Тур Йоркшира-2019. Этап 4

Вчера, 19:29 Halifax - Leeds, 175 км 1 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 4:40:03 2 Christopher Lawless (Gbr) Team Ineos 3 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 0:00:02 4 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:00:09 5 James Shaw (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 6 Matthew Holmes (Gbr) Madison Genesis 7 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 8 Gabriel Cullaigh (Gbr) Team Wiggins Lecol 0:00:12 9 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 10 Scott Thwaites (Gbr) Vitus Pro Cycling p/b Brother UK 11 Kevin Vermaerke (Usa) Hagens Berman Axeon 12 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 13 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Charles 14 Connor Swift (Gbr) Madison Genesis 15 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 16 Max Stedman (Gbr) Canyon DHB p/b Bloor Homes 17 Owain Doull (Gbr) Team Ineos 18 Chris Froome (Gbr) Team Ineos 19 Michal Golas (Pol) Team Ineos 20 Mark Christian (Gbr) Team Wiggins Lecol 21 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 22 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 23 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 24 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 25 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 26 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon 27 Victor Lafay (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:23 28 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 29 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 30 Huub Duijn (Ned) Roompot-Charles 31 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 0:01:54 32 Andreas Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:02:04 33 Robin Carpenter (Usa) Rally UHC Cycling 34 Christopher Mcglinchey (Irl) Vitus Pro Cycling p/b Brother UK 35 Tristan Robbins (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 36 John Archibald (Gbr) Ribble Pro Cycling 37 James Fouche (Nzl) Team Wiggins Lecol 0:02:07 38 Thomas Stewart (Gbr) Canyon DHB p/b Bloor Homes 39 Michael Schär (Swi) CCC Team 0:02:10 40 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 41 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 42 Ethan Hayter (Gbr) Great Britain National Team 43 Alexandre Pichot (Fra) Total Direct Energie 0:02:11 44 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 45 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:28 46 Alex Luhrs (Gbr) Ribble Pro Cycling 0:04:06 47 Scott Auld (Gbr) Ribble Pro Cycling 48 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 49 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 50 Krister Hagen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 51 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:04:14 52 Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data 53 Michael Cuming (Gbr) Madison Genesis 54 Daniel McLay (Gbr) Great Britain National Team 55 Sean Flynn (Gbr) Great Britain National Team 0:05:17 56 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 0:07:16 57 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 58 Jonathan Brown (Usa) Hagens Berman Axeon 59 Harry Tanfield (Gbr) Katusha-Alpecin 60 Michael Rice (Aus) Hagens Berman Axeon 61 Jacob Scott (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 62 Samuel Jenner (Aus) Team Wiggins Lecol 63 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 64 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 65 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 66 Peter Williams (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 67 Joey Walker (Gbr) Madison Genesis 68 Corentin Navarro (Fra) Team Wiggins Lecol 69 Andrew Tennant (Gbr) Canyon DHB p/b Bloor Homes 70 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 71 Torkil Veyhe (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:09:05 72 Gruffudd Lewis (Gbr) Ribble Pro Cycling 73 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 74 Filippo Fortin (Ita) Cofidis, Solutions Credits 75 Ian Stannard (Gbr) Team Ineos 0:10:07 76 William Tidball (Gbr) Great Britain National Team 77 Robert Scott (Gbr) Team Wiggins Lecol 78 Stephen Bradbury (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 79 Richard Handley (Gbr) Madison Genesis 80 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 81 Isaac Mundy (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 82 Adam Kenway (Gbr) Vitus Pro Cycling p/b Brother UK 83 Michael Mottram (Gbr) Vitus Pro Cycling p/b Brother UK 84 Zeb Kyffin (Gbr) Ribble Pro Cycling 85 Sergio Rodriguez Reche (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 86 Christopher Latham (Gbr) Vitus Pro Cycling p/b Brother UK 87 Maikel Zijlaard (Ned) Hagens Berman Axeon 0:11:04 88 Jan Willem van Schip (Ned) Roompot-Charles 89 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:12:04 90 Charley Calvert (Gbr) Great Britain National Team 0:16:17 91 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 92 Joseph Nally (Gbr) Great Britain National Team 93 Jacob Tipper (Gbr) Ribble Pro Cycling DNF Adam De Vos (Can) Rally UHC Cycling DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team DNF John Murphy (Usa) Rally UHC Cycling DNF Daniel Bigham (Gbr) Ribble Pro Cycling DNF Leonardo Basso (Ita) Team Ineos DNF Graham Briggs (Gbr) Vitus Pro Cycling p/b Brother UK DNF George Wood (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling DNF Robert-Jon McCarthy (Irl) Canyon DHB p/b Bloor Homes DNF Jonathan McEvoy (Gbr) Madison Genesis DNF Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles DNF Jacob Hennessy (Gbr) Canyon DHB p/b Bloor Homes DNF Mikkel Bjerg (Den) Hagens Berman Axeon DNF Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept-B&B Hotel