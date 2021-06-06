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Пять колец Москвы-2021. Этап 3

Пять колец Москвы-2021. Этап 3

Пять колец Москвы-2021. Этап 3Пять колец Москвы-2021. Этап 3

 

  
 

  Москва, «Клёновское кольцо», 156,8 км (8 кругов х 19,6 км)  
  1   ROSTOVTSEV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION   3:30:15  
  2   KARALIOK Yauheni (Blr) MINSK CYCLING CLUB      
  3   MAZUR Dzianis (Blr) BELAZ      
  4   MAIKIN Roman (Rus)      
  5   BELYAKOV Sergey (Rus)      
  6   ILYIN Roman (Rus)      
  7   KURIANOV Stepan (Rus) RUSSIAN FEDERATION      
  8   VIUNOSHEV Mikhail (Rus)      
  9   SHNYRKO Aliaksei (Blr) MINSK CYCLING CLUB      
  10   SMIRNOV Alexandr (Rus)      
  11   BRICIS Dainis (Blr) FEREI-CCN      
  12   CEURENS Robbe (Bel) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT      
  13   RIDOLFO Filippo (Ita) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT      
  14   SHEMETAU Mikhail (Blr) BELARUS      
  15   IGOSHEV Egor (Rus)      
  16   BEREZNYAK Aleksandr (Rus)      
  17   AZEN Madi (Kaz)      
  18   MIKAYILZADE Musa (Aze) AZERBAIJAN      
  19   ERSHOV Artur (Rus)      
  20   KUGAEVSKI Gleb (Rus)      
  21   FATKULLIN Valerii (Rus)      
  22   SHAKOTKO Aleksandr (Rus)      
  23   JABRAYILOV Samir (Aze) AZERBAIJAN      
  24   EEFTING Roy (Ned) FEREI-CCN      
  25   STENKOVOY Nikita (Uzb) UZBEKISTAN      
  26   SHTEIN Grigoriy (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS      
  27   FROLOV Igor (Rus)      
  28   SUCHKOV Vasily (Rus)      
  29   ZOTOV Evgenii (Rus) RUSSIAN FEDERATION      
  30   IULKIN Ivan (Rus)      
  31   GERASIMOV Ivan (Rus)      
  32   GRISHIN Maksim (Rus)      
  33   BORZOV Dmitrii (Rus)      
  34   MALKOV Kirill (Rus)      
  35   KOMIN Aleksandr (Rus)      
  36   SHICHKIN Vlas (Rus)      
  37   IVANOV Viacheslav (Rus)      
  38   NIKIFOROV Arseny (Rus)      
  39   KURIANOV Sergei (Rus)      
  40   PIASETSKI Aliaksandr (Blr) MINSK CYCLING CLUB      
             
  41   SENOKOSOV Oleg (Rus)   3:30:15  
  42   SOBAL Yauhen (Blr) MINSK CYCLING CLUB      
  43   EVANS Louis (Gbr) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT      
  44   STROKAU Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB      
  45   PRONIN Konstantin (Rus)      
  46   ZHAVRID Anton (Blr) BELARUS      
  47   SHULCHENKO Nikita (Rus)      
  48   KAMINSKI Zakhar (Blr) BELARUS      
  49   KIRZHAYKIN Nikita (Rus)      
  50   POTEKALO Nikolay (Rus)      
  51   GRIDCHIN Maxim (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM      
  52   ZABIROV Damir (Uzb) UZBEKISTAN      
  53   KUSTADINCHEV Roman (Rus)      
  54   GANSEVICH Bogdan (Rus)      
  55   OVSYANNIKOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS      
  56   OVECHKIN Artem (Rus) RUSSIAN FEDERATION      
  57   KAVALIOU Kiryl (Blr) BELAZ      
  58   LUCHSHENKO Sergey (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM      
  59   SUNNATOV Akramjon (Uzb) UZBEKISTAN      
  60   TIKHONIN Evgenii (Rus)      
  61   KISELEV Sergei (Rus)      
  62   SEMENOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS      
  63   KHALIKOV Bulat (Rus)      
  64   PUZANOV Dmitry (Rus)      
  65   FIRSANOV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION      
  66   SAIDOV Ulugbek (Uzb) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT      
  67   ZUBOV Matvey (Rus)      
  68   TSISHKOU Raman (Blr) BELAZ      
  69   FOKIN Mikhail (Rus)      
  70   MANAKOV Viktor (Rus)      
  71   ZVERKOV Evgeny (Rus)   3:30:26  
  72   GRIGORYAN Stepan (Rus)      
  73   BESAHA Mikhail (Blr) FEREI-CCN   3:30:31  
  74   ROZANOV Dmitriy (Rus)   3:30:40  
  75   SHERSTNEV Timofei (Rus)      
  76   BIALIAUSKI Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB      
  77   BIALIAUSKI Kanstantsin (Blr) BELAZ   3:30:48  
  78   RAMANAU Raman (Blr) BELAZ   3:31:04  
  79   NEKRASOV Konstantin (Rus)   3:32:40  
  DNS   USTINOV Arsentii (Rus)      

