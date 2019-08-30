Тур Германии-2019. Этап 1

Цитата: Arciv

Не хочу никого ругать,но когда Юмбо так типа защищал розовую майку Роглича на Джиро,все ругали команду. Сейчас влядли будет такое же

Ага. На Джиро была тактика трусов и колесников в исполнении Юмбо, а тут тонкие такчиские расчеты под набор пиковой формы простомэна. Тёнс может и завтра поупираться. Такие точки он умеет ходить.