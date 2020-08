Tour Poitou-Charentes-2020. Этап 3 b Категория:

Сегодня, 19:00 Jaunay-Marigny - Futuroscope, 22,5 км, ITT 1 Josef Cerny (Cze) Ccc Team 0:26:01 2 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:17 3 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj 0:00:21 4 Joseph Rosskopf (Usa) Ccc Team 0:00:25 5 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - Fdj 0:00:26 6 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 0:00:27 7 William Barta (Usa) Ccc Team 0:00:37 8 Elmar Reinders (Ned) Riwal Securitas Cycling Team 0:00:38 9 Lasse Norman Hansen (Den) Alpecin - Fenix 0:00:40 10 Harry Tanfield (Gbr) Ag2r La Mondiale 11 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 0:00:44 12 Julius Johansen (Den) Uno - X Norwegian Development Team 0:00:51 13 Szymon Sajnok (Pol) Ccc Team 0:00:55 14 Senne Leysen (Bel) Alpecin - Fenix 0:00:58 15 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:00:59 16 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 0:01:03 17 Samuel Leroux (Fra) Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 0:01:04 18 Silvan Dillier (Sui) Ag2r La Mondiale 0:01:05 19 Miles Scotson (Aus) Groupama - Fdj 20 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 0:01:07 21 Jonathan Dibben (Gbr) Lotto Soudal 0:01:13 22 Dorian Godon (Fra) Ag2r La Mondiale 0:01:15 23 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Securitas Cycling Team 0:01:18 24 Gijs Van Hoecke (Bel) Ccc Team 0:01:20 25 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Vital Concept P / B Ktm 26 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis 0:01:23 27 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 0:01:30 28 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:33 29 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 30 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Ccc Team 0:01:39 31 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin - Fenix 0:01:42 32 Baptiste Bleier (Fra) St Michel - Auber 93 33 Rasmus Byriel Iversen (Den) Lotto Soudal 0:01:46 34 Alexander Krieger (Ger) Alpecin - Fenix 0:01:49 35 Benoît Jarrier (Fra) Team Arkea - Samsic 0:01:52 36 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick - Step 0:01:55 37 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck - Quick - Step 0:01:59 38 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 0:02:01 39 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 40 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:02:02 41 Stijn Steels (Bel) Deceuninck - Quick - Step 42 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 43 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Securitas Cycling Team 0:02:03 44 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - Mclaren 0:02:05 45 José Gonçalves (Por) Nippo Delko Provence 46 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - Fdj 0:02:08 47 Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko Provence 0:02:09 48 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain - Mclaren 0:02:10 49 Fernando Barcelo (Esp) Cofidis 50 Txomin Juaristi (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:02:11 51 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - Mclaren 0:02:16 52 Julien Morice (Fra) B&B Hotels - Vital Concept P / B Ktm 53 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 0:02:19 54 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:02:21 55 Hugo Page (Fra) Groupama - Fdj 0:02:22 56 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick - Step 0:02:23 57 Ivan Centrone (Lux) Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 0:02:24 58 Mikel Aristi Gardoki (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:02:25 59 Julen Irizar Laskurain (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:02:27 60 Florian Maitre (Fra) Total Direct Energie 61 Thomas Degand (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:02:28 62 Davide Martinelli (Ita) Astana Pro Team 63 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno - X Norwegian Development Team 64 Morne Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 0:02:29 65 Petr Vakoc (Cze) Alpecin - Fenix 0:02:31 66 Syver Waersted (Nor) Uno - X Norwegian Development Team 0:02:33 67 Frederik Rodenberg Madsen (Den) Uno - X Norwegian Development Team 0:02:35 68 Ludwig De Winter (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:02:37 69 Diego Lopez Fuentes (Esp) Euskaltel - Euskadi 70 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain - Mclaren 71 Hernando Bohorquez (Col) Astana Pro Team 0:02:39 72 Floris De Tier (Bel) Alpecin - Fenix 0:02:40 73 Francisco Jose Ventoso Alberdi (Esp) Ccc Team 0:02:42 74 Ian Garrison (Usa) Deceuninck - Quick - Step 75 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:02:45 76 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels - Vital Concept P / B Ktm 0:02:50 77 Jérémy Leveau (Fra) Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 0:02:53 78 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:02:57 79 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 80 Riccardo Minali (Ita) Nippo Delko Provence 0:02:59 81 Fumiyuki Beppu (Jpn) Nippo Delko Provence 82 Grega Bole (Slo) Bahrain - Mclaren 0:03:00 83 Antonio Angulo (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:03:01 84 Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal Securitas Cycling Team 0:03:02 85 Jordan Levasseur (Fra) Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 0:03:03 86 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck - Quick - Step 0:03:04 87 