 

  Генеральная классификация после 3 этапа:  
  1   FROLOV Igor (Rus)   10:27:20  
  2   MAIKIN Roman (Rus)   10:28:35  
  3   PUZANOV Dmitry (Rus)   10:29:51  
  4   GRIGORYAN Stepan (Rus)   10:32:06  
  5   BEREZNYAK Aleksandr (Rus)   10:32:10  
  6   KARALIOK Yauheni (Blr) MINSK CYCLING CLUB   10:32:15  
  7   KURIANOV Stepan (Rus) RUSSIAN FEDERATION   10:32:38  
  8   STROKAU Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB   10:32:45  
  9   IGOSHEV Egor (Rus)   10:33:03  
  10   KOMIN Aleksandr (Rus)   10:33:49  
  11   OVECHKIN Artem (Rus) RUSSIAN FEDERATION   10:33:50  
  12   MAZUR Dzianis (Blr) BELAZ   10:33:57  
  13   RIDOLFO Filippo (Ita) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT   10:34:06  
  14   TIKHONIN Evgenii (Rus)   10:34:10  
  15   ZUBOV Matvey (Rus)   10:34:12  
  16   CEURENS Robbe (Bel) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT   10:34:20  
  17   OVSYANNIKOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS   10:34:25  
  18   KUGAEVSKI Gleb (Rus)   10:35:23  
  19   KAVALIOU Kiryl (Blr) BELAZ   10:35:30  
  20   TSISHKOU Raman (Blr) BELAZ   10:36:10  
  21   KIRZHAYKIN Nikita (Rus)   10:36:24  
  22   LUCHSHENKO Sergey (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM   10:36:48  
  23   ERSHOV Artur (Rus)   10:39:26  
  24   SHTEIN Grigoriy (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS   10:39:39  
  25   BELYAKOV Sergey (Rus)   10:39:43  
  26   SOBAL Yauhen (Blr) MINSK CYCLING CLUB   10:40:11  
  27   MANAKOV Viktor (Rus)   10:40:40  
  28   JABRAYILOV Samir (Aze) AZERBAIJAN   10:40:43  
  29   KURIANOV Sergei (Rus)   10:41:07  
  30   ROSTOVTSEV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION   10:41:18  
  31   FATKULLIN Valerii (Rus)   10:41:40  
  32   ZOTOV Evgenii (Rus) RUSSIAN FEDERATION   10:42:12  
  33   PIASETSKI Aliaksandr (Blr) MINSK CYCLING CLUB   10:43:57  
  34   VIUNOSHEV Mikhail (Rus)   10:44:11  
  35   PRONIN Konstantin (Rus)   10:44:20  
  36   FIRSANOV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION   10:44:22  
  37   RAMANAU Raman (Blr) BELAZ   10:44:29  
  38   KHALIKOV Bulat (Rus)   10:45:10  
  39   SHULCHENKO Nikita (Rus)   10:45:16  
  40   IVANOV Viacheslav (Rus)   10:45:43  
  41   FOKIN Mikhail (Rus)   10:46:01  
  42   SHEMETAU Mikhail (Blr) BELARUS   10:47:11  
  43   GANSEVICH Bogdan (Rus)   10:47:30  
  44   BORZOV Dmitrii (Rus)   10:47:43  
  45   NIKIFOROV Arseny (Rus)   10:47:56  
  46   SHNYRKO Aliaksei (Blr) MINSK CYCLING CLUB   10:49:53  
  47   SHAKOTKO Aleksandr (Rus)      
  48   GRIDCHIN Maxim (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM   10:50:06  
  49   BIALIAUSKI Kanstantsin (Blr) BELAZ   10:50:25  
  50   SEMENOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS   10:50:29  
  51   STENKOVOY Nikita (Uzb) UZBEKISTAN   10:50:58  
  52   EVANS Louis (Gbr) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT   10:51:22  
  53   KISELEV Sergei (Rus)   10:51:24  
  54   BRICIS Dainis (Blr) FEREI-CCN   10:51:26  
  55   SMIRNOV Alexandr (Rus)   10:52:08  
  56   MIKAYILZADE Musa (Aze) AZERBAIJAN   10:52:44  
  57   SHERSTNEV Timofei (Rus)   10:53:02  
  58   ROZANOV Dmitriy (Rus)   10:53:35  
  59   GERASIMOV Ivan (Rus)   10:54:18  
  60   BESAHA Mikhail (Blr) FEREI-CCN   10:55:11  
  61   SAIDOV Ulugbek (Uzb) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT   10:56:48  
  62   SENOKOSOV Oleg (Rus)   10:56:54  
  63   EEFTING Roy (Ned) FEREI-CCN   10:57:30  
  64   POTEKALO Nikolay (Rus)   10:58:01  
  65   KUSTADINCHEV Roman (Rus)   10:58:55  
  66   SHICHKIN Vlas (Rus)   10:59:16  
  67   MALKOV Kirill (Rus)   10:59:19  
  68   ILYIN Roman (Rus)   10:59:23  
  69   SUNNATOV Akramjon (Uzb) UZBEKISTAN   10:59:30  
  70   KAMINSKI Zakhar (Blr) BELARUS   10:59:34  
  71   ZHAVRID Anton (Blr) BELARUS   10:59:42  
  72   GRISHIN Maksim (Rus)   11:00:15  
  73   AZEN Madi (Kaz)   11:00:35  
  74   ZVERKOV Evgeny (Rus)      
  75   IULKIN Ivan (Rus)   11:00:50  
  76   NEKRASOV Konstantin (Rus)   11:01:57  
  77   SUCHKOV Vasily (Rus)   11:03:19  
  78   ZABIROV Damir (Uzb) UZBEKISTAN   11:06:41  
  79   BIALIAUSKI Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB   11:08:35  

