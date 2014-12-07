Тур Германии-2019. Этап 2

Жестокий был этап. Гор как таковых нет, а в пелотоне меньше 30 человек осталось. Аккерман и Алафилип больше 16 минут поймали. Юэн вообще сошел.

Эвенпул отъехал, в какой-то момент разрыв доходил до 4 минут. Но Томас и Луценко были неумолимы. А финиш в итоге разыграли Кристоф и Кольбрелли... Которые тихо отсиделись в группе и не высовывались. Вот и гадай, спринтерский это этап или не спринтерский.