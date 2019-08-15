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Тур Дании-2019. Этап 3

Тур Дании-2019. Этап 3

Тур Дании-2019. Этап 3

 

 

Holstebro - Vejle, 199,7 км

1. Lasse Norman Hansen (Den) Corendon - Circus

2. Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo - Visma
3. Niklas Larsen (Den) Team ColoQuick
Генеральная классификация после 3 этапа:
1. Niklas Larsen (Den) Team ColoQuick

 

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Теги к статье: Тур Дании PostNord Danmark Rundt Tour of Denmark гонка категории 2 H.C гонка Европейского тура многодневная велогонка Europe Tour

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Комментарии

  • Александра
    Марсель Киттель объявил о заве ... (1)
    Александра-Фото
    Дела...
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (4)
    Arciv-Фото
    Цитата: kwwk
    ДЖабо порвет всех в одно лицо, дальше будут бодаться многие.
    Жаль короткая дистанция. Ну секунд 15-20 можно набрать у Мувистара и Астаны
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Пускай рвет. В горах крутых их порвут.
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Белая ма ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Лопес две майки должен взять.
  • kwwk
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (4)
    kwwk-Фото

    Джамбо порвет всех в одно лицо, дальше будут бодаться многие.

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (4)
    Серафим-Фото

    Один вопрос - почему тут фотография фламинго Джемса, которые обитают только в Андах. И еще их очень мало.

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019. Белая ма ... (2)
    Arciv-Фото
    Удачи Падуну. Ну,думаю тут Лопес без вариантов
  • Cyrill
    Ричард Карапас не выйдет на ст ... (10)
    Cyrill-Фото

    Адриен, никого не слушайте, Вы - абсолютно правы, то, что творится с безопасностью в велоспорте - это трындец. Люди привыкли к тому, что даже на любительском уровне гонец получает за 15-20 лет езды n-ое кол-во переломов ключиц, запястьев, а иногда и тазобедренного сустава - это норма. Это НОРМАЛЬНО ??? А давайте тогда вместо видов спорта на выносливость будем просто забивать себе гвозди в ладони - кто сколько выдержит до отключки от болевого шока - кто дольше, тот и победитель ???
    По сути уже говорил - писал Прюдомму, Веньи, Куксу про этот беспредел и фирму Dainese (как пример) - без ответа, лишь Веньи прочитал письмо, но без реакции... Они не хотят тратить деньги на разработку лёгкой, эффективной защиты... Тот кто пишет про то, что гонец не может ездить в скафандре мотогонцщика, остались далеко в прошлом веке. При наличии такого количества современных лёгких и в то же время воздухонепроницаемых материалов + упрощённых технологий Airbag (с пиропатроном) - не разработать защищённую велоформу, которая будет весить на 50-100 гр. тяжелее нынешней - это кощунство. По факту - в том, чтобы заставить превращаться обычную велоформу в надувной шарик (в упрощённом виде) в течении 5-10 миллисекунд после касания земли на скорости - нет ничего сложного. Сам удар длится 100-150 миллисекунд и основные повреждения организм получает в течении всего этого времени и последующих секунд, если гонщик отскакивает от чего-то и т.д. За первые 10-20 миллисекунд степень повреждения ещё ничтожна...

    И также писал, что какой смысл родителям отправлять ребёнка в шоссейную секцию - стоит ли в будущем зарплата в 100-200 тыс.евро в год (в лучшем случае, не берём исключительные случаи) таких травм, которые после 40-45 лет будут всю жизнь напоминать о себе...Может лучше отдать его в те же более "здоровые" лыжные гонки (зарплата в 5-10 раз меньше), но с меньшим травматизмом (спина, голеностоп, аритмия, астма) ??? Короче про привлекательность велоспорта для юного поколения...

    То же самое про сам материал велоформы ... "она такая современная, супертехнологичная, суперлёгкая, такая вся..." - до первого длинного спуска с горы во время дождя при стремительно падающей температуре ... не удивительно, что на Джиро самыми критичными в плане сходов являются гоночные дни после прохождения горных вершин за 2000 м (Гавия и т.д.)

  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (34)
    Zhanzhak-Фото
    Спасибо, я подумала об этом, но на тот момент у меня видно не было.
  • rude_rider
    Стартовый протокол разделки на ... (3)
    rude_rider-Фото

    главное без падений ребята...

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1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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