Тур Норвегии-2019. Этап 2

Kvinesdal - Mandal, 174 км

1. Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck-QuickStep

2. Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Ineos

3. Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data

4. Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates

5. Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo

6. Eduard-Michael Grosu (Rou) Delko Marseille Provence

7. Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy

8. Cees Bol (Ned) Team Sunweb

9. Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott

10. Boy Van Poppel (Ned) Roompot - Charles



Генеральная классификация после 2 этапа:

1. Cees Bol (Ned) Team Sunweb