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Пять колец Москвы-2021. Этап 2

Пять колец Москвы-2021. Этап 2

 

 

 

 

 

  Москва, «Крылатское кольцо», 136 км (10 кругов х 13,6 км)  
  1   IGOSHEV Egor (Rus)   3:04:53  
  2   FROLOV Igor (Rus)      
  3   KOMIN Aleksandr (Rus)   3:05:17  
  4   OVECHKIN Artem (Rus) RUSSIAN FEDERATION   3:05:27  
  5   TIKHONIN Evgenii (Rus)   3:05:36  
  6   MAIKIN Roman (Rus)      
  7   BEREZNYAK Aleksandr (Rus)      
  8   GRIGORYAN Stepan (Rus)      
  9   BORZOV Dmitrii (Rus)      
  10   RIDOLFO Filippo (Ita) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT      
  11   MAZUR Dzianis (Blr) BELAZ      
  12   CEURENS Robbe (Bel) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT      
  13   FATKULLIN Valerii (Rus)      
  14   BELYAKOV Sergey (Rus)      
  15   IVANOV Viacheslav (Rus)      
  16   KURIANOV Stepan (Rus) RUSSIAN FEDERATION      
  17   OVSYANNIKOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS      
  18   KARALIOK Yauheni (Blr) MINSK CYCLING CLUB      
  19   STROKAU Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB      
  20   ZUBOV Matvey (Rus)      
  21   ERSHOV Artur (Rus)      
  22   MANAKOV Viktor (Rus)      
  23   KURIANOV Sergei (Rus)      
  24   NIKIFOROV Arseny (Rus)   3:05:46  
  25   KIRZHAYKIN Nikita (Rus)   3:06:00  
  26   TSISHKOU Raman (Blr) BELAZ      
  27   SOBAL Yauhen (Blr) MINSK CYCLING CLUB   3:06:14  
  28   KUGAEVSKI Gleb (Rus)   3:06:22  
  29   JABRAYILOV Samir (Aze) AZERBAIJAN   3:06:36  
  30   PUZANOV Dmitry (Rus)      
  31   KAVALIOU Kiryl (Blr) BELAZ      
  32   ROSTOVTSEV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION   3:07:32  
  33   RAMANAU Raman (Blr) BELAZ      
  34   PIASETSKI Aliaksandr (Blr) MINSK CYCLING CLUB   3:07:42  
  35   GANSEVICH Bogdan (Rus)   3:08:02  
  36   PRONIN Konstantin (Rus)   3:08:06  
  37   FIRSANOV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION      
  38   SEMENOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS      
  39   VIUNOSHEV Mikhail (Rus)      
  40   LUCHSHENKO Sergey (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM      
  41   ZOTOV Evgenii (Rus) RUSSIAN FEDERATION      
  42   SHULCHENKO Nikita (Rus)   3:09:07  
  43   BRICIS Dainis (Blr) FEREI-CCN   3:09:08  
  44   SHEMETAU Mikhail (Blr) BELARUS      
  45   EVANS Louis (Gbr) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT      
  46   KHALIKOV Bulat (Rus)      
  47   KISELEV Sergei (Rus)      
  48   MIKAYILZADE Musa (Aze) AZERBAIJAN   3:09:15  
  49   GERASIMOV Ivan (Rus)   3:10:07  
  50   BESAHA Mikhail (Blr) FEREI-CCN      
  51   SHTEIN Grigoriy (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS   3:10:55  
  52   BIALIAUSKI Kanstantsin (Blr) BELAZ   3:13:49  
  53   SHNYRKO Aliaksei (Blr) MINSK CYCLING CLUB   3:13:51  
  54   SHAKOTKO Aleksandr (Rus)   3:14:00  
  55   SMIRNOV Alexandr (Rus)      
  56   GRIDCHIN Maxim (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM      
  57   AZEN Madi (Kaz)   3:14:27  
  58   SAIDOV Ulugbek (Uzb) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT      
  59   ZABIROV Damir (Uzb) UZBEKISTAN   3:14:29  
  60   EEFTING Roy (Ned) FEREI-CCN   3:15:37  
  61   MALKOV Kirill (Rus)   3:16:04  
  62   POTEKALO Nikolay (Rus)      
  63   KUSTADINCHEV Roman (Rus)   3:16:32  
  64   SHERSTNEV Timofei (Rus)   3:16:34  
  65   SUNNATOV Akramjon (Uzb) UZBEKISTAN   3:17:02  
  66   IULKIN Ivan (Rus)   3:17:14  
  67   ILYIN Roman (Rus)      
  68   GRISHIN Maksim (Rus)      
  69   KAMINSKI Zakhar (Blr) BELARUS      
  70   ROZANOV Dmitriy (Rus)      
  71   SUCHKOV Vasily (Rus)      
  72   ZHAVRID Anton (Blr) BELARUS      
  73   SHICHKIN Vlas (Rus)   3:17:18  
  74   ZVERKOV Evgeny (Rus)      
  75   FOKIN Mikhail (Rus)   3:17:21  
  76   NEKRASOV Konstantin (Rus)   3:17:23  
  77   SENOKOSOV Oleg (Rus)   3:20:50  
  78   USTINOV Arsentii (Rus)   3:21:14  
  79   BIALIAUSKI Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB   3:23:09  
  80   STENKOVOY Nikita (Uzb) UZBEKISTAN      
             
