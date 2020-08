VOO-Tour de Wallonie-2020. Этап 4 Категория:

Дата:

Сегодня, 18:07 Blegny - Erezée, 199,4 км 1 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 4:51:33 2 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:00:00 3 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 4 Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 5 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 6 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 7 Florian Sénéchal (Fra) Deceuninck - Quick Step 8 Andrea Vendrame (Ita) AG2R La Mondiale 9 Romain Hardy (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:00:04 10 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 11 Franck Bonnamour (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:00:05 12 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 13 Nick Van Der Lijke (Ned) Riwal Readynez Cycling Team 14 Baptiste Planckaert (Bel) Bingoal - WB 15 Toon Aerts (Bel) Telenet Lions 16 Eliot Lietaer (Bel) Bingoal - WB 17 Gianni Marchand (Bel) Tarteletto - Isorex 18 Marco Haller (Aut) Bahrain - McLaren 19 Loïc Vliegen (Bel) Circus - Wanty Gobert 20 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain - McLaren 21 Kevin Vermaerke (Usa) Hagens Berman Axeon 22 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Ineos 23 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 24 Jelle Vanendert (Bel) Bingoal - WB 25 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 26 Aimé De Gendt (Bel) Circus - Wanty Gobert 27 Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:00:24 28 Lawrence Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:00:27 29 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:31 30 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin - Fenix 0:00:38 31 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - FDJ 0:00:44 32 Jonas Koch (Ger) CCC Team 0:01:00 33 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:01:04 34 James Fouche (Nzl) Hagens Berman Axeon 0:01:24 35 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 36 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 0:01:44 37 Lennert Teugels (Bel) Tarteletto - Isorex 0:02:05 38 Jacob Relaes (Bel) Tarteletto - Isorex 0:02:24 39 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 40 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal - WB 41 August Jensen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 42 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 43 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 44 Alexander Krieger (Ger) Alpecin - Fenix 45 RODRIGUES DE André Carvalho (Por) Hagens Berman Axeon 46 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 47 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 48 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 49 Reto Hollenstein (Sui) Israel Start-Up Nation 50 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 51 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - McLaren 52 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck - Quick Step 53 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 54 Nicolas Cleppe (Bel) Telenet Lions 55 Silvan Dillier (Sui) AG2R La Mondiale 56 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain - McLaren 57 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck - Quick Step 58 Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step 59 Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:02:50 60 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 0:03:01 61 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:03:22 62 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:48 63 Lars Van Der Haar (Ned) Telenet Lions 64 Luke Rowe (Gbr) Team Ineos 65 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) NTT Pro Cycling 66 Alex Molenaar (Ned) Burgos - BH 67 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 68 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 69 Rasmus Tiller (Nor) NTT Pro Cycling 70 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 71 Andreas Goeman (Bel) Telenet Lions 0:04:05 72 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin - Fenix 0:04:08 73 Alexandar Richardson (Gbr) Alpecin - Fenix 74 Zdenek Štybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 0:04:43 75 Christian Knees (Ger) Team Ineos 0:05:19 76 Cameron Wurf (Aus) Team Ineos 77 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos - BH 78 Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos - BH 79 Ryan Kamp (Ned) Pauwels Sauzen - Bingoal 80 Carlos Canal Blanco (Esp) Burgos - BH 81 Rory Sutherland (Aus) Israel Start-Up Nation 82 Dries De Bondt (Bel) Alpecin - Fenix 0:05:22 83 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:05:33 84 Corné Van Kessel (Ned) Circus - Wanty Gobert 0:06:29 85 Jim Aernouts (Bel) Telenet Lions 86 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain - McLaren 87 Michael Carbel Svendgaard (Den) NTT Pro Cycling 88 Kevin Van Melsen (Bel) Circus - Wanty Gobert 89 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 90 