DNF Ian Bibby (Gbr) Madison Genesis DNF Ander Barrenetxea Uriarte (Spa) Euskadi Basque Country-Murias DNS Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data Итоговая генеральная классификация: 1 Christopher Lawless (Gbr) Team Ineos 15:18:12 2 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:00:02 3 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 0:00:11 4 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:15 5 James Shaw (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 0:00:25 6 Matthew Holmes (Gbr) Madison Genesis 7 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 8 Scott Thwaites (Gbr) Vitus Pro Cycling p/b Brother UK 0:00:28 9 Connor Swift (Gbr) Madison Genesis 10 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Charles 11 Owain Doull (Gbr) Team Ineos 12 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 13 Chris Froome (Gbr) Team Ineos 14 Michal Golas (Pol) Team Ineos 15 Mark Christian (Gbr) Team Wiggins Lecol 16 Gabriel Cullaigh (Gbr) Team Wiggins Lecol 0:02:11 17 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 18 Andreas Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:02:20 19 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:02:42 20 Michael Schär (Swi) CCC Team 21 Kevin Vermaerke (Usa) Hagens Berman Axeon 0:03:18 22 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 23 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon 0:03:22 24 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 25 Max Stedman (Gbr) Canyon DHB p/b Bloor Homes 26 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 27 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 28 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 0:03:33 29 Huub Duijn (Ned) Roompot-Charles 30 Robin Carpenter (Usa) Rally UHC Cycling 0:04:03 31 Krister Hagen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 0:04:28 32 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:04:30 33 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 0:04:31 34 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 0:05:04 35 James Fouche (Nzl) Team Wiggins Lecol 0:05:17 36 Ethan Hayter (Gbr) Great Britain National Team 0:05:20 37 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 38 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:05:21 39 Thomas Stewart (Gbr) Canyon DHB p/b Bloor Homes 0:06:22 40 Alex Luhrs (Gbr) Ribble Pro Cycling 0:07:16 41 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:08:08 42 Scott Auld (Gbr) Ribble Pro Cycling 0:09:08 43 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:09:15 44 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 0:10:15 45 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 0:10:43 46 Jacob Scott (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 0:10:51 47 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 0:11:04 48 Christopher Mcglinchey (Irl) Vitus Pro Cycling p/b Brother UK 0:12:28 49 Ian Stannard (Gbr) Team Ineos 0:12:29 50 Tristan Robbins (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 0:12:31 51 Victor Lafay (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:12:37 52 Alexandre Pichot (Fra) Total Direct Energie 0:12:48 53 Isaac Mundy (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 0:13:17 54 Robert Scott (Gbr) Team Wiggins Lecol 0:13:40 55 Michael Cuming (Gbr) Madison Genesis 0:14:21 56 Daniel McLay (Gbr) Great Britain National Team 0:14:22 57 Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data 0:14:27 58 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:14:32 59 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 0:15:02 60 Michael Rice (Aus) Hagens Berman Axeon 0:15:05 61 Andrew Tennant (Gbr) Canyon DHB p/b Bloor Homes 62 Corentin Navarro (Fra) Team Wiggins Lecol 63 John Archibald (Gbr) Ribble Pro Cycling 0:15:10 64 Samuel Jenner (Aus) Team Wiggins Lecol 0:15:24 65 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:16:21 66 Filippo Fortin (Ita) Cofidis, Solutions Credits 0:16:48 67 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:17:10 68 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 0:17:20 69 Harry Tanfield (Gbr) Katusha-Alpecin 0:17:24 70 Michael Mottram (Gbr) Vitus Pro Cycling p/b Brother UK 0:17:50 71 Jonathan Brown (Usa) Hagens Berman Axeon 0:17:54 72 Jan Willem van Schip (Ned) Roompot-Charles 0:18:53 73 Joey Walker (Gbr) Madison Genesis 0:19:06 74 Gruffudd Lewis (Gbr) Ribble Pro Cycling 0:19:09 75 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 0:19:27 76 William Tidball (Gbr) Great Britain National Team 0:20:11 77 Adam Kenway (Gbr) Vitus Pro Cycling p/b Brother UK 0:20:15 78 Christopher Latham (Gbr) Vitus Pro Cycling p/b Brother UK 79 Richard Handley (Gbr) Madison Genesis 0:20:38 80 Peter Williams (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 0:21:03 81 Stephen Bradbury (Gbr) Swiftcarbon Pro Cycling 0:21:21 82 Maikel Zijlaard (Ned) Hagens Berman Axeon 0:22:08 83 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 0:22:43 84 Sean Flynn (Gbr) Great Britain National Team 0:23:37 85 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:23:44 86 Zeb Kyffin (Gbr) Ribble Pro Cycling 0:23:51 87 Sergio Rodriguez Reche (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:24:05 88 Charley Calvert (Gbr) Great Britain National Team 0:26:21 89 Torkil Veyhe (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:27:44 90 Joseph Nally (Gbr) Great Britain National Team 0:28:25 91 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:30:10 92 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:30:15 93 Jacob Tipper (Gbr) Ribble Pro Cycling 0:34:30 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Йоркшира Tour de Yorkshire гонка Европейского тура Europe Tour многодневная велогонка гонка категории 2.H.C



