Тур Германии-2019. Этап 4

Сегодня, 18:44 Eisenach - Erfurt, 159,5 км 1 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Merida 3:44:48 2 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:00 3 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 4 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 5 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 6 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 7 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 8 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 9 Tom-Jelte Slagter (Ned) Team Dimension Data 10 Simon Geschke (Ger) CCC Team 11 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo - Visma 12 Nils Politt (Ger) Team Katusha Alpecin 13 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Ineos 14 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 15 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo - Visma 16 Marc Hirschi (Sui) Team Sunweb 17 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo 18 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 19 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 20 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick Step 21 Mathias Frank (Sui) AG2R La Mondiale 22 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 23 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:00:09 24 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 25 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:00:16 26 Mikaël Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:17 27 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 28 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 29 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 30 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 31 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:00:24 32 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 0:00:34 33 André Greipel (Ger) Team Arkéa - Samsic 0:00:41 34 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 0:00:55 35 Romain Hardy (Fra) Team Arkéa - Samsic 36 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Merida 0:01:18 37 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:01:30 38 Daniel McLay (Gbr) EF Education First 0:01:35 39 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 0:02:23 40 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 0:02:35 41 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 42 Enric Mas Nicolau (Esp) Deceuninck - Quick Step 43 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 44 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 0:03:23 45 Immanuel Stark (Ger) P&S Metalltechnik 46 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Gobert Cycling Team 0:03:25 47 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 48 Andrea Garosio (Ita) Bahrain Merida 49 Juri Hollmann (Ger) Team Katusha Alpecin 50 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha Alpecin 51 Enrico Gasparotto (Sui) Team Dimension Data 52 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 53 José Gonçalves (Por) Team Katusha Alpecin 54 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 55 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 56 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 57 Jan Hugger (Ger) Team Lotto - Kern Haus 58 Fred Wright (Gbr) CCC Team 59 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 0:04:10 60 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team 61 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 62 Mekseb Debesay (Eri) Bike Aid 63 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:04:28 64 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 65 Marcus Burghardt (Ger) Bora - Hansgrohe 0:04:33 66 Geraint Thomas (Gbr) Team Ineos 67 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 68 Kim Alexander Heiduk (Ger) Team Lotto - Kern Haus 69 Dominik Röber (Ger) P&S Metalltechnik 70 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 71 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 72 Stef Krul (Ned) Team Jumbo - Visma 73 Elie Gesbert (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:05:20 74 Brice Feillu (Fra) Team Arkéa - Samsic 75 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 76 Justin Wolf (Ger) Bike Aid 77 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 78 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 79 Paul Martens (Ger) Team Jumbo - Visma 80 Tom Scully (Nzl) EF Education First 81 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 82 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck - Quick Step 0:06:47 83 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:06:55 84 Miká Heming (Ger) Team Dauner-AKKON 85 Jonas Rutsch (Ger) Team Lotto - Kern Haus 86 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto - Kern Haus 87 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 88 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo - Visma 89 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:09:07 90 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 91 Richie Porte (Aus) Trek - Segafredo 92 James Whelan (Aus) EF Education First 93 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Astana Pro Team 94 Julian Braun (Ger) Team Dauner-AKKON 95 Antonio Nibali (Ita) Bahrain Merida 96 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 97 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 98 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 99 Igor Boev (Rus) Gazprom - RusVelo 100 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 0:13:00 101 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid 102 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid 103 Sven Thurau (Ger) Team Dauner-AKKON 104 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Merida 105 Kilian Steigner (Ger) Team Dauner-AKKON 106 Tobias Nolde (Ger) P&S Metalltechnik 107 Robert William Kessler (Ger) Team Lotto - Kern Haus 108 Tobias Knaup (Ger) Team Lotto - Kern Haus 109 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 110 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 111 Michel Aschenbrenner (Ger) P&S Metalltechnik 112 Robert Jägeler (Ger) P&S Metalltechnik DNF Alex Dowsett (Gbr) Team Katusha Alpecin DNF Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos DNF Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Mark Cavendish (Gbr) Team Dimension Data DNF Dominik Bauer (Ger) Team Dauner-AKKON DNF John Mandrysch (Ger) P&S Metalltechnik DNS Sean Bennett (Usa) EF Education First Итоговая генеральная классификация: 1 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 16:23:09 2 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Merida 0:00:03 3 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:12 