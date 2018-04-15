Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Спринт. Женщины

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 11:04
Izu Velodrome. Спринт. Женщины
1. Kelsey Mitchell (CAN) 10.906
2. Olena Starikova (UKR) +0.064
3. Wai Sze Lee (HKG) 11.110
4. Emma Hinze (GER) +0.233
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