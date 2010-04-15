Тур Йоркшира-2019. Этап 1

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 19:26
Doncaster - Selby, 182,5 км
1. Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles
2. Filippo Fortin (Ita) Cofidis
3. Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept-B&B Hotels
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (234)