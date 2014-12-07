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Тур Германии-2019. Этап 2

Тур Германии-2019. Этап 2

Тур Германии-2019. Этап 2

 

Marburg - Göttingen, 202 км

1. Alexander Kristoff (Nor) Uae Team Emirates

2. Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida
3. Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quick Step

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Теги к статье: Тур Германии Deutschland Tour многодневная велогонка гонка категории 2. HC гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 19:09 | Регистрация: 7.12.2014

    Жестокий был этап. Гор как таковых нет, а в пелотоне меньше 30 человек осталось. Аккерман и Алафилип больше 16 минут поймали. Юэн вообще сошел.

    Эвенпул отъехал, в какой-то момент разрыв доходил до 4 минут. Но Томас и Луценко были неумолимы. А финиш в итоге разыграли Кристоф и Кольбрелли... Которые тихо отсиделись в группе и не высовывались. Вот и гадай, спринтерский это этап или не спринтерский.

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Grand Prix Cycliste de Montreal

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Комментарии

  • Vilissa
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (22)
    Vilissa-Фото

    Вот не совсем поняла, следила по чату может пропустила что. Вальверде же вроде заявлял что капитан у них Кинтана. Кто у них на кого работает? Что за тактика такая? То у них три головы, то две, то осталась одна после волны протестов болельщиков Кинтаны, теперь опять "вторая выросла"? Поясните кто- нибудь сию стратегию.

  • Earl57
    Тур Алматы-2019. Этап 1 (6)
    Earl57-Фото
    Регистрация команды в UCI? Нет, не слышал...
  • reforg34
    Тур Алматы-2019. Этап 1 (6)
    reforg34-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: reforg34
    Интересно почему ни разу не позвали команду Кашечкина - Байконур на данный тур.
    А она есть???

    https://velolive.com/velo_news/10393-start-baykonura-v-velosporte.html

  • Бакеша
    Тур Алматы-2019. Этап 1 (6)
    Бакеша-Фото
    Власов должен взять и этап, и генерал
  • kimi
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (22)
    kimi-Фото
    вот вы и выдали свое негодование. а говорите нету. просто кто-то забывает, что даже виртуальной красной (желтой и т.д.) майке не обязательно брать инициативу в свои руки. не обязательно, это значит можно и взять а можно и не брать. решили не пороть горячку, неизвестно правы они или нет. но решение было как видим такое.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Да, этап для генералов будет проходным. Отрыв уедет и разыграет финиш, если конечно спринтерские команды не будут работать.

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (22)
    Николай Н.-Фото

    Этап получился красивый. Мовистар молодцы, сработали дружно. Кинтано видно было работал на Вальверда. Тянул и посматривал, как там Вальвердо. И в итоге победа.

  • M-07
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (22)
    M-07-Фото

    Вот мне интересно, где сейчас те, кто часто нападал на Роглича, называя его колёсником? Почему такой шквал негодования за это самое колёсничество на сегодняшнем этапе не льётся на Лопеса? И ладно бы Лопес впервые колёсничал, но ведь это не так, вспомнить, например, наглое колёсничество на Димулине на прошлогодней Джиро.

  • Anna P.
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (22)
    Anna P.-Фото

    На работе слежу по чату - проклятый ЕП не работает. Уходила - 8 км. Ну, отрыв возьмёт.

    А дома-то - ура, Алехандро! Буду смотреть повтор. 

    И никаких тебе проклятий.

  • Earl57
    Тур Германии-2019. Этап 2 (1)
    Earl57-Фото

    Жестокий был этап. Гор как таковых нет, а в пелотоне меньше 30 человек осталось. Аккерман и Алафилип больше 16 минут поймали. Юэн вообще сошел.

    Эвенпул отъехал, в какой-то момент разрыв доходил до 4 минут. Но Томас и Луценко были неумолимы. А финиш в итоге разыграли Кристоф и Кольбрелли... Которые тихо отсиделись в группе и не высовывались. Вот и гадай, спринтерский это этап или не спринтерский.

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Sergio Samitier (Euskadi - Murias)

Giovanni Carboni (Bardiani - CSF)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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