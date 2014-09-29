Giro Ciclistico d’Italia-2019. Этап 1

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 17:00
|Riccione - Santa Sofia, 143,2 км
|1
|HAYTER ETHAN (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM
|3:15:19
|2
|ZIMMERMANN GEORG (Ger) TIROL KTM CYCLING TEAM
|0:00:00
|3
|BRUNEL ALEXYS (Fra) GROUPAMA-FDJ
|0:00:05
|4
|FERRI GREGORIO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR
|0:00:14
|5
|DALLA VALLE NICOLAS (Ita) TIROL KTM CYCLING TEAM
|6
|WALLS MATTHEW (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM
|7
|GAMPER PATRICK (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM
|8
|WILDAUER MARKUS (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM
|9
|STEWART JAKE (Gbr) GROUPAMA-FDJ
|10
|BEVILACQUA MATTIA (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI
|11
|GALVAN FRANCISCO (Esp) LIZARTE
|12
|MAZZUCCO FABIO (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI
|13
|DI FELICE FRANCESCO (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA
|14
|GROVES KADEN (Aus) SEG RACING ACADEMY
|0:00:17
|15
|MAGLI FILIPPO (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI
|16
|COLNAGHI ANDREA (Ita) INTERREGIONALE
|17
|MARCELLUSI MARTIN (Ita) VELO RACING PALAZZAGO
|18
|SCHELLING IDE (Ned) SEG RACING ACADEMY
|19
|MERTENS JULIAN (Bel) LOTTO SOUDAL U23
|20
|KONYCHEV ALEXANDER (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
|21
|JAMES TIM (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI
|22
|BAYER TOBIAS (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM
|23
|SCHNEITER JOAB (Sui) IAM EXCELSIOR
|24
|ALEOTTI GIOVANNI (Ita) CYCLING TEAM FRIULI
|25
|RASTELLI LUCA (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED
|26
|SCARONI CRISTIAN (Ita) GROUPAMA-FDJ
|27
|COATI LUCA (Ita) CASILLO - MASERATI
|28
|BAIS DAVIDE (Ita) CYCLING TEAM FRIULI
|29
|CASTANO MUNOZ SEBASTIAN ALEXANDER (Col) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE 0:00:17
|30
|DONOVAN MARK (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL
|0:00:17
|31
|JENNER SAMUEL (Aus) TEAM WIGGINS LECOL
|32
|QUINN SEAN (Usa) HAGENS BERMAN AXEON
|33
|CONCA FILIPPO (Ita) BIESSE CARRERA ASD
|34
|MASI DAVIDE (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI
|35
|LOPEZ JORDI (Esp) LIZARTE
|36
|PICCOT MICHEL (Ita) BIESSE CARRERA ASD
|37
|NEKRASOV DENIS (Rus) RUSSIA
|38
|CARVALHO Rodrigues André (Por) HAGENS BERMAN AXEON
|39
|BELLERI MICHAEL (Ita) VIRIS VIGEVANO
|40
|GARIBBO Nicolò (Ita) VELO RACING PALAZZAGO
|41
|GRIDCHIN MAXIM (Kaz) ASTANA CITY
|42
|VENCHIARUTTI NICOLA (Ita) CYCLING TEAM FRIULI
|43
|ZANDOMENEGHI SIMONE (Ita) ISEO RIME CARNOVALI
|44
|FRIEDRICH MARCO (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM
|45
|SAUVAGNARGUES JACQUES (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL
|46
|PEAK BARNABAS (Hun) SEG RACING ACADEMY
|47
|CALLE JUAN FERNANDO (Col) SELECCION COLOMBIA
