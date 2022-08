Tour de l'Ain-2022. Этап 2 Категория:

Вчера, 16:56 Saint-Vulbas - Lagnieu, 143 км 1 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 03:44:49 2 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 0:00:02 3 Rudy Molard (Fra) Groupama - Fdj 4 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 5 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2R Citroen Team 6 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 7 Sébastien Reichenbach (Sui) Groupama - Fdj 0:00:10 8 George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates 0:00:44 9 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:01:11 10 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team 0:01:23 11 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic 12 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 13 Louis Vervaeke (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 14 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:01:28 15 Lilian Calmejane (Fra) Ag2R Citroen Team 0:01:49 16 Paul Ourselin (Fra) Totalenergies 0:01:56 17 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 18 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 19 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic 20 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 0:03:10 21 Alessandro Fancellu (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 22 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 23 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic 24 Jake Stewart (Gbr) Groupama - Fdj 25 Mathias Bregnhøj (Den) Riwal Cycling Team 26 Axel Mariault (Fra) Team U Nantes Atlantique 0:04:34 27 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2R Citroen Team 28 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - Fdj 29 Clement Venturini (Fra) Ag2R Citroen Team 30 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo 31 Jordan Jegat (Fra) Team U Nantes Atlantique 32 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 33 Nicolas Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 0:05:44 34 Hannes Wilksch (Ger) Germany 0:05:49 35 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 0:06:10 36 Maximilien Juillard (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 0:06:54 37 Ryan Gibbons (Rsa) Uae Team Emirates 38 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 39 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal 40 Jeremy Cabot (Fra) Totalenergies 41 Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies 42 Mathias Le Turnier (Fra) Team U Nantes Atlantique 43 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:09:04 44 Thibau Nys (Bel) Trek - Segafredo 45 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 46 Andrea Piccolo (Ita) Ef Education - Easypost 47 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 48 Louis Richard (Fra) Team U Nantes Atlantique 49 Jannis Peter (Ger) Germany 0:10:37 50 Kévin Besson (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:10:48 51 Alexandre Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 52 Daniil Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 53 Mael Guegan (Fra) Team U Nantes Atlantique 0:11:36 54 Nicolas Debeaumarche (Fra) St Michel - Auber 93 55 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 56 François Bidard (Fra) Cofidis 57 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 58 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 59 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:11:39 60 Alan Boileau (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:14:52 61 Valentin Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 62 Yael Joalland (Fra) Team U Nantes Atlantique 63 Stéphane Rossetto (Fra) St Michel - Auber 93 0:15:12 64 Geoffrey Soupe (Fra) Totalenergies 0:15:39 65 Matteo Vercher (Fra) 66 Antoine Berlin (Mon) Nice Metropole Cote D'Azur 67 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 68 Thomas Gachignard (Fra) St Michel - Auber 93 69 Romain Cardis (Fra) St Michel - Auber 93 70 Sander Armee (Bel) Cofidis 71 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Totalenergies 72 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Astana Qazaqstan Team 73 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 74 Alejandro Ropero Molina (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 75 Moritz Kretschy (Ger) Germany 76 Pierre-Pascal Keup (Ger) Germany 77 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic 78 Arthur Kluckers (Lux) Leopard Pro Cycling 79 Márton Dina (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 80 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo 81 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 82 Maxime Jarnet (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 83 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 0:15:49 84 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:15:50 85 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates 86 Vinicius Rangel Costa (Bra) Movistar Team 0:20:14 87 Andrey Remkhe (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 88 Gwen Leclainche (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 89 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 90 Clément Carisey (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 91 Edouard Bonnefoix (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 92 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Ktm 93 Jacob Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 94 Pirmin Benz (Ger) Germany 95 Jérémy Leveau (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 96 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost 97 Julius Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 98 Orken Slamzhanov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 0:20:25 99 Loïc Bettendorff (Lux) Riwal Cycling Team 0:24:02 100 Giovanni Lonardi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 101 Simone Bevilacqua (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 102 Kasper Viberg Søgaard (Den) Riwal Cycling Team 103 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 0:27:39 104 Clément Davy (Fra) Groupama - Fdj 0:28:57 105 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Ktm 106 Felix Groß (Ger) Uae Team Emirates 107 Jason Tesson (Fra) St Michel - Auber 93 108 Mattis Lebeau (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 109 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 110 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Uae Team Emirates 111 Julien Amadori (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 112 Abner González Rivera (Pur) Movistar Team 113 Nicolas Edet (Fra) Team Arkea - Samsic 0:32:59 DNF Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels - Ktm DNF Evaldas Šiškevičius (Ltu) Go Sport - Roubaix Lille Metropole DNF Andréa Mifsud (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur DNF Martijn Budding (Ned) Riwal Cycling Team DNF Luca Dreßler (Ger) Germany DNS Pierre Barbier (Fra) B&B Hotels - Ktm Генеральная классификация после 2 этапа 1 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 07:04:24 2 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 0:00:06 3 Rudy Molard (Fra) Groupama - Fdj 0:00:08 4 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:12 5 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 6 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2R Citroen Team 7 Sébastien Reichenbach (Sui) Groupama - Fdj 0:00:20 8 George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates 0:00:54 9 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:01:21 10 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 0:01:33 11 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic 12 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team 13 Louis Vervaeke (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 14 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:01:38 15 Lilian Calmejane (Fra) Ag2R Citroen Team 0:01:59 16 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic 0:02:06 17 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 18 Paul Ourselin (Fra) Totalenergies 19 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 20 Jake Stewart (Gbr) Groupama - Fdj 0:03:10 21 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 0:03:20 22 Alessandro Fancellu (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 23 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic 24 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 25 Mathias Bregnhøj (Den) Riwal Cycling Team 26 Axel Mariault (Fra) Team U Nantes Atlantique 0:04:44 27 Clement Venturini (Fra) Ag2R Citroen Team 28 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo 29 Jordan Jegat (Fra) Team U Nantes Atlantique 30 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - Fdj 31 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 32 Nicolas Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 0:05:54 33 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 0:06:20 34 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2R Citroen Team 0:07:00 35 Ryan Gibbons (Rsa) Uae Team Emirates 0:07:04 36 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 37 Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies 38 Jeremy Cabot (Fra) Totalenergies 39 Mathias Le Turnier (Fra) Team U Nantes Atlantique 40 Hannes Wilksch (Ger) Germany 0:08:15 41 A ndrea Piccolo (Ita) Ef Education - Easypost 0:09:14 42 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 43 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 44 Louis Richard (Fra) Team U Nantes Atlantique 45 Maximilien Juillard (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 0:09:20 46 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal 47 Jannis Peter (Ger) Germany 0:10:47 48 Kévin Besson (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:10:58 49 Alexandre Vinokurov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 50 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:11:30 51 Mael Guegan (Fra) Team U Nantes Atlantique 0:11:46 52 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 53 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 54 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 55 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:11:49 56 Thibau Nys (Bel) Trek - Segafredo 0:12:23 57 Daniil Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 0:13:14 58 François Bidard (Fra) Cofidis 0:14:02 59 Alan Boileau (Fra) B&B Hotels - Ktm 0:15:02 60 Yael Joalland (Fra) Team U Nantes Atlantique 61 Nicolas Debeaumarche (Fra) St Michel - Auber 93 0:15:04 62 Stéphane Rossetto (Fra) St Michel - Auber 93 0:15:22 63 Romain Cardis (Fra) St Michel - Auber 93 0:15:43 64 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:15:45 65 Geoffrey Soupe (Fra) Totalenergies 0:15:49 66 Pierre-Pascal Keup (Ger) Germany 67 Alejandro Ropero Molina (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team 68 Maxime Jarnet (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 69 Antoine Berlin (Mon) Nice Metropole Cote D'Azur 70 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Totalenergies 71 Moritz Kretschy (Ger) Germany 72 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:16:00 73 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 0:18:05 74 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic 75 Márton Dina (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 76 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 0:18:15 77 Valentin Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 0:19:52 78 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo 0:20:20 79 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:20:24 80 Gwen Leclainche (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 81 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Ktm 82 Jacob Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 83 Arthur Kluckers (Lux) Leopard Pro Cycling 0:21:39 84 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates 0:21:50 85 Sander Armee (Bel) Cofidis 0:22:37 86 Matteo Vercher (Fra) 87 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Astana Qazaqstan Team 88 Edouard Bonnefoix (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 0:22:40 89 Clément Carisey (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 90 Jérémy Leveau (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 91 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 0:22:57 92 Loïc Bettendorff (Lux) Riwal Cycling Team 0:24:12 93 Kasper Viberg Søgaard (Den) Riwal Cycling Team 0:26:28 94 Andrey Remkhe (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 0:27:12 95 Vinicius Rangel Costa (Bra) Movistar Team 96 Julius Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 97 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost 98 Orken Slamzhanov (Kaz) Astana Qazaqstan Development Team 0:27:23 99 Thomas Gachignard (Fra) St Michel - Auber 93 0:27:52 100 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Ktm 0:29:07 101 Giovanni Lonardi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:31:00 102 Simone Bevilacqua (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 103 Abner González Rivera (Pur) Movistar Team 0:31:23 104 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Uae Team Emirates 105 Pirmin Benz (Ger) Germany 0:32:27 106 Nicolas Edet (Fra) Team Arkea - Samsic 0:33:09 107 Felix Groß (Ger) Uae Team Emirates 0:35:55 108 Clément Davy (Fra) Groupama - Fdj 0:39:25 109 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 0:39:52 110 Jason Tesson (Fra) St Michel - Auber 93 0:41:10 111 Julien Amadori (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 112 Mattis Lebeau (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 113 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Тур де л'Эн Tour de l'Ain многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour