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 91 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 92 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Circus - Wanty Gobert 93 Christoffer Lisson (Den) Riwal Readynez Cycling Team 94 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 95 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 96 Tim Merlier (Bel) Alpecin - Fenix 97 Stijn Steels (Bel) Deceuninck - Quick Step 98 Benoît Jarrier (Fra) Team Arkéa - Samsic 99 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - FDJ 100 Josef Cerný (Cze) CCC Team 101 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 102 Michal Golas (Pol) Team Ineos 103 Christophe Noppe (Bel) Team Arkéa - Samsic 104 Toon Vandebosch (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:07:35 105 Cole Davis (Usa) Hagens Berman Axeon 0:07:51 106 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:07:56 107 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal - WB 0:09:40 108 Lionel Taminiaux (Bel) Bingoal - WB 109 Daniel McLay (Gbr) Team Arkéa - Samsic 0:09:55 110 Jonas Van Genechten (Bel) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 111 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:12:27 112 Thijs Aerts (Bel) Telenet Lions 113 Tom Paquot (Bel) Bingoal - WB 114 Michaël Van Staeyen (Bel) Tarteletto - Isorex 0:13:40 115 Mark Cavendish (Gbr) Bahrain - McLaren 116 Maximilian Walscheid (Ger) NTT Pro Cycling 117 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation 118 Ludwig De Winter (Bel) Circus - Wanty Gobert 119 Dieter Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal 120 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 121 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 122 Jens Reynders (Bel) Hagens Berman Axeon 0:18:58 123 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal DNF Timothy Dupont (Bel) Circus - Wanty Gobert DNF Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team DNF Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation DNF Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal DNF Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling DNF Roy Jans (Bel) Alpecin - Fenix DNF Kévin Réza (Fra) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM DNF Arvid De Kleijn (Ned) Riwal Readynez Cycling Team DNF Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Donavan Vincent Grondin (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie DNF Anthony Turgis (Fra) Total Direct DNF Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal DNF Enzo Wouters (Bel) Tarteletto - Isorex DNS Guy Sagiv (Isr) Israel Start-Up Nation DNS Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team DNS Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkéa - Samsic DNS Yentl Bekaert (Bel) Telenet Lions Итоговая генеральная классификация: 1 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 17:48:51 2 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:00:20 3 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:25 4 Florian Sénéchal (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:00:26 5 Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:27 6 Andrea Vendrame (Ita) AG2R La Mondiale 7 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 8 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Ineos 0:00:30 9 Romain Hardy (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:00:31 10 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:00:32 11 Loïc Vliegen (Bel) Circus - Wanty Gobert 12 Nick Van Der Lijke (Ned) Riwal Readynez Cycling Team 13 Eliot Lietaer (Bel) Bingoal - WB 14 Kevin Vermaerke (Usa) Hagens Berman Axeon 15 Franck Bonnamour (Fra) Team Arkéa - Samsic 16 Marco Haller (Aut) Bahrain - McLaren 17 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 18 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 19 Aimé De Gendt (Bel) Circus - Wanty Gobert 20 Baptiste Planckaert (Bel) Bingoal - WB 21 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain - McLaren 22 Jelle Vanendert (Bel) Bingoal - WB 23 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:00:39 24 Lawrence Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:00:54 25 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:58 26 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin - Fenix 0:01:05 27 Jonas Koch (Ger) CCC Team 0:01:27 28 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:01:31 29 James Fouche (Nzl) Hagens Berman Axeon 0:01:50 30 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:51 31 Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - FDJ 0:02:11 32 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 0:02:18 33 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 0:02:51 34 Alexander Krieger (Ger) Alpecin - Fenix 35 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 0:03:26 36 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 0:03:30 37 Silvan Dillier (Sui) AG2R La Mondiale 0:03:55 38 RODRIGUES DE André Carvalho (Por) Hagens Berman Axeon 39 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 40 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - McLaren 41 