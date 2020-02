Mallorca Challenge-2020. Trofeo Pollenca-Andratx Категория:

Вчера, 18:14 Pollença - Port d'Andratx, 168,9 км 1 Marc Soler (Spa) Movistar Team 4:17:56 2 Gregor Mühlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:00:11 3 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:01:04 4 Lennard Kämna (Ger) Bora - Hansgrohe 5 Diego Rosa (Ita) Team Arkea - Samsic 0:01:10 6 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:01:22 7 Ruben Fernandez (Spa) Fundacion - Orbea 0:01:39 8 Loïc Vliegen (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:01:40 9 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:02:55 10 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:02:57 11 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:02:58 12 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Fundacion - Orbea 13 Jose Manuel Gutierrez Revuelta (Spa) Gios - Kiwi Atlantico 14 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 0:03:01 15 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:03:03 16 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos - Bh 17 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 0:03:08 18 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 19 Niklas Eg (Den) Trek - Segafredo 20 Maximilian Stedman (Gbr) Canyon Dhb P / B Soreen 21 Antonio Angulo Sampedro (Spa) Fundacion - Orbea 0:03:15 22 Lorenzo Fortunato (Ita) Vini Zabu' Ktm 23 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 24 Damian Lüscher (Swi) Swiss Racing Academy 0:03:20 25 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Fundacion - Orbea 0:03:22 26 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 0:03:26 27 Jerome Baugnies (Bel) Canyon Dhb P / B Soreen 0:03:27 28 Artem Nych (Rus) Gazprom - Rusvelo 29 Alejandro Ropero Molina (Spa) Kometa Xstra Cycling Team 30 Joan Bou Company (Spa) Fundacion - Orbea 0:03:32 31 Luca Covili (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:03:36 32 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural - Seguros Rga 0:03:43 33 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:46 34 Antonio Santoro (Ita) Work Service - Dinatek - Vega 35 Simone Velasco (Ita) Gazprom - Rusvelo 36 Mauro Schmid (Swi) Switzerland 0:03:54 37 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural - Seguros Rga 0:03:55 38 Márton Dina (Hun) Kometa Xstra Cycling Team 39 Jon Agirre Egaña (Spa) Equipo Kern Pharma 40 Juan Fernando Calle Hurtado (Col) Caja Rural - Seguros Rga 41 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 42 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 0:04:03 43 Guy Niv (Isr) Israel Start - Up Nation 0:04:05 44 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Equipo Kern Pharma 0:04:21 45 Willem Jakobus Smit (Rsa) Burgos - Bh 46 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Vini Zabu' Ktm 0:04:33 47 Daniel Pearson (Gbr) Canyon Dhb P / B Soreen 0:04:42 48 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 49 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start - Up Nation 50 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo 51 Raul Colombo (Ita) Work Service - Dinatek - Vega 52 Lukas Rüegg (Swi) Swiss Racing Academy 53 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:04:56 54 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 55 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 56 Jacob Scott (Gbr) Canyon Dhb P / B Soreen 57 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - Rusvelo 58 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:05:07 59 Mikel Iturria Segurola (Spa) Fundacion - Orbea 60 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros Rga 61 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 0:05:18 62 Julen Irizar Laskurain (Spa) Fundacion - Orbea 0:05:40 63 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani Csf Faizane' 64 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural - Seguros Rga 0:05:46 65 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start - Up Nation 0:05:48 66 Guy Sagiv (Isr) Israel Start - Up Nation 67 José Rojas (Spa) Movistar Team 68 Simone Petilli (Ita) Circus - Wanty Gobert 69 Petr Rikunov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:05:53 70 Stefan Bissegger (Swi) Switzerland 0:06:31 71 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:07:02 72 Matthias Reutimann (Swi) Swiss Racing Academy 73 Mads Schmidt Würtz (Den) Israel Start - Up Nation 0:07:17 74 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:07:27 75 Umberto Orsini (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:07:39 76 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:07:50 77 