 

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Комментарии

  • GTX
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
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    Ова
  • Николай Н.
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    Николай Н.-Фото

    На таком этапе раздельщикам нечего делать. Впереди оказались горняки.

  • close2you
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    close2you-Фото
    Транслирует канал " l'?quipe " Все трансляции, на каждую велогонку можете найти : https://videosdecyclisme.fr
  • Velolive-Team
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    Velolive-Team-Фото

    дистанция 2017 года 

     

    и близко не похожи

  • GAN
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    GAN-Фото

    Цитата: kwwk
    И как жаль что нет трансляций на Еврике.

    Да по ТВ нет, но в их плеере есть.

  • Woterman 1980
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    Woterman 1980-Фото
    А Денис вообще ни бахилы ни одел, ни аэрошлем, зато на разделочном велосипеде поехал, а в конце вообще в развалочку ехал. Не понятно, что происходит с ним. А Дюмулан на ЧМ в 2017 похожую по профилю разделку выиграл в одну калитку, а сейчас слабовато проехал. Хотя ему простительно
  • SportSpirit
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    SportSpirit-Фото

    Тот случай, когда чувствуешь себя диванным экспертом 80-го уровня))

     

    10.06., после 5-го этапа

     

    Цитата: SportSpirit
    Из тех, кто еще не звучал в этом сезоне, достойно едет Риго Уран. Тихой сапой к TDF)

    При определенных раскладах формы и удачи - реальный претендент на TOP-5.

  • Earl57
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: kwwk
    Такида, но разделка очень интересная была по профилю: шанс был и у раздельщиков и у горняков, но победел горняк-раздельщик))))

    Так фишка в том, что Медер не раздельщик, а чистый горняк. Его самым лучшим результатом в разделке до сего дня было 6-е место на чемпионате Швейцарии, когда он проиграл Кюнгу две с половиной минуты.

  • Woterman 1980
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    Woterman 1980-Фото
    Странная разделка и странные победители
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2021. Этап 7 (14)
    kwwk-Фото
    Такида, но разделка очень интересная была по профилю: шанс был и у раздельщиков и у горняков, но победел горняк-раздельщик))))

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