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:04:03 42 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:04:13 43 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 0:04:34 44 Reto Hollenstein (Sui) Israel Start-Up Nation 0:04:57 45 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck - Quick Step 46 Lennert Teugels (Bel) Tarteletto - Isorex 0:05:09 47 Alex Molenaar (Ned) Burgos - BH 0:05:19 48 Zdenek Štybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 0:05:24 49 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 50 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal - WB 0:05:25 51 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin - Fenix 0:05:38 52 August Jensen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 0:06:41 53 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 54 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) NTT Pro Cycling 0:06:56 55 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:07:11 56 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:07:30 57 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck - Quick Step 0:07:41 58 Luke Rowe (Gbr) Team Ineos 0:08:05 59 Dries De Bondt (Bel) Alpecin - Fenix 0:09:25 60 Cameron Wurf (Aus) Team Ineos 0:09:36 61 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 0:09:45 62 Nicolas Cleppe (Bel) Telenet Lions 63 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:50 64 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 0:10:33 65 Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step 0:10:46 66 Christophe Noppe (Bel) Team Arkéa - Samsic 67 Stijn Steels (Bel) Deceuninck - Quick Step 68 Lionel Taminiaux (Bel) Bingoal - WB 0:11:11 69 Daniel McLay (Gbr) Team Arkéa - Samsic 0:11:22 70 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 0:11:39 71 Benoît Jarrier (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:11:41 72 Toon Vandebosch (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:11:52 73 Gianni Marchand (Bel) Tarteletto - Isorex 0:13:35 74 Christian Knees (Ger) Team Ineos 0:13:41 75 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:13:50 76 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:14:42 77 Jacob Relaes (Bel) Tarteletto - Isorex 0:15:48 78 Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:15:49 79 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain - McLaren 0:15:57 80 Lars Van Der Haar (Ned) Telenet Lions 0:16:49 81 Andreas Goeman (Bel) Telenet Lions 0:17:00 82 Alexandar Richardson (Gbr) Alpecin - Fenix 0:17:09 83 Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos - BH 0:18:20 84 Ryan Kamp (Ned) Pauwels Sauzen - Bingoal 85 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 0:18:56 86 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 0:19:00 87 Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:19:20 88 Michal Golas (Pol) Team Ineos 0:19:26 89 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:19:30 90 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 91 Tim Merlier (Bel) Alpecin - Fenix 0:19:49 92 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - FDJ 0:20:09 93 Josef Cerný (Cze) CCC Team 0:20:31 94 Cole Davis (Usa) Hagens Berman Axeon 0:20:52 95 Toon Aerts (Bel) Telenet Lions 0:21:15 96 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:22:16 97 Jim Aernouts (Bel) Telenet Lions 0:22:29 98 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 0:22:37 99 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal - WB 0:22:41 100 Jonas Van Genechten (Bel) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 0:22:56 101 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos - BH 0:23:38 102 Rory Sutherland (Aus) Israel Start-Up Nation 0:23:47 103 Kevin Van Melsen (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:24:48 104 Rasmus Tiller (Nor) NTT Pro Cycling 0:24:49 105 Christoffer Lisson (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:24:57 106 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:25:28 107 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain - McLaren 0:25:58 108 Michael Carbel Svendgaard (Den) NTT Pro Cycling 0:26:05 109 Carlos Canal Blanco (Esp) Burgos - BH 0:26:30 110 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation 0:26:41 111 Maximilian Walscheid (Ger) NTT Pro Cycling 112 Thijs Aerts (Bel) Telenet Lions 0:27:56 113 Corné Van Kessel (Ned) Circus - Wanty Gobert 0:28:57 114 Mark Cavendish (Gbr) Bahrain - McLaren 0:29:40 115 Jens Reynders (Bel) Hagens Berman Axeon 0:31:52 116 Michaël Van Staeyen (Bel) Tarteletto - Isorex 0:33:16 117 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 0:33:53 118 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:34:03 119 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 0:34:27 120 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 0:35:26 121 Tom Paquot (Bel) Bingoal - WB 0:36:49 122 Ludwig De Winter (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:42:42 123 Dieter Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:46:24 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: VOO-Tour de Wallonie многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro



