Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Командный спринт. Мужчины

Да, тут-то всё понятно. Беннет хотел быть главной звездой, ездить на ТДФ, со всеми вытекающими. Пока в Боре был Саган, этого бы не случилось. Теперь Сагана нет и путь открыт. А вот почему с квиками не сложилось у меня есть два варианта: 1. Там звёзд и без Беннета достаточно 2. По зп не вытянул Лефевр

Вот только из Боры-то он уходил со скандалом, если память мне не изменяет...

Ох, и скользкий же этот Беннет)

Шейн Арчбольд – один из лучших и самых опытных развозящих, гонщик, чьи знания группового спринта превосходит лишь его собственная скорость в спринте.

Я, конечно, извиняюсь, но человек проехал 2 грандтура в карьере... Какой у него календарь в 2021 был?

По-моему, лучше промолчать, чем такую откровенную чушь нести...