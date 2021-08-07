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Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Мэдисон. Женщины

Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Мэдисон. Женщины

Izu Velodrome. Мэдисон. Женщины

 

1. Великобритания
(Katie Archibald, Laura Kenny)
2. Дания
(Amalie Dideriksen, Julie Leth)
3. Россия
(Gulnaz Khatuntseva, Mariia Novolodskaia)
4. Нидерланды
5. Франция
6. Польша
7. Австралия
8. Италия
9. США
10. Бельгия

 

 

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Теги к статье: Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры Olympic Games Tokyo-2020 трек мэдисон женский велоспорт

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13 - 22 августа 2021

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Комментарии

  • velodoctor
    Хиндли, Игита и Халлер переход ... (10)
    velodoctor-Фото
    А мне нравится горное звено боры, еще есть Конрад и Алеотти втоторой на Алавенире 19 года. Бухман на спаде, но спад, я думаю, из-за невезения больше.
  • Бакеша
    Компания Premier Tech завершит ... (11)
    Бакеша-Фото
    С приходом преметех Астана только сала свои позиций. Если достойного спонсора не найдут, то команда как Катюша просто исчезнет
  • shoooster
    Тадей Погачар не примет участи ... (9)
    shoooster-Фото
    У него 12 побед в сумме на турах, гонках и этапах в этом году. Как ни у кого. Ему 22 всего. Дайте парню отдохнуть!
  • GTX
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (1)
    GTX-Фото
    Евроспорт в этом году не показывает?
  • GTX
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 3 (5)
    GTX-Фото
    Ару подал признаки жизни
  • Ayrton
    Компания Premier Tech завершит ... (11)
    Ayrton-Фото

    Теперь, без спонсорства, могут скатиться рангом ниже. Будут с Русвело по Турам Румынии соревноваться.

  • 1587
    Тадей Погачар не примет участи ... (9)
    1587-Фото

    Тоже думаю, что его специализацией по карьере будет ТДФ, где сухо, жарко и среднегорье. Берналю скорее Джиро подходит, где влажно, холодно, высоко и глина.

    На Вуэльте скорее внутри Инеоса будет решаться, кто Альфа на ближайшие годы. Берналь, Йейтс, Карапас, Сиваков, Мартинес. Но вчера Сивакова поддержал только Берналь, Данни и Адам предпочли поберечься. Так что либо у Берналя здоровья побольше, либо те двое поумнее. Вуэльта покажет

  • motte
    Тадей Погачар не примет участи ... (9)
    motte-Фото
    Он может все, моё мнение
  • svenfischer
    Джон Дегенкольб переходит в ве ... (2)
    svenfischer-Фото

    Дегенкольб не выигрывал 10 этапов на Тур де Франс

  • Earl57
    Тадей Погачар не примет участи ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: Гонщик
    Цитата: rude_rider
    Жаль.Тур он проехал без напряга.Мог бы выиграть вуелту.
    Форма пошла на спад, тот же Ленс ничего кроме Тура не ездил и Пог видимо идёт по его стопам, даёшь восемь Туров. 

    На групповую мира он замахнулся и это правильно. 

    Опыт булыжных гонок у Погачара крайне скуден. Он дважды ездил юниорскую версию Париж-Рубэ в 2015-2016 и занял 13-е и 30-е место.

    А ЧМ в этом году похож на Тур Фландрии, с включением участков из маршрута этой гонки. Булыжный, стало быть.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

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Connor Brown (Team Qhubeka - Assos)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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