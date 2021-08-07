Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Мэдисон. Женщины

Тоже думаю, что его специализацией по карьере будет ТДФ, где сухо, жарко и среднегорье. Берналю скорее Джиро подходит, где влажно, холодно, высоко и глина.

На Вуэльте скорее внутри Инеоса будет решаться, кто Альфа на ближайшие годы. Берналь, Йейтс, Карапас, Сиваков, Мартинес. Но вчера Сивакова поддержал только Берналь, Данни и Адам предпочли поберечься. Так что либо у Берналя здоровья побольше, либо те двое поумнее. Вуэльта покажет