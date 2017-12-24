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Чемпионат Швейцарии-2020. Индивидуальная гонка на время

Чемпионат Швейцарии-2020. Индивидуальная гонка на время

 

Bern Airport, ITT, 30 км (3х10 км)

 

 


1. Stefan Küng (Équipe Groupama-FDJ) 0:37:36,6
2. Silvan Dillier (AG2R La Mondiale) 0:00:54,2
3. Stefan Bissegger (EF Pro Cycling) 0:01:07,1

4 Thery Schir (VC Orbe) 0:01:24,7
5 Tom Bohli (UAE Team Emirates) 0:02:25,1
6 Gino Mäder (VC Mendrisio) 0:02:30,3
7 Damian Lüscher (VC Bürglen-Märwil) 0:02:36,7
8 Johan Jacobs (VC Steinmaur) 0:02:44,2
9 Cyrille Thiéry (Swiss Racing Academy) 0:02:47,3
10 Claudio Imhof (Team Vorarlberg Santic) 0:02:53,9
11 Matthias Reutimann (Velo Club Mendrisio) 0:03:08,5
12 Lukas Rüegg (Swiss Racing Academy) 0:03:25,3
13 Colin Stüssi (RBT Fridolin) 0:03:34,6
14 Fabian Paumann (RC Gränichen) 0:03:45,3
15 Timon Rüegg (VC Steinmaur) 0:03:50,6
16 Yves Lütolf (Swiss Racing Academy) 0:04:14,3
17 Roland Thalmann (VC Pfaffnau-Roggliswil) 0:04:40,7
18 Raphael Krähemann (VC Meilen) 0:04:56,6
DNS Simon Vitzthum (RV Altenrhein)

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Теги к статье: National Championships Switzerland ITT разделка индивидуальная гонка на время Стефан Кюнг

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 20:13 | Регистрация: 24.12.2017

    Хороший чемпионат получился

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Крис Фрум покидает велокоманду ... (23)
    Shalam s Urala-Фото

    вот ровно поэтому есть лишь один воистину 7-кратный

    который просто строил вообще всех - команду, спонсоров, директоров, журналистов.. кого там еще забыл

    одним словом strong

  • paindoc
    Ремко Эвенепул дебютирует на к ... (18)
    paindoc-Фото
    Ремко не вынослив
    Винченцо вынослив
    Ремко желторотый юнец
    Винченцо - умудренный боец
    и т.д.
    вы это, ну будьте попроще, ближе к народу что ли......
    ну что вас понесло?
    ну не один, так другой
    да какая разница
    сам процессс, так сказать, приносит удовольствие
  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на к ... (18)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit

    На ЧМ-2019 повозил Жильбера, хватит) Помогать Эвенпул будет при случае только таким вот дядькам. 
     
    Да, корона. Да, амбиции. Кому-то это нравится - кому-то не нравится. Но Ремко - такой, яркий! Да, много шума) Но его результаты пока красноречивее слов. И еще отмечаю по его интервью, что он много внимания уделяет мелочам, чтобы выдавать максимальное усилие на дистанции. 
     

    Хм, результаты. Однако если посмотреть повнимательнее на его победы, то они были одержаны либо за счет успешного отрыва, либо на этапе с разделкой и потом просто  он удерживался и не выпал. На Альгарве они с Шахманном до последнего этапа шли ноздря в ноздрю. Разрыва по времени вообще не было, Ремко был выше только за счет более высокого места на спринтерских этапах. И все решилось на финальной разделке, где Ремко привез Шахманну 38 сек.

    Дело было в середине февраля, топы лениво раскатывались и ни Ремко, ни Шахманн их не интересовали. А вот когда взрослые дяденьки едут всерьез, то то там резалты Эвенпула выглядят скромненько.

    Маловероятно, что теперь Ремко будут отпускать в отрывы. Ловить начнут сразу.

