Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Спринт. Женщины

Вот бы не подумал, что "карманная ракета", через 12-13 лет после своих побед на мировых форумах сможет выиграть серебро Олимпиады!

Никогда не мог выговорить его имя. Но напишу со шпаргалкой - Мохд Азизулхасни бин Аванг.