|48
|ZAMBELLI SAMUELE (Ita) ISEO RIME CARNOVALI
|49
|GUGLIELMI SIMON (Fra) GROUPAMA-FDJ
|50
|ADRIA ROGER (Esp) LIZARTE
|51
|RIKUNOV PETR (Rus) RUSSIA
|52
|ZANA FILIPPO (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI
|53
|TOSIN RICARDO (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA
|54
|BAGIOLI ANDREA (Ita) TEAM COLPACK
|55
|CAIATI ALDO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR
|56
|IACCHI ALESSANDRO (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI
|57
|SOBRERO MATTEO (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
|58
|REVARD THOMAS (Usa) HAGENS BERMAN AXEON
|59
|RUBIO REYES EINER AUGUSTO (Col) ARAN CUCINE VEJUS
|60
|BROWN CONNOR (Nzl) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
|61
|LARGO LARGO DANIEL ALEJANDRO (Col) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA
|62
|DORIGONI JAKOB (Ita) TEAM COLPACK
|63
|BERTONE FILIPPO (Ita) ISEO RIME CARNOVALI
|64
|PE¥A JIMENEZ JESUS DAVID (Col) SELECCION COLOMBIA
|65
|VERSCHAEVE VIKTOR (Bel) LOTTO SOUDAL U23
|66
|LUCCA RICCARDO (Ita) INTERREGIONALE
|67
|ARENSMAN THYMEN (Ned) SEG RACING ACADEMY
|68
|MURGANO MARCO (Ita) CASILLO - MASERATI
|69
|INKELAAR KEVIN (Ned) GROUPAMA-FDJ
|70
|PARRA JOSE FELIX (Esp) LIZARTE
|71
|GARCIA GONZALEZ SERGIO (Esp) KOMETA CYCLING TEAM
|72
|PESENTI THOMAS (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE
|73
|JOHNSTON Calum (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI
|74
|MANTOVANI SEBASTIANO (Ita) VIRIS VIGEVANO
|75
|HOLLYMAN MASON (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI
|76
|COVI ALESSANDRO (Ita) TEAM COLPACK
|77
|QUARTERMAN CHARLES (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI
|78
|TAROZZI MANUELE (Ita) INTERREGIONALE
|79
|BARISON EMANUELE (Ita) INTERREGIONALE
|80
|MONACO ALESSANDRO TEODORO (Ita) CASILLO - MASERATI
|81
|VAKEC VACEK (Cze) HAGENS BERMAN AXEON
|82
|ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo (Esp) LIZARTE
|83
|POPOV ANTON (Rus) VELO RACING PALAZZAGO
|84
|TULETT DANIEL (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL
|85
|ULYSBAYEV DINMUKHAMMED (Kaz) ASTANA CITY
|86
|ORLANDI MASSIMO (Ita) CYCLING TEAM FRIULI
|87
|PEREZ-LANDALUCE GONZALEZ EDUARDO (Esp) KOMETA CYCLING TEAM
|88
|PUGI GIANNI (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI
|89
|VEREECKEN THOMAS (Bel) LOTTO SOUDAL U23
|90
|BOBBO RICCARDO (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED
|91
|BUSTAMANTE ADRIAN (Col) SELECCION COLOMBIA
|92
|CERVELLERA ANDREA (Ita) CASILLO - MASERATI
|93
|PORTA GABRIELE (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED
|94
|CASSAERT LORAN (Bel) LOTTO SOUDAL U23
|95
|RIGATTI TOMMASO (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA
|96
|BOTTA DAVIDE (Ita) TEAM COLPACK
|97
|VERZA RICCARDO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR
|98
|GINESTRA LORENZO (Ita) ARAN CUCINE VEJUS
|99
|NONNEZ THEO (Fra) GROUPAMA-FDJ
|100
|NURLYKHASSYM NURBERGEN (Kaz) ASTANA CITY
|101
|COLLEONI KEVIN (Ita) BIESSE CARRERA ASD
|102
|ROSATI FEDERICO (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI
|103
|ALBA JUAN DIEGO (Col) SELECCION COLOMBIA
|104
|LA TERRA GIUSEPPE (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI
|105
|FERRARI ANDREA (Ita) ISEO RIME CARNOVALI
|106
|RINALDI NICHOLAS (Ita) ISEO RIME CARNOVALI
|107
|PIETROBON ANDREA (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR
|108
|GARCIA PIERNA CARLOS (Esp) KOMETA CYCLING TEAM
|109
|ARDILA ANDRES CAMILO (Col) SELECCION COLOMBIA
|110
|CASAROTTO DAVIDE (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA
|111
|BALDACCINI DAVIDE (Ita) TEAM COLPACK
|112
|CHOKRI EL MEHDI (Mar) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
|113
|CASSARÀ GIACOMO (Ita) VELO RACING PALAZZAGO
|114
|DEBONS ANTOINE (Sui) IAM EXCELSIOR
|115
|VANDENABEELE HENRI (Bel) LOTTO SOUDAL U23
|116
|BELLIA MATTEO (Ita) BIESSE CARRERA ASD
|117
|BALDO MATTIA (Ita) ISEO RIME CARNOVALI
|0:00:37
|118
|SMARZARO DANIEL (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA
|0:01:02
|119
|SCOTT ROBERT (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL
|0:01:28
|120
|RIGOLLET LAURENT (Ita) CASILLO - MASERATI
|0:02:11
|121
|VERMAERKE KEVIN (Usa) HAGENS BERMAN AXEON
|122
|FARESIN EDOARDO FRANCESCO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR
|123
|MARTYNOV NIKITA (Rus) RUSSIA
|124
|KULIKOVSKIY ALEXANDR (Rus) RUSSIA
|125
|NESI NICOLAS (Ita) INTERREGIONALE
|126
|WRIGHT FRED (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM
|127
|PELLIZZER MATTIA (Ita) CASILLO - MASERATI
|128
|JACOBS JOHAN (Sui) LOTTO SOUDAL U23
|129
|NINCI GABRIELE (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI
|130
|BAUCE DAVIDE (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED
|131
|AMADIO EMANUELE (Ita) CYCLING TEAM FRIULI
|132
|GRAVALOS LOPEZ ARTURO (Esp) KOMETA CYCLING TEAM
|133
|STOJNIC VELJKO (Srb) TEAM FRANCO BALLERINI
|134
|ZANONCELLO ENRICO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR
|135
|MILAN JONATHAN (Ita) CYCLING TEAM FRIULI
|136
|RAMIREZ MUÑOZ Jhon Stiven (Col) KOMETA CYCLING TEAM
|137
|EVANS ALEXANDER (Aus) SEG RACING ACADEMY
|138
|VTIURIN ANTON (Rus) RUSSIA
|139
|RUIZ IBON (Esp) LIZARTE
|140
|QUINCEY SCOTT (Sui) IAM EXCELSIOR
|141
|CECCHINI MARCO (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI
|142
|SALTZMAN Jason (Usa) HOLDSWORTH-ZAPPI
|143
|NAVARRO Corentin (Fra) TEAM WIGGINS LECOL
|144
|LOSEV Ilya (Rus) RUSSIA
|145
|MARUKHIN DANIIL (Kaz) ASTANA CITY
|146
|BAYEMBAYEV OLZHAS (Kaz) ASTANA CITY
|147
|MORO RICCARDO (Ita) VIRIS VIGEVANO
|148
|NIYAZOV BOLAT (Kaz) ASTANA CITY
|149
|ALLORI MANUEL (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI
|0:02:26
|150
|FIASCHI TOMMASO (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE
|0:02:33
|151
|RIVA LUCA (Ita) VELO RACING PALAZZAGO
|0:02:40
|152
|LOLLI MARCO (Ita) ARAN CUCINE VEJUS
|0:02:44
|153
|SUSCO ALESSANDRO (Ita) ARAN CUCINE VEJUS
