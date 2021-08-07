Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Командная гонка преследования. Женщины

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- Дата:
- Сегодня, 12:08
Izu Velodrome. Командный гонка преследования. Женщины
1. Германия 4:04.242
2. Великобритания 4:10.607
3. США 4:08.040
4. Канада 4:10.552
5. Австралия 4:11.041
6. Италия 4:11.108
7. Франция 4:10.388
8. Новая Зеландия 4:10.600
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