4 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:15 5 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:20 6 Marc Hirschi (Sui) Team Sunweb 7 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 0:00:21 8 Tom-Jelte Slagter (Ned) Team Dimension Data 9 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo - Visma 0:00:22 10 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo 0:00:23 11 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Ineos 12 Simon Geschke (Ger) CCC Team 13 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 14 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:46 15 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 16 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 0:01:03 17 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:01:06 18 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 0:01:26 19 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo - Visma 20 Nils Politt (Ger) Team Katusha Alpecin 21 Mathias Frank (Sui) AG2R La Mondiale 22 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:01:42 23 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 0:01:58 24 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 0:03:05 25 Mikaël Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:57 26 Enrico Gasparotto (Sui) Team Dimension Data 0:04:51 27 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 0:06:58 28 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team 0:07:05 29 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 30 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 0:07:23 31 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:07:30 32 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:07:49 33 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck - Quick Step 0:08:14 34 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:08:25 35 Enric Mas Nicolau (Esp) Deceuninck - Quick Step 0:09:21 36 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha Alpecin 0:09:35 37 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:10:27 38 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:10:33 39 Paul Martens (Ger) Team Jumbo - Visma 0:10:47 40 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 0:11:35 41 Mekseb Debesay (Eri) Bike Aid 0:11:36 42 Romain Hardy (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:11:42 43 Stef Krul (Ned) Team Jumbo - Visma 0:11:59 44 André Greipel (Ger) Team Arkéa - Samsic 0:12:37 45 Elie Gesbert (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:12:46 46 Daniel McLay (Gbr) EF Education First 0:13:31 47 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Merida 0:13:56 48 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 0:13:57 49 Andrea Garosio (Ita) Bahrain Merida 0:14:29 50 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:14:34 51 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 0:14:35 52 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 0:14:50 53 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 0:15:15 54 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:16:40 55 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:17:35 56 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 57 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 0:17:39 58 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:18:23 59 Dominik Röber (Ger) P&S Metalltechnik 0:19:11 60 Richie Porte (Aus) Trek - Segafredo 0:20:12 61 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Gobert Cycling Team 0:20:20 62 Immanuel Stark (Ger) P&S Metalltechnik 0:21:02 63 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:21:14 64 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:21:43 65 Geraint Thomas (Gbr) Team Ineos 0:22:08 66 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:22:15 67 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 0:24:19 68 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo - Visma 0:24:25 69 Jonas Rutsch (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:24:51 70 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:25:49 71 José Gonçalves (Por) Team Katusha Alpecin 0:26:13 72 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:28:19 73 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:28:37 74 Tom Scully (Nzl) EF Education First 0:29:38 75 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:29:40 76 Jan Hugger (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:29:47 77 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 0:30:18 78 Juri Hollmann (Ger) Team Katusha Alpecin 0:30:31 79 Fred Wright (Gbr) CCC Team 80 Brice Feillu (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:32:06 81 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:33:20 82 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 0:33:22 83 Marcus Burghardt (Ger) Bora - Hansgrohe 0:33:42 84 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:34:36 85 Kim Alexander Heiduk (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:35:26 86 Justin Wolf (Ger) Bike Aid 0:36:31 87 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:36:54 88 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:37:06 89 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 0:37:07 90 Igor Boev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:37:35 91 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team 0:38:14 92 James Whelan (Aus) EF Education First 0:39:06 93 Robert William Kessler (Ger) Team Lotto - Kern Haus 0:40:23 94 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:40:24 95 Miká Heming (Ger) Team Dauner-AKKON 0:40:59 96 Sven Thurau (Ger) Team Dauner-AKKON 0:43:27 97 Antonio Nibali (Ita) Bahrain Merida 0:45:14 98 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:46:16 99 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 0:46:39 100 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Astana Pro Team 0:47:06 101 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Merida 0:51:13 102 Julian Braun (Ger) Team Dauner-AKKON 0:52:52 103 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid 0:56:45 104 Michel Aschenbrenner (Ger) P&S Metalltechnik 105 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 106 Tobias Knaup (Ger) Team Lotto - Kern Haus 107 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 108 Tobias Nolde (Ger) P&S Metalltechnik 109 Robert Jägeler (Ger) P&S Metalltechnik 110 Kilian Steigner (Ger) Team Dauner-AKKON 1:02:13 111 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid 1:02:19 112 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 1:06:22 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Тур Германии Deutschland Tour многодневная велогонка гонка категории 2. HC гонка Европейского тура Europe Tour



