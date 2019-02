Тур Колумбии-2019. Этап 3 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 20:47 Llanogrande – Llanogrande, 167,6 км 1 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 3:42:52 2 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:00:00 3 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) Manzana - Postobon Team 4 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 5 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 6 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy 7 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 8 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 9 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 10 Edison Muñoz Lopez (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 11 Janier Alexis Acevedo Calle (Col) EPM 12 Oscar Miguel Sevilla Rivera (Esp) Medellin 13 Bayron Guama (Ecu) Ecuador 14 Wilmar Andres Paredes Zapata (Col) Manzana - Postobon Team 15 Miguel Angel Chavez Rubiano (Col) Coldeportes - Zenu 16 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 17 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 18 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Manzana - Postobon Team 19 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step 20 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo - Vini Fantini - Faizane 21 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 22 Alvaro Raul Duarte Sandoval (Col) Colombia 23 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Coldeportes - Zenu 24 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Education First 25 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Team Sky 26 Heiner Rodrigo Parra Bustamante (Col) GW - Shimano 27 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 28 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) GW - Shimano 29 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 30 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Coldeportes - Zenu 31 Dany Alberto Osorio Calle (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 32 Cameron Piper (Usa) Team Illuminate 33 Alex Norberto Cano Ardila (Col) Coldeportes - Zenu 34 Jonnathan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Sky 35 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 36 German Enrique Chaves Torres (Col) Coldeportes - Zenu 37 Angel Alexander Gil Sanchez (Col) EPM 38 Edward Alexander Beltran Suarez (Col) Medellin 39 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 40 Simon Pellaud (Sui) IAM - Excelsior 41 Aristobulo Cala Cala (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 42 Chris Froome (Gbr) Team Sky 43 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Medellin 44 Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Colombia 45 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Colombia 46 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 47 Didier Alonso Chaparro Lopez (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 48 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 49 Jorge Camilo Castiblanco Cubides (Col) Team Illuminate 50 Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Nippo - Vini Fantini - Faizane 51 Sergio Luis Henao Montoya (Col) UAE Team Emirates 52 Jefferson Cepeda (Ecu) Ecuador 53 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 54 Sebastian Orlando Caro Monroy (Col) Deprisa Team 55 Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana - Postobon Team 56 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Astana Pro Team 57 Wilmar Jahir Perez Muñoz (Col) Deprisa Team 58 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 59 Marc Soler (Esp) Movistar Team 60 Fredy Emir Montaña Cadena (Col) EPM 61 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 62 Kevin Rivera Serrano (Crc) Androni Giocattoli - Sidermec 63 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Manzana - Postobon Team 0:01:36 64 Alex Hoehn (Usa) Aevolo 65 Brayan Hernandez Gomez (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 66 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman - Axeon 67 Felix Alejandro Baron Castillo (Col) Team Illuminate 68 Jairo Alonso Cano Salas (Col) EPM 69 Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) Manzana - Postobon Team 70 David Villareal (Ecu) Ecuador 71 Edwin Andres Carvajal Jaramillo (Col) EPM 72 Jose Tito Hernandez Jaramillo (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 73 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 74 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 75 Elkin Sebastián Palmar Sierra (Col) Betplay Cycling Team 0:03:08 76 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 77 Edward Anderson (Usa) Hagens Berman - Axeon 78 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 79 Jóni Brandão (Por) Efapel 80 Marcos Jurado Rodriguez (Esp) Efapel 81 Joab Schneiter (Sui) IAM - Excelsior 82 