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Giro Ciclistico d’Italia-2019. Этап 1

Giro Ciclistico d’Italia-2019. Этап 1

 

Giro Ciclistico d’Italia-2019. Этап 1

 

 

 

  Riccione - Santa Sofia, 143,2 км  
  1   HAYTER ETHAN (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM   3:15:19  
  2   ZIMMERMANN GEORG (Ger) TIROL KTM CYCLING TEAM   0:00:00  
  3   BRUNEL ALEXYS (Fra) GROUPAMA-FDJ   0:00:05  
  4   FERRI GREGORIO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR   0:00:14  
  5   DALLA VALLE NICOLAS (Ita) TIROL KTM CYCLING TEAM      
  6   WALLS MATTHEW (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM      
  7   GAMPER PATRICK (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM      
  8   WILDAUER MARKUS (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM      
  9   STEWART JAKE (Gbr) GROUPAMA-FDJ      
  10   BEVILACQUA MATTIA (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI      
  11   GALVAN FRANCISCO (Esp) LIZARTE      
  12   MAZZUCCO FABIO (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI      
  13   DI FELICE FRANCESCO (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA      
  14   GROVES KADEN (Aus) SEG RACING ACADEMY   0:00:17  
  15   MAGLI FILIPPO (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI      
  16   COLNAGHI ANDREA (Ita) INTERREGIONALE      
  17   MARCELLUSI MARTIN (Ita) VELO RACING PALAZZAGO      
  18   SCHELLING IDE (Ned) SEG RACING ACADEMY      
  19   MERTENS JULIAN (Bel) LOTTO SOUDAL U23      
  20   KONYCHEV ALEXANDER (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA      
  21   JAMES TIM (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI      
  22   BAYER TOBIAS (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM      
  23   SCHNEITER JOAB (Sui) IAM EXCELSIOR      
  24   ALEOTTI GIOVANNI (Ita) CYCLING TEAM FRIULI      
  25   RASTELLI LUCA (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED      
  26   SCARONI CRISTIAN (Ita) GROUPAMA-FDJ      
  27   COATI LUCA (Ita) CASILLO - MASERATI      
  28   BAIS DAVIDE (Ita) CYCLING TEAM FRIULI      
  29   CASTANO MUNOZ SEBASTIAN ALEXANDER (Col) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE 0:00:17      
  30   DONOVAN MARK (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL   0:00:17  
  31   JENNER SAMUEL (Aus) TEAM WIGGINS LECOL      
  32   QUINN SEAN (Usa) HAGENS BERMAN AXEON      
  33   CONCA FILIPPO (Ita) BIESSE CARRERA ASD      
  34   MASI DAVIDE (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI      
  35   LOPEZ JORDI (Esp) LIZARTE      
  36   PICCOT MICHEL (Ita) BIESSE CARRERA ASD      
  37   NEKRASOV DENIS (Rus) RUSSIA      
  38   CARVALHO Rodrigues André (Por) HAGENS BERMAN AXEON      
  39   BELLERI MICHAEL (Ita) VIRIS VIGEVANO      
  40   GARIBBO Nicolò (Ita) VELO RACING PALAZZAGO      
  41   GRIDCHIN MAXIM (Kaz) ASTANA CITY      
  42   VENCHIARUTTI NICOLA (Ita) CYCLING TEAM FRIULI      
  43   ZANDOMENEGHI SIMONE (Ita) ISEO RIME CARNOVALI      
  44   FRIEDRICH MARCO (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM      
  45   SAUVAGNARGUES JACQUES (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL      
  46   PEAK BARNABAS (Hun) SEG RACING ACADEMY      
  47   CALLE JUAN FERNANDO (Col) SELECCION COLOMBIA      
  48   ZAMBELLI SAMUELE (Ita) ISEO RIME CARNOVALI      
  49   GUGLIELMI SIMON (Fra) GROUPAMA-FDJ      
  50   ADRIA ROGER (Esp) LIZARTE      
  51   RIKUNOV PETR (Rus) RUSSIA      
  52   ZANA FILIPPO (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI      
  53   TOSIN RICARDO (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA      
  54   BAGIOLI ANDREA (Ita) TEAM COLPACK      
  55   CAIATI ALDO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR      
  56   IACCHI ALESSANDRO (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI      