  OTL   MIRALIYEV Sultanmurat (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM   3:27:01  
  OTL   POPUGAYEV Maxim (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM   3:27:42  
  OTL   AKHRAMENKA Yauheni (Blr) BELAZ      
  OTL   KASIANKOU Vadzim (Blr) BELARUS      
  OTL   ISMATOV Botirjon (Uzb) UZBEKISTAN      
  OTL   SERGEEV Alexander (Rus)   3:30:20  
  OTL   KHUDYAKOV Ruslan (Rus)      
  DNF   LOUICHE Vincent (Fra) FEREI-CCN      
  DNF   ASADOV Elchin (Aze) AZERBAIJAN      
  DNF   IVANCHANKA Dzmitry (Blr) BELARUS      
  DNF   ELLI Konstantin (Uzb) UZBEKISTAN      
  DNF   PISKUNOV Maksim (Rus)      
  DNF   KAPUSTIN Kirill (Rus)      
  DNF   MALNEV Sergey (Rus)      
  DNF   EREMIN Evgeniy (Rus)      
  DNF   SAVEKIN Daniil (Rus)      
  DNF   BAIDIKOV Ilia (Rus)      

 

  Генеральная классификация после 2 этапа  
  1   FROLOV Igor (Rus)   6:57:05  
  2   MAIKIN Roman (Rus)   6:58:20  
  3   PUZANOV Dmitry (Rus)   6:59:36  
  4   GRIGORYAN Stepan (Rus)   7:01:41  
  5   BEREZNYAK Aleksandr (Rus)   7:01:55  
  6   KARALIOK Yauheni (Blr) MINSK CYCLING CLUB   7:02:06  
  7   KURIANOV Stepan (Rus) RUSSIAN FEDERATION   7:02:23  
  8   STROKAU Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB   7:02:30  
  9   IGOSHEV Egor (Rus)   7:02:48  
  10   KOMIN Aleksandr (Rus)   7:03:34  
  11   OVECHKIN Artem (Rus) RUSSIAN FEDERATION   7:03:35  
  12   MAZUR Dzianis (Blr) BELAZ   7:03:49  
  13   RIDOLFO Filippo (Ita) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT   7:03:51  
  14   TIKHONIN Evgenii (Rus)   7:03:55  
  15   ZUBOV Matvey (Rus)   7:03:57  
  16   CEURENS Robbe (Bel) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT   7:04:05  
  17   OVSYANNIKOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS   7:04:10  
  18   KUGAEVSKI Gleb (Rus)   7:05:08  
  19   KAVALIOU Kiryl (Blr) BELAZ   7:05:15  
  20   TSISHKOU Raman (Blr) BELAZ   7:05:55  
  21   KIRZHAYKIN Nikita (Rus)   7:06:09  
  22   LUCHSHENKO Sergey (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM   7:06:33  
  23   ERSHOV Artur (Rus)   7:09:11  
  24   SHTEIN Grigoriy (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS   7:09:24  
  25   BELYAKOV Sergey (Rus)   7:09:28  
  26   SOBAL Yauhen (Blr) MINSK CYCLING CLUB   7:09:56  
  27   MANAKOV Viktor (Rus)   7:10:25  
  28   JABRAYILOV Samir (Aze) AZERBAIJAN   7:10:28  
  29   KURIANOV Sergei (Rus)   7:10:52  
  30   ROSTOVTSEV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION   7:11:13  
  31   FATKULLIN Valerii (Rus)   7:11:25  
  32   ZOTOV Evgenii (Rus) RUSSIAN FEDERATION   7:11:57  
  33   RAMANAU Raman (Blr) BELAZ   7:13:25  
  34   PIASETSKI Aliaksandr (Blr) MINSK CYCLING CLUB   7:13:42  
  35   VIUNOSHEV Mikhail (Rus)   7:13:56  
  36   PRONIN Konstantin (Rus)   7:14:05  
  37   FIRSANOV Sergei (Rus) RUSSIAN FEDERATION   7:14:07  
  38   KHALIKOV Bulat (Rus)   7:14:55  
  39   SHULCHENKO Nikita (Rus)   7:15:01  
  40   IVANOV Viacheslav (Rus)   7:15:28  
  41   FOKIN Mikhail (Rus)   7:15:46  
  42   SHEMETAU Mikhail (Blr) BELARUS   7:16:56  
  43   GANSEVICH Bogdan (Rus)   7:17:15  
  44   BORZOV Dmitrii (Rus)   7:17:28  
  45   NIKIFOROV Arseny (Rus)   7:17:41  
  46   BIALIAUSKI Kanstantsin (Blr) BELAZ   7:19:37  
  47   SHNYRKO Aliaksei (Blr) MINSK CYCLING CLUB   7:19:38  
  48   SHAKOTKO Aleksandr (Rus)      
  49   GRIDCHIN Maxim (Kaz) ALMATY CYCLING TEAM   7:19:51  
  50   SEMENOV Alexandr (Kaz) VINO-ASTANA MOTORS   7:20:14  
  51   EVANS Louis (Gbr) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT   7:21:07  
  52   KISELEV Sergei (Rus)   7:21:09  
  53   BRICIS Dainis (Blr) FEREI-CCN   7:21:12  
  54   SMIRNOV Alexandr (Rus)   7:21:53  
  55   SHERSTNEV Timofei (Rus)   7:22:22  
  56   MIKAYILZADE Musa (Aze) AZERBAIJAN   7:22:29  
  57   ROZANOV Dmitriy (Rus)   7:22:55  
  58   GERASIMOV Ivan (Rus)   7:24:03  
  59   BESAHA Mikhail (Blr) FEREI-CCN   7:24:40  
  60   SAIDOV Ulugbek (Uzb) TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT   7:26:33  
  61   SENOKOSOV Oleg (Rus)   7:26:39  
  62   EEFTING Roy (Ned) FEREI-CCN   7:27:17  
  63   ZABIROV Damir (Uzb) UZBEKISTAN   7:27:46  
  64   POTEKALO Nikolay (Rus)      
  65   KUSTADINCHEV Roman (Rus)   7:28:40  
  66   SHICHKIN Vlas (Rus)   7:29:01  
  67   MALKOV Kirill (Rus)   7:29:04  
  68   ILYIN Roman (Rus)   7:29:08  
  69   SUNNATOV Akramjon (Uzb) UZBEKISTAN   7:29:15  
  70   KAMINSKI Zakhar (Blr) BELARUS   7:29:19  
  71   NEKRASOV Konstantin (Rus)   7:29:20  
  72   STENKOVOY Nikita (Uzb) UZBEKISTAN   7:29:23  
  73   ZHAVRID Anton (Blr) BELARUS   7:29:27  
  74   USTINOV Arsentii (Rus)   7:29:33  
  75   GRISHIN Maksim (Rus)   7:30:00  
  76   ZVERKOV Evgeny (Rus)   7:30:09  
  77   AZEN Madi (Kaz)   7:30:20  
  78   IULKIN Ivan (Rus)   7:30:35  
  79   SUCHKOV Vasily (Rus)   7:33:04  
  80   BIALIAUSKI Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB   7:37:57  