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 83 Bruno Silva (Por) Efapel 84 Anthony Rappo (Sui) IAM - Excelsior 85 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Team Illuminate 86 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) GW - Shimano 87 Jaime Alberto Castañeda Ortega (Col) EPM 88 Weimar Alfonso Roldán Ortiz (Col) Medellin 89 Karel Vacek (Cze) Hagens Berman - Axeon 90 Cole Davis (Usa) Hagens Berman - Axeon 91 Rafael Anibal Montiel Cuello (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 92 Norberto Wilches Rodriguez (Col) Betplay Cycling Team 93 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Medellin 94 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizane 95 Didier Alexander Sastoque Pulido (Col) Betplay Cycling Team 96 Brayan Stiven Sanchez Vergara (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 97 Walter Alejandro Vargas Alzate (Col) Medellin 98 Cristian Pita (Ecu) Ecuador 99 Davide Baldaccini (Ita) Italy 100 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 101 Jorge Montenegro (Ecu) Ecuador 102 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Colombia 103 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 104 Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy 105 Matteo Badilatti (Sui) Israel Cycling Academy 106 Nathan Brown (Usa) EF Education First 0:04:40 107 Dario Puccioni (Ita) Italy 108 Diego Fernando Ruiz Rojas (Col) Betplay Cycling Team 109 Brayan Stiven Ramirez Chacon (Col) Coldeportes - Zenu 110 Luca Pacioni (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:07:54 111 Etienne Van Empel (Ned) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 112 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 113 Masakazu Ito (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizane 114 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 115 Alex Howes (Usa) EF Education First 0:10:00 116 José Rodolfo Serpa Perez (Col) GW - Shimano 117 Marvin Orlando Angarita Reyes (Col) Colombia 118 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 119 Jonathan Castroviejo (Esp) Team Sky 120 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck - Quick Step 121 João Almeida (Por) Hagens Berman - Axeon 122 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 123 William David Muñoz Perez (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 124 Eduardo Estrada Celis (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 125 Steven Manuel Cuesta Zamora (Col) Deprisa Team 126 Jose Nicolas Castro Laverde (Col) GW - Shimano 127 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:11:41 128 Alvaro José Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick Step 129 Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) GW - Shimano 130 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 131 Samuele Zoccarato (Ita) IAM - Excelsior 132 Michael Bresciani (Ita) Bardiani - CSF 133 Attilio Viviani (Ita) Italy 134 Marco Maronese (Ita) Bardiani - CSF 135 Imerio Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 136 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 137 Rafael Silva (Por) Efapel 138 Albeiro Rabon Vela (Col) Deprisa Team 139 Martin Laas (Est) Team Illuminate 140 Tom Bohli (Sui) UAE Team Emirates 141 Cristian Camilo Torres Calderon (Col) Betplay Cycling Team 142 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Efapel 143 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck - Quick Step 144 Cade Bickmore (Usa) Aevolo 145 Carlos Eduardo Quishpe Quishpe (Ecu) Ecuador 146 Taylor Phinney (Usa) EF Education First 147 Antoine Debons (Sui) IAM - Excelsior 148 Julian Cardona Tabares (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:12:35 149 Heimarhanz Ariza Jaramillo (Col) Deprisa Team 0:16:15 150 Jonathan Brown (Usa) Hagens Berman - Axeon 0:17:27 151 Gabriel Francisco Rojas Campos (Crc) Aevolo 152 Riley Sheehan (Usa) Aevolo 153 Michele Scartezzini (Ita) Italy 154 Francesco Lamon (Ita) Italy 155 Dylan Page (Sui) IAM - Excelsior 156 Fernando Islas Lopez (Mex) Aevolo 0:22:10 157 Steven Kalf (Est) Team Illuminate 0:27:39 158 Nicolas David Garcia Alvarez (Col) Betplay Cycling Team 159 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy DNF Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Andrea Guardini (Ita) Bardiani - CSF DNF Sérgio Paulinho (Por) Efapel DNF Luis Ricardo Villalobos Hernandez (Mex) Aevolo DNF Bacilio Ramos Ticona (Bol) Deprisa Team DNF Davide Plebani (Ita) Italy DNS Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates Генеральная классификация после 1 этапа 1 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 7:19:37 2 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Education First 0:00:00 3 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 4 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:00:02 5 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 0:00:08 6 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step 7 Jonnathan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Sky 