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural - Seguros Rga 0:03:10 88 Justin Mottier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept P / B Ktm 89 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj 90 François Bidard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:03:12 91 Hector Saez Benito (Esp) Caja Rural - Seguros Rga 0:03:14 92 Dzmitry Zhyhunou (Blr) Euskaltel - Euskadi 0:03:15 93 Pierre Barbier (Fra) Nippo Delko Provence 0:03:16 94 Lars Saugstad (Nor) Uno - X Norwegian Development Team 0:03:20 95 Emiel Vermeulen (Bel) Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 0:03:21 96 Christoffer Lisson (Den) Riwal Securitas Cycling Team 0:03:22 97 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:03:23 98 Atsushi Oka (Jpn) Nippo Delko Provence 0:03:25 99 Orluis Aular (Ven) Caja Rural - Seguros Rga 0:03:29 100 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea - Samsic 0:03:34 101 Romain Le Roux (Fra) Team Arkea - Samsic 0:03:38 102 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 103 Bram Welten (Ned) Team Arkea - Samsic 104 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 0:03:45 105 Aritz Bagues Kalparsoro (Esp) Caja Rural - Seguros Rga 0:03:46 106 Marlon Gaillard (Fra) Total Direct Energie 0:03:47 107 Jon Irisarri Rincon (Esp) Caja Rural - Seguros Rga 0:03:51 108 Alexandre Geniez (Fra) Ag2r La Mondiale 0:03:52 109 Corne Van Kessel (Ned) Circus - Wanty Gobert 0:03:54 110 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - Vital Concept P / B Ktm 0:03:57 111 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:04:00 112 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels - Vital Concept P / B Ktm 0:04:05 113 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 0:04:08 114 Alfdan De Decker (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:04:11 115 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 0:04:14 116 Marco Benfatto (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:04:17 117 Ben Tulett (Gbr) Alpecin - Fenix 0:04:25 118 James Shaw (Gbr) Riwal Securitas Cycling Team 0:04:27 119 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:04:30 120 Nicolas Dalla Valle (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:04:35 121 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani Csf Faizane' 122 Bryan Alaphilippe (Fra) St Michel - Auber 93 0:04:40 123 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 0:04:45 124 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural - Seguros Rga 0:04:54 125 Enrico Zanoncello (Ita) Cofidis 0:05:14 126 Marco Mathis (Ger) Cofidis 0:05:47 127 Iuri Filosi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:06:04 Генеральная классификация после 3b этапа: 1 Josef Cerny (Cze) Ccc Team 11:44:58 2 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj 0:00:01 3 Joseph Rosskopf (Usa) Ccc Team 0:00:20 4 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 0:00:27 5 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:33 6 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - Fdj 7 Elmar Reinders (Ned) Riwal Securitas Cycling Team 0:00:47 8 Julius Johansen (Den) Uno - X Norwegian Development Team 0:00:51 9 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 0:00:58 10 Silvan Dillier (Sui) Ag2r La Mondiale 0:01:00 11 William Barta (Usa) Ccc Team 12 Lasse Norman Hansen (Den) Alpecin - Fenix 0:01:03 13 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 0:01:07 14 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 0:01:12 15 Dorian Godon (Fra) Ag2r La Mondiale 0:01:15 16 Gijs Van Hoecke (Bel) Ccc Team 0:01:20 17 Samuel Leroux (Fra) Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 0:01:27 18 Szymon Sajnok (Pol) Ccc Team 0:01:39 19 Alexander Krieger (Ger) Alpecin - Fenix 0:01:41 20 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis 0:01:46 21 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick - Step 0:01:59 22 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck - Quick - Step 23 Jonathan Dibben (Gbr) Lotto Soudal 0:02:00 24 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Securitas Cycling Team 0:02:03 25 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin - Fenix 0:02:05 26 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:02:15 27 Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko Provence 0:02:18 28 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - Fdj 0:02:20 29 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:02:21 30 Davide Martinelli (Ita) Astana Pro Team 0:02:28 31 Petr Vakoc (Cze) Alpecin - Fenix 0:02:31 32 Florian Maitre (Fra) Total Direct Energie 0:02:36 33 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno - X Norwegian Development Team 0:02:37 34 Mikel Aristi Gardoki (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:02:39 35 Floris De Tier (Bel) Alpecin - Fenix 0:02:40 36 Ian Garrison (Usa) Deceuninck - Quick - Step 0:02:42 37 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain - Mclaren 0:02:46 38 Ivan Centrone (Lux) Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 0:02:47 39 Thomas Degand (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:02:51 40 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 0:02:52 41 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:03:02 42 Syver Waersted (Nor) Uno - X Norwegian Development Team 0:03:06 43 Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal Securitas Cycling Team 0:03:11 44 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels - Vital Concept P / B Ktm 0:03:13 45 Pierre Barbier (Fra) Nippo Delko Provence 0:03:16 46 Hernando Bohorquez (Col) Astana Pro