Олимпийские игры-2020. Маунтинбайк. Кросс-кантри. Женщины

Интересно, как решат относительно Вуэльты. Говорили что определятся после Токио, в зависимости от его состояния.

Вуэльта совпадает по срокам с ЧМ по МТБ и Авениром. Что выберут в итоге?



Provisional race program of Tom Pidcock: La Vuelta, Road Worlds in Leuven, CX World Cups Waterloo, Fayetteville, Iowa, followed by CX races in Belgium till somewhere in November. Then a break until the Christmas period.

Его тренер говорит, что Том рвется на Вуэльту. Но тренер этого не очень хочет...