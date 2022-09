Тур Словакии-2022. Пролог

Замечание в твиттере о гипотетической баталии на чемпионате мира в категории U23

U23 World Championships could hypothetically include a battle between Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Tom Pidcock, Juan Ayuso, Biniam Girmay, Thymen Arensman, Ethan Hayter, Carlos Rodríguez, Mauro Schmid, Fred Wright, Magnus Sheffield, Alessandro Covi, Santiago Buitrago,...

Tobias Johannessen, Mattias Skjelmose, Samuele Battistella, Axel Zingle, Andreas Leknessund, Mathieu Burgaudeau, Matteo Jorgenson, Jake Stewart, Ben Turner, Ben Tulett, Mauri Vansevenant, Filippo Zana, Andrea Bagioli, Kévin Vauquelin, Luke Plapp, Robert Stannard,...

Natnael Tesfatsion, Maxim van Gils, Andrea Piccolo, Axel Laurance, FIlippo Baroncini, Cian Uijtdebroeks, Ilan van Wilder, Quinn Simmons, Hugo Page, Corbin Strong, Tobias Bayer, Marco Brenner, Sean Quinn, Thibau Nys,...

This list doesn't even include the sprinters