro Ruben

Movistar Team

    

0.22,29

103

 Castillo Kevin David

Movistar Team

    

0.23,6

104

 Bouvier Léo

BIKE AID

      

0.25,71

105

 Castroviejo Jonathan

INEOS Grenadiers

    

0.28,09

106

 Habteab Yoel

BIKE AID

      

0.34,41

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Германии-2025 Lidl Deutschland Tour-2025 велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2025?

Комментарии

  • дрокер
    Предварительные составы команд ... (32)
    дрокер-Фото

    Романа с дебютом на Грантуре!

     

    Удачи!

  • Геродот
    Матье ван дер Пул отказывается ... (6)
    Геродот-Фото

    Я понимаю Матье... Все что он мог взять в шоссе - он уже взял неоднократно, и повторяться ему уже скучно. МТБ - совсем другое дело. То, что не дается - сильнее притягивает. Желаю воплотить мечту в реальность, хоть и не верю в способность. Для того, чтобы стать ЧМ по МТБ или олимпиоником, нужно минимум на один сезон забить на шосее и тренить МТБ. Тогда возможно что-то и получится, и то, не факт, учитывая комплецию Матье. В любом случае, удачи...

  • Геродот
    Ричард Карапас пропускает Вуэл ... (1)
    Геродот-Фото

    Нда, вот после таких объяснений и пропадает уважение к гонщикам. Вместо того чтоб сказать... "не еду потому что мне ничего не светит, не хочу быть статистом на потеху публике..., а лучше поеду туда, где есть шанс победить"... Начинаются всякие левые отмазы про здоровье в расчете на дураков... Стыдно и несерьезно.

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул отказывается ... (6)
    Джамайка-Фото

     в предыдущей версии Хет Ниуисблат на страничке МТВ 6 новостей было о старте ВДП на кубке в Германиии, которую сменила Чехия, каждыйц день обновления ,ожидания.

    Остальные новости - про 2х спортсмэнов, чудом оставшихся в живых (фото в шейном корсете), и кажетсяЮ все же один 56-летний бельгиец не профи погиб..какой то селянин вкопал вилы на трассе чуть не пострадала девочка.... выводы сами делайте

    Оказца, ГРег ВанАвермат тоже в свои за 40 тоже участвует в разных стартах, и Нино с кем-то в дуэте что-то где-то побеждает.

    что касается того этапа Кубка мира, где ВДП дважды навернулся - про победителя нужно было выискивать одну строчку... 

    но понравилась реакция самого Матье - вместо тяжелой депрессии, стыда перед обществом - брызги опотимизма - дескать, не все не всегда не везде... такова типо жизнь.. Но будем типо снова пробовать... 

    тока и надеюсь, что не сломает шею или еще что (+все антисгазы)

  • Серафим
    Матье ван дер Пул отказывается ... (6)
    Серафим-Фото

    В Африке у него шансов нет совсем. Это ясно. Но и для МТБ у него данные не самые подходящие, тяжеловат он и это не изменить. Некоторые трассы ему подходят, но далеко не все. ИМХО.

  • kabachok
    Матье ван дер Пул отказывается ... (6)
    kabachok-Фото

    да.

    Renewi Tour - ранее Энеко Тур, БинкБанк Тур и Бенилюкс Тур.

  • motte
    Предварительные составы команд ... (32)
    motte-Фото

    Цитата: Стриж
    поедет и Кусс и американец ??

    Это супер сказано!!!! 

    5 баллов!!!!

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул отказывается ... (6)
    Джамайка-Фото

    Renewi Tour и БинкБанк тур, который сегодня покажут на Евроспорте 1 - это одно и то же? 

  • Olstep
    Матье ван дер Пул отказывается ... (6)
    Olstep-Фото
    Опять двадцать пять! Мало на МТБ башкой в землю втыкался?! Ну не его это! Никак не поймет, что без должной подготовки, тренировок, опыта, с кандачка, несмотря на все его таланты, взять в этой дисциплине ничего не получится.
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Карапас будет.

    А, нет, извините, уже убрали Карапаса из команды. Жаль.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

20 августа

Pau Miquel (Equipo Kern Pharma)

Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL)

21 августа

Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (103)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)