  57   SOBRERO MATTEO (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA      
  58   REVARD THOMAS (Usa) HAGENS BERMAN AXEON      
  59   RUBIO REYES EINER AUGUSTO (Col) ARAN CUCINE VEJUS      
  60   BROWN CONNOR (Nzl) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA      
  61   LARGO LARGO DANIEL ALEJANDRO (Col) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA      
  62   DORIGONI JAKOB (Ita) TEAM COLPACK      
  63   BERTONE FILIPPO (Ita) ISEO RIME CARNOVALI      
  64   PE¥A JIMENEZ JESUS DAVID (Col) SELECCION COLOMBIA      
  65   VERSCHAEVE VIKTOR (Bel) LOTTO SOUDAL U23      
  66   LUCCA RICCARDO (Ita) INTERREGIONALE      
  67   ARENSMAN THYMEN (Ned) SEG RACING ACADEMY      
  68   MURGANO MARCO (Ita) CASILLO - MASERATI      
  69   INKELAAR KEVIN (Ned) GROUPAMA-FDJ      
  70   PARRA JOSE FELIX (Esp) LIZARTE      
  71   GARCIA GONZALEZ SERGIO (Esp) KOMETA CYCLING TEAM      
  72   PESENTI THOMAS (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE      
  73   JOHNSTON Calum (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI      
  74   MANTOVANI SEBASTIANO (Ita) VIRIS VIGEVANO      
  75   HOLLYMAN MASON (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI      
  76   COVI ALESSANDRO (Ita) TEAM COLPACK      
  77   QUARTERMAN CHARLES (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI      
  78   TAROZZI MANUELE (Ita) INTERREGIONALE      
  79   BARISON EMANUELE (Ita) INTERREGIONALE      
  80   MONACO ALESSANDRO TEODORO (Ita) CASILLO - MASERATI      
  81   VAKEC VACEK (Cze) HAGENS BERMAN AXEON      
  82   ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo (Esp) LIZARTE      
  83   POPOV ANTON (Rus) VELO RACING PALAZZAGO      
  84   TULETT DANIEL (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL      
  85   ULYSBAYEV DINMUKHAMMED (Kaz) ASTANA CITY      
  86   ORLANDI MASSIMO (Ita) CYCLING TEAM FRIULI      
  87   PEREZ-LANDALUCE GONZALEZ EDUARDO (Esp) KOMETA CYCLING TEAM      
  88   PUGI GIANNI (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI      
  89   VEREECKEN THOMAS (Bel) LOTTO SOUDAL U23      
  90   BOBBO RICCARDO (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED      
  91   BUSTAMANTE ADRIAN (Col) SELECCION COLOMBIA      
  92   CERVELLERA ANDREA (Ita) CASILLO - MASERATI      
  93   PORTA GABRIELE (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED      
  94   CASSAERT LORAN (Bel) LOTTO SOUDAL U23      
  95   RIGATTI TOMMASO (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA      
  96   BOTTA DAVIDE (Ita) TEAM COLPACK      
  97   VERZA RICCARDO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR      
  98   GINESTRA LORENZO (Ita) ARAN CUCINE VEJUS      
  99   NONNEZ THEO (Fra) GROUPAMA-FDJ      
  100   NURLYKHASSYM NURBERGEN (Kaz) ASTANA CITY      
  101   COLLEONI KEVIN (Ita) BIESSE CARRERA ASD      
  102   ROSATI FEDERICO (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI      
  103   ALBA JUAN DIEGO (Col) SELECCION COLOMBIA      
  104   LA TERRA GIUSEPPE (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI      
  105   FERRARI ANDREA (Ita) ISEO RIME CARNOVALI      
  106   RINALDI NICHOLAS (Ita) ISEO RIME CARNOVALI      
  107   PIETROBON ANDREA (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR      
  108   GARCIA PIERNA CARLOS (Esp) KOMETA CYCLING TEAM      
  109   ARDILA ANDRES CAMILO (Col) SELECCION COLOMBIA      
  110   CASAROTTO DAVIDE (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA      
  111   BALDACCINI DAVIDE (Ita) TEAM COLPACK      
  112   CHOKRI EL MEHDI (Mar) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA      
  113   CASSARÀ GIACOMO (Ita) VELO RACING PALAZZAGO      
  114   DEBONS ANTOINE (Sui) IAM EXCELSIOR      
  115   VANDENABEELE HENRI (Bel) LOTTO SOUDAL U23      
  116   BELLIA MATTEO (Ita) BIESSE CARRERA ASD      