Team 0:03:18 47 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - Mclaren 0:03:19 48 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:03:20 49 Jordan Levasseur (Fra) Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 0:03:26 50 Christoffer Lisson (Den) Riwal Securitas Cycling Team 0:03:31 51 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural - Seguros Rga 0:03:33 52 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea - Samsic 0:03:34 53 Antonio Angulo (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:03:37 54 Jérémy Leveau (Fra) Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 0:03:40 55 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 0:03:45 56 Julien Morice (Fra) B&B Hotels - Vital Concept P / B Ktm 0:03:49 57 Riccardo Minali (Ita) Nippo Delko Provence 0:03:51 58 Orluis Aular (Ven) Caja Rural - Seguros Rga 0:03:52 59 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - Vital Concept P / B Ktm 0:03:53 60 Corne Van Kessel (Ned) Circus - Wanty Gobert 0:03:54 61 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck - Quick - Step 0:04:00 62 Alexandre Geniez (Fra) Ag2r La Mondiale 0:04:06 63 Aritz Bagues Kalparsoro (Esp) Caja Rural - Seguros Rga 0:04:09 64 François Bidard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:04:28 65 Ben Tulett (Gbr) Alpecin - Fenix 0:04:34 66 Romain Le Roux (Fra) Team Arkea - Samsic 0:04:36 67 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:04:43 68 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain - Mclaren 69 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 0:04:46 70 Stijn Steels (Bel) Deceuninck - Quick - Step 0:04:54 71 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural - Seguros Rga 0:05:08 72 James Shaw (Gbr) Riwal Securitas Cycling Team 0:05:10 73 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels - Vital Concept P / B Ktm 0:05:26 74 Enrico Zanoncello (Ita) Cofidis 0:05:47 75 Miles Scotson (Aus) Groupama - Fdj 0:05:59 76 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 0:06:00 77 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj 0:06:02 78 Bram Welten (Ned) Team Arkea - Samsic 0:06:21 79 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:06:38 80 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:06:41 81 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 0:06:42 82 Frederik Rodenberg Madsen (Den) Uno - X Norwegian Development Team 0:06:45 83 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Vital Concept P / B Ktm 0:06:53 84 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - Mclaren 0:06:59 85 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Ccc Team 0:07:19 86 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 0:07:20 87 Jon Irisarri Rincon (Esp) Caja Rural - Seguros Rga 0:07:35 88 Senne Leysen (Bel) Alpecin - Fenix 0:07:37 89 Grega Bole (Slo) Bahrain - Mclaren 0:07:39 90 Fernando Barcelo (Esp) Cofidis 0:07:57 91 Lars Saugstad (Nor) Uno - X Norwegian Development Team 0:08:21 92 Emiel Vermeulen (Bel) Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 93 Benoît Jarrier (Fra) Team Arkea - Samsic 0:08:27 94 Fumiyuki Beppu (Jpn) Nippo Delko Provence 0:08:46 95 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:08:47 96 Marco Benfatto (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:08:54 97 Dzmitry Zhyhunou (Blr) Euskaltel - Euskadi 0:09:13 98 Alfdan De Decker (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:09:32 99 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 0:09:45 100 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:10:17 101 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:10:46 102 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 0:10:55 103 Txomin Juaristi (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:11:57 104 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 0:11:59 105 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick - Step 0:12:03 106 José Gonçalves (Por) Nippo Delko Provence 0:12:20 107 Julen Irizar Laskurain (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:12:28 108 Francisco Jose Ventoso Alberdi (Esp) Ccc Team 0:12:57 109 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:13:16 110 Marlon Gaillard (Fra) Total Direct Energie 0:14:54 111 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:15:42 112 Iuri Filosi (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:16:18 113 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 0:16:30 114 Atsushi Oka (Jpn) Nippo Delko Provence 0:16:56 115 Bryan Alaphilippe (Fra) St Michel - Auber 93 0:17:24 116 Baptiste Bleier (Fra) St Michel - Auber 93 0:17:40 117 Hector Saez Benito (Esp) Caja Rural - Seguros Rga 0:17:48 118 Marco Mathis (Ger) Cofidis 0:18:22 119 Morne Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 0:20:04 120 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Securitas Cycling Team 0:20:22 121 Harry Tanfield (Gbr) Ag2r La Mondiale 0:22:21 122 Hugo Page (Fra) Groupama - Fdj 0:22:35 123 Diego Lopez Fuentes (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:26:32 124 Justin Mottier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept P / B Ktm 0:27:08 125 Rasmus Byriel Iversen (Den) Lotto Soudal 0:28:23 126 Ludwig De Winter (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:32:24 127 Nicolas Dalla Valle (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:37:07 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Тур Пуату-Шаранта Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine многодневная велогонка велогонка Тура Европы Europe Tour велогонка категории 2.1 ITT индивидуальная гонка на время разделка



