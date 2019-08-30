Тур Германии-2019. Этап 1

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:21
Hannover - Halberstadt, 167 км
1. Pascal Ackermann (Ger) BORA - hansgrohe
2. Alexander Kristoff (Nor) UAE-Team Emirates
3. Simone Consonni (Ita) UAE-Team Emirates
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