  117   BALDO MATTIA (Ita) ISEO RIME CARNOVALI   0:00:37  
  118   SMARZARO DANIEL (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA   0:01:02  
  119   SCOTT ROBERT (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL   0:01:28  
  120   RIGOLLET LAURENT (Ita) CASILLO - MASERATI   0:02:11  
  121   VERMAERKE KEVIN (Usa) HAGENS BERMAN AXEON      
  122   FARESIN EDOARDO FRANCESCO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR      
  123   MARTYNOV NIKITA (Rus) RUSSIA      
  124   KULIKOVSKIY ALEXANDR (Rus) RUSSIA      
  125   NESI NICOLAS (Ita) INTERREGIONALE      
  126   WRIGHT FRED (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM      
  127   PELLIZZER MATTIA (Ita) CASILLO - MASERATI      
  128   JACOBS JOHAN (Sui) LOTTO SOUDAL U23      
  129   NINCI GABRIELE (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI      
  130   BAUCE DAVIDE (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED      
  131   AMADIO EMANUELE (Ita) CYCLING TEAM FRIULI      
  132   GRAVALOS LOPEZ ARTURO (Esp) KOMETA CYCLING TEAM      
  133   STOJNIC VELJKO (Srb) TEAM FRANCO BALLERINI      
  134   ZANONCELLO ENRICO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR      
  135   MILAN JONATHAN (Ita) CYCLING TEAM FRIULI      
  136   RAMIREZ MUÑOZ Jhon Stiven (Col) KOMETA CYCLING TEAM      
  137   EVANS ALEXANDER (Aus) SEG RACING ACADEMY      
  138   VTIURIN ANTON (Rus) RUSSIA      
  139   RUIZ IBON (Esp) LIZARTE      
  140   QUINCEY SCOTT (Sui) IAM EXCELSIOR      
  141   CECCHINI MARCO (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI      
  142   SALTZMAN Jason (Usa) HOLDSWORTH-ZAPPI      
  143   NAVARRO Corentin (Fra) TEAM WIGGINS LECOL      
  144   LOSEV Ilya (Rus) RUSSIA      
  145   MARUKHIN DANIIL (Kaz) ASTANA CITY      
  146   BAYEMBAYEV OLZHAS (Kaz) ASTANA CITY      
  147   MORO RICCARDO (Ita) VIRIS VIGEVANO      
  148   NIYAZOV BOLAT (Kaz) ASTANA CITY      
  149   ALLORI MANUEL (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI   0:02:26  
  150   FIASCHI TOMMASO (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE   0:02:33  
  151   RIVA LUCA (Ita) VELO RACING PALAZZAGO   0:02:40  
  152   LOLLI MARCO (Ita) ARAN CUCINE VEJUS   0:02:44  
  153   SUSCO ALESSANDRO (Ita) ARAN CUCINE VEJUS   0:04:05  
  154   CAPRON Rémi (Fra) IAM EXCELSIOR   0:04:45  
  155   ZIJLAARD MAIKEL (Ned) HAGENS BERMAN AXEON   0:04:51  
  156   CONSOLARO CHRISTOPHER (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED      
  157   DOMENICALI MATTEO (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE      
  158   SOPRANA MATTIA (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED      
  159   ARU EMANUELE (Ita) ARAN CUCINE VEJUS   0:04:54  
  160   FERRARI DAVIDE (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE   0:04:55  
  161   BRITTON RHYS (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM   0:06:10  
  162   TAGLIETTI STEFANO (Ita) BIESSE CARRERA ASD      
  163   MENEGOTTO JACOPO (Ita) BIESSE CARRERA ASD      
  164   BALFOUR STUART (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM      
  165   LANCIA GABRIELE (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI      
  166   BARTOLOZZI ANDREA (Ita) VIRIS VIGEVANO      
  167   MOZZATO LUCA (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA   0:08:03  
  168   DOMIN KRZYSZTOF (Pol) SANGEMINI - TREVIGIANI   0:08:05  
  169   BATTISTELLA SAMUELE (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA   0:08:08  
  170   MASOTTO GIULIO (Ita) TEAM COLPACK      
  171   TIDBALL WILLIAM (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM   0:11:23  
  172   HARTLEY ADAM (Gbr) SEG RACING ACADEMY      
  173   GRADASSI ALESSIO (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI   0:11:31  
  DNS   BALLABIO GIACOMO (Ita) IAM EXCELSIOR      

 

  Генеральная классификация после 1 этапа:  
  1   HAYTER ETHAN (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM   3:19:04  
  2   BRUNEL ALEXYS (Fra) GROUPAMA-FDJ   0:00:14  
  3   ZIMMERMANN GEORG (Ger) TIROL KTM CYCLING TEAM   0:00:25  
  4   DALLA VALLE NICOLAS (Ita) TIROL KTM CYCLING TEAM   0:00:26  
  5   GROVES KADEN (Aus) SEG RACING ACADEMY   0:00:27  
  6   STEWART JAKE (Gbr) GROUPAMA-FDJ   0:00:28  
  7   QUARTERMAN CHARLES (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI   0:00:29  
  8   SCHELLING IDE (Ned) SEG RACING ACADEMY   0:00:30  
  9   WALLS MATTHEW (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM      
  10   SOBRERO MATTEO (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA   0:00:31  
  11   FERRI GREGORIO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR   0:00:32  
  12   KONYCHEV ALEXANDER (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA      
  13   NONNEZ THEO (Fra) GROUPAMA-FDJ      
  14   MAZZUCCO FABIO (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI      
  15   GAMPER PATRICK (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM      
  16   GRIDCHIN MAXIM (Kaz) ASTANA CITY   0:00:33  
  17   GUGLIELMI SIMON (Fra) GROUPAMA-FDJ      
  18   SCARONI CRISTIAN (Ita) GROUPAMA-FDJ      
  19   WILDAUER MARKUS (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM      
  20   ARENSMAN THYMEN (Ned) SEG RACING ACADEMY   0:00:34  
  21   TULETT DANIEL (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL      
  22   PEAK BARNABAS (Hun) SEG RACING ACADEMY      
  23   GALVAN FRANCISCO (Esp) LIZARTE      
  24   SAUVAGNARGUES JACQUES (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL   0:00:35  
  25   ADRIA ROGER (Esp) LIZARTE      
  26   CARVALHO RODRIGUES ANDRé (Por) HAGENS BERMAN AXEON   0:00:36  
  27   ELOSEGUI MOMEÑE IñIGO (Esp) LIZARTE      
  28   BAGIOLI ANDREA (Ita) TEAM COLPACK      
  29   TOSIN RICARDO (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA      
  30   BAYER TOBIAS (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM      
  31   QUINN SEAN (Usa) HAGENS BERMAN AXEON      
  32   MAGLI FILIPPO (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI   0:00:37  
  33   RIGATTI TOMMASO (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA      
  34   MERTENS JULIAN (Bel) LOTTO SOUDAL U23      
  35   COATI LUCA (Ita) CASILLO - MASERATI      
  36   BROWN CONNOR (Nzl) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA      
  37   PIETROBON ANDREA (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR      
  38   DONOVAN MARK (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL   0:00:38  
  39   ZANA FILIPPO (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI      
  40   REVARD THOMAS (Usa) HAGENS BERMAN AXEON      
  41   VERSCHAEVE VIKTOR (Bel) LOTTO SOUDAL U23      
  42   INKELAAR KEVIN (Ned) GROUPAMA-FDJ      
  43   PICCOT MICHEL (Ita) BIESSE CARRERA ASD      
  44   COVI ALESSANDRO (Ita) TEAM COLPACK      
  45   BEVILACQUA MATTIA (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI      
  46   JENNER SAMUEL (Aus) TEAM WIGGINS LECOL   0:00:39  
  47   ALEOTTI GIOVANNI (Ita) CYCLING TEAM FRIULI      
  48   MURGANO MARCO (Ita) CASILLO - MASERATI      
  49   BERTONE FILIPPO (Ita) ISEO RIME CARNOVALI      
  50   BOBBO RICCARDO (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED   0:00:40  
  51   NEKRASOV DENIS (Rus) RUSSIA      
  52   CASSAERT LORAN (Bel) LOTTO SOUDAL U23      
  53   LUCCA RICCARDO (Ita) INTERREGIONALE      
  54   CHOKRI EL MEHDI (Mar) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA      
  55   RIKUNOV PETR (Rus) RUSSIA   0:00:41  
  56   RASTELLI LUCA (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED      
  57   POPOV ANTON (Rus) VELO RACING PALAZZAGO      
  58   MASI DAVIDE (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI      
  59   VAKEC VACEK (Cze) HAGENS BERMAN AXEON      
  60   ZAMBELLI SAMUELE (Ita) ISEO RIME CARNOVALI   0:00:42  
  61   CAIATI ALDO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR      
  62   BELLERI MICHAEL (Ita) VIRIS VIGEVANO   0:00:43  
  63   BUSTAMANTE ADRIAN (Col) SELECCION COLOMBIA      
  64   DEBONS ANTOINE (Sui) IAM EXCELSIOR      
  65   FERRARI ANDREA (Ita) ISEO RIME CARNOVALI      
  66   PESENTI THOMAS (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE      
  67   CONCA FILIPPO (Ita) BIESSE CARRERA ASD      
  68   FRIEDRICH MARCO (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM      
  69   VANDENABEELE HENRI (Bel) LOTTO SOUDAL U23      
  70   BAIS DAVIDE (Ita) CYCLING TEAM FRIULI      
  71   IACCHI ALESSANDRO (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI   0:00:44  
  72   RUBIO REYES EINER AUGUSTO (Col) ARAN CUCINE VEJUS      
  73   VEREECKEN THOMAS (Bel) LOTTO SOUDAL U23      
  74   ORLANDI MASSIMO (Ita) CYCLING TEAM FRIULI   0:00:45  
  75   BELLIA MATTEO (Ita) BIESSE CARRERA ASD      
  76   LOPEZ JORDI (Esp) LIZARTE      
  77   JAMES TIM (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI      
  78   RINALDI NICHOLAS (Ita) ISEO RIME CARNOVALI      
  79   CASTANO MUNOZ SEBASTIAN ALEXANDER (Col) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE 0:00:45      
  80   VENCHIARUTTI NICOLA (Ita) CYCLING TEAM FRIULI   0:00:45  
  81   COLLEONI KEVIN (Ita) BIESSE CARRERA ASD   0:00:46  
  82   BALDACCINI DAVIDE (Ita) TEAM COLPACK      
  83   COLNAGHI ANDREA (Ita) INTERREGIONALE      
  84   HOLLYMAN MASON (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI      
  85   PUGI GIANNI (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI      
  86   CALLE JUAN FERNANDO (Col) SELECCION COLOMBIA   0:00:47  
  87   MARCELLUSI MARTIN (Ita) VELO RACING PALAZZAGO      
  88   PE¥A JIMENEZ JESUS DAVID (Col) SELECCION COLOMBIA      
