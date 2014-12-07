Тур Германии-2019. Этап 2

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:27
Marburg - Göttingen, 202 км
1. Alexander Kristoff (Nor) Uae Team Emirates
2. Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida
3. Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quick Step
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