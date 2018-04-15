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Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Командный спринт. Мужчины

Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Командный спринт. Мужчины

Izu Velodrome. Командный спринт. Мужчины

1. Нидерланды 41.369
2. Великобритания 44.589    
3. Франция 42.331
4. Австралия 44.013
5. Германия
6. Россия
7. Новая Зеландия 43.703    
8. Польша  46.431

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Теги к статье: Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры Olympic Games Tokyo-2020 трек

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 12:20 | Регистрация: 15.04.2018

    Посмотрел финалы,такое чувство,что только нидерландцы задействовало весь состав! Некоторые прям со старта рассыпались,особенно поляки! И те же британцы! Закономерное золото Нидерланд

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Tour de l'Avenir

14 августа - 5 сентября 2021

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Комментарии

  • Earl57
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (6)
    Earl57-Фото
    Если человек готов гоняться за нищенскую зарплату и при этом еще терпеть оскорбления и унижения, то ему определенно нужен психиатр.
  • Ернат
    Трансферные новости пелотона-2 ... (18)
    Ернат-Фото
    для этого он сам должен быть сильнее, по мне он уже только регрессирует, чем прогрессирует, а на фоне, Погачара, вингегора, Алмейды.Ремко,Берналя и т д, у него шансов почти нет на ГТ
  • Геродот
    Спортивный директор команды Ju ... (3)
    Геродот-Фото

    Как я и говорил... Роглича - "фтопку".Вингегор - новый Ульрих (или Бассо))

  • patar
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (6)
    patar-Фото
    Кроме товарно-денежной, рыночной, капиталистической системы координат есть ещё много других в жи3ни и в велоспорте.
    И многие пока3ывают РЕЗУЛЬТАТ и бе3 Лефевровских 3амашек.
  • Адриен
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (6)
    Адриен-Фото

    "Добрый дядюшка", "Крестный отец"... В любом деле самое главное - профессионализм, что получается на выходе, РЕЗУЛЬТАТ. Вот главные критерии. В этом смысле Лефевр - большой молодец, талантливый организатор, мастер своего дела. Остальное - лирика, совершенно лишняя в товарно-денежной, рыночной, капиталистической системе координат.

  • Earl57
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (6)
    Earl57-Фото

    По крайней мере Денк не оскорблял и не унижал Беннета. В отличие от Лефевра. После последних высказываний Лефевра Беннет будет не единственным кто свалит от квиков. А с новые гонщики сильно подумают, стоит ли им связываться с "добрым дядюшкой" Патриком... Которого назвали "бельгийским Крестным отцом"...

  • patar
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (6)
    patar-Фото

    Да, тут-то всё понятно. Беннет хотел быть главной звездой, ездить на ТДФ, со всеми вытекающими. Пока в Боре был Саган, этого бы не случилось. Теперь Сагана нет и путь открыт. А вот почему с квиками не сложилось у меня есть два варианта: 1. Там звёзд и без Беннета достаточно 2. По зп не вытянул Лефевр

     

    Вот только из Боры-то он уходил со скандалом, если память мне не изменяет...

    Ох, и скользкий же этот Беннет)



    Шейн Арчбольд – один из лучших и самых опытных развозящих, гонщик, чьи знания группового спринта превосходит лишь его собственная скорость в спринте.

    Я, конечно, извиняюсь, но человек проехал 2 грандтура в карьере... Какой у него календарь в 2021 был?

    По-моему, лучше промолчать, чем такую откровенную чушь нести...

  • Astanaforever
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Кэв все равно не надолго. А вот
  • 1587
    Трансферные новости пелотона-2 ... (18)
    1587-Фото
    Слух из Колумбии, что Кинтана хочет перейти в команду посильнее
  • Arciv
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (1)
    Arciv-Фото
    Посмотрел финалы,такое чувство,что только нидерландцы задействовало весь состав! Некоторые прям со старта рассыпались,особенно поляки! И те же британцы! Закономерное золото Нидерланд

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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