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Тур Германии-2019. Этап 1

Тур Германии-2019. Этап 1

Тур Германии-2019. Этап 1

 

Hannover - Halberstadt, 167 км

1. Pascal Ackermann (Ger) BORA - hansgrohe
2. Alexander Kristoff (Nor) UAE-Team Emirates
3. Simone Consonni (Ita) UAE-Team Emirates

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Теги к статье: Тур Германии Deutschland Tour многодневная велогонка гонка категории 2. HC гонка Европейского тура Europe Tour

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4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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