    Разделок ни на Туре Бургоса, ни на Туре Польши не будет. Зато будет много известных гонщиков, которым уже не до раскатки. Поэтому я предпочитаю посмотреть как Ремко поедет эти гонки и тоько потом делать какие-то прогнозы. И как Эвентул поедет гонки и этапы протяженностью хорошо за 200 км. Насколько он вынослив.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат Швейцарии-2020. Инди ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Хороший чемпионат получился
  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул дебютирует на к ... (18)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: SportSpirit
    Вероятно, было решено, что выиграть групповую гонку на ЧЕ маловероятно, а остальное Ремко не интересует. Сезон очень интенсивный, кто-то его просто поедет, а кто-то хочет с шашечками)

    В Ремко-генеральщика на ГТ я не верю, слишком взрывной характер.

    А просто помочь товарищам то бельгийской сборной? Чтобы чемпион Европы был бельгийцем. Или помогать должны только ему?

     

    На ЧМ-2019 повозил Жильбера, хватит) Помогать Эвенпул будет при случае только таким вот дядькам. 

     

    Да, корона. Да, амбиции. Кому-то это нравится - кому-то не нравится. Но Ремко - такой, яркий! Да, много шума) Но его результаты пока красноречивее слов. И еще отмечаю по его интервью, что он много внимания уделяет мелочам, чтобы выдавать максимальное усилие на дистанции. 

     

  • kwwk
    Совладелец велокоманды Israel ... (6)
    kwwk-Фото

    Я так понимаю, что на ближайшем ТДФ у Фрумыча будет дополнительно 8 грегори. Шутка.

  • kwwk
    Шон Йейтс: «Уход Криса Фрума и ... (12)
    kwwk-Фото

    Да тот этап на ДЖиро не забываем, но это один этап. Думаю, что Фрумыч еще тряхнет стариной, покрайней мере на этапах грандтуров.

  • Yuriy 17
    Совладелец велокоманды Israel ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Katusha полностью растворилась в команде Israel Start-Up Nation? 

  • Адриен
    Совладелец велокоманды Israel ... (6)
    Адриен-Фото
    Если что-то держится ТОЛЬКО на энтузиазме, считайте - ВСЁ, через энное время крах неизбежен... Залог успеха - превращение энтузиазма в СИСТЕМУ. А если этого не происходит - сдутие неминуемо... Тот же Тиньков (дай Бог ему здоровья) предлагал в свое время вполне логичные финансовые реформы в велоспорте. И что ? Не то что бы федерация - КОМАНДЫ не поддержали... И все продолжает держаться на плечах энтузиастов - до поры, до времени...
  • Гонщик
    Ричард Карапас сможет улететь ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    То, что Карапас и другие эквадорские гонщики смогут вылететь в Европу и участвовать в гонках, конечно хорошо.
    Но объясните пожалуйста мне, темной, почему люди так верят в успех Карапаса? Последним, кто брал розовую майку 2 года подряд, был Мигель Индурайн в 1992 и 1993 гг. То есть 27 лет тому назад. До Индурайна это делал Эдди Меркс в конце 60-х. Карапасу до Индурайна и Меркса как до Луны. Все остальные, побеждавшие на Джиро 2 и 3 раза, делали это с перерывами в несколько лет. Бернар Ино, Контадор, Нибали.
    И почему Карапас котируется выше Саймона Йейтса? Им обоим по 27 лет. При этом Саймон 7 лет в профессионалах, Карапас только 4. У Саймона 18 побед в профиках, у Карапаса 8. Да, у Йейтса прошлый год был неудачным, но не до такой же степени. Я еще могу худо-бедно сообразить почему Ремко, ни разу не ездившего ГТ, оценивают выше Саймона, но Карапас!!!
     
    Скорее по тому что цели такой не ставили , обычно после победы на Джиро , замахивались на Тур , либо чтобы было , если рассуждать с точки зрения Фрумми .

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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