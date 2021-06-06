Пять колец Москвы-2021. Этап 3

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:48
|Москва, «Клёновское кольцо», 156,8 км (8 кругов х 19,6 км)
|1
|ROSTOVTSEV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|3:30:15
|2
|KARALIOK Yauheni (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|3
|MAZUR Dzianis (Blr) BELAZ
|4
|MAIKIN Roman (Rus)
|5
|BELYAKOV Sergey (Rus)
|6
|ILYIN Roman (Rus)
|7
|KURIANOV Stepan (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|8
|VIUNOSHEV Mikhail (Rus)
|9
|SHNYRKO Aliaksei (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|10
|SMIRNOV Alexandr (Rus)
|11
|BRICIS Dainis (Blr) FEREI-CCN
|12
|CEURENS Robbe (Bel) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|13
|RIDOLFO Filippo (Ita) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|14
|SHEMETAU Mikhail (Blr) BELARUS
|15
|IGOSHEV Egor (Rus)
|16
|BEREZNYAK Aleksandr (Rus)
|17
|AZEN Madi (Kaz)
|18
|MIKAYILZADE Musa (Aze) AZERBAIJAN
|19
|ERSHOV Artur (Rus)
|20
|KUGAEVSKI Gleb (Rus)
|21
|FATKULLIN Valerii (Rus)
|22
|SHAKOTKO Aleksandr (Rus)
|23
|JABRAYILOV Samir (Aze) AZERBAIJAN
|24
|EEFTING Roy (Ned) FEREI-CCN
|25
|STENKOVOY Nikita (Uzb) UZBEKISTAN
|26
|SHTEIN Grigoriy (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS
|27
|FROLOV Igor (Rus)
|28
|SUCHKOV Vasily (Rus)
|29
|ZOTOV Evgenii (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|30
|IULKIN Ivan (Rus)
|31
|GERASIMOV Ivan (Rus)
|32
|GRISHIN Maksim (Rus)
|33
|BORZOV Dmitrii (Rus)
|34
|MALKOV Kirill (Rus)
|35
|KOMIN Aleksandr (Rus)
|36
|SHICHKIN Vlas (Rus)
|37
|IVANOV Viacheslav (Rus)
|38
|NIKIFOROV Arseny (Rus)
|39
|KURIANOV Sergei (Rus)
|40
|PIASETSKI Aliaksandr (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|41
|SENOKOSOV Oleg (Rus)
|3:30:15
|42
|SOBAL Yauhen (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|43
|EVANS Louis (Gbr) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|44
|STROKAU Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|45
|PRONIN Konstantin (Rus)
|46
|ZHAVRID Anton (Blr) BELARUS
|47
|SHULCHENKO Nikita (Rus)
|48
|KAMINSKI Zakhar (Blr) BELARUS
|49
|KIRZHAYKIN Nikita (Rus)
|50
|POTEKALO Nikolay (Rus)
|51
|GRIDCHIN Maxim (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM
|52
|ZABIROV Damir (Uzb) UZBEKISTAN
|53
|KUSTADINCHEV Roman (Rus)
|54
|GANSEVICH Bogdan (Rus)
|55
|OVSYANNIKOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS
|56
|OVECHKIN Artem (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|57
|KAVALIOU Kiryl (Blr) BELAZ
|58
|LUCHSHENKO Sergey (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM
|59
|SUNNATOV Akramjon (Uzb) UZBEKISTAN
|60
|TIKHONIN Evgenii (Rus)
|61
|KISELEV Sergei (Rus)
|62
|SEMENOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS
|63
|KHALIKOV Bulat (Rus)
|64
|PUZANOV Dmitry (Rus)
|65
|FIRSANOV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|66
|SAIDOV Ulugbek (Uzb) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|67
|ZUBOV Matvey (Rus)
|68
|TSISHKOU Raman (Blr) BELAZ
|69
|FOKIN Mikhail (Rus)
|70
|MANAKOV Viktor (Rus)
|71
|ZVERKOV Evgeny (Rus)
|3:30:26
|72
|GRIGORYAN Stepan (Rus)
|73
|BESAHA Mikhail (Blr) FEREI-CCN
|3:30:31
|74
|ROZANOV Dmitriy (Rus)
|3:30:40
|75
|SHERSTNEV Timofei (Rus)
|76
|BIALIAUSKI Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|77
|BIALIAUSKI Kanstantsin (Blr) BELAZ
|3:30:48
|78
|RAMANAU Raman (Blr) BELAZ
|3:31:04
|79
|NEKRASOV Konstantin (Rus)
|3:32:40
|DNS
|USTINOV Arsentii (Rus)
|Генеральная классификация после 3 этапа:
|1
|FROLOV Igor (Rus)
|10:27:20
|2
|MAIKIN Roman (Rus)
|10:28:35
|3
|PUZANOV Dmitry (Rus)
|10:29:51
|4
|GRIGORYAN Stepan (Rus)
|10:32:06
|5
|BEREZNYAK Aleksandr (Rus)
|10:32:10
|6
|KARALIOK Yauheni (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|10:32:15
|7
|KURIANOV Stepan (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|10:32:38
|8
|STROKAU Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|10:32:45
|9
|IGOSHEV Egor (Rus)
|10:33:03
|10
|KOMIN Aleksandr (Rus)
|10:33:49
|11
|OVECHKIN Artem (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|10:33:50
|12
|MAZUR Dzianis (Blr) BELAZ
|10:33:57
|13
|RIDOLFO Filippo (Ita) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|10:34:06
|14
|TIKHONIN Evgenii (Rus)
|10:34:10
|15
|ZUBOV Matvey (Rus)
|10:34:12
|16
|CEURENS Robbe (Bel) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|10:34:20
|17
|OVSYANNIKOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS
|10:34:25
|18
|KUGAEVSKI Gleb (Rus)
|10:35:23
|19
|KAVALIOU Kiryl (Blr) BELAZ
|10:35:30
|20
|TSISHKOU Raman (Blr) BELAZ
|10:36:10
|21
|KIRZHAYKIN Nikita (Rus)
|10:36:24
|22
|LUCHSHENKO Sergey (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM
|10:36:48
|23
|ERSHOV Artur (Rus)
|10:39:26
|24
|SHTEIN Grigoriy (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS
|10:39:39
|25
|BELYAKOV Sergey (Rus)
|10:39:43
|26
|SOBAL Yauhen (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|10:40:11
|27
|MANAKOV Viktor (Rus)
|10:40:40
|28
|JABRAYILOV Samir (Aze) AZERBAIJAN
|10:40:43
|29
|KURIANOV Sergei (Rus)
|10:41:07
|30
|ROSTOVTSEV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|10:41:18
|31
|FATKULLIN Valerii (Rus)
|10:41:40
|32
|ZOTOV Evgenii (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|10:42:12
|33
|PIASETSKI Aliaksandr (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|10:43:57
|34
|VIUNOSHEV Mikhail (Rus)
|10:44:11
|35
|PRONIN Konstantin (Rus)
|10:44:20
|36
|FIRSANOV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|10:44:22
|37
|RAMANAU Raman (Blr) BELAZ
|10:44:29
|38
|KHALIKOV Bulat (Rus)
|10:45:10
|39
|SHULCHENKO Nikita (Rus)
|10:45:16
|40
|IVANOV Viacheslav (Rus)
|10:45:43
|41
|FOKIN Mikhail (Rus)
|10:46:01
|42
|SHEMETAU Mikhail (Blr) BELARUS
|10:47:11
|43
|GANSEVICH Bogdan (Rus)
|10:47:30
|44
|BORZOV Dmitrii (Rus)
|10:47:43
|45
|NIKIFOROV Arseny (Rus)
|10:47:56
|46
|SHNYRKO Aliaksei (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|10:49:53
|47
|SHAKOTKO Aleksandr (Rus)
|48
|GRIDCHIN Maxim (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM
|10:50:06
|49
|BIALIAUSKI Kanstantsin (Blr) BELAZ
|10:50:25
|50
|SEMENOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS
|10:50:29
|51
|STENKOVOY Nikita (Uzb) UZBEKISTAN
|10:50:58
|52
|EVANS Louis (Gbr) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|10:51:22
|53
|KISELEV Sergei (Rus)
|10:51:24
|54
|BRICIS Dainis (Blr) FEREI-CCN
|10:51:26
|55
|SMIRNOV Alexandr (Rus)
|10:52:08
|56
|MIKAYILZADE Musa (Aze) AZERBAIJAN
|10:52:44
|57
|SHERSTNEV Timofei (Rus)
|10:53:02
|58
|ROZANOV Dmitriy (Rus)
|10:53:35
|59
|GERASIMOV Ivan (Rus)
|10:54:18
|60
|BESAHA Mikhail (Blr) FEREI-CCN
|10:55:11
|61
|SAIDOV Ulugbek (Uzb) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|10:56:48
|62
|SENOKOSOV Oleg (Rus)
|10:56:54
|63
|EEFTING Roy (Ned) FEREI-CCN
|10:57:30
|64
|POTEKALO Nikolay (Rus)
|10:58:01
|65
|KUSTADINCHEV Roman (Rus)
|10:58:55
|66
|SHICHKIN Vlas (Rus)
|10:59:16
|67
|MALKOV Kirill (Rus)
|10:59:19
|68
|ILYIN Roman (Rus)
|10:59:23
|69
|SUNNATOV Akramjon (Uzb) UZBEKISTAN
|10:59:30
|70
|KAMINSKI Zakhar (Blr) BELARUS
|10:59:34
|71
|ZHAVRID Anton (Blr) BELARUS
|10:59:42
|72
|GRISHIN Maksim (Rus)
|11:00:15
|73
|AZEN Madi (Kaz)
|11:00:35
|74
|ZVERKOV Evgeny (Rus)
|75
|IULKIN Ivan (Rus)
|11:00:50
|76
|NEKRASOV Konstantin (Rus)
|11:01:57
|77
|SUCHKOV Vasily (Rus)
|11:03:19
|78
|ZABIROV Damir (Uzb) UZBEKISTAN
|11:06:41
|79
|BIALIAUSKI Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|11:08:35
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