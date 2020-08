Giro Ciclistico d'Italia-2020. Этап 3 Категория:

Сегодня, 16:48 Riccione - Mordano, 151,3 км 1 Luca Colnaghi (Ita) Zalf Euromobil Desiree Fior 03:21:24 2 Thomas Pidcock (Gbr) Trinity Road Racing - 3 Tobias Bayer (Aut) Tirol Ktm Cycling Team 4 Antonio Puppio (Ita) Kometa - Xstracyclingteam 5 Henri Vandenabeele (Bel) Lotto Soudal Development Team 6 Michele Gazzoli (Ita) Team Colpack Ballan 00:26 7 Jordi Meeus (Bel) Seg Racing Academy - 8 Arne Marit (Bel) Lotto Soudal Development Team 9 Jake Stewart (Gbr) Equipe Cycliste Continentale 10 Filippo Baroncini (Ita) Beltrami Tsa Marchiol 11 Samuele Zambelli (Ita) Iseo Serrature Rime Carnovali 12 Jakob Dorigoni (Ita) Work Service Group Dynatek Vega 13 Manuel Belloni (Ita) Velo Club Mendrisio 14 Kevin Bonaldo (Ita) Zalf Euromobil Desiree Fior 15 Mikel Mujika Larraiotz (Esp) Club Ciclista Urbasa 16 Alessandro Marinozzi (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg K-Vis-Vpm 17 Matteo Zurlo (Ita) Casillo - Petroli Firenze - Hoppla' 18 Leonardo Aposti (Ita) Gs Maltinti Lamp. Banca Cambiano 19 Henok Mulueberhan (Eri) Ntt Continental Cycling Team 20 Alessandro Fancellu (Ita) Kometa - Xstracyclingteam 21 Gianluca Mignolli (Ita) General Store -Essegibi-F.Lli Curia 22 Giovanni Aleotti (Ita) Cycling Team Friuli Asd 23 Yannis Voisard (Sui) Swiss Racing Academy 24 Edoardo Zambanini (Ita) Zalf Euromobil Desiree Fior 25 Omar El Gouzi (Ita) Iseo Serrature Rime Carnovali 26 Ben Healy (Irl) Trinity Road Racing 27 Marco Murgano (Ita) Casillo - Petroli Firenze - Hoppla' 28 Alejandro Ropero Molina (Esp) Kometa - Xstracyclingteam 29 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon Cycling Team 30 Emanuele Barison (Ita) Zalf Euromobil Desiree Fior 31 Asbjørn Hellemose (Den) Velo Club Mendrisio 32 Marco Grendene (Ita) Beltrami Tsa Marchiol 33 Kevin Colleoni (Ita) Biesse Arvedi 34 Filippo Conca (Ita) Biesse Arvedi 35 Davide Bais (Ita) Cycling Team Friuli Asd 36 Jokin Murguialday Elorza (Esp) Club Ciclista Urbasa 37 Samuele Zoccarato (Ita) Team Colpack Ballan 38 James Fouche (Nzl) Hagens Berman Axeon Cycling Team 39 Calum Johnston (Gbr) Holdsworth-Zappi 40 Daan Hoole (Ned) Seg Racing Academy 00:32 41 Alexandre Balmer (Sui) Equipe Cycliste Continentale - 42 Andrea Pietrobon (Ita) Cycling Team Friuli Asd 00:40 43 Harrison Wood (Gbr) Seg Racing Academy 00:59 44 Lewis Askey (Gbr) Equipe Cycliste Continentale 02:09 45 Andrea Gallo (Ita) Inemiliaromagna S.S.D. A R.L. 02:11 46 Francesco Parravano (Ita) Aran Cucine Vejus - 47 Andrea Piccolo (Ita) Team Colpack Ballan 48 Edoardo Faresin (Ita) Casillo - Petroli Firenze - Hoppla' 49 Paul Wright (Nzl) Holdsworth-Zappi 50 Mason Hollyman (Gbr) Holdsworth-Zappi 51 Carlos Garcia Pierna (Esp) Club Ciclista Urbasa 52 Niccolò Ferri (Ita) Mastromarco Sensi Fc Nibali 53 Antonio Tiberi (Ita) Team Colpack Ballan 54 Stefano Frigerio (Ita) Lan Service - Zheroquadro 55 Sergio Garcia Gonzalez (Esp) Kometa - Xstracyclingteam 56 Gleb Kugaevski (Rus) Gazprom-Rusvelo U23 57 Reto Müller (Sui) Swiss Racing Academy 58 Anton Popov (Rus) Gazprom-Rusvelo U23 59 Jonathan Bögli (Sui) Swiss Racing Academy 60 Valerii Fatkullin (Rus) Gazprom-Rusvelo U23 61 Felix Engelhardt (Ger) Tirol Ktm Cycling Team 62 Matteo Baseggio (Ita) General Store -Essegibi-F.Lli Curia 63 Gerardo Sessa (Ita) Velo Plus Racing Team Palazzago 64 Lucio Pierantozzi (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg K-Vis-Vpm 65 Alessandro Santaromita Villa (Ita) Velo Club Mendrisio 66 Lorenzo Quartucci (Ita) Zalf Euromobil Desiree Fior 67 Tommaso Nencini (Ita) Mastromarco Sensi Fc Nibali 68 Gabriele Benedetti (Ita) Casillo - Petroli Firenze - Hoppla' 69 Manuele Tarozzi (Ita) Inemiliaromagna S.S.D. A R.L. 70 Markus Wildauer (Aut) Tirol Ktm Cycling Team 71 Luca Rastelli (Ita) Team Colpack Ballan 72 Davide Baldaccini (Ita) Team Colpack Ballan 73 Gabriele Porta (Ita) Gallina Colosio Eurofeed 74 Fabian Camilo Fuentes Chaves (Col) Velo Plus Racing Team Palazzago 75 Cristian Rocchetta (Ita) General Store -Essegibi-F.Lli Curia 76 Matteo Furlan (Ita) Iseo Serrature Rime Carnovali 77 Alessandro Baroni (Ita) Gallina Colosio Eurofeed 78 Thomas Gloag (Gbr) Trinity Road Racing 79 Omar Marouan (Ita) Gs Maltinti Lamp. Banca Cambiano 80 Davide Bauce (Ita) Gallina Colosio Eurofeed 81 Ferenc Szöllősi (Hun) Gallina Colosio Eurofeed 82 Samuele Rubino (Ita) Ntt Continental Cycling Team 83 Florian Gamper (Aut) Tirol Ktm Cycling Team 84 Andrei Stepanov (Rus) Gazprom-Rusvelo U23 85 Timofei Sherstnev (Rus) Gazprom-Rusvelo U23 86 Alessandro Motti (Ita) Velo Club Mendrisio 87 Jens Reynders (Bel) Hagens Berman Axeon Cycling Team 88 Edward Anderson (Usa) Hagens Berman Axeon Cycling Team 89 Jonathan Milan (Ita) Cycling Team Friuli Asd 90 Pasquale Abenante (Ita) Casillo - Petroli Firenze - Hoppla' 91 Marco Ghirlanda (Sui) Velo Club Mendrisio 92 Jesus David Peña Jimenez (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw 93 Connor Brown (Nzl) Ntt Continental Cycling Team 94 Daniel Viegas (Por) Kometa - Xstracyclingteam 95 Alessio Palma (Ita) Lan Service - Zheroquadro 96 Luca Regalli (Ita) Iseo Serrature Rime Carnovali 97 Brayan Esteban Malaver Samaca (Col) Aran Cucine Vejus 98 Eduardo Perez-Landaluce (Esp) Kometa - Xstracyclingteam 99 Luis Daniel Zea Contreras (Col) Sangemini-Trevigiani-Mg K-Vis-Vpm 100 Michael Zecchin (Ita) Work Service Group Dynatek Vega 101 Matteo Freddi (Ita) Beltrami Tsa Marchiol - 102 Riccardo Ciuccarelli (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg K-Vis-Vpm 103 Alessandro Verre (Ita) Casillo - Petroli Firenze - Hoppla' 104 Camilo Andres Castro Pulido (Col) Club Ciclista Urbasa 105 Giacomo Ballabio (Ita) Iseo Serrature Rime Carnovali 106 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal Development Team 13:52 107 Wilson Estiben Pena Molano (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw - 108 Yeisson Ferney Casallas Rincon (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw 109 Diego Andres Camargo Pineda (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw 110 Ruben Eggenberg (Sui) Swiss Racing Academy 111 David Dekker (Ned) Seg Racing Academy 112 Joab Schneiter (Sui) Swiss Racing Academy 113 Fabio Di Guglielmo (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg K-Vis-Vpm 114 Reece Wood (Gbr) Holdsworth-Zappi 115 Lorenzo Visintainer (Ita) General Store -Essegibi-F.Lli Curia 116 Matteo Pongiluppi (Ita) Gallina Colosio Eurofeed 117 Mattia Petrucci (Ita) Equipe Cycliste Continentale 118 Martin Nessler (Ita) Cycling Team Friuli Asd 119 Gabriele Ninci (Ita) Mastromarco Sensi Fc Nibali 120 Filippo Magli (Ita) Mastromarco Sensi Fc Nibali 121 Federico Molini (Ita) Mastromarco Sensi Fc Nibali 15:06 122 Nicolò Garibbo (Ita) Gs Maltinti Lamp. Banca Cambiano - 123 Francesco Pirro (Ita) Gs Maltinti Lamp. Banca Cambiano 124 Marco Viero (Ita) Work Service Group Dynatek Vega 125 Matteo Gino Pegoraro (Ita) Zalf Euromobil Desiree Fior 126 Jacques Sauvagnargues (Gbr) Trinity Road Racing 127 Evgenii Tikhonin (Rus) Gazprom-Rusvelo U23 128 Mattia Guasco (Ita) Ntt Continental Cycling Team 129 Mattia Pellizzer (Ita) Iseo Serrature Rime Carnovali 130 Martin Marcellusi (Ita) Mastromarco Sensi Fc Nibali 131 Matteo Carboni (Ita) Biesse Arvedi 132 Andrea Cantoni (Ita) Inemiliaromagna S.S.D. A R.L. 133 Luca Paladin (Ita) Gallina Colosio Eurofeed 134 Josu Etxeberria Azpilikueta (Esp) Club Ciclista Urbasa 15:11 135 Jacopo Menegotto (Ita) Biesse Arvedi 17:37 136 Riccardo Bobbo (Ita) Ntt Continental Cycling Team - 137 Andrea Berzi (Ita) Biesse Arvedi 138 Riccardo Moro (Ita) Lan Service - Zheroquadro 139 Wilmar Molina Rico (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw 140 Jacopo Pesenti (Ita) Velo Plus Racing Team Palazzago 141 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli Asd 142 Matteo Fantoni (Ita) Velo Plus Racing Team Palazzago 143 Simone Raccani (Ita) Beltrami Tsa Marchiol 144 Karl Jonas Tronstad (Nor) Holdsworth-Zappi 145 Oliver Rees (Gbr) Trinity Road Racing 146 Cole Davis (Usa) Hagens Berman Axeon Cycling Team 147 Clement Davy (Fra) Equipe Cycliste Continentale 19:16 148 Sylvain Moniquet (Bel) Equipe Cycliste Continentale - 149 Didier Norberto Merchan Cardona (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw 150 Christian Bahr (Den) Holdsworth-Zappi 22:39 DNS Marco Frigo (Ita) Aran Cucine Vejus DNS Max Walker (Gbr) Aran Cucine Vejus DNF Lorenzo Ginestra (Ita) Aran Cucine Vejus DNF Marco Lolli (Ita) Aran Cucine Vejus DNF Marco Granata (Ita) Biesse Arvedi DNF Giuseppe Orlando (Ita) Lotto Soudal Development Team DNF Michael Belleri (Ita) Lotto Soudal Development Team DNF Viktor Verschaeve (Bel) Velo Plus Racing Team Palazzago DNF Maxim Van Gils (Bel) Gs Maltinti Lamp. Banca Cambiano DNF Giacomo Cassarà (Ita) Work Service Group Dynatek Vega DNF Manuel Allori (Ita) Work Service Group Dynatek Vega DNF Mattia Saccon (Ita) Work Service Group Dynatek Vega DNF Andrea Ghislanzoni (Ita) Lan Service - Zheroquadro DNF Adrian Enrique Vargas Pinto (Col) Lan Service - Zheroquadro DNF Simone Carro' (Ita) Beltrami Tsa Marchiol DNF Lucas Hjælm Nørregaard (Den) Inemiliaromagna S.S.D. A R.L. DNF Federico Chiari (Ita) Seg Racing Academy DNF Nicolo' Marabini (Ita) Trinity Road Racing Генеральная классификация после 3 этапа 1 Luca Colnaghi (Ita) Zalf Euromobil Desiree Fior 09:08:30 2 Henri Vandenabeele (Bel) Lotto Soudal Development Team 00:00:01 3 Thomas Pidcock (Gbr) Trinity Road Racing 00:00:16 4 Tobias Bayer (Aut) Tirol Ktm Cycling Team 00:00:18 5 Alejandro Ropero Molina (Esp) Kometa - Xstracyclingteam 00:00:23 6 Davide Bais (Ita) Cycling Team Friuli Asd 00:00:33 7 Edoardo Zambanini (Ita) Zalf Euromobil Desiree Fior 00:00:48 8 Michele Gazzoli (Ita) Team Colpack Ballan 9 Alessandro Marinozzi (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg K-Vis- 10 Giovanni Aleotti (Ita) Cycling Team Friuli Asd 11 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon Cycling 12 Alessandro Fancellu (Ita) Kometa - Xstracyclingteam 13 Yannis Voisard (Sui) Swiss Racing Academy 14 Kevin Colleoni (Ita) Biesse Arvedi 15 Filippo Conca (Ita) Biesse Arvedi 16 Henok Mulueberhan (Eri) Ntt Continental Cycling Team 17 Jokin Murguialday Elorza (Esp) Club Ciclista Urbasa 18 Asbjørn Hellemose (Den) Velo Club Mendrisio 19 Alexandre Balmer (Sui) Equipe Cycliste Continentale 00:00:54 20 Jordi Meeus (Bel) Seg Racing Academy 00:01:09 21 Arne Marit (Bel) Lotto Soudal Development Team 00:01:15 22 Jakob Dorigoni (Ita) Work Service Group Dynatek 23 Leonardo Aposti (Ita) Gs Maltinti Lamp. Banca 00:01:18 24 Matteo Zurlo (Ita) Casillo - Petroli Firenze - 25 Omar El Gouzi (Ita) Iseo Serrature Rime Carnovali 26 Calum Johnston (Gbr) Holdsworth-Zappi 27 Kevin Bonaldo (Ita) Zalf Euromobil Desiree Fior 00:02:06 28 Emanuele Barison (Ita) Zalf Euromobil Desiree Fior 29 Antonio Tiberi (Ita) Team Colpack Ballan 00:02:25 30 Gianluca Mignolli (Ita) General Store -Essegibi-F.Lli 31 Andrea Piccolo (Ita) Team Colpack Ballan 00:02:33 32 Carlos Garcia Pierna (Esp) Club Ciclista Urbasa 33 Edoardo Faresin (Ita) Casillo - Petroli Firenze - 00:02:44 34 Marco Murgano (Ita) Casillo - Petroli Firenze - 00:02:49 35 Lewis Askey (Gbr) Equipe Cycliste Continentale 00:02:58 36 Francesco Parravano (Ita) Aran Cucine Vejus 00:03:03 37 Mason Hollyman (Gbr) Holdsworth-Zappi 00:03:31 38 Andrea Gallo (Ita) Inemiliaromagna S.S.D. A R.L. 00:03:33 39 Mikel Mujika Larraiotz (Esp) Club Ciclista Urbasa 00:04:31 40 Daan Hoole (Ned) Seg Racing Academy 00:05:07 41 Davide Baldaccini (Ita) Team Colpack Ballan 00:05:33 42 Manuele Tarozzi (Ita) Inemiliaromagna S.S.D. A R.L. 00:05:39 43 Gabriele Benedetti (Ita) Casillo - Petroli Firenze - 00:05:48 44 Alessandro Santaromita Villa (Ita) Velo Club Mendrisio 45 Matteo Baseggio (Ita) General Store -Essegibi-F.Lli 00:06:15 46 Markus Wildauer (Aut) Tirol Ktm Cycling Team 00:06:18 47 Lucio Pierantozzi (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg K-Vis- 48 Gerardo Sessa (Ita) Velo Plus Racing Team 49 Sergio Garcia Gonzalez (Esp) Kometa - Xstracyclingteam 00:06:54 50 Davide Bauce (Ita) Gallina Colosio Eurofeed 00:06:56 51 Omar Marouan (Ita) Gs Maltinti Lamp. Banca 52 James Fouche (Nzl) Hagens Berman Axeon Cycling 00:07:12 53 Valerii Fatkullin (Rus) Gazprom-Rusvelo U23 00:07:49 54 Jens Reynders (Bel) Hagens Berman Axeon Cycling 00:08:17 55 Edward Anderson (Usa) Hagens Berman Axeon Cycling 00:08:20 56 Jesus David Peña Jimenez (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw 57 Antonio Puppio (Ita) Kometa - Xstracyclingteam 00:08:48 58 Filippo Baroncini (Ita) Beltrami Tsa Marchiol 00:09:13 59 Samuele Zambelli (Ita) Iseo Serrature Rime Carnovali 00:09:14 60 Marco Grendene (Ita) Beltrami Tsa Marchiol 61 Thomas Gloag (Gbr) Trinity Road Racing 00:09:24 62 Niccolò Ferri (Ita) Mastromarco Sensi Fc Nibali 00:09:41 63 Andrei Stepanov (Rus) Gazprom-Rusvelo U23 00:09:51 64 Eduardo Perez-Landaluce (Esp) Kometa - Xstracyclingteam 00:09:55 65 Riccardo Ciuccarelli (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg K-Vis- 66 Jonathan Bögli (Sui) Swiss Racing Academy 67 Camilo Andres Castro Pulido (Col) Club Ciclista Urbasa 00:10:25 68 Luis Daniel Zea Contreras (Col) Sangemini-Trevigiani-Mg K-Vis- 69 Jake Stewart (Gbr) Equipe Cycliste Continentale 00:10:41 70 Samuele Zoccarato (Ita) Team Colpack Ballan 71 Florian Gamper (Aut) Tirol Ktm Cycling Team 00:11:32 72 Pasquale Abenante (Ita) Casillo - Petroli Firenze - 00:11:35 73 Brayan Esteban Malaver Samaca (Col) Aran Cucine Vejus 00:11:36 74 Jonathan Milan (Ita) Cycling Team Friuli Asd 00:11:56 75 Reto Müller (Sui) Swiss Racing Academy 00:12:13 76 Gabriele Porta (Ita) Gallina Colosio Eurofeed 00:12:24 77 Paul Wright (Nzl) Holdsworth-Zappi 00:13:05 78 Samuele Rubino (Ita) Ntt Continental Cycling Team 79 Fabian Camilo Fuentes Chaves (Col) Velo Plus Racing Team 00:13:42 80 Alessandro Verre (Ita) Casillo - Petroli Firenze - 00:14:05 81 Cristian Rocchetta (Ita) General Store -Essegibi-F.Lli 00:14:11 82 Filippo Magli (Ita) Mastromarco Sensi Fc Nibali 00:14:14 83 Lorenzo Quartucci (Ita) Zalf Euromobil Desiree Fior 84 Matteo Furlan (Ita) Iseo Serrature Rime Carnovali 85 Timofei Sherstnev (Rus) Gazprom-Rusvelo U23 00:14:17 86 Connor Brown (Nzl) Ntt Continental Cycling Team 00:14:23 87 Giacomo Ballabio (Ita) Iseo Serrature Rime Carnovali 00:15:04 88 Gabriele Ninci (Ita) Mastromarco Sensi Fc Nibali 00:15:12 89 Diego Andres Camargo Pineda (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw 00:15:32 90 Andrea Pietrobon (Ita) Cycling Team Friuli Asd 00:15:58 91 Gleb Kugaevski (Rus) Gazprom-Rusvelo U23 00:16:20 92 Felix Engelhardt (Ger) Tirol Ktm Cycling Team 00:16:30 93 Mattia Pellizzer (Ita) Iseo Serrature Rime Carnovali 00:16:36 94 Evgenii Tikhonin (Rus) Gazprom-Rusvelo U23 00:16:38 95 Marco Ghirlanda (Sui) Velo Club Mendrisio 00:16:40 96 Luca Paladin (Ita) Gallina Colosio Eurofeed 00:16:41 97 Manuel Belloni (Ita) Velo Club Mendrisio 00:17:33 98 Matteo Carboni (Ita) Biesse Arvedi 00:17:53 99 Daniel Viegas (Por) Kometa - Xstracyclingteam 00:18:21 100 Michael Zecchin (Ita) Work Service Group Dynatek 101 Tommaso Nencini (Ita) Mastromarco Sensi Fc Nibali 102 Alessandro Motti (Ita) Velo Club Mendrisio 00:18:22 103 Harrison Wood (Gbr) Seg Racing Academy 00:18:36 104 Alessio Palma (Ita) Lan Service - Zheroquadro 00:18:45 105 Luca Regalli (Ita) Iseo Serrature Rime Carnovali 00:18:51 106 Nicolò Garibbo (Ita) Gs Maltinti Lamp. Banca 00:18:54 107 Josu Etxeberria Azpilikueta (Esp) Club Ciclista Urbasa 00:20:10 108 Fabio Di Guglielmo (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg K-Vis- 00:20:13 109 Reece Wood (Gbr) Holdsworth-Zappi 00:20:39 110 David Dekker (Ned) Seg Racing Academy 111 Yeisson Ferney Casallas Rincon (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw 112 Sylvain Moniquet (Bel) Equipe Cycliste Continentale 00:21:00 113 Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal Development Team 00:21:37 114 Alessandro Baroni (Ita) Gallina Colosio Eurofeed 00:21:41 115 Jacques Sauvagnargues (Gbr) Trinity Road Racing 00:21:53 116 Andrea Cantoni (Ita) Inemiliaromagna S.S.D. A R.L. 00:22:01 117 Didier Norberto Merchan Cardona (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw 00:22:09 118 Francesco Pirro (Ita) Gs Maltinti Lamp. Banca 00:22:21 119 Mattia Guasco (Ita) Ntt Continental Cycling Team 00:22:38 120 Wilson Estiben Pena Molano (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw 00:22:40 121 Luca Rastelli (Ita) Team Colpack Ballan 00:23:03 122 Jacopo Pesenti (Ita) Velo Plus Racing Team 00:23:14 123 Martin Marcellusi (Ita) Mastromarco Sensi Fc Nibali 00:23:25 124 Federico Molini (Ita) Mastromarco Sensi Fc Nibali 00:23:54 125 Christian Bahr (Den) Holdsworth-Zappi 00:24:41 126 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli Asd 00:24:54 127 Marco Viero (Ita) Work Service Group Dynatek 00:25:06 128 Matteo Fantoni (Ita) Velo Plus Racing Team 00:25:11 129 Martin Nessler (Ita) Cycling Team Friuli Asd 00:25:39 130 Ben Healy (Irl) Trinity Road Racing 00:25:44 131 Ferenc Szöllősi (Hun) Gallina Colosio Eurofeed 00:26:40 132 Matteo Pongiluppi (Ita) Gallina Colosio Eurofeed 00:26:47 133 Anton Popov (Rus) Gazprom-Rusvelo U23 00:27:42 134 Matteo Gino Pegoraro (Ita) Zalf Euromobil Desiree Fior 00:28:01 135 Simone Raccani (Ita) Beltrami Tsa Marchiol 00:29:05 136 Lorenzo Visintainer (Ita) General Store -Essegibi-F.Lli 00:30:14 137 Riccardo Bobbo (Ita) Ntt Continental Cycling Team 00:30:32 138 Stefano Frigerio (Ita) Lan Service - Zheroquadro 00:31:54 139 Joab Schneiter (Sui) Swiss Racing Academy 00:32:23 140 Cole Davis (Usa) Hagens Berman Axeon Cycling 00:34:44 141 Jacopo Menegotto (Ita) Biesse Arvedi 00:34:47 142 Ruben Eggenberg (Sui) Swiss Racing Academy 00:36:03 143 Wilmar Molina Rico (Col) Colombia Tierra De Atletas Gw 00:36:08 144 Mattia Petrucci (Ita) Equipe Cycliste Continentale 00:36:35 145 Matteo Freddi (Ita) Beltrami Tsa Marchiol 00:36:37 146 Clement Davy (Fra) Equipe Cycliste Continentale 00:37:33 147 Riccardo Moro (Ita) Lan Service - Zheroquadro 00:38:51 148 Oliver Rees (Gbr) Trinity Road Racing 00:40:19 149 Karl Jonas Tronstad (Nor) Holdsworth-Zappi 00:40:21 150 Andrea Berzi (Ita) Biesse Arvedi 00:44:19 Теги к статье: Giro Ciclistico d'Italia андеровская Джиро д'Италия Джиро д'Италия велогонка категории 2.2U Europe Tour