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:08:18 78 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea - Samsic 0:08:36 79 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:08:43 80 Filippo Zana (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:09:00 81 Jacopo Mosca (Ita) Trek - Segafredo 0:09:07 82 Claudio Imhof (Swi) Switzerland 0:10:13 83 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural - Seguros Rga 84 Callum Macleod (Gbr) Canyon Dhb P / B Soreen 0:11:46 85 Andrea Pasqualon (Ita) Circus - Wanty Gobert 86 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Equipo Kern Pharma 87 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:12:02 88 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom - Rusvelo 89 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 90 Felix Grossschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 91 Robin Froidevaux (Swi) Switzerland 92 Yannis Voisard (Swi) Swiss Racing Academy 0:12:38 93 Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa Xstra Cycling Team 0:12:59 94 Abram Stockman (Bel) Team Sks Sauerland Nrw 0:13:28 95 Michiel Stockman (Bel) Team Sks Sauerland Nrw 0:13:48 96 Jonas Härtig (Ger) Team Sks Sauerland Nrw 0:13:49 97 Joab Schneiter (Swi) Swiss Racing Academy 0:13:50 98 Ricardo Vilela (Por) Burgos - Bh 99 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom - Rusvelo 0:14:06 100 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:14:09 101 Franklín Chacón (Ven) Gios - Kiwi Atlantico 102 Dario Puccioni (Ita) Work Service - Dinatek - Vega 0:14:13 103 Alessandro Iacchi (Ita) Vini Zabu' Ktm 104 David Galarreta Ugarte (Spa) Gios - Kiwi Atlantico 0:14:18 105 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start - Up Nation 0:14:51 106 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 107 Daniel Savini (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:16:35 108 Yurgen Clesman Ramirez Uzcategui (Ven) Gios - Kiwi Atlantico 0:26:53 109 Carmelo Urbano Fontiveros (Spa) Caja Rural - Seguros Rga 0:27:08 110 Antonio Puppio (Ita) Kometa Xstra Cycling Team 111 Wincent Wallinder (Swe) Memil Pro Cycling 0:27:41 112 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo DNF Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora - Hansgrohe DNF Matthias Brändle (Aut) Israel Start - Up Nation DNF Franck Bonnamour (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Christophe Noppe (Bel) Team Arkea - Samsic DNF Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic DNS Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic DNF Alfdan De Decker (Bel) Circus - Wanty Gobert DNS Odd Christian Eiking (Nor) Circus - Wanty Gobert DNF Maurits Lammertink (Ned) Circus - Wanty Gobert DNF Alex Molenaar (Ned) Burgos - Bh DNF Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos - Bh DNF Isaac Canton Serrano (Spa) Burgos - Bh DNF Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos - Bh DNF Francesco Romano (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNF Alessandro Monaco (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNF Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu' Ktm DNF Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' Ktm DNF Mattia Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' Ktm DNF Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Xstra Cycling Team DNF Sergio Garcia Gonzalez (Spa) Kometa Xstra Cycling Team DNF Riccardo Verza (Ita) Kometa Xstra Cycling Team DNF Thomas Stewart (Gbr) Canyon Dhb P / B Soreen DNF Robert Scott (Gbr) Canyon Dhb P / B Soreen DNF Sergio Nestor Araiz Michel (Spa) Equipo Kern Pharma DNF Enrique Sanz Unzue (Spa) Equipo Kern Pharma DNF Ruben Eggenberg (Swi) Swiss Racing Academy DNF Yves Lütolf (Swi) Swiss Racing Academy DNF Alejandro Regueiro Perez (Spa) Gios - Kiwi Atlantico DNF Miguel Angel Fernandez Ruiz (Spa) Gios - Kiwi Atlantico DNF Fernando Lopes Gonzalez (Spa) Gios - Kiwi Atlantico DNF Lars Kulbe (Ger) Team Sks Sauerland Nrw DNF Julian Braun (Ger) Team Sks Sauerland Nrw DNS Per Christian Münstermann (Ger) Team Sks Sauerland Nrw DNF Lukas Baldinger (Ger) Team Sks Sauerland Nrw DNF Ollie Morgan (Gbr) Memil Pro Cycling DNF Willhelm Wallinder (Swe) Memil Pro Cycling DNF Christoffer Eriksson (Swe) Memil Pro Cycling DNF Emil Andersson (Swe) Memil Pro Cycling DNF Carl Ljunggren (Swe) Memil Pro Cycling DNF Andreas Andersson (Swe) Memil Pro Cycling DNS Federico Burchio (Ita) Work Service - Dinatek - Vega DNF Nicolas Coppolino (Ita) Work Service - Dinatek - Vega DNS Paolo Totò (Ita) Work Service - Dinatek - Vega DNF Francesco Zandri (Ita) Work Service - Dinatek - Vega DNF Laurin Bachmann (Swi) Switzerland DNF Tristan Marguet (Swi) Switzerland DNF Scott Quincey (Swi) Switzerland Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 