  89   MANTOVANI SEBASTIANO (Ita) VIRIS VIGEVANO      
  90   ARDILA ANDRES CAMILO (Col) SELECCION COLOMBIA      
  91   ULYSBAYEV DINMUKHAMMED (Kaz) ASTANA CITY      
  92   BOTTA DAVIDE (Ita) TEAM COLPACK   0:00:48  
  93   MONACO ALESSANDRO TEODORO (Ita) CASILLO - MASERATI   0:00:49  
  94   ROSATI FEDERICO (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI      
  95   CERVELLERA ANDREA (Ita) CASILLO - MASERATI      
  96   ZANDOMENEGHI SIMONE (Ita) ISEO RIME CARNOVALI   0:00:50  
  97   GINESTRA LORENZO (Ita) ARAN CUCINE VEJUS      
  98   PARRA JOSE FELIX (Esp) LIZARTE      
  99   TAROZZI MANUELE (Ita) INTERREGIONALE   0:00:51  
  100   ALBA JUAN DIEGO (Col) SELECCION COLOMBIA      
  101   JOHNSTON CALUM (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI      
  102   PORTA GABRIELE (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED   0:00:52  
  103   GARCIA PIERNA CARLOS (Esp) KOMETA CYCLING TEAM      
  104   GARCIA GONZALEZ SERGIO (Esp) KOMETA CYCLING TEAM      
  105   NURLYKHASSYM NURBERGEN (Kaz) ASTANA CITY      
  106   SCHNEITER JOAB (Sui) IAM EXCELSIOR      
  107   BARISON EMANUELE (Ita) INTERREGIONALE      
  108   DORIGONI JAKOB (Ita) TEAM COLPACK   0:00:55  
  109   LARGO LARGO DANIEL ALEJANDRO (Col) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA      
  110   CASSARÀ GIACOMO (Ita) VELO RACING PALAZZAGO      
  111   PEREZ-LANDALUCE GONZALEZ EDUARDO (Esp) KOMETA CYCLING TEAM   0:00:56  
  112   DI FELICE FRANCESCO (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA   0:00:57  
  113   BALDO MATTIA (Ita) ISEO RIME CARNOVALI   0:00:58  
  114   GARIBBO NICOLò (Ita) VELO RACING PALAZZAGO   0:00:59  
  115   CASAROTTO DAVIDE (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA   0:01:01  
  116   LA TERRA GIUSEPPE (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI      
  117   VERZA RICCARDO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR      
  118   SMARZARO DANIEL (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA   0:01:25  
  119   SCOTT ROBERT (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL   0:01:44  
  120   WRIGHT FRED (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM   0:02:27  
  121   JACOBS JOHAN (Sui) LOTTO SOUDAL U23      
  122   STOJNIC VELJKO (Srb) TEAM FRANCO BALLERINI   0:02:28  
  123   VERMAERKE KEVIN (Usa) HAGENS BERMAN AXEON   0:02:29  
  124   MILAN JONATHAN (Ita) CYCLING TEAM FRIULI   0:02:30  
  125   MORO RICCARDO (Ita) VIRIS VIGEVANO      
  126   FARESIN EDOARDO FRANCESCO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR   0:02:33  
  127   NAVARRO CORENTIN (Fra) TEAM WIGGINS LECOL      
  128   NESI NICOLAS (Ita) INTERREGIONALE   0:02:34  
  129   QUINCEY SCOTT (Sui) IAM EXCELSIOR      
  130   VTIURIN ANTON (Rus) RUSSIA   0:02:35  
  131   BAUCE DAVIDE (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED   0:02:37  
  132   RIGOLLET LAURENT (Ita) CASILLO - MASERATI   0:02:39  
  133   MARTYNOV NIKITA (Rus) RUSSIA   0:02:40  
  134   BAYEMBAYEV OLZHAS (Kaz) ASTANA CITY      
  135   ZANONCELLO ENRICO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR   0:02:41  
  136   RUIZ IBON (Esp) LIZARTE   0:02:42  
  137   AMADIO EMANUELE (Ita) CYCLING TEAM FRIULI   0:02:43  
  138   PELLIZZER MATTIA (Ita) CASILLO - MASERATI      
  139   LOSEV ILYA (Rus) RUSSIA   0:02:44  
  140   CECCHINI MARCO (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI      
  141   KULIKOVSKIY ALEXANDR (Rus) RUSSIA      
  142   EVANS ALEXANDER (Aus) SEG RACING ACADEMY      
  143   NIYAZOV BOLAT (Kaz) ASTANA CITY   0:02:45  
  144   NINCI GABRIELE (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI      
  145   RAMIREZ MUÑOZ JHON STIVEN (Col) KOMETA CYCLING TEAM   0:02:48  
  146   GRAVALOS LOPEZ ARTURO (Esp) KOMETA CYCLING TEAM      
  147   MARUKHIN DANIIL (Kaz) ASTANA CITY      
  148   ALLORI MANUEL (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI   0:02:58  
  149   FIASCHI TOMMASO (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE   0:02:59  
  150   SALTZMAN JASON (Usa) HOLDSWORTH-ZAPPI      
  151   RIVA LUCA (Ita) VELO RACING PALAZZAGO   0:03:09  
  152   LOLLI MARCO (Ita) ARAN CUCINE VEJUS   0:03:19  
  153   SUSCO ALESSANDRO (Ita) ARAN CUCINE VEJUS   0:04:49  
  154   ZIJLAARD MAIKEL (Ned) HAGENS BERMAN AXEON   0:05:02  
  155   CAPRON RéMI (Fra) IAM EXCELSIOR   0:05:16  
  156   ARU EMANUELE (Ita) ARAN CUCINE VEJUS   0:05:25  
  157   SOPRANA MATTIA (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED   0:05:26  
  158   FERRARI DAVIDE (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE   0:05:27  
  159   CONSOLARO CHRISTOPHER (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED   0:05:30  
  160   DOMENICALI MATTEO (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE   0:05:34  
  161   BRITTON RHYS (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM   0:06:26  
  162   BARTOLOZZI ANDREA (Ita) VIRIS VIGEVANO   0:06:30  
  163   MENEGOTTO JACOPO (Ita) BIESSE CARRERA ASD   0:06:34  
  164   BALFOUR STUART (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM   0:06:41  
  165   LANCIA GABRIELE (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI   0:06:45  
  166   TAGLIETTI STEFANO (Ita) BIESSE CARRERA ASD   0:06:51  
  167   MOZZATO LUCA (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA   0:08:29  
  168   BATTISTELLA SAMUELE (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA   0:08:30  
  169   MASOTTO GIULIO (Ita) TEAM COLPACK   0:08:31  
  170   DOMIN KRZYSZTOF (Pol) SANGEMINI - TREVIGIANI   0:08:45  
  171   TIDBALL WILLIAM (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM   0:11:46  
  172   HARTLEY ADAM (Gbr) SEG RACING ACADEMY   0:12:02  
  173   GRADASSI ALESSIO (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI   0:12:22  

