Тур Словакии-2022. Этап 3

Вчера, 18:45 Detva - Spišská Nová Ves, 214.8 км 1 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 05:04:07 2 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:00:00 3 Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Volkerwessels Cycling Team 4 Josef Černý (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 5 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 6 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 7 Tomasz Budzinski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 8 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 9 Jiří Petruš (Cze) Att Investments 10 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 11 Marco Andreaus (Ita) Cycling Team Friuli Asd 12 Dominik Neuman (Cze) Elkov - Kasper 13 Gal Glivar (Slo) Adria Mobil 14 Stefan De Bod (Rsa) Astana Qazaqstan Team 15 Nickolas Zukowsky (Can) Human Powered Health 16 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 17 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Kern Pharma 18 Loe Van Belle (Ned) Jumbo-Visma Development Team 19 Andrej Líška (Svk) Slovakia 20 Michal Schuran (Cze) Att Investments 21 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 22 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 23 Igor Chzhan (Kaz) Astana Qazaqstan Team 24 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 25 Alastair Mackellar (Aus) Israel Cycling Academy 26 Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma 27 Bart Lemmen (Ned) Volkerwessels Cycling Team 28 Bryan Olivo (Ita) Cycling Team Friuli Asd 29 Davide De Cassan (Ita) Cycling Team Friuli Asd 30 Abel Balderstone Roumens (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 31 Giovanni Carboni (Ita) Equipo Kern Pharma 32 Márton Dina (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 33 Archie Ryan (Irl) Jumbo-Visma Development Team 34 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 35 Lorenzo Galimberti (Ita) Biesse-Carrera 36 Carlos Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 37 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 38 Jakub Otruba (Cze) Elkov - Kasper 39 Diego Rosa (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 40 Keegan Swirbul (Usa) Human Powered Health 41 Jan Bárta (Cze) Elkov - Kasper 42 Andrea Garosio (Ita) Biesse-Carrera 43 Charles-Etienne Chretien (Can) Premier Tech U23 Cycling Project 44 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 45 Martin Svrček (Svk) Quick-Step Alpha Vinyl Team 46 Marek Čanecký (Svk) Slovakia 47 Francesco Galimberti (Ita) Biesse-Carrera 48 Peter Schulting (Ned) Volkerwessels Cycling Team 49 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 50 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 51 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 52 Kristijan Koren (Slo) Adria Mobil 53 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Equipo Kern Pharma 54 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros Rga 55 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 56 Alex Tolio (Ita) Bardiani Csf Faizane' 57 Marcin Budzinski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 58 Johannes Staune-Mittet (Nor) Jumbo-Visma Development Team 59 Adam Ťoupalík (Cze) Elkov - Kasper 0:00:14 60 Matěj Zahálka (Cze) Elkov - Kasper 0:00:22 61 Alessandro Pinarello (Ita) Bardiani Csf Faizane' 62 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 0:00:25 63 Matúš Štoček (Svk) Att Investments 0:05:02 64 Max Benz-Kuch (Ger) Maloja Pushbikers 0:05:39 65 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 66 Alexander Cataford (Can) Israel - Premier Tech 67 Alexandros Agrotis (Cyp) Israel Cycling Academy 68 Yesid Pira Parada (Col) Caja Rural-Seguros Rga 69 Giulio Pellizzari (Ita) Bardiani Csf Faizane' 70 Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani Csf Faizane' 71 Tilen Finkšt (Slo) Adria Mobil 72 Liam Bertazzo (Ita) Maloja Pushbikers 73 Nik Čemažar (Slo) Adria Mobil 74 Andrea Debiasi (Ita) Cycling Team Friuli Asd 75 Edoardo Sandri (Ita) Cycling Team Friuli Asd 76 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli Asd 77 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 78 Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:07:29 79 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 80 Edo Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 81 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 82 David Per (Slo) Adria Mobil 83 Kristjan Hočevar (Slo) Adria Mobil 84 Giovanni Lonardi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 85 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani Csf Faizane' 86 Michael Belleri (Ita) Biesse-Carrera 0:14:08 87 Lukáš Kubiš (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:14:25 88 Colin Joyce (Usa) Human Powered Health 89 Samuel Kováč (Svk) Slovakia 90 Tomáš Jakoubek (Cze) Att Investments 91 Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team 92 Adam Stachowiak (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 93 Norbert Banaszek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 94 Riccardo Ciuccarelli (Ita) Biesse-Carrera 95 Zdeněk Štybar (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 96 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 97 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:14:28 98 Dávid Kaško (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:22:04 99 Paul Rudys (Ger) Maloja Pushbikers 0:22:06 100 Daniel Skerl (Ita) Cycling Team Friuli Asd 101 Alessandro Motta (Ita) Biesse-Carrera 102 Samuel Tuka (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:28:24 103 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 104 Yuval Ben Moshe (Isr) Israel Cycling Academy 105 Juraj Sagan (Svk) Slovakia 106 Juraj Karas (Svk) Slovakia 107 Jasper Haest (Ned) Volkerwessels Cycling Team 108 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 109 Tomáš Bárta (Cze) Att Investments 110 Aljaž Jarc (Slo) Adria Mobil 111 Pavol Rovder (Svk) Dukla Banska Bystrica 112 Stefan Brandlmeier (Ger) Santic-Wibatech 113 Pawel Szostka (Pol) Santic-Wibatech 114 Patrick Reißig (Ger) Maloja Pushbikers 115 Jonas Sonnleitner (Ger) Santic-Wibatech 116 Denis Hoza (Svk) Slovakia 117 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 118 Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Volkerwessels Cycling Team 119 Maikel Zijlaard (Ned) Volkerwessels Cycling Team 120 Gage Hecht (Usa) Human Powered Health 121 Tyler Stites (Usa) Human Powered Health 122 Jan Kašpar (Cze) Att Investments 123 Filip Lohinský (Svk) Dukla Banska Bystrica 124 Gleb Syritsa (Rus) Astana Qazaqstan Team 125 Philip Weber (Ger) Maloja Pushbikers 126 Filippo Fortin (Ita) Maloja Pushbikers 127 Filip Řeha (Cze) Elkov - Kasper 0:28:29 128 Daniel Babor (Cze) Elkov - Kasper 0:28:30 DNF Rudy Barbier (Fra) Israel - Premier Tech DNF Matej Blaško (Svk) Slovakia DNF Piotr Brozyna (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski DNF Jakub Kaczmarek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski DNF Miká Heming (Ger) Att Investments DNF Felix James Meo (Nzl) Maloja Pushbikers DNS Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk Генеральная классификация после 3 этапа 1 Josef Černý (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 12:53:21 2 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:03 3 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 4 Stefan De Bod (Rsa) Astana Qazaqstan Team 0:00:04 5 Jakub Otruba (Cze) Elkov - Kasper 6 Archie Ryan (Irl) Jumbo-Visma Development Team 0:00:10 7 Bart Lemmen (Ned) Volkerwessels Cycling Team 0:00:12 8 Abel Balderstone Roumens (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:00:17 9 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:00:23 10 Davide De Cassan (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:00:24 11 Alastair Mackellar (Aus) Israel Cycling Academy 0:00:29 12 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 0:00:30 13 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:00:33 14 Alex Tolio (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:00:44 15 Tomasz Budzinski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:00:46 16 Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma 0:00:49 17 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 18 Carlos Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 0:00:56 19 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:01:25 20 Igor Chzhan (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:01:34 21 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma 0:02:00 22 Johannes Staune-Mittet (Nor) Jumbo-Visma Development Team 0:02:09 23 Keegan Swirbul (Usa) Human Powered Health 0:02:21 24 Alessandro Pinarello (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:02:41 25 Loe Van Belle (Ned) Jumbo-Visma Development Team 0:02:57 26 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 0:03:26 27 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros Rga 28 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 0:04:46 29 Gal Glivar (Slo) Adria Mobil 0:05:00 30 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Kern Pharma 0:05:08 31 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 0:05:11 32 Giulio Pellizzari (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:08:07 33 Martin Svrček (Svk) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:08:08 34 Michal Schuran (Cze) Att Investments 0:08:34 35 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:08:50 36 Edoardo Sandri (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:08:52 37 Peter Schulting (Ned) Volkerwessels Cycling Team 0:09:00 38 Marek Čanecký (Svk) Slovakia 0:09:22 39 Jan Bárta (Cze) Elkov - Kasper 0:09:26 40 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:09:28 41 Charles-Etienne Chretien (Can) Premier Tech U23 Cycling Project 0:09:30 42 Bryan Olivo (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:09:33 43 Nickolas Zukowsky (Can) Human Powered Health 0:09:35 44 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:09:40 45 Dominik Neuman (Cze) Elkov - Kasper 0:09:42 46 Marco Andreaus (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:09:47 47 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:09:50 48 Adam Ťoupalík (Cze) Elkov - Kasper 49 Lorenzo Galimberti (Ita) Biesse-Carrera 0:09:52 50 Diego Rosa (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 51 Andrea Garosio (Ita) Biesse-Carrera 0:09:54 52 Giovanni Carboni (Ita) Equipo Kern Pharma 53 Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Equipo Kern Pharma 0:09:56 54 Francesco Galimberti (Ita) Biesse-Carrera 0:10:00 55 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:14:55 56 Alexander Cataford (Can) Israel - Premier Tech 0:15:15 57 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:15:32 58 Yesid Pira Parada (Col) Caja Rural-Seguros Rga 59 Andrea Debiasi (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:15:39 60 Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:16:16 61 Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Volkerwessels Cycling Team 0:16:27 62 Marcin Budzinski (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:16:39 63 Max Benz-Kuch (Ger) Maloja Pushbikers 0:16:42 64 Márton Dina (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 0:16:47 65 Kristijan Koren (Slo) Adria Mobil 0:16:52 66 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 0:16:54 67 Matěj Zahálka (Cze) Elkov - Kasper 68 Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:16:55 69 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 70 Jiří Petruš (Cze) Att Investments 0:16:57 71 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:16:59 72 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 0:17:16 73 Kristjan Hočevar (Slo) Adria Mobil 0:17:23 74 Edo Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:17:24 75 Zdeněk Štybar (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:17:27 76 Andrej Líška (Svk) Slovakia 0:18:12 77 Matúš Štoček (Svk) Att Investments 0:21:38 78 Liam Bertazzo (Ita) Maloja Pushbikers 0:22:03 79 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:22:10 80 Tilen Finkšt (Slo) Adria Mobil 0:22:29 81 Alexandros Agrotis (Cyp) Israel Cycling Academy 0:22:42 82 Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:22:46 83 Nik Čemažar (Slo) Adria Mobil 0:23:48 84 David Per (Slo) Adria Mobil 0:24:09 85 Giovanni Lonardi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:24:12 86 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:24:37 87 Michael Belleri (Ita) Biesse-Carrera 0:30:49 88 Lukáš Kubiš (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:30:50 89 Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:30:53 90 Tomáš Jakoubek (Cze) Att Investments 0:31:04 91 Riccardo Ciuccarelli (Ita) Biesse-Carrera 0:31:09 92 Adam Stachowiak (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:31:13 93 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:31:20 94 Norbert Banaszek (Pol) Hre Mazowsze Serce Polski 0:31:33 95 Samuel Kováč (Svk) Slovakia 0:31:34 96 Colin Joyce (Usa) Human Powered Health 0:35:14 97 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 0:35:30 98 Dávid Kaško (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:38:49 99 Daniel Skerl (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:38:59 100 Paul Rudys (Ger) Maloja Pushbikers 0:39:11 101 Alessandro Motta (Ita) Biesse-Carrera 0:39:20 102 Gleb Syritsa (Rus) Astana Qazaqstan Team 0:44:44 103 Jasper Haest (Ned) Volkerwessels Cycling Team 0:44:54 104 Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Volkerwessels Cycling Team 0:44:58 105 Filip Řeha (Cze) Elkov - Kasper 0:45:00 106 Jan Kašpar (Cze) Att Investments 0:45:01 107 Filippo Fortin (Ita) Maloja Pushbikers 0:45:09 108 Tomáš Bárta (Cze) Att Investments 0:45:16 109 Juraj Karas (Svk) Slovakia 0:45:17 110 Patrick Reißig (Ger) Maloja Pushbikers 111 Juraj Sagan (Svk) Slovakia 112 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:45:18 113 Aljaž Jarc (Slo) Adria Mobil 0:45:23 114 Pawel Szostka (Pol) Santic-Wibatech 0:45:24 115 Yuval Ben Moshe (Isr) Israel Cycling Academy 0:45:25 116 Stefan Brandlmeier (Ger) Santic-Wibatech 0:45:27 117 Filip Lohinský (Svk) Dukla Banska Bystrica 118 Pavol Rovder (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:45:32 119 Gage Hecht (Usa) Human Powered Health 0:45:37 120 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 0:45:38 121 Samuel Tuka (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:45:40 122 Maikel Zijlaard (Ned) Volkerwessels Cycling Team 0:48:55 123 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 0:49:30 124 Daniel Babor (Cze) Elkov - Kasper 0:49:34 125 Jonas Sonnleitner (Ger) Santic-Wibatech 0:49:53 126 Denis Hoza (Svk) Slovakia 0:50:12 127 Philip Weber (Ger) Maloja Pushbikers 0:57:39 128 Tyler Stites (Usa) Human Powered Health 0:58:05 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Тур Словакии Okolo Slovenska Tour de Slovaquie многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour



