Giro Ciclistico d’Italia-2019. Этап 4

Сегодня, 17:59 Buonconvento - Monte Amiata, 140,2 км 1 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Colombia National Team 4:05:42 2 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal U23 0:00:18 3 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Aran Cucine Vejus 0:00:24 4 Alessandro Covi (Ita) Team Colpack 0:00:35 5 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Colombia National Team 0:00:47 6 Kevin Inkelaar (Ned) Groupama - FDJ 7 Jesus David Peña Jimenez (Col) Colombia National Team 0:01:04 8 Ethan Hayter (Gbr) Great Britain National Team 0:01:15 9 Filippo Conca (Ita) Biesse Carrera 0:01:17 10 Alessandro Monaco (Ita) Casillo - Maserati 0:01:24 11 Olzhas Bayembayev (Kaz) Astana City 0:01:47 12 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 0:01:49 13 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Lizarte 0:02:01 14 Mason Hollyman (Gbr) Holdsworth Zappi 15 Juan Fernando Calle Hurtado (Col) Colombia National Team 0:02:08 16 Emanuele Barison (Ita) Interregionale 0:02:13 17 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon 0:02:15 18 Alexander Evans (Aus) SEG Racing Academy 0:02:20 19 Sergio Garcia Gonzalez (Esp) Kometa Cycling Team 0:02:23 20 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Lizarte 0:02:28 21 Daniel Tulett (Gbr) Team Wiggins LeCol 0:02:31 22 Giovanni Aleotti (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:02:32 23 Markus Wildauer (Aut) Tirol KTM Cycling Team 24 Denis Nekrasov (Rus) Russia National Team 0:02:38 25 Carlos Garcia Pierna (Esp) Kometa Cycling Team 0:02:42 26 Dinmukhammed Ulysbayev (Kaz) Astana City 0:02:44 27 Aldo Caiati (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 0:02:46 28 Pirrè La Terra (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 0:03:01 29 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Lizarte 0:03:15 30 Filippo Zana (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:03:16 31 Fabio Mazzucco (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:03:26 32 Thomas Vereecken (Bel) Lotto Soudal U23 33 Ide Schelling (Ned) SEG Racing Academy 0:03:33 34 Matteo Bellia (Ita) Biesse Carrera 0:03:42 35 Henri Vandenabeele (Bel) Lotto Soudal U23 0:03:56 36 Simone Zandomeneghi (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali 0:04:32 37 Cristian Scaroni (Ita) Groupama - FDJ 38 Marco Friedrich (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:05:01 39 El Mehdi Chokri (Mar) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 0:05:47 40 Luca Rastelli (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 0:07:06 41 Lorenzo Ginestra (Ita) Aran Cucine Vejus 42 Petr Rikunov (Rus) Russia National Team 43 Edoardo Faresin (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 44 Daniel Alejandro Largo Largo (Col) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:07:09 45 Alessandro Iacchi (Ita) Team Franco Ballerini 0:07:43 46 Andrea Cervellera (Ita) Casillo - Maserati 0:08:22 47 Eduardo Perez-Landaluce Gonzalez (Esp) Kometa Cycling Team 0:09:10 48 Ricardo Tosin (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:09:40 49 Marco Lolli (Ita) Aran Cucine Vejus 50 Daniil Marukhin (Kaz) Astana City 0:09:42 51 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Astana City 52 Calum Johnston (Gbr) Holdsworth Zappi 0:10:08 53 Bolat Niyazov (Kaz) Astana City 0:10:10 54 Antoine Debons (Sui) IAM Excelsior 0:10:49 55 Julian Mertens (Bel) Lotto Soudal U23 56 Samuel Jenner (Aus) Team Wiggins LeCol 0:12:00 57 Kevin Colleoni (Ita) Biesse Carrera 0:12:24 58 Davide Botta (Ita) Team Colpack 59 Matteo Sobrero (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 60 Tobias Bayer (Aut) Tirol KTM Cycling Team 61 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Lizarte 62 Andrea Pietrobon (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 63 Arturo Gravalos Lopez (Esp) Kometa Cycling Team 0:14:17 64 Jacques Sauvagnargues (Gbr) Team Wiggins LeCol 65 Stuart Balfour (Gbr) Great Britain National Team 66 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ 67 Michael Belleri (Ita) Viris Vigevano 68 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Lizarte 0:14:58 69 Giacomo Cassarà (Ita) Velo Racing Palazzago 0:15:37 70 Gianni Pugi (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:16:41 71 Manuele Tarozzi (Ita) Interregionale 0:17:53 72 Riccardo Lucca (Ita) Interregionale 0:18:43 73 Davide Bais (Ita) Cycling Team Friuli ASD 74 André Carvalho (Por) Hagens Berman Axeon 0:20:53 75 Matthew Walls (Gbr) Great Britain National Team 76 Giulio Masotto (Ita) Team Colpack 77 Daniel Smarzaro (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:21:07 78 Federico Rosati (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 0:22:40 79 Gabriele Ninci (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 80 Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze 81 Nicolas Dalla Valle (Ita) Tirol KTM Cycling Team 0:23:40 82 Kevin Vermaerke (Usa) Hagens Berman Axeon 83 Alexander Konychev (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 84 Fred Wright (Gbr) Great Britain National Team 85 Patrick Gamper (Aut) Tirol KTM Cycling Team 86 Luca Mozzato (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 87 Charles Quarterman (Gbr) Holdsworth Zappi 88 Martin Marcellusi (Ita) Velo Racing Palazzago 89 Jakob Dorigoni (Ita) Team Colpack 90 Davide Casarotto (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 91 Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Colombia National Team 92 Emanuele Amadio (Ita) Cycling Team Friuli ASD 93 Riccardo Moro (Ita) Viris Vigevano 94 Michel Piccot (Ita) Biesse Carrera 95 Tommaso Rigatti (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 96 Veljko Stojnic (Srb) Team Franco Ballerini 0:23:47 97 Anton Vtiurin (Rus) Russia National Team 0:24:34 98 Filippo Magli (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 0:25:39 99 Davide Masi (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 100 Thomas Pesenti (Ita) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze 0:26:50 101 Jhon Stiven Ramirez Muñoz (Col) Kometa Cycling Team 102 Mark Donovan (Gbr) Team Wiggins LeCol 103 Mattia Pellizzer (Ita) Casillo - Maserati 104 Thymen Arensman (Ned) SEG Racing Academy 0:27:30 105 Barnabás Peák (Hun) SEG Racing Academy 106 Loran Cassaert (Bel) Lotto Soudal U23 107 Davide Baldaccini (Ita) Team Colpack 108 Sebastiano Mantovani (Ita) Viris Vigevano 0:28:47 109 Gabriele Porta (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 0:29:04 110 Luca Riva (Ita) Velo Racing Palazzago 0:29:13 111 Théo Nonnez (Fra) Groupama - FDJ 0:29:22 112 Nicolas Nesi (Ita) Interregionale 0:29:39 113 Marco Murgano (Ita) Casillo - Maserati 114 Manuel Allori (Ita) Team Franco Ballerini 115 Laurent Rigollet (Ita) Casillo - Maserati 116 Massimo Orlandi (Ita) Cycling Team Friuli ASD 117 Mattia Bevilacqua (Ita) Team Franco Ballerini 118 Filippo Bertone (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali 119 Anton Popov (Rus) Velo Racing Palazzago 120 Nicolò Garibbo (Ita) Velo Racing Palazzago 121 Jason Saltzman (Usa) Holdsworth Zappi 122 Francesco Di Felice (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 123 Marco Cecchini (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 124 Jacopo Menegotto (Ita) Biesse Carrera 0:30:03 125 Andrea Colnaghi (Ita) Interregionale 126 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Lizarte 0:30:22 127 Georg Zimmermann (Ger) Tirol KTM Cycling Team 128 Robert Scott (Gbr) Team Wiggins LeCol 129 Riccardo Bobbo (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 0:30:24 130 Matteo Domenicali (Ita) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze 0:34:39 131 Enrico Zanoncello (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 0:34:51 132 Riccardo Verza (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 133 Gregorio Ferri (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 134 Joab Schneiter (Sui) IAM Excelsior 0:34:53 135 Ilya Losev (Rus) Russia National Team 0:37:08 136 Thomas Revard (Usa) Hagens Berman Axeon 0:44:03 137 Rémi Capron (Fra) IAM Excelsior 0:44:16 138 Christopher Consolaro (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 0:45:24 139 Alexandr Kulikovskiy (Rus) Russia National Team 140 Nikita Martynov (Rus) Russia National Team 141 Nicola Venchiarutti (Ita) Cycling Team Friuli ASD 142 Jonathan Milan (Ita) Cycling Team Friuli ASD 143 Davide Bauce (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 144 Luca Coati (Ita) Casillo - Maserati 145 Samuele Zambelli (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali 146 Mattia Soprana (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 147 Davide Ferrari (Ita) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze 148 Karel Vacek (Cze) Hagens Berman Axeon 149 Maikel Zijlaard (Ned) Hagens Berman Axeon 150 Tommaso Fiaschi (Ita) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze 151 Nicholas Rinaldi (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali DNF Alexys Brunel (Fra) Groupama - FDJ DNF Tim James (Gbr) Holdsworth Zappi DNF Scott Quincey (Sui) IAM Excelsior DNF Kaden Groves (Aus) SEG Racing Academy DNF Andrea Bagioli (Ita) Team Colpack DNF Andrea Ferrari (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali DNF Gabriele Lancia (Ita) Team Franco Ballerini Генеральная классификация после 4 этапа: 1 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) Colombia National Team 15:36:33 2 Alessandro Covi (Ita) Team Colpack 0:00:18 3 Filippo Conca (Ita) Biesse Carrera 0:01:05 4 Alessandro Monaco (Ita) Casillo - Maserati 0:01:18 5 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 0:01:35 6 Fabio Mazzucco (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:01:41 7 Markus Wildauer (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:01:54 8 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon 0:01:56 9 Emanuele Barison (Ita) Interregionale 0:02:18 10 Giovanni Aleotti (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:02:24 11 Dinmukhammed Ulysbayev (Kaz) Astana City 0:02:36 12 Pirrè La Terra (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 0:03:15 13 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal U23 0:03:18 14 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Aran Cucine Vejus 0:03:35 15 Ethan Hayter (Gbr) Great Britain National Team 0:03:38 16 Henri Vandenabeele (Bel) Lotto Soudal U23 0:03:52 17 Kevin Inkelaar (Ned) Groupama - FDJ 0:03:56 18 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Colombia National Team 0:04:09 19 Cristian Scaroni (Ita) Groupama - FDJ 0:04:10 20 Jesus David Peña Jimenez (Col) Colombia National Team 0:04:22 21 Marco Friedrich (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:04:49 22 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Lizarte 0:05:07 23 Mason Hollyman (Gbr) Holdsworth Zappi 0:05:18 24 El Mehdi Chokri (Mar) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 0:05:40 25 Denis Nekrasov (Rus) Russia National Team 0:05:41 26 Aldo Caiati (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 0:05:59 27 Carlos Garcia Pierna (Esp) Kometa Cycling Team 0:06:05 28 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Lizarte 0:06:14 29 Filippo Zana (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:06:17 30 Ide Schelling (Ned) SEG Racing Academy 0:06:26 31 Thomas Vereecken (Bel) Lotto Soudal U23 0:06:41 32 Sergio Garcia Gonzalez (Esp) Kometa Cycling Team 0:07:14 33 Matteo Bellia (Ita) Biesse Carrera 0:07:28 34 Simone Zandomeneghi (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali 0:07:53 35 Juan Fernando Calle Hurtado (Col) Colombia National Team 0:08:20 36 Andrea Cervellera (Ita) Casillo - Maserati 0:08:24 37 Petr Rikunov (Rus) Russia National Team 0:10:10 38 Antoine Debons (Sui) IAM Excelsior 0:10:45 39 Alexander Evans (Aus) SEG Racing Academy 40 Edoardo Faresin (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 0:12:10 41 Daniel Tulett (Gbr) Team Wiggins LeCol 0:12:37 42 Nurbergen Nurlykhassym (Kaz) Astana City 0:13:05 43 Lorenzo Ginestra (Ita) Aran Cucine Vejus 0:13:37 44 Alessandro Iacchi (Ita) Team Franco Ballerini 0:14:00 45 Eduardo Perez-Landaluce Gonzalez (Esp) Kometa Cycling Team 0:14:39 46 Samuel Jenner (Aus) Team Wiggins LeCol 0:15:02 47 Luca Rastelli (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 0:17:11 48 Daniel Alejandro Largo Largo (Col) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:17:36 49 Arturo Gravalos Lopez (Esp) Kometa Cycling Team 0:19:05 50 Daniil Marukhin (Kaz) Astana City 0:19:50 51 Jake Stewart (Gbr) Groupama - FDJ 0:20:18 52 Stuart Balfour (Gbr) Great Britain National Team 0:20:32 53 Ricardo Tosin (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:20:59 54 Calum Johnston (Gbr) Holdsworth Zappi 0:21:35 55 Riccardo Lucca (Ita) Interregionale 0:21:54 56 Jacques Sauvagnargues (Gbr) Team Wiggins LeCol 0:22:12 57 Daniel Smarzaro (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:22:15 58 Matteo Sobrero (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 0:22:23 59 Tobias Bayer (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:22:24 60 Gianni Pugi (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:22:55 61 Nicolas Dalla Valle (Ita) Tirol KTM Cycling Team 0:23:11 62 Alexander Konychev (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 0:23:17 63 Patrick Gamper (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:23:25 64 Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Lizarte 0:23:37 65 Bolat Niyazov (Kaz) Astana City 0:23:38 66 Andrea Pietrobon (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 0:23:44 67 André Carvalho (Por) Hagens Berman Axeon 0:23:52 68 Kevin Colleoni (Ita) Biesse Carrera 0:24:01 69 Marco Lolli (Ita) Aran Cucine Vejus 0:24:35 70 Giacomo Cassarà (Ita) Velo Racing Palazzago 0:24:56 71 Fred Wright (Gbr) Great Britain National Team 0:25:20 72 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Lizarte 73 Michael Belleri (Ita) Viris Vigevano 0:25:36 74 Julian Mertens (Bel) Lotto Soudal U23 0:26:15 75 Olzhas Bayembayev (Kaz) Astana City 0:28:30 76 Mattia Pellizzer (Ita) Casillo - Maserati 0:28:46 77 Manuele Tarozzi (Ita) Interregionale 0:29:35 78 Georg Zimmermann (Ger) Tirol KTM Cycling Team 0:29:37 79 Jakob Dorigoni (Ita) Team Colpack 0:30:08 80 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Lizarte 0:31:44 81 Davide Botta (Ita) Team Colpack 0:31:47 82 Adrian Camilo Bustamante Ruda (Col) Colombia National Team 0:32:02 83 Gabriele Porta (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 0:32:27 84 Barnabás Peák (Hun) SEG Racing Academy 0:32:37 85 Anton Popov (Rus) Velo Racing Palazzago 0:32:51 86 Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze 0:33:27 87 Jhon Stiven Ramirez Muñoz (Col) Kometa Cycling Team 0:34:03 88 Charles Quarterman (Gbr) Holdsworth Zappi 0:34:53 89 Tommaso Rigatti (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:35:01 90 Martin Marcellusi (Ita) Velo Racing Palazzago 0:35:10 91 Théo Nonnez (Fra) Groupama - FDJ 0:35:35 92 Davide Masi (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 0:35:48 93 Marco Murgano (Ita) Casillo - Maserati 0:35:51 94 Andrea Colnaghi (Ita) Interregionale 0:36:22 95 Kevin Vermaerke (Usa) Hagens Berman Axeon 0:36:52 96 Filippo Bertone (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali 0:37:11 97 Davide Baldaccini (Ita) Team Colpack 0:37:27 98 Loran Cassaert (Bel) Lotto Soudal U23 0:37:42 99 Mark Donovan (Gbr) Team Wiggins LeCol 0:38:19 100 Matthew Walls (Gbr) Great Britain National Team 0:39:40 101 Gregorio Ferri (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 0:39:42 102 Davide Casarotto (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:39:44 103 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Lizarte 0:40:20 104 Anton Vtiurin (Rus) Russia National Team 0:40:23 105 Davide Bais (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:40:35 106 Mattia Bevilacqua (Ita) Team Franco Ballerini 0:41:00 107 Francesco Di Felice (Ita) General Store - Essegibi-F.lli Curia 0:41:19 108 Federico Rosati (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 0:42:43 109 Nicolas Nesi (Ita) Interregionale 0:42:49 110 Michel Piccot (Ita) Biesse Carrera 0:42:53 111 Laurent Rigollet (Ita) Casillo - Maserati 0:43:09 112 Manuel Allori (Ita) Team Franco Ballerini 0:43:20 113 Veljko Stojnic (Srb) Team Franco Ballerini 0:43:58 114 Nicolò Garibbo (Ita) Velo Racing Palazzago 0:44:04 115 Filippo Magli (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 0:44:43 116 Gabriele Ninci (Ita) Mastromarco Sensi FC Nibali 0:44:49 117 Joab Schneiter (Sui) IAM Excelsior 0:46:21 118 Thymen Arensman (Ned) SEG Racing Academy 0:46:39 119 Thomas Revard (Usa) Hagens Berman Axeon 0:47:28 120 Ilya Losev (Rus) Russia National Team 0:47:31 121 Sebastiano Mantovani (Ita) Viris Vigevano 0:48:01 122 Riccardo Moro (Ita) Viris Vigevano 0:50:01 123 Robert Scott (Gbr) Team Wiggins LeCol 0:50:33 124 Emanuele Amadio (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:50:55 125 Enrico Zanoncello (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 0:50:57 126 Massimo Orlandi (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:51:33 127 Marco Cecchini (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:52:07 128 Thomas Pesenti (Ita) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze 0:53:02 129 Luca Mozzato (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 0:53:18 130 Riccardo Bobbo (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 0:53:30 131 Giulio Masotto (Ita) Team Colpack 0:53:56 132 Nicola Venchiarutti (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:53:58 133 Riccardo Verza (Ita) Zalf Euromobil Désirée Fior 0:54:27 134 Karel Vacek (Cze) Hagens Berman Axeon 0:55:37 135 Jason Saltzman (Usa) Holdsworth Zappi 0:58:19 136 Jacopo Menegotto (Ita) Biesse Carrera 0:58:42 137 Matteo Domenicali (Ita) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze 0:58:48 138 Luca Riva (Ita) Velo Racing Palazzago 0:59:32 139 Rémi Capron (Fra) IAM Excelsior 1:00:24 140 Luca Coati (Ita) Casillo - Maserati 1:04:28 141 Samuele Zambelli (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali 1:04:33 142 Nicholas Rinaldi (Ita) Iseo Serrature - Rime - Carnovali 1:04:44 143 Alexandr Kulikovskiy (Rus) Russia National Team 1:06:35 144 Tommaso Fiaschi (Ita) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze 1:06:50 145 Jonathan Milan (Ita) Cycling Team Friuli ASD 1:08:55 146 Davide Bauce (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 1:09:12 147 Nikita Martynov (Rus) Russia National Team 1:12:00 148 Maikel Zijlaard (Ned) Hagens Berman Axeon 1:13:03 149 Christopher Consolaro (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 1:15:07 150 Mattia Soprana (Ita) Delio Gallina Colosio Eurofeed 1:15:22 151 Davide Ferrari (Ita) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze 1:16:20 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Giro Ciclistico d'Italia андеры Джиро д'Италия гонка категории 2.2U



