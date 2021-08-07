Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Мэдисон. Женщины

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 12:17
Izu Velodrome. Мэдисон. Женщины
1. Великобритания
(Katie Archibald, Laura Kenny)
2. Дания
(Amalie Dideriksen, Julie Leth)
3. Россия
(Gulnaz Khatuntseva, Mariia Novolodskaia)
4. Нидерланды
5. Франция
6. Польша
7. Австралия
8. Италия
9. США
10. Бельгия
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