0:00:09 8 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Team Sky 0:00:10 9 Chris Froome (Gbr) Team Sky 10 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 11 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:00:21 12 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 0:00:22 13 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 14 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Astana Pro Team 15 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 16 Sergio Luis Henao Montoya (Col) UAE Team Emirates 0:00:35 17 Oscar Miguel Sevilla Rivera (Esp) Medellin 18 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 19 Edward Alexander Beltran Suarez (Col) Medellin 0:00:40 20 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Medellin 21 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:00:44 22 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 23 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 24 Marc Soler (Esp) Movistar Team 25 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) Manzana - Postobon Team 0:00:50 26 Janier Alexis Acevedo Calle (Col) EPM 0:00:52 27 Angel Alexander Gil Sanchez (Col) EPM 28 Fredy Emir Montaña Cadena (Col) EPM 29 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 0:00:53 30 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 31 Aristobulo Cala Cala (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 32 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Manzana - Postobon Team 0:00:54 33 Wilmar Andres Paredes Zapata (Col) Manzana - Postobon Team 34 Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana - Postobon Team 35 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo - Vini Fantini - Faizane 0:01:01 36 Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Nippo - Vini Fantini - Faizane 37 Miguel Angel Chavez Rubiano (Col) Coldeportes - Zenu 0:01:03 38 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) GW - Shimano 39 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Coldeportes - Zenu 40 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Coldeportes - Zenu 41 Heiner Rodrigo Parra Bustamante (Col) GW - Shimano 42 German Enrique Chaves Torres (Col) Coldeportes - Zenu 43 Alex Norberto Cano Ardila (Col) Coldeportes - Zenu 44 Dany Alberto Osorio Calle (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 0:01:05 45 Edison Muñoz Lopez (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 46 Didier Alonso Chaparro Lopez (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 47 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:01:10 48 Simon Pellaud (Sui) IAM - Excelsior 0:01:12 49 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 0:01:13 50 Alvaro Raul Duarte Sandoval (Col) Colombia 51 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Colombia 52 Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Colombia 53 Bayron Guama (Ecu) Ecuador 0:01:21 54 Jefferson Cepeda (Ecu) Ecuador 55 Cameron Piper (Usa) Team Illuminate 0:01:24 56 Jorge Camilo Castiblanco Cubides (Col) Team Illuminate 57 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:01:26 58 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 59 Kevin Rivera Serrano (Crc) Androni Giocattoli - Sidermec 60 Sebastian Orlando Caro Monroy (Col) Deprisa Team 0:01:36 61 Wilmar Jahir Perez Muñoz (Col) Deprisa Team 62 Jairo Alonso Cano Salas (Col) EPM 0:02:28 63 Edwin Andres Carvajal Jaramillo (Col) EPM 64 Brayan Hernandez Gomez (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 0:02:29 65 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:02:32 66 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 0:02:37 67 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman - Axeon 0:02:51 68 Alex Hoehn (Usa) Aevolo 0:02:54 69 David Villareal (Ecu) Ecuador 0:02:57 70 Felix Alejandro Baron Castillo (Col) Team Illuminate 0:03:00 71 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Manzana - Postobon Team 0:03:29 72 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Medellin 0:03:47 73 Jaime Alberto Castañeda Ortega (Col) EPM 0:04:00 74 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizane 0:04:09 75 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 0:04:13 76 Rafael Anibal Montiel Cuello (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 77 Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) Manzana - Postobon Team 78 Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy 79 Brayan Stiven Sanchez Vergara (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 80 Matteo Badilatti (Sui) Israel Cycling Academy 81 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:04:18 82 Walter Alejandro Vargas Alzate (Col) Medellin 0:04:20 83 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Colombia 0:04:21 84 Cole Davis (Usa) Hagens Berman - Axeon 0:04:23 85 Joab Schneiter (Sui) IAM - Excelsior 86 Karel Vacek (Cze) Hagens Berman - Axeon 87 Davide Baldaccini (Ita) Italy 0:04:24 88 Cristian Pita (Ecu) Ecuador 0:04:29 89 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Team Illuminate 0:04:32 90 Jóni Brandão (Por) Efapel 0:04:39 91 Bruno Silva (Por) Efapel 92 Norberto Wilches Rodriguez (Col) Betplay Cycling Team 0:05:06 93 Elkin Sebastián Palmar Sierra (Col) Betplay Cycling Team 94 Didier Alexander Sastoque Pulido (Col) Betplay Cycling Team 95 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 0:05:09 96 Weimar Alfonso Roldán Ortiz (Col) Medellin 0:05:17 97 Anthony Rappo (Sui) IAM - Excelsior 0:05:27 98 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:05:29 99 Edward Anderson (Usa) Hagens Berman - Axeon 0:05:56 100 Dario Puccioni (Ita) Italy 101 Nathan Brown (Usa) EF Education First 0:06:25 102 Diego Fernando Ruiz Rojas (Col) Betplay Cycling Team 0:06:38 103 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy 0:06:43 104 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:06:53 105 Jorge Montenegro (Ecu) Ecuador 0:08:25 106 Masakazu Ito (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizane 0:08:55 107 Luca Pacioni (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:09:04 108 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 109 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 110 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) GW - Shimano 0:09:49 111 Etienne Van Empel (Ned) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:10:00 112 Jose Tito Hernandez Jaramillo (Col) Equipo Continental Orgullo Paisa 0:10:10 113 William David Muñoz Perez (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 0:10:51 114 Jonathan Castroviejo (Esp) Team Sky 0:11:01 115 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:11:03 116 José Rodolfo Serpa Perez (Col) GW - Shimano 117 Jose Nicolas Castro Laverde (Col) GW - Shimano 0:11:11 118 João Almeida (Por) Hagens Berman - Axeon 0:11:15 119 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:11:35 120 Alvaro José Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick Step 0:11:36 121 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck - Quick Step 0:11:49 122 Marcos Jurado Rodriguez (Esp) Efapel 0:12:12 123 Brayan Stiven Ramirez Chacon (Col) Coldeportes - Zenu 0:12:20 124 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 0:12:51 125 Marco Maronese (Ita) Bardiani - CSF 126 Samuele Zoccarato (Ita) IAM - Excelsior 0:12:56 127 Attilio Viviani (Ita) Italy 0:12:57 128 Cade Bickmore (Usa) Aevolo 0:12:59 129 Imerio Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 0:13:06 130 Rafael Silva (Por) Efapel 0:13:12 131 Albeiro Rabon Vela (Col) Deprisa Team 0:13:17 132 Cristian Camilo Torres Calderon (Col) Betplay Cycling Team 0:13:39 133 Martin Laas (Est) Team Illuminate 0:13:40 134 Antoine Debons (Sui) IAM - Excelsior 0:13:48 135 Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) GW - Shimano 0:14:37 136 Marvin Orlando Angarita Reyes (Col) Colombia 0:15:03 137 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:15:07 138 Eduardo Estrada Celis (Col) Coldeportes - Bicicletas Strongman 0:18:26 139 Dylan Page (Sui) IAM - Excelsior 0:18:42 140 Steven Manuel Cuesta Zamora (Col) Deprisa Team 0:19:03 141 Taylor Phinney (Usa) EF Education First 0:19:14 142 Alex Howes (Usa) EF Education First 0:19:18 143 Tom Bohli (Sui) UAE Team Emirates 0:19:49 144 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck - Quick Step 0:19:55 145 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:20:00 146 Carlos Eduardo Quishpe Quishpe (Ecu) Ecuador 0:20:35 147 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Efapel 0:20:45 148 Michael Bresciani (Ita) Bardiani - CSF 0:21:00 149 Fernando Islas Lopez (Mex) Aevolo 0:23:28 150 Julian Cardona Tabares (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:25:47 151 Jonathan Brown (Usa) Hagens Berman - Axeon 0:26:15 152 Francesco Lamon (Ita) Italy 0:26:16 153 Michele Scartezzini (Ita) Italy 154 Gabriel Francisco Rojas Campos (Crc) Aevolo 0:26:18 155 Steven Kalf (Est) Team Illuminate 0:31:23 156 Riley Sheehan (Usa) Aevolo 0:35:13 157 Nicolas David Garcia Alvarez (Col) Betplay Cycling Team 0:37:10 158 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:38:03 159 Heimarhanz Ariza Jaramillo (Col) Deprisa Team 0:42:54 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Колумбии 2.1 Тур Колумбии Tour Colombia 2.1 многодневная велогонка Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(3)

Просмотров

(525)

В тему: Тур Колумбии-2019. Этап 2

Тур Колумбии-2019. Этап 1

Вуэльта Валенсии-2019. Этап 1

Mallorca Challenge: Trofeo Serra de Tramuntana-2019

Mallorca Challenge: Trofeo Andratx-Lloseta-2019

Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019. Этап 7

Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019. Этап 6

Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019. Этап 5

Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019. Этап 1

Е3 Прейс - Харельбеке-2010

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.