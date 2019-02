Тур Омана-2019. Этап 4 Категория:

Сегодня, 13:27 Yiti (Al Sifah) - Oman Convention and Exhibition Centre, 131 км 1 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 3:17:09 2 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 3 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 4 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 5 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 6 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 7 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 8 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 9 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 10 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 11 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 12 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 13 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 14 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 15 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 16 Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 17 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 18 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 19 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 20 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 21 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskadi Basque Country 22 Stijn Steels (Bel) Roompot-Charles 23 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 24 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 25 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 26 Adam De Vos (Can) Rally UHC Cycling 27 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 28 Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert 29 Laurent Pichon (Fra) Arkéa Samsic 30 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 31 Brandon McNulty (Usa) Rally UHC Cycling 32 Jacques Willem Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 33 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 34 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 35 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 36 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 37 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 38 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 39 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 40 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Gobert 41 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 42 Darwin Atapuma (Col) Cofidis, Solutions Credits 43 Bart De Clercq (Bel) Wanty-Gobert 44 Ian Boswell (Usa) Katusha-Alpecin 45 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 46 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 47 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:00:13 48 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie 0:00:16 49 Rob Britton (Can) Rally UHC Cycling 0:00:19 50 Michael Schär (Swi) CCC Team 0:00:22 51 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 52 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 53 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 0:00:28 54 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:00:36 55 Pieter Weening (Ned) Roompot-Charles 56 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 57 Jerome Baugnies (Bel) Wanty-Gobert 58 Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel 59 Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits 60 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:00:40 61 Pim Ligthart (Ned) Direct Energie 0:00:54 62 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:00:58 63 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country 0:01:01 64 Sergio Rodriguez Reche (Spa) Euskadi Basque Country 65 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 0:01:08 66 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:01:09 67 Tyler Magner (Usa) Rally UHC Cycling 68 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:01:11 69 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:01:23 70 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 71 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:01:49 72 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:05:09 73 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:05:46 74 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 75 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 76 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 77 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 78 Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles 79 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 80 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 81 André Greipel (Ger) Arkéa Samsic 82 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 83 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 0:07:57 84 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 85 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 86 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM 87 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 88 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 89 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 90 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country 91 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 92 Arjen Livyns (Bel) Roompot-Charles 93 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 94 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 95 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 96 Pier Andre Cote (Can) Rally UHC Cycling 97 Evan Huffman (Usa) Rally UHC Cycling 98 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM 0:12:52 99 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 100 Jose Daniel Viejo Redondo (Spa) Euskadi Basque Country 101 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 102 Clément Russo (Fra) Arkéa Samsic 103 Lukas Spengler (Swi) Wallonie Bruxelles 104 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 105 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country 106 Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles 107 Julien Morice (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 108 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence KTM 109 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 110 John Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 111 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 112 Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale 113 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 114 Benoit Jarrier (Fra) Arkéa Samsic 115 Huub Duijn (Ned) Roompot-Charles 116 Robert Thomas Wagner (Ger) Arkéa Samsic 117 Kevin Reza (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 118 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 119 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotel 120 Boris Vallee (Bel) Wanty-Gobert Генеральная классификация после 4 этапа: 1 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 14:54:46 2 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:00:14 3 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:00:18 4 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:24 5 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:00:27 6 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:29 7 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 0:00:30 8 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 0:00:34 9 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 10 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 11 Jacques Willem Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:00:38 12 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:00:40 13 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:41 14 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:00:42 15 Brandon McNulty (Usa) Rally UHC Cycling 16 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 0:00:51 17 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:01:06 18 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 0:01:08 19 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:20 20 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:01:29 21 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskadi Basque Country 0:01:32 22 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie 0:02:20 23 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 0:03:09 24 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:03:14 25 Michael Schär (Swi) CCC Team 0:03:20 26 Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 0:03:40 27 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:56 28 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:04:21 29 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 0:04:47 30 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 0:05:05 31 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:06:04 32 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:06:14 33 Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert 34 Darwin Atapuma (Col) Cofidis, Solutions Credits 0:06:42 35 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:06:44 36 Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits 0:06:50 37 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:06:55 38 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 0:07:07 39 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:07:25 40 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:07:36 41 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 42 Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel 0:08:12 43 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:08:20 44 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:08:45 45 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:09:13 46 Rob Britton (Can) Rally UHC Cycling 0:09:17 47 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:09:27 48 Stijn Steels (Bel) Roompot-Charles 0:09:56 49 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 0:10:06 50 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:10:35 51 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:10:55 52 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:11:02 53 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:11:18 54 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 0:11:36 55 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 0:12:07 56 André Greipel (Ger) Arkéa Samsic 0:12:58 57 Pim Ligthart (Ned) Direct Energie 0:13:31 58 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:13:39 59 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 0:14:17 60 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:14:42 61 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:14:53 62 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:15:53 63 Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles 0:16:06 64 Ian Boswell (Usa) Katusha-Alpecin 65 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:16:07 66 Adam De Vos (Can) Rally UHC Cycling 0:16:12 67 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 0:16:31 68 Bart De Clercq (Bel) Wanty-Gobert 69 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:16:34 70 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Gobert 0:17:10 71 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:17:48 72 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:17:51 73 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:17:53 74 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:17:56 75 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:18:11 76 Laurent Pichon (Fra) Arkéa Samsic 0:18:27 77 Huub Duijn (Ned) Roompot-Charles 0:19:06 78 Arjen Livyns (Bel) Roompot-Charles 0:19:24 79 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country 0:20:04 80 Pieter Weening (Ned) Roompot-Charles 0:20:18 81 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:20:27 82 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:20:30 83 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 0:20:48 84 Evan Huffman (Usa) Rally UHC Cycling 0:20:56 85 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:20:58 86 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:21:00 87 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:21:31 88 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:22:17 89 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:23:36 90 Tyler Magner (Usa) Rally UHC Cycling 0:23:41 91 Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles 0:24:28 92 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country 0:24:40 93 Lukas Spengler (Swi) Wallonie Bruxelles 0:24:54 94 Julien Morice (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:25:01 95 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:25:02 96 Sergio Rodriguez Reche (Spa) Euskadi Basque Country 0:26:42 97 Kevin Reza (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:27:00 98 Jerome Baugnies (Bel) Wanty-Gobert 0:27:41 99 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country 0:28:34 100 Pier Andre Cote (Can) Rally UHC Cycling 0:29:06 101 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:29:55 102 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 0:30:48 103 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:31:12 104 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:31:34 105 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM 0:32:11 106 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 0:34:01 107 Clément Russo (Fra) Arkéa Samsic 0:34:52 108 Robert Thomas Wagner (Ger) Arkéa Samsic 0:34:54 109 Benoit Jarrier (Fra) Arkéa Samsic 0:35:14 110 Jose Daniel Viejo Redondo (Spa) Euskadi Basque Country 0:36:05 111 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 0:36:33 112 John Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 113 Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale 114 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 0:37:17 115 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:38:01 116 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:40:58 117 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 0:41:27 118 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotel 0:43:03 119 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:43:38 120 Boris Vallee (Bel) Wanty-Gobert 0:43:41 