 

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Теги к статье: Пять колец Москвы 5 колец Москвы Five Rings of Moscow многодневная велогонка велогонка категории 2.1. гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • GAN
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (12)
    GAN-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Ну как такую красоту можно не показывать? ... ( и дальше не переводимая игра слов)

    ЕС Швейцарию в плеере показывает примерно по 2 часа, правда без русского комментария.

  • Yuriy 17
    Четыре велогонщика команды Bik ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Чего такого накушались?

    Аккуратно надо употреблять современные средства.

     

    Вот Бахрейн вкусно кушает и крушит соперников почём зря

  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вообще то Руи К. сделал всего один, но резкий манёвр перед Кроном и этого для жюри оказалось достаточным чтобы португалец получил релегацию - смотрим:

    https://www.youtube.com/watch?v=xwB9z63nBkk&t=1s

  • SportSpirit
    Тур Бельгии-2021. Этап 3 (1)
    SportSpirit-Фото

    Мёрков собственной персоной на подиуме) 

     

    Вроде всего лишь строчка в протолоке, а радостно, ибо классный он дядька!) 

  • GAN
    Пять колец Москвы-2021. Этап 1 (5)
    GAN-Фото

    На первом этапе группу на части раскидало хорошо, даже круговые были. Плюс ещё и завал был на спуске перед "горным финишем" за 3-4 круга до конца этапа. И возможно ещё один в начале гонки.

  • DenisRodikov
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (2)
    DenisRodikov-Фото

    Ну Кошту за что лишили места? Ехал по прямой, как начал спринтовать сразу вправо поехал. Место Андреасу оставил.

  • смотрю вело давно
    Тур Словении-2021. Этап 3 (1)
    смотрю вело давно-Фото

    епт

  • Ice
    Тур Бельгии-2021. Этап 2 (6)
    Ice-Фото

    Цитата: MVDP
    Цитата: Ice
    Вроде выиграл, но на тоненького

    11 км - вообще не показательная разделка, да и потратился вчера.
    Цитата: drevgen
    А Вы видели как он с велосипеда слезал после разделки ? Он хромал, держался за бок, отбивался от персонала. Не знаю, мне показалось. что он испытывал довольно сильную боль.
    Мне кажется он недореабилитирован после травмы.


    Вот вам ответ от другого человека. Для топового Эвенпула 11 км - вообще не проблема. Лампарт огурцом соскочил, а Эвенпул ходил косой как сабля и на людей едва ли не кидался, явно были проблемы с самочувствием.

  • drevgen
    Тур Бельгии-2021. Этап 2 (6)
    drevgen-Фото

    А Вы видели как он с велосипеда слезал после разделки ? Он хромал, держался за бок, отбивался от персонала. Не знаю, мне показалось. что он испытывал довольно сильную боль.

    Мне кажется он недореабилитирован после травмы.

  • ANDREW_STROGINO
    Пять колец Москвы-2021. Этап 1 (5)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    Это не время, а отставание! Я сам поплыл от этого! Смотрим генерал - все становится ясно. Случайно цифры похожие оказались!

    Дима - молодец из молодцов.

    Правда, все знают, что в Крылатсокм очень высокий процент схода всегда, а в непогоду - особенно. От гонки может остаться и 50 человек концу... Держу кулачки за Диму!

     

     



    Меня другое смущает - названия всех команд на Английском. Хорошо бы русские названия тоже, а то не сразу и расшифруешь, если не в курсе.

     

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