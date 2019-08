Prudential RideLondon-Surrey Classic-2019. Результаты Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 20:13 London/Bushy Park - London/The Mall, 169 км 1 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-Quick-Step 3:46:15 2 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:00:00 3 Michael Morkov (Den) Deceuninck-Quick-Step 4 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 5 Amund Jansen (Nor) Team Jumbo - Visma 6 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Dimension Data 7 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 8 Oliver Naesen (Bel) Ag2R La Mondiale 9 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 10 Ethan Hayter (Gbr) Great Britian Cycling Team 11 Moreno Hofland (Ned) Team EF Education First 12 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 13 Matthew Walls (Gbr) Great Britian Cycling Team 14 Jonas Koch (Ger) CCC Team 15 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain - Merida 16 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Ineos 17 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 18 Ryan Gibbons (Rsa) Team Dimension Data 19 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence 20 Julien Duval (Fra) Ag2R La Mondiale 21 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 22 Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence 23 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 24 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 25 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 26 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - Merida 27 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-Quick-Step 28 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo - Visma 29 Christian Knees (Ger) Team Ineos 0:00:10 30 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:00:14 31 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:00:22 32 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-Quick-Step 0:00:25 33 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:00:35 34 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain - Merida 35 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 36 Sep Vanmarcke (Bel) Team EF Education First 37 Filippo Ganna (Ita) Team Ineos 38 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-Quick-Step 39 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:00:40 40 Stijn Vandenbergh (Bel) Ag2R La Mondiale 41 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 42 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence 43 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 44 Nathan Van Hooydonch (Bel) CCC Team 45 Gediminas Bagdonas (Ltu) Ag2R La Mondiale 46 Michael Schaer (Sui) CCC Team 47 Harry Tanfield (Gbr) Team Katusha Alpecin 48 Nico Denz (Ger) Ag2R La Mondiale 49 Diego Rosa (Ita) Team Ineos 50 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 51 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain - Merida 52 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha Alpecin 53 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 54 Leonardo Basso (Ita) Team Ineos 55 James Shaw (Gbr) Great Britian Cycling Team 56 Scott Thwaites (Gbr) Great Britian Cycling Team 57 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence 58 Julien Vermote (Bel) Team Dimension Data 59 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-Quick-Step 60 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 61 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 62 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 63 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 64 Rasmus Tiller (Nor) Team Dimension Data 65 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 66 Alberto Bettiol (Ita) Team EF Education First 67 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 68 Connor Swift (Gbr) Great Britian Cycling Team 69 Ian Stannard (Gbr) Team Ineos 70 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 71 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo - Visma 72 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 73 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 74 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo - Visma 75 Gus Van Hoecke (Bel) CCC Team 76 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 77 Shane Archbold (Nzl) Bora-Hansgrohe 78 Daniel Mclay (Gbr) Team EF Education First 79 Tom Stewart (Gbr) Great Britian Cycling Team 80 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo - Visma 81 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain - Merida 0:00:53 82 Christopher Lawless (Gbr) Team Ineos 0:00:56 83 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:01:02 84 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 85 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence 86 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 87 Alex Frame (Nzl) Trek-Segafredo 88 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 89 Tom-Jelte Slagter (Ned) Team Dimension Data 90 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 91 Francisco Ventoso (Esp) CCC Team 92 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 93 Sebastian Langeveld (Ned) Team EF Education First 94 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence 95 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ 96 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 97 Taylor Phinney (Usa) Team EF Education First 98 Tom Leezer (Ned) Team Jumbo - Visma 99 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 100 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:01:18 101 Sven Erik Bystrom (Nor) UAE Team Emirates 0:01:50 102 Tom Bohli (Sui) UAE Team Emirates 103 Marco Haller (Aut) Team Katusha Alpecin 0:02:04 104 Brian Nauleau (Fra) Total Direct Energie 0:02:10 105 Angelo Tulik (Fra) Total Direct Energie 106 Niccolo Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 107 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 0:02:13 108 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:02:23 109 Alex Edward Dowsett (Gbr) Team Katusha Alpecin 0:02:46 110 Mads Wurtz Schmidt (Den) Team Katusha Alpecin 0:02:55 111 Clement Carisey (Fra) Israel Cycling Academy 0:03:03 112 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 113 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 0:03:07 114 Rui Oliveira (Esp) UAE Team Emirates 0:03:13 115 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 0:03:20 116 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence 0:03:38 117 Michael Albasini (Sui) Mitchelton-Scott 118 Jens Debusschere (Bel) Team Katusha Alpecin 0:03:55 119 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:04:13 120 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 121 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe 122 Gabriel Cullaigh (Gbr) Great Britian Cycling Team 123 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:04:42 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Prudential RideLondon-Surrey Classic гонка Мирового тура Элиа Вивиани однодневная гонка Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(0)

Просмотров

(395)

В тему: Prudential RideLondon-Surrey Classic-2018

Primus Classic-2017

Prudential RideLondon Classique-2017

RideLondon Classic-2016

Handzame Classic-2016

RideLondon Classic-2015

Prudential RideLondon Classic-2014

Тур Британии-2013. Этап 8

London-Surrey Cycle Classic 2011

Cancer Council Helpline Classic

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.