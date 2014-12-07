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Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Мэдисон. Мужчины

Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Мэдисон. Мужчины

Izu Velodrome. Мэдисон. Мужчины

1. Дания

(Lasse Norman Hansen, Michael Morkov)
2. Великобритания

(Ethan Hayter, Matthew Walls)
3. Франция

(Benjamin Thomas, Donavan Grondin)

4. Бельгия
5. Нидерланды
6. Испания
7. Швейцария
8. Польша
9. Германия
10. Италия
11. Новая Зеландия
12. Австралия
12. США
12. Австрия
12. Ирландия
12. Канада

 

 

 

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Теги к статье: Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры Olympic Games Tokyo-2020 трек мэдисон

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В тему:

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 13:33 | Регистрация: 7.12.2014

    Неофициальный медальный зачет на ОИ в Токио выиграла команда Инеос. 3 золотых медали, 1 серебро и 1 бронза. Медали во всех видах - групповая гонка, разделка, МТБ, трек. Вряд ли в Инеос считают эти медали второстепенными и малозначащими)) И если даже бронза уходит в другую команду, золото и серебро все равно остаются у них...

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 15:31 | Регистрация: 15.04.2018

    А Морков это не из Квик Степа?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 15:53 | Регистрация: 7.12.2014

      Мёрков из квиков, Хансен из Квебеки, Итан Хейтер из Инеос и Мэттью Уоллс из Боры. Бенджамин Тома из Групамы, его напарник из Аркеа.

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Комментарии

  • Earl57
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (3)
    Earl57-Фото
    Мёрков из квиков, Хансен из Квебеки, Итан Хейтер из Инеос и Мэттью Уоллс из Боры. Бенджамин Тома из Групамы, его напарник из Аркеа.
  • Arciv
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (3)
    Arciv-Фото
    А Морков это не из Квик Степа?
  • Earl57
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (3)
    Earl57-Фото

    Неофициальный медальный зачет на ОИ в Токио выиграла команда Инеос. 3 золотых медали, 1 серебро и 1 бронза. Медали во всех видах - групповая гонка, разделка, МТБ, трек. Вряд ли в Инеос считают эти медали второстепенными и малозначащими)) И если даже бронза уходит в другую команду, золото и серебро все равно остаются у них...

  • velodoctor
    Жуан Алмейда подписал 5-летний ... (20)
    velodoctor-Фото
    Вы перечислили классиков и спринтеров, а Алмейда все же генеральщик. Вот Дан Мартин прошел через квиков и ничего с ним не стало. Квято, Мас, Де ля Круз.
  • vadi
    Жуан Алмейда подписал 5-летний ... (20)
    vadi-Фото
    Они уходят туда, где больше платят. Но как правило уже не побеждают. Одним махом закончились победы с уходом у Гавирии, Тони Мартина, ФилЖила, Вивиани. Тот же Кэв скис через год после ухода из квиков. Много ли вы вспомните тех, кто после ухода улучшил результаты? Поэтому в квикстеп и приходят те, кому нужны победы невзирая на свое состояние и кто готов сам платить, типа Кэвендиша.
  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: patar
    А я думал Моллема у Трека, как основной капитан поедет. Ещё и думал, как он третий ГТ в год сдюжает...
    Эксперементальнинько у них всё

    Тысячу раз с начала года было сказано, что единоличным капитаном на Вуэльту поедет Чикконе. Моллема здесь с какого боку? И если кому-то не нравится Чикконе, то это его проблемы и только его. 

  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (4)
    Arciv-Фото
    Цитата: patar
    А я думал Моллема у Трека, как основной капитан поедет. Ещё и думал, как он третий ГТ в год сдюжает...
    Эксперементальнинько у них всё
    Та он и так в этом году едет всё)) Джиро,Тур,Олимпиада,не давно была гонка,не помню какая)) робот какой-то
  • rude_rider
    Жуан Алмейда подписал 5-летний ... (20)
    rude_rider-Фото
    Первый свой тур погач выиграл с командой роглича))) В этот раз со своей и массовой невезухи других. Звезды любят его
  • VeloVelo
    Жуан Алмейда подписал 5-летний ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Погачар выиграл без команды? Кто-то в это верит?
    Невозможно взять ГТ с плохой командой.
    Команда у Погачара была вполне хорошая на Туре. В первой половине, да, едва не посыпались, но, во второй собрались. 

  • VeloVelo
    Жуан Алмейда подписал 5-летний ... (20)
    VeloVelo-Фото
    Почему вы так думаете?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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