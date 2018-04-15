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Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Спринт. Женщины

Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Спринт. Женщины

Izu Velodrome. Спринт. Женщины

1. Kelsey Mitchell (CAN) 10.906
2. Olena Starikova (UKR) +0.064
3. Wai Sze Lee (HKG) 11.110
4. Emma Hinze (GER) +0.233

 

 

 

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Теги к статье: Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры Olympic Games Tokyo-2020 трек спринт

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 12:26 | Регистрация: 15.04.2018

    Старикова прям очень понравилась! Финал и полуфиналы не смотрел,но 1/4,1/8,1/16,1/32 смотрел,очень достойно выступала

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Комментарии

  • Astanaforever
    Марк Солер подписал двухлетний ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Таких как Солер были бы в Астане больше пол.команды. А то какие то непонятные в составе без личных амбиций, желания победить, лентяев которые лишь бы гонку проехать на отшибись. Вот на таких как Солер и держаться все топовые команды. Работяга, че сказать. И переход его в Эмираты, достоен, чтоб подзаработать денег семье.
  • Серафим
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 5 (13)
    Серафим-Фото
    Вроде еще Бахрейн не утвердил официально состав на Вуэльту?
  • Kay82
    Марк Солер подписал двухлетний ... (6)
    Kay82-Фото
    Есть Берналь. Есть Инеос
  • Серафим
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (1)
    Серафим-Фото

      Вот бы не подумал, что "карманная ракета", через 12-13 лет после своих побед на мировых форумах сможет выиграть серебро Олимпиады! 

      Никогда не мог выговорить его имя. Но напишу со шпаргалкой -  Мохд Азизулхасни бин Аванг.

  • motte
    Марк Солер подписал двухлетний ... (6)
    motte-Фото
    Команда строится, если есть реальный лидер на перспективу - :) был фрум был скай нет Фрума нет ская, Шейхи правят балом?
  • rude_rider
    Марк Солер подписал двухлетний ... (6)
    rude_rider-Фото
    Чет не понятна стратегия оаэ. Это как псж в футболе. Набор первоклассных не докапитанов.с не очень командной работой.
  • Earl57
    Марк Солер подписал двухлетний ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    Все таки ОАЭ будет очень силён! Основательно взялись за дело

    Как Солер Мовистар усиливал, так и Эмираты будет усиливать. Только зарплата будет побольше, вероятнее всего.

  • Arciv
    Марк Солер подписал двухлетний ... (6)
    Arciv-Фото
    Все таки ОАЭ будет очень силён! Основательно взялись за дело
  • Arciv
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (1)
    Arciv-Фото
    Старикова прям очень понравилась! Финал и полуфиналы не смотрел,но 1/4,1/8,1/16,1/32 смотрел,очень достойно выступала
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (22)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    А Нибали может в Треке остаться раз его брата продлили?

    Гварчилена сказал что они не предлагали Нибали контракт. И брать кого-то на позицию Нибали они не будут. Сам Нибали вроде как хочет еще один год поездить и завершить карьеру.

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