Пять колец Москвы-2021. Этап 2

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:08
|Москва, «Крылатское кольцо», 136 км (10 кругов х 13,6 км)
|1
|IGOSHEV Egor (Rus)
|3:04:53
|2
|FROLOV Igor (Rus)
|3
|KOMIN Aleksandr (Rus)
|3:05:17
|4
|OVECHKIN Artem (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|3:05:27
|5
|TIKHONIN Evgenii (Rus)
|3:05:36
|6
|MAIKIN Roman (Rus)
|7
|BEREZNYAK Aleksandr (Rus)
|8
|GRIGORYAN Stepan (Rus)
|9
|BORZOV Dmitrii (Rus)
|10
|RIDOLFO Filippo (Ita) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|11
|MAZUR Dzianis (Blr) BELAZ
|12
|CEURENS Robbe (Bel) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|13
|FATKULLIN Valerii (Rus)
|14
|BELYAKOV Sergey (Rus)
|15
|IVANOV Viacheslav (Rus)
|16
|KURIANOV Stepan (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|17
|OVSYANNIKOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS
|18
|KARALIOK Yauheni (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|19
|STROKAU Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|20
|ZUBOV Matvey (Rus)
|21
|ERSHOV Artur (Rus)
|22
|MANAKOV Viktor (Rus)
|23
|KURIANOV Sergei (Rus)
|24
|NIKIFOROV Arseny (Rus)
|3:05:46
|25
|KIRZHAYKIN Nikita (Rus)
|3:06:00
|26
|TSISHKOU Raman (Blr) BELAZ
|27
|SOBAL Yauhen (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|3:06:14
|28
|KUGAEVSKI Gleb (Rus)
|3:06:22
|29
|JABRAYILOV Samir (Aze) AZERBAIJAN
|3:06:36
|30
|PUZANOV Dmitry (Rus)
|31
|KAVALIOU Kiryl (Blr) BELAZ
|32
|ROSTOVTSEV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|3:07:32
|33
|RAMANAU Raman (Blr) BELAZ
|34
|PIASETSKI Aliaksandr (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|3:07:42
|35
|GANSEVICH Bogdan (Rus)
|3:08:02
|36
|PRONIN Konstantin (Rus)
|3:08:06
|37
|FIRSANOV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|38
|SEMENOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS
|39
|VIUNOSHEV Mikhail (Rus)
|40
|LUCHSHENKO Sergey (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM
|41
|ZOTOV Evgenii (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|42
|SHULCHENKO Nikita (Rus)
|3:09:07
|43
|BRICIS Dainis (Blr) FEREI-CCN
|3:09:08
|44
|SHEMETAU Mikhail (Blr) BELARUS
|45
|EVANS Louis (Gbr) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|46
|KHALIKOV Bulat (Rus)
|47
|KISELEV Sergei (Rus)
|48
|MIKAYILZADE Musa (Aze) AZERBAIJAN
|3:09:15
|49
|GERASIMOV Ivan (Rus)
|3:10:07
|50
|BESAHA Mikhail (Blr) FEREI-CCN
|51
|SHTEIN Grigoriy (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS
|3:10:55
|52
|BIALIAUSKI Kanstantsin (Blr) BELAZ
|3:13:49
|53
|SHNYRKO Aliaksei (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|3:13:51
|54
|SHAKOTKO Aleksandr (Rus)
|3:14:00
|55
|SMIRNOV Alexandr (Rus)
|56
|GRIDCHIN Maxim (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM
|57
|AZEN Madi (Kaz)
|3:14:27
|58
|SAIDOV Ulugbek (Uzb) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|59
|ZABIROV Damir (Uzb) UZBEKISTAN
|3:14:29
|60
|EEFTING Roy (Ned) FEREI-CCN
|3:15:37
|61
|MALKOV Kirill (Rus)
|3:16:04
|62
|POTEKALO Nikolay (Rus)
|63
|KUSTADINCHEV Roman (Rus)
|3:16:32
|64
|SHERSTNEV Timofei (Rus)
|3:16:34
|65
|SUNNATOV Akramjon (Uzb) UZBEKISTAN
|3:17:02
|66
|IULKIN Ivan (Rus)
|3:17:14
|67
|ILYIN Roman (Rus)
|68
|GRISHIN Maksim (Rus)
|69
|KAMINSKI Zakhar (Blr) BELARUS
|70
|ROZANOV Dmitriy (Rus)
|71
|SUCHKOV Vasily (Rus)
|72
|ZHAVRID Anton (Blr) BELARUS
|73
|SHICHKIN Vlas (Rus)
|3:17:18
|74
|ZVERKOV Evgeny (Rus)
|75
|FOKIN Mikhail (Rus)
|3:17:21
|76
|NEKRASOV Konstantin (Rus)
|3:17:23
|77
|SENOKOSOV Oleg (Rus)
|3:20:50
|78
|USTINOV Arsentii (Rus)
|3:21:14
|79
|BIALIAUSKI Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|3:23:09
|80
|STENKOVOY Nikita (Uzb) UZBEKISTAN
|OTL
|MIRALIYEV Sultanmurat (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM
|3:27:01
|OTL
|POPUGAYEV Maxim (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM
|3:27:42
|OTL
|AKHRAMENKA Yauheni (Blr) BELAZ
|OTL
|KASIANKOU Vadzim (Blr) BELARUS
|OTL
|ISMATOV Botirjon (Uzb) UZBEKISTAN
|OTL
|SERGEEV Alexander (Rus)
|3:30:20
|OTL
|KHUDYAKOV Ruslan (Rus)
|DNF
|LOUICHE Vincent (Fra) FEREI-CCN
|DNF
|ASADOV Elchin (Aze) AZERBAIJAN
|DNF
|IVANCHANKA Dzmitry (Blr) BELARUS
|DNF
|ELLI Konstantin (Uzb) UZBEKISTAN
|DNF
|PISKUNOV Maksim (Rus)
|DNF
|KAPUSTIN Kirill (Rus)
|DNF
|MALNEV Sergey (Rus)
|DNF
|EREMIN Evgeniy (Rus)
|DNF
|SAVEKIN Daniil (Rus)
|DNF
|BAIDIKOV Ilia (Rus)
|Генеральная классификация после 2 этапа
|1
|FROLOV Igor (Rus)
|6:57:05
|2
|MAIKIN Roman (Rus)
|6:58:20
|3
|PUZANOV Dmitry (Rus)
|6:59:36
|4
|GRIGORYAN Stepan (Rus)
|7:01:41
|5
|BEREZNYAK Aleksandr (Rus)
|7:01:55
|6
|KARALIOK Yauheni (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|7:02:06
|7
|KURIANOV Stepan (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|7:02:23
|8
|STROKAU Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|7:02:30
|9
|IGOSHEV Egor (Rus)
|7:02:48
|10
|KOMIN Aleksandr (Rus)
|7:03:34
|11
|OVECHKIN Artem (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|7:03:35
|12
|MAZUR Dzianis (Blr) BELAZ
|7:03:49
|13
|RIDOLFO Filippo (Ita) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|7:03:51
|14
|TIKHONIN Evgenii (Rus)
|7:03:55
|15
|ZUBOV Matvey (Rus)
|7:03:57
|16
|CEURENS Robbe (Bel) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|7:04:05
|17
|OVSYANNIKOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS
|7:04:10
|18
|KUGAEVSKI Gleb (Rus)
|7:05:08
|19
|KAVALIOU Kiryl (Blr) BELAZ
|7:05:15
|20
|TSISHKOU Raman (Blr) BELAZ
|7:05:55
|21
|KIRZHAYKIN Nikita (Rus)
|7:06:09
|22
|LUCHSHENKO Sergey (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM
|7:06:33
|23
|ERSHOV Artur (Rus)
|7:09:11
|24
|SHTEIN Grigoriy (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS
|7:09:24
|25
|BELYAKOV Sergey (Rus)
|7:09:28
|26
|SOBAL Yauhen (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|7:09:56
|27
|MANAKOV Viktor (Rus)
|7:10:25
|28
|JABRAYILOV Samir (Aze) AZERBAIJAN
|7:10:28
|29
|KURIANOV Sergei (Rus)
|7:10:52
|30
|ROSTOVTSEV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|7:11:13
|31
|FATKULLIN Valerii (Rus)
|7:11:25
|32
|ZOTOV Evgenii (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|7:11:57
|33
|RAMANAU Raman (Blr) BELAZ
|7:13:25
|34
|PIASETSKI Aliaksandr (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|7:13:42
|35
|VIUNOSHEV Mikhail (Rus)
|7:13:56
|36
|PRONIN Konstantin (Rus)
|7:14:05
|37
|FIRSANOV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION
|7:14:07
|38
|KHALIKOV Bulat (Rus)
|7:14:55
|39
|SHULCHENKO Nikita (Rus)
|7:15:01
|40
|IVANOV Viacheslav (Rus)
|7:15:28
|41
|FOKIN Mikhail (Rus)
|7:15:46
|42
|SHEMETAU Mikhail (Blr) BELARUS
|7:16:56
|43
|GANSEVICH Bogdan (Rus)
|7:17:15
|44
|BORZOV Dmitrii (Rus)
|7:17:28
|45
|NIKIFOROV Arseny (Rus)
|7:17:41
|46
|BIALIAUSKI Kanstantsin (Blr) BELAZ
|7:19:37
|47
|SHNYRKO Aliaksei (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|7:19:38
|48
|SHAKOTKO Aleksandr (Rus)
|49
|GRIDCHIN Maxim (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM
|7:19:51
|50
|SEMENOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS
|7:20:14
|51
|EVANS Louis (Gbr) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|7:21:07
|52
|KISELEV Sergei (Rus)
|7:21:09
|53
|BRICIS Dainis (Blr) FEREI-CCN
|7:21:12
|54
|SMIRNOV Alexandr (Rus)
|7:21:53
|55
|SHERSTNEV Timofei (Rus)
|7:22:22
|56
|MIKAYILZADE Musa (Aze) AZERBAIJAN
|7:22:29
|57
|ROZANOV Dmitriy (Rus)
|7:22:55
|58
|GERASIMOV Ivan (Rus)
|7:24:03
|59
|BESAHA Mikhail (Blr) FEREI-CCN
|7:24:40
|60
|SAIDOV Ulugbek (Uzb) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT
|7:26:33
|61
|SENOKOSOV Oleg (Rus)
|7:26:39
|62
|EEFTING Roy (Ned) FEREI-CCN
|7:27:17
|63
|ZABIROV Damir (Uzb) UZBEKISTAN
|7:27:46
|64
|POTEKALO Nikolay (Rus)
|65
|KUSTADINCHEV Roman (Rus)
|7:28:40
|66
|SHICHKIN Vlas (Rus)
|7:29:01
|67
|MALKOV Kirill (Rus)
|7:29:04
|68
|ILYIN Roman (Rus)
|7:29:08
|69
|SUNNATOV Akramjon (Uzb) UZBEKISTAN
|7:29:15
|70
|KAMINSKI Zakhar (Blr) BELARUS
|7:29:19
|71
|NEKRASOV Konstantin (Rus)
|7:29:20
|72
|STENKOVOY Nikita (Uzb) UZBEKISTAN
|7:29:23
|73
|ZHAVRID Anton (Blr) BELARUS
|7:29:27
|74
|USTINOV Arsentii (Rus)
|7:29:33
|75
|GRISHIN Maksim (Rus)
|7:30:00
|76
|ZVERKOV Evgeny (Rus)
|7:30:09
|77
|AZEN Madi (Kaz)
|7:30:20
|78
|IULKIN Ivan (Rus)
|7:30:35
|79
|SUCHKOV Vasily (Rus)
|7:33:04
|80
|BIALIAUSKI Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|7:37:57
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