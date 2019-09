Bretagne Classic - Ouest-France-2019 Категория:

Plouay - Plouay, 248,1 км 1 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 6:12:23 2 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:00:03 3 Jack Haig (Aus) Mitchelton - Scott 4 Michael Valgren Andersen (Den) Team Dimension Data 0:00:20 5 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo - Visma 6 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 7 Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 8 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:00:22 9 Florian Sénéchal (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:00:28 10 Eduard Prades Reverter (Esp) Movistar Team 11 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Merida 12 Warren Barguil (Fra) Team Arkéa - Samsic 13 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 14 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:47 15 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 16 Loïc Vliegen (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 17 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 18 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton - Scott 19 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 20 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 21 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 22 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 23 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 24 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 25 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:51 26 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:01:19 27 Robert Stannard (Aus) Mitchelton - Scott 28 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:01:31 29 Nathan Haas (Aus) Team Katusha Alpecin 0:01:34 30 Floris De Tier (Bel) Team Jumbo - Visma 0:03:00 31 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:03:22 32 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:03:25 33 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 0:03:55 34 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 35 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 36 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 37 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 38 Anthony Roux (Fra) Groupama - FDJ 39 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 40 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 41 Roman Kreuziger (Cze) Team Dimension Data 42 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 43 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 44 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 45 Christian Knees (Ger) Team Ineos 46 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha Alpecin 47 Michael Schär (Sui) CCC Team 48 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck - Quick Step 49 Danilo Wyss (Sui) Team Dimension Data 50 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence 51 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 52 Julien Simon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 53 Michal Golas (Pol) Team Ineos 54 Leonardo Basso (Ita) Team Ineos 55 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 56 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkéa - Samsic 57 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 58 Tanel Kangert (Est) EF Education First 59 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 60 Carlos Barbero (Esp) Movistar Team 61 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Astana Pro Team 62 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 63 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step 64 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 65 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 66 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 67 Anthony Perez (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:04:01 68 Filippo Ganna (Ita) Team Ineos 0:04:09 69 Elia Viviani (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:06:24 70 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:07:44 71 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 0:09:13 72 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain Merida 73 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 74 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 75 Christoph Pfingsten (Ger) Bora - Hansgrohe 0:13:27 76 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 77 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence 78 Luis Ricardo Villalobos Hernandez (Mex) EF Education First 79 Romain Le Roux (Fra) Team Arkéa - Samsic 80 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 81 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:15:13 82 Julien Vermote (Bel) Team Dimension Data 83 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 84 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence 85 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 86 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck - Quick Step 87 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton - Scott 88 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 89 Koen De Kort (Ned) Trek - Segafredo 0:16:36 90 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy DNF Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale DNF Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale DNF Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale DNF Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team DNF Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team DNF Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team DNF Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team DNF Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal DNF Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal DNF Rémy Mertz (Bel) Lotto Soudal DNF Matti Breschel (Den) EF Education First DNF Simon Clarke (Aus) EF Education First DNF Sacha Modolo (Ita) EF Education First DNF Julius Van Den Berg (Ned) EF Education First DNF Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo - Visma DNF Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo - Visma DNF Danny Van Poppel (Ned) Team Jumbo - Visma DNF Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma DNF Josef Cerný (Cze) CCC Team DNF Laurens Ten Dam (Ned) CCC Team DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team DNF Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida DNF Grega Bole (Slo) Bahrain Merida DNF Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain Merida DNF Jan Tratnik (Slo) Bahrain Merida DNF Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe DNF Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe DNF Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe DNF Oscar Gatto (Ita) Bora - Hansgrohe DNF Jacques Willem Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data DNF Giacomo Nizzolo (Ita) Team Dimension Data DNF Ryan Gibbons (Rsa) Team Dimension Data DNF Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates DNF Tom Bohli (Sui) UAE Team Emirates DNF Hector Carretero (Esp) Movistar Team DNF Jürgen Roelandts (Bel) Movistar Team DNF Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick Step DNF Davide Martinelli (Ita) Deceuninck - Quick Step DNF Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton - Scott DNF Thomas Boudat (Fra) Total Direct Energie DNF Perrig Quéméneur (Fra) Total Direct Energie DNF Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie DNF Jens Debusschere (Bel) Team Katusha Alpecin DNF Marco Haller (Aut) Team Katusha Alpecin DNF Mads Würtz Schmidt (Den) Team Katusha Alpecin DNF Rick Zabel (Ger) Team Katusha Alpecin DNF Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Johan Le Bon (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Bert De Backer (Bel) Vital Concept - B&B Hotels DNF Kévin Réza (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Christopher Lawless (Gbr) Team Ineos DNF Diego Rosa (Ita) Team Ineos DNF Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Ineos DNF William Bonnet (Fra) Groupama - FDJ DNF Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ DNF Benoît Vaugrenard (Fra) Groupama - FDJ DNF Alan Riou (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Laurent Pichon (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Clément Russo (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Florian Vachon (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Loïc Chetout (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Marco Mathis (Ger) Cofidis Solutions Crédits DNF Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb DNF Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb DNF Roy Curvers (Ned) Team Sunweb DNF Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo DNF Fabio Felline (Ita) Trek - Segafredo DNF Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo DNF Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo DNF William Clarke (Aus) Trek - Segafredo DNF Ludwig De Winter (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Thomas Degand (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Marco Minnaard (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence DNF Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence DNF Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence DNF Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence DNF Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy DNF Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Bretagne Classic - Ouest-France гонка Мирового тура классика Сеп Ванмарке



