Вчера, 16:02 Al Ain - Jebel Hafeet, 179 км 1 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 4:44:50 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 3 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 4 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:04 5 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 0:00:12 6 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 0:00:33 7 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 8 James Knox (Gbr) Deceuninck-QuickStep 0:00:35 9 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 10 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 11 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 12 Victor De La Parte (Spa) CCC Team 13 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:44 14 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:53 15 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:00:56 16 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 17 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 18 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:04 19 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 20 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 21 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 22 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:01:09 23 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education First 0:01:17 24 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 25 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 26 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo-Visma 27 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton-Scott 28 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:01:33 29 Roman Kreuziger (Cze) Dimension Data 0:01:40 30 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 31 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 32 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 33 Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 0:02:12 34 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:02:18 35 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 36 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:02:21 37 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 38 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 0:02:23 39 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:48 40 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:02:49 41 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 42 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 43 Larry Warbasse (Usa) AG2R La Mondiale 44 Artem Nych (Rus) Gazprom–Rusvelo 45 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 0:03:13 46 Daniel Navarro Garcia (Spa) Katusha-Alpecin 0:03:36 47 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 48 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 0:03:45 49 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 0:04:16 50 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:05:10 51 Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team 52 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 53 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 54 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 55 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 0:06:04 56 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:07:01 57 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:07:53 58 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 59 Peter Kennaugh (Gbr) Bora-Hansgrohe 0:07:55 60 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 61 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 62 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 63 Sean Bennett (Usa) EF Education First 64 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 65 Simon Clarke (Aus) EF Education First 66 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 67 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 68 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 69 Rob Power (Aus) Team Sunweb 70 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 71 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 72 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:08:46 73 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:10:08 74 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 75 James Whelan (Aus) EF Education First 76 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 77 Rohan Dennis (Aus) Bahrain-Merida 78 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:11:10 79 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 80 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 0:11:27 81 Declan Irvine (Aus) Team Novo Nordisk 82 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 83 Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin 84 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 85 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 86 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 0:12:49 87 Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ 88 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 89 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 0:14:00 90 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 0:14:31 91 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:15:40 92 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 0:17:02 93 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 94 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 95 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 96 Michal Golas (Pol) Team Sky 97 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 98 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 99 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 100 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 101 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 102 Alexander Porsev (Rus) Gazprom–Rusvelo 103 Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo 104 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 105 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 106 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 107 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 108 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 109 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom–Rusvelo 110 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 111 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 112 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 113 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 114 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 115 Igor Boev (Rus) Gazprom–Rusvelo 116 Mehdi Benhamouda (Fra) Team Novo Nordisk 117 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 118 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 119 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 120 Adam Blythe (Gbr) Lotto Soudal 121 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 122 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 123 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 124 Julius van den Berg (Ned) EF Education First 125 Daniel McLay (Gbr) EF Education First 126 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 127 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 128 Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida 129 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 130 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 131 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 132 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 133 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 134 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 0:19:58 135 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 136 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:20:20 137 Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo-Visma 138 Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma 139 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:22:15 Генеральная классификация после 3 этапа: 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 9:38:05 2 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:00:14 3 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 0:00:31 4 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:39 5 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:00:47 6 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 0:00:54 7 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:57 8 Victor De La Parte (Spa) CCC Team 0:01:05 9 James Knox (Gbr) Deceuninck-QuickStep 0:01:07 10 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 0:01:08 11 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:01:16 12 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 0:01:17 13 Laurens De Plus (Bel) Team Jumbo-Visma 0:01:23 14 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:24 15 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 16 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:01:25 17 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:01:28 18 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:01:29 19 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:01:32 20 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:01:35 21 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:01:37 22 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:39 23 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 0:01:46 24 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 25 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education First 0:01:49 26 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:01:53 27 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton-Scott 0:01:55 28 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:04 29 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:40 30 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 31 Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 0:02:50 32 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:02:53 33 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep 34 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 35 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 0:03:02 36 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:03:07 37 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 0:03:11 38 Roman Kreuziger (Cze) Dimension Data 0:03:25 39 Artem Nych (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:03:52 40 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 41 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:01 42 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 0:04:04 43 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 0:04:11 44 Daniel Navarro Garcia (Spa) Katusha-Alpecin 0:04:27 45 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:04:42 46 Larry Warbasse (Usa) AG2R La Mondiale 0:04:49 47 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:54 48 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 0:05:03 49 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:05:30 50 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 0:05:40 51 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 52 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 0:05:46 53 Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team 0:06:00 54 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 55 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 0:06:58 56 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma 0:08:01 57 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:08:06 58 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 0:08:19 59 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 60 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 0:08:25 61 Rob Power (Aus) Team Sunweb 62 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:08:27 63 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 0:08:30 64 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 65 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:08:44 66 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 67 Sean Bennett (Usa) EF Education First 0:08:54 68 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:09:01 69 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:09:21 70 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 0:09:47 71 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 0:10:07 72 Peter Kennaugh (Gbr) Bora-Hansgrohe 0:10:41 73 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 0:10:43 74 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:11:42 75 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:11:48 76 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:11:51 77 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 78 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:12:02 79 Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin 0:12:18 80 James Whelan (Aus) EF Education First 0:12:20 81 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:12:22 82 Rohan Dennis (Aus) Bahrain-Merida 0:12:31 83 Declan Irvine (Aus) Team Novo Nordisk 0:13:19 84 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 85 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 0:13:24 86 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:14:00 87 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 0:15:06 88 Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ 0:15:18 89 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 0:15:52 90 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:16:37 91 Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 0:17:08 92 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:17:15 93 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 0:17:22 94 Elia Viviani (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:17:28 95 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:17:32 96 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 0:17:34 97 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 98 Daniel McLay (Gbr) EF Education First 99 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 100 Julius van den Berg (Ned) EF Education First 101 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 0:17:40 102 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 0:17:41 103 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:17:49 104 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:17:51 105 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 106 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 107 Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo 108 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 0:17:53 109 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 110 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:17:57 111 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:18:02 112 Igor Boev (Rus) Gazprom–Rusvelo 113 Alexander Porsev (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:18:05 114 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 115 Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo 116 Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida 0:18:08 117 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 0:18:20 118 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 0:18:23 119 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:18:25 120 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:18:27 121 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:18:37 122 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:18:40 123 Adam Blythe (Gbr) Lotto Soudal 0:18:55 124 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:18:58 125 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:19:08 126 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 0:19:13 127 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:19:18 128 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:19:36 129 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:19:52 130 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 0:20:04 131 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:20:12 132 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 0:20:16 133 Mehdi Benhamouda (Fra) Team Novo Nordisk 0:20:26 134 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:20:49 135 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 0:21:16 136 Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo-Visma 0:22:25 137 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:22:50 138 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:23:09 139 Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma 0:32:12 Тур ОАЭ-2019. Тур ОАЭ-2019. Маршрут Результаты 1 этапа Тура ОАЭ-2019 Результаты 2 этапа Тура ОАЭ-2019



