Gran Piemonte-2020

Опять спринтерский ЧМ !? Не хотелось бы (но кажись так и будет), ведь в Швейцарии должен был пройти настоящий горный вело-мундиаль на шоссе.

Но может тогда в 2021 состоится сразу 2 ЧМ (как пишут на СайклингНьюс): "Organising committee downplays hypothesis of two Worlds in 2021". При этом Швейцария бы сохранила свое право на организацию и проведения каг бэ "первого" чемпионата мира:

https://www.rtbf.be/sport/cyclisme/detail_le-report-des-mondiaux-de-cyclisme-d-

aigle-martigny-en-2021-envisage-mais-peu-probable?id=10547003