 

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  1. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 18:55 | Регистрация: 4.05.2017

    Власов не поехал защищать титул

  2. Имя: Глеб Терентьев

    Giant72

    Вчера, 20:02 | Регистрация: 29.09.2014

    Цитата: дрокер
    Власов не поехал защищать титул
    Власов уже не Андер

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:06 | Регистрация: 24.12.2017

    Англичанин ,вчера и сегодня выиграл. Чемпион мира на треке. Тироль хочется отметить. Могут и в горах дать хорошенько. Так же Брунел и Марчеллузи. Жду результат от Рубио

    Цитата: Giant72
    Цитата: дрокер
    Власов не поехал защищать титул
    Власов уже не Андер
    Попов едет, вроде хвалят. Марков не едет.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2019. Этап 6 (10)
    VeloVelo-Фото

    Побольше бы таких колесников
    как Алафилип, Вальверде и другие выдающиеся гонщики )

  • alinadahlia
    Крис Фрум остаётся в палате ин ... (11)
    alinadahlia-Фото
    Это не трагедия. Слава Богу, обошлось. Вспомните Скарпоне - это трагедия. И тоже была тренировка, и тоже перед ГТ - но не вернулся домой. А у Криса похоже сильный ангел-хранитель, который тоже любит велоспорт. Страшная травма, нестерпимая боль, шоковое состояние, паника родных, боязнь потери... но какое же это счастье, что Крис жив. "Соберут", "отремонтируют" его - и все будет хорошо. Теперь у Фруми своя точка невозврата и еще один день рождения. Не знаю, будет ли еще победа на ГТ, но Крис уже выиграл - ЖИЗНЬ, и эта победа бесценна. Вот бы каждый, кто садится на велосипед, всегда возвращался домой.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2019. ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Англичанин ,вчера и сегодня выиграл. Чемпион мира на треке. Тироль хочется отметить. Могут и в горах дать хорошенько. Так же Брунел и Марчеллузи. Жду результат от Рубио

    Цитата: Giant72
    Цитата: дрокер
    Власов не поехал защищать титул
    Власов уже не Андер
    Попов едет, вроде хвалят. Марков не едет.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Tour de Hongrie-2019. Этап 3b (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Канковский красавец, в этот раз решил не ехать в Фиоренцуолу , и оказался прав. Какой гонщик.
  • Александра
    Директор Вуэльты Испании хочет ... (7)
    Александра-Фото

    Так или иначе, обманщики получают дисквалификацию, а победители должны внушать доверие.

    Я даже не знаю, смеяться или плакать. Кто-кто должен внушать доверие?

    А вообще худшего момента для этой новости нельзя было выбрать. Только недоброжелатели Фрума (и я в том числе) в свете последних печальных новостей забыли о всех астматических фишках, желая только здоровья сильно пострадавшему человеку, а Гильен - нате вам! - вытаскивает на обсуждение еще один повод поговорить о "чистоте" гонщиков. И где? На Вуэльте! На той самой, где на этапе Англиру и стало известно о сильной превышении дозы сальбутамола у Четырехкратного.

    С такими друзьями врагов не надо.

  • Astanaforever
    Директор Вуэльты Испании хочет ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Короче в итоге через несколько лет победителем Вуэльты станет или Бредли Уигинс ...занявший третье место если его не разоблачат как Фруми ..или Бауке Моллема, занявший четвертое место Так и будет .. Вот будет потеха.
  • Серафим
    Директор Вуэльты Испании хочет ... (7)
    Серафим-Фото
    Если продолжить эту тему, то можно предположить, что у скромного инструктора по сёрфингу Хуана Хосе Кобо нет в наличии целого штата врачей и адвокатов. Поэтому его реальность - это реальность.
  • Brodyazhnik
    Директор Вуэльты Испании хочет ... (7)
    Brodyazhnik-Фото

    Цитата: am14
    Господи, сколько лицемерия... Вера в систему... Что скажет сеньор Гильен, если через десяток лет система вскроет нелицеприятные вещи о Фруме? Мудрее было бы просто промолчать.

    Вы о чем? Какие десять лет. Фрум пойман на Вуэльте с многократным превышением всех допустимых норм. И все, включая директора этой Вуэльты, прекрасно понимают, что его оправдание - это отмазка врачей и адвокатов, а не реальность. 

  • Giant72
    Giro Ciclistico d’Italia-2019. ... (3)
    Giant72-Фото
    Цитата: дрокер
    Власов не поехал защищать титул
    Власов уже не Андер
  • hodorik
    Антидопинговая лаборатория усо ... (2)
    hodorik-Фото

    Вопрос ???, А будет тема о проведении чемпионатов стран в этом году , вроде некоторые чемпионаты уже проведены , а некоторые проводятся в эти выходные , хотелось бы знать чемпионов и кто будет обладатель маек в этом и следующем сезонах... спасибо за понимание.

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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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