|0:04:05
|154
|CAPRON Rémi (Fra) IAM EXCELSIOR
|0:04:45
|155
|ZIJLAARD MAIKEL (Ned) HAGENS BERMAN AXEON
|0:04:51
|156
|CONSOLARO CHRISTOPHER (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED
|157
|DOMENICALI MATTEO (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE
|158
|SOPRANA MATTIA (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED
|159
|ARU EMANUELE (Ita) ARAN CUCINE VEJUS
|0:04:54
|160
|FERRARI DAVIDE (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE
|0:04:55
|161
|BRITTON RHYS (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM
|0:06:10
|162
|TAGLIETTI STEFANO (Ita) BIESSE CARRERA ASD
|163
|MENEGOTTO JACOPO (Ita) BIESSE CARRERA ASD
|164
|BALFOUR STUART (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM
|165
|LANCIA GABRIELE (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI
|166
|BARTOLOZZI ANDREA (Ita) VIRIS VIGEVANO
|167
|MOZZATO LUCA (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
|0:08:03
|168
|DOMIN KRZYSZTOF (Pol) SANGEMINI - TREVIGIANI
|0:08:05
|169
|BATTISTELLA SAMUELE (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
|0:08:08
|170
|MASOTTO GIULIO (Ita) TEAM COLPACK
|171
|TIDBALL WILLIAM (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM
|0:11:23
|172
|HARTLEY ADAM (Gbr) SEG RACING ACADEMY
|173
|GRADASSI ALESSIO (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI
|0:11:31
|DNS
|BALLABIO GIACOMO (Ita) IAM EXCELSIOR
|Генеральная классификация после 1 этапа:
|1
|HAYTER ETHAN (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM
|3:19:04
|2
|BRUNEL ALEXYS (Fra) GROUPAMA-FDJ
|0:00:14
|3
|ZIMMERMANN GEORG (Ger) TIROL KTM CYCLING TEAM
|0:00:25
|4
|DALLA VALLE NICOLAS (Ita) TIROL KTM CYCLING TEAM
|0:00:26
|5
|GROVES KADEN (Aus) SEG RACING ACADEMY
|0:00:27
|6
|STEWART JAKE (Gbr) GROUPAMA-FDJ
|0:00:28
|7
|QUARTERMAN CHARLES (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI
|0:00:29
|8
|SCHELLING IDE (Ned) SEG RACING ACADEMY
|0:00:30
|9
|WALLS MATTHEW (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM
|10
|SOBRERO MATTEO (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
|0:00:31
|11
|FERRI GREGORIO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR
|0:00:32
|12
|KONYCHEV ALEXANDER (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
|13
|NONNEZ THEO (Fra) GROUPAMA-FDJ
|14
|MAZZUCCO FABIO (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI
|15
|GAMPER PATRICK (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM
|16
|GRIDCHIN MAXIM (Kaz) ASTANA CITY
|0:00:33
|17
|GUGLIELMI SIMON (Fra) GROUPAMA-FDJ
|18
|SCARONI CRISTIAN (Ita) GROUPAMA-FDJ
|19
|WILDAUER MARKUS (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM
|20
|ARENSMAN THYMEN (Ned) SEG RACING ACADEMY
|0:00:34
|21
|TULETT DANIEL (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL
|22
|PEAK BARNABAS (Hun) SEG RACING ACADEMY
|23
|GALVAN FRANCISCO (Esp) LIZARTE
|24
|SAUVAGNARGUES JACQUES (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL
|0:00:35
|25
|ADRIA ROGER (Esp) LIZARTE
|26
|CARVALHO RODRIGUES ANDRé (Por) HAGENS BERMAN AXEON
|0:00:36
|27
|ELOSEGUI MOMEÑE IñIGO (Esp) LIZARTE
|28
|BAGIOLI ANDREA (Ita) TEAM COLPACK
|29
|TOSIN RICARDO (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA
|30
|BAYER TOBIAS (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM
|31
|QUINN SEAN (Usa) HAGENS BERMAN AXEON
|32
|MAGLI FILIPPO (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI
|0:00:37
|33
|RIGATTI TOMMASO (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA
|34
|MERTENS JULIAN (Bel) LOTTO SOUDAL U23
|35
|COATI LUCA (Ita) CASILLO - MASERATI
|36
|BROWN CONNOR (Nzl) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
|37
|PIETROBON ANDREA (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR
|38
|DONOVAN MARK (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL
|0:00:38
|39
|ZANA FILIPPO (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI
|40
|REVARD THOMAS (Usa) HAGENS BERMAN AXEON
|41
|VERSCHAEVE VIKTOR (Bel) LOTTO SOUDAL U23
|42
|INKELAAR KEVIN (Ned) GROUPAMA-FDJ
|43
|PICCOT MICHEL (Ita) BIESSE CARRERA ASD
|44
|COVI ALESSANDRO (Ita) TEAM COLPACK
|45
|BEVILACQUA MATTIA (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI
|46
|JENNER SAMUEL (Aus) TEAM WIGGINS LECOL
|0:00:39
|47
|ALEOTTI GIOVANNI (Ita) CYCLING TEAM FRIULI
|48
|MURGANO MARCO (Ita) CASILLO - MASERATI
|49
|BERTONE FILIPPO (Ita) ISEO RIME CARNOVALI
|50
|BOBBO RICCARDO (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED
|0:00:40
|51
|NEKRASOV DENIS (Rus) RUSSIA
|52
|CASSAERT LORAN (Bel) LOTTO SOUDAL U23
|53
|LUCCA RICCARDO (Ita) INTERREGIONALE
|54
|CHOKRI EL MEHDI (Mar) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
|55
|RIKUNOV PETR (Rus) RUSSIA
|0:00:41
|56
|RASTELLI LUCA (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED
|57
|POPOV ANTON (Rus) VELO RACING PALAZZAGO
|58
|MASI DAVIDE (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI
|59
|VAKEC VACEK (Cze) HAGENS BERMAN AXEON
|60
|ZAMBELLI SAMUELE (Ita) ISEO RIME CARNOVALI
|0:00:42
|61
|CAIATI ALDO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR
|62
|BELLERI MICHAEL (Ita) VIRIS VIGEVANO
|0:00:43
|63
|BUSTAMANTE ADRIAN (Col) SELECCION COLOMBIA
|64
|DEBONS ANTOINE (Sui) IAM EXCELSIOR
|65
|FERRARI ANDREA (Ita) ISEO RIME CARNOVALI
|66
|PESENTI THOMAS (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE
|67
|CONCA FILIPPO (Ita) BIESSE CARRERA ASD
|68
|FRIEDRICH MARCO (Aut) TIROL KTM CYCLING TEAM
|69
|VANDENABEELE HENRI (Bel) LOTTO SOUDAL U23
|70
|BAIS DAVIDE (Ita) CYCLING TEAM FRIULI
|71
|IACCHI ALESSANDRO (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI
|0:00:44
|72
|RUBIO REYES EINER AUGUSTO (Col) ARAN CUCINE VEJUS
|73
|VEREECKEN THOMAS (Bel) LOTTO SOUDAL U23
|74
|ORLANDI MASSIMO (Ita) CYCLING TEAM FRIULI
|0:00:45
|75
|BELLIA MATTEO (Ita) BIESSE CARRERA ASD
|76
|LOPEZ JORDI (Esp) LIZARTE
|77
|JAMES TIM (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI
|78
|RINALDI NICHOLAS (Ita) ISEO RIME CARNOVALI
|79
|CASTANO MUNOZ SEBASTIAN ALEXANDER (Col) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE 0:00:45
|80
|VENCHIARUTTI NICOLA (Ita) CYCLING TEAM FRIULI
|0:00:45
|81
|COLLEONI KEVIN (Ita) BIESSE CARRERA ASD
|0:00:46
|82
|BALDACCINI DAVIDE (Ita) TEAM COLPACK
|83
|COLNAGHI ANDREA (Ita) INTERREGIONALE
|84
|HOLLYMAN MASON (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI
|85
|PUGI GIANNI (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI
|86
|CALLE JUAN FERNANDO (Col) SELECCION COLOMBIA
|0:00:47
|87
|MARCELLUSI MARTIN (Ita) VELO RACING PALAZZAGO
|88
|PE¥A JIMENEZ JESUS DAVID (Col) SELECCION COLOMBIA
|89
|MANTOVANI SEBASTIANO (Ita) VIRIS VIGEVANO
|90
|ARDILA ANDRES CAMILO (Col) SELECCION COLOMBIA
|91
|ULYSBAYEV DINMUKHAMMED (Kaz) ASTANA CITY
|92
|BOTTA DAVIDE (Ita) TEAM COLPACK
|0:00:48
|93
|MONACO ALESSANDRO TEODORO (Ita) CASILLO - MASERATI
|0:00:49
|94
|ROSATI FEDERICO (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI
|95
|CERVELLERA ANDREA (Ita) CASILLO - MASERATI
|96
|ZANDOMENEGHI SIMONE (Ita) ISEO RIME CARNOVALI
|0:00:50
|97
|GINESTRA LORENZO (Ita) ARAN CUCINE VEJUS
|98
|PARRA JOSE FELIX (Esp) LIZARTE
|99
|TAROZZI MANUELE (Ita) INTERREGIONALE
|0:00:51
|100
|ALBA JUAN DIEGO (Col) SELECCION COLOMBIA
|101
|JOHNSTON CALUM (Gbr) HOLDSWORTH-ZAPPI
|102
|PORTA GABRIELE (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED
|0:00:52
|103
|GARCIA PIERNA CARLOS (Esp) KOMETA CYCLING TEAM
|104
|GARCIA GONZALEZ SERGIO (Esp) KOMETA CYCLING TEAM
|105
|NURLYKHASSYM NURBERGEN (Kaz) ASTANA CITY
|106
|SCHNEITER JOAB (Sui) IAM EXCELSIOR
|107
|BARISON EMANUELE (Ita) INTERREGIONALE
|108
|DORIGONI JAKOB (Ita) TEAM COLPACK
|0:00:55
|109
|LARGO LARGO DANIEL ALEJANDRO (Col) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA
|110
|CASSARÀ GIACOMO (Ita) VELO RACING PALAZZAGO
|111
|PEREZ-LANDALUCE GONZALEZ EDUARDO (Esp) KOMETA CYCLING TEAM
|0:00:56
|112
|DI FELICE FRANCESCO (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA
|0:00:57
|113
|BALDO MATTIA (Ita) ISEO RIME CARNOVALI
|0:00:58
|114
|GARIBBO NICOLò (Ita) VELO RACING PALAZZAGO
|0:00:59
|115
|CASAROTTO DAVIDE (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA
|0:01:01
|116
|LA TERRA GIUSEPPE (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI
|117
|VERZA RICCARDO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR
|118
|SMARZARO DANIEL (Ita) GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA
|0:01:25
|119
|SCOTT ROBERT (Gbr) TEAM WIGGINS LECOL
|0:01:44
|120
|WRIGHT FRED (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM
|0:02:27
|121
|JACOBS JOHAN (Sui) LOTTO SOUDAL U23
|122
|STOJNIC VELJKO (Srb) TEAM FRANCO BALLERINI
|0:02:28
|123
|VERMAERKE KEVIN (Usa) HAGENS BERMAN AXEON
|0:02:29
|124
|MILAN JONATHAN (Ita) CYCLING TEAM FRIULI
|0:02:30
|125
|MORO RICCARDO (Ita) VIRIS VIGEVANO
|126
|FARESIN EDOARDO FRANCESCO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR
|0:02:33
|127
|NAVARRO CORENTIN (Fra) TEAM WIGGINS LECOL
|128
|NESI NICOLAS (Ita) INTERREGIONALE
|0:02:34
|129
|QUINCEY SCOTT (Sui) IAM EXCELSIOR
|130
|VTIURIN ANTON (Rus) RUSSIA
|0:02:35
|131
|BAUCE DAVIDE (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED
|0:02:37
|132
|RIGOLLET LAURENT (Ita) CASILLO - MASERATI
|0:02:39
|133
|MARTYNOV NIKITA (Rus) RUSSIA
|0:02:40
|134
|BAYEMBAYEV OLZHAS (Kaz) ASTANA CITY
|135
|ZANONCELLO ENRICO (Ita) ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR
|0:02:41
|136
|RUIZ IBON (Esp) LIZARTE
|0:02:42
|137
|AMADIO EMANUELE (Ita) CYCLING TEAM FRIULI
|0:02:43
|138
|PELLIZZER MATTIA (Ita) CASILLO - MASERATI
|139
|LOSEV ILYA (Rus) RUSSIA
|0:02:44
|140
|CECCHINI MARCO (Ita) SANGEMINI - TREVIGIANI
|141
|KULIKOVSKIY ALEXANDR (Rus) RUSSIA
|142
|EVANS ALEXANDER (Aus) SEG RACING ACADEMY
|143
|NIYAZOV BOLAT (Kaz) ASTANA CITY
|0:02:45
|144
|NINCI GABRIELE (Ita) MASTROMARCO SENSI FC NIBALI
|145
|RAMIREZ MUÑOZ JHON STIVEN (Col) KOMETA CYCLING TEAM
|0:02:48
|146
|GRAVALOS LOPEZ ARTURO (Esp) KOMETA CYCLING TEAM
|147
|MARUKHIN DANIIL (Kaz) ASTANA CITY
|148
|ALLORI MANUEL (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI
|0:02:58
|149
|FIASCHI TOMMASO (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE
|0:02:59
|150
|SALTZMAN JASON (Usa) HOLDSWORTH-ZAPPI
|151
|RIVA LUCA (Ita) VELO RACING PALAZZAGO
|0:03:09
|152
|LOLLI MARCO (Ita) ARAN CUCINE VEJUS
|0:03:19
|153
|SUSCO ALESSANDRO (Ita) ARAN CUCINE VEJUS
|0:04:49
|154
|ZIJLAARD MAIKEL (Ned) HAGENS BERMAN AXEON
|0:05:02
|155
|CAPRON RéMI (Fra) IAM EXCELSIOR
|0:05:16
|156
|ARU EMANUELE (Ita) ARAN CUCINE VEJUS
|0:05:25
|157
|SOPRANA MATTIA (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED
|0:05:26
|158
|FERRARI DAVIDE (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE
|0:05:27
|159
|CONSOLARO CHRISTOPHER (Ita) GALLINA COLOSIO EUROFEED
|0:05:30
|160
|DOMENICALI MATTEO (Ita) BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE
|0:05:34
|161
|BRITTON RHYS (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM
|0:06:26
|162
|BARTOLOZZI ANDREA (Ita) VIRIS VIGEVANO
|0:06:30
|163
|MENEGOTTO JACOPO (Ita) BIESSE CARRERA ASD
|0:06:34
|164
|BALFOUR STUART (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM
|0:06:41
|165
|LANCIA GABRIELE (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI
|0:06:45
|166
|TAGLIETTI STEFANO (Ita) BIESSE CARRERA ASD
|0:06:51
|167
|MOZZATO LUCA (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
|0:08:29
|168
|BATTISTELLA SAMUELE (Ita) DIMENSION DATA FOR QHUBEKA
|0:08:30
|169
|MASOTTO GIULIO (Ita) TEAM COLPACK
|0:08:31
|170
|DOMIN KRZYSZTOF (Pol) SANGEMINI - TREVIGIANI
|0:08:45
|171
|TIDBALL WILLIAM (Gbr) GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM
|0:11:46
|172
|HARTLEY ADAM (Gbr) SEG RACING ACADEMY
|0:12:02
|173
|GRADASSI ALESSIO (Ita) TEAM FRANCO BALLERINI
|0:12:22
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