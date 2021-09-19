Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais-2021. Результаты

Ганна таки додавил ВВА, хотя было видно, что после 2-й отсечки итальянец чуть чуть прибавляет, а бельгиец (после финиша заметно как Воут среагировал и откровенно растроился на секунду, мне его даже стало немного жаль) чуть-чуть проседает, но эти два высокорослые парни таки были в отдельной лиге на ITT, что на фоне других больших (Кюнг, Асгрен, Биссиггер) делает бронзу "малогабаритного" Рэмко Эвенпула очень дорогой. Кстати эти самые другие "большие" думал будут по времени ближе к первым двум.

Датчанин Каспер проиграв 2 сек. к призовому подиуму ощутил наверное то, что недавно было у Штефана на ОИ...хорошо хоть на ЧМ швейцарец не 4-й, а золото (и майка) ЧЕ у него на год в запасе.

Цитата: Earl57

Ганна и Ван Арт в отдельной лиге.

Самый неожиданный в первой десятке - это Хейтер. Всего 1 секунда от Биссегера, при том что Хейтер легче на 10 кг. Уж он то специалистом разделки точно не является.

Этот молодой парень очень сПрогрессировал в этом сезоне, а ему то только позовчера исполнилось 23. Отметить надо также и Тони Мартина - в таком возрасте на ЧМ - очень достойно.

А теперь представим (на минуту) какой получился бы итоговый подиум если б эту инд.разделку колесили ещё Рогличъ, Дэннис и Дюмолин...