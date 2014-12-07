Олимпийские игры в Токио-2020. Трек. Мэдисон. Мужчины

Цитата: patar

А я думал Моллема у Трека, как основной капитан поедет. Ещё и думал, как он третий ГТ в год сдюжает...

Эксперементальнинько у них всё



Тысячу раз с начала года было сказано, что единоличным капитаном на Вуэльту поедет Чикконе. Моллема здесь с какого боку? И если кому-то не нравится Чикконе, то это его проблемы и только его.