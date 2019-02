Тур Омана-2019. Этап 5 Категория:

Вчера, 14:03 Samayil - Jabal al Akhdhar (Green Mountain), 152 км 1 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 3:44:03 2 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:00:07 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:00:11 4 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:19 5 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 6 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 7 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:23 8 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 0:00:30 9 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:00:39 10 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:00:44 11 Pieter Weening (Ned) Roompot-Charles 12 Darwin Atapuma (Col) Cofidis, Solutions Credits 0:00:46 13 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 14 Brandon McNulty (Usa) Rally UHC Cycling 0:00:51 15 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:01:03 16 Jacques Willem Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:01:06 17 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:01:07 18 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:36 19 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 0:01:39 20 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 0:01:43 21 Bart De Clercq (Bel) Wanty-Gobert 22 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 23 Michael Schär (Swi) CCC Team 0:01:50 24 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 0:01:58 25 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:05 26 Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits 0:02:08 27 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 28 Ian Boswell (Usa) Katusha-Alpecin 29 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:02:26 30 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Gobert 31 Stijn Steels (Bel) Roompot-Charles 0:02:32 32 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:02:40 33 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 34 Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel 0:02:42 35 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:02:48 36 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 37 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:03:12 38 Arjen Livyns (Bel) Roompot-Charles 0:03:19 39 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country 0:03:29 40 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:03:36 41 Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert 0:03:48 42 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country 0:03:50 43 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:04:16 44 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 0:04:42 45 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 0:05:02 46 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country 0:05:07 47 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskadi Basque Country 48 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:05:19 49 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 0:05:43 50 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 51 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:06:07 52 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 53 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 54 Rob Britton (Can) Rally UHC Cycling 55 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:06:25 56 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:06:39 57 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 58 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:06:44 59 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:06:49 60 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:06:56 61 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:01 62 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:07:08 63 Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 0:07:16 64 Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:07:25 65 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 0:07:37 66 Clément Russo (Fra) Arkéa Samsic 0:07:55 67 Laurent Pichon (Fra) Arkéa Samsic 68 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:08:06 69 Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles 0:08:08 70 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie 0:08:28 71 Pim Ligthart (Ned) Direct Energie 0:08:35 72 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:08:46 73 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 0:08:56 74 Benoit Jarrier (Fra) Arkéa Samsic 0:09:01 75 Kevin Reza (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 76 Jerome Baugnies (Bel) Wanty-Gobert 0:09:12 77 Julien Morice (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 78 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 79 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 80 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 81 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 82 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM 83 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 84 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:09:26 85 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 86 Evan Huffman (Usa) Rally UHC Cycling 0:09:49 87 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:10:03 88 Lukas Spengler (Swi) Wallonie Bruxelles 0:10:12 89 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 90 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 0:10:16 91 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 0:10:25 92 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 0:10:42 93 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:10:48 94 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:10:53 95 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 96 Pier Andre Cote (Can) Rally UHC Cycling 97 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 98 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:10:57 99 Robert Thomas Wagner (Ger) Arkéa Samsic 0:11:06 100 André Greipel (Ger) Arkéa Samsic 101 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:12:18 102 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 0:12:27 103 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:12:49 104 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 105 Adam De Vos (Can) Rally UHC Cycling 106 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 107 Sergio Rodriguez Reche (Spa) Euskadi Basque Country 0:12:53 108 Boris Vallee (Bel) Wanty-Gobert 0:12:58 109 John Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 0:13:12 110 Tyler Magner (Usa) Rally UHC Cycling 111 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:13:22 112 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 113 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 114 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 115 Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles 0:13:24 116 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotel 0:13:27 117 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 0:13:28 118 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 0:13:40 119 Jose Daniel Viejo Redondo (Spa) Euskadi Basque Country 0:15:11 DNS Huub Duijn (Ned) Roompot-Charles Генеральная классификация после 5 этапа: 1 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 18:38:39 2 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:00:44 3 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:00:47 4 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:53 5 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 0:01:03 6 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:14 7 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:25 8 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 0:01:31 9 Brandon McNulty (Usa) Rally UHC Cycling 0:01:43 10 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:01:51 11 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:01:53 12 Jacques Willem Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:01:54 13 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:02:00 14 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:02:18 15 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 0:02:23 16 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:02:27 17 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:03:04 18 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:03:18 19 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:03:35 20 Michael Schär (Swi) CCC Team 0:05:20 21 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 0:05:27 22 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 0:06:00 23 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskadi Basque Country 0:06:49 24 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:07:00 25 Darwin Atapuma (Col) Cofidis, Solutions Credits 0:07:38 26 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:08:31 27 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 0:08:52 28 Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits 0:09:08 29 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:09:42 30 Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert 0:10:12 31 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:10:23 32 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie 0:10:58 33 Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel 0:11:04 34 Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 0:11:06 35 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:07 36 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 0:12:14 37 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:12:17 38 Stijn Steels (Bel) Roompot-Charles 0:12:36 39 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 0:12:48 40 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:12:58 41 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:13:54 42 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 0:14:41 43 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:14:54 44 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 0:15:13 45 Rob Britton (Can) Rally UHC Cycling 0:15:34 46 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:16:55 47 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:17:53 48 Bart De Clercq (Bel) Wanty-Gobert 0:18:24 49 Ian Boswell (Usa) Katusha-Alpecin 50 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 51 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:19:31 52 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:19:46 53 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Gobert 54 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:20:16 55 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:20:28 56 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:20:31 57 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:20:59 58 Pieter Weening (Ned) Roompot-Charles 0:21:12 59 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 0:21:13 60 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:21:30 61 Pim Ligthart (Ned) Direct Energie 0:22:16 62 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:22:17 63 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:22:19 64 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 0:22:24 65 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 0:22:28 66 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 0:22:37 67 Arjen Livyns (Bel) Roompot-Charles 0:22:53 68 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country 0:24:04 69 André Greipel (Ger) Arkéa Samsic 0:24:14 70 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:24:31 71 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:24:40 72 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:24:50 73 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 0:24:52 74 Laurent Pichon (Fra) Arkéa Samsic 0:26:32 75 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:26:44 76 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:27:10 77 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:27:15 78 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:27:21 79 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:27:33 80 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:28:52 81 Adam De Vos (Can) Rally UHC Cycling 0:29:11 82 Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles 0:29:40 83 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country 0:29:57 84 Evan Huffman (Usa) Rally UHC Cycling 0:30:55 85 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:31:39 86 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country 0:32:13 87 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:32:34 88 Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles 0:32:46 89 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:33:26 90 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:33:59 91 Julien Morice (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:34:23 92 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:34:34 93 Lukas Spengler (Swi) Wallonie Bruxelles 0:35:16 94 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:36:05 95 Kevin Reza (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:36:11 96 Tyler Magner (Usa) Rally UHC Cycling 0:37:03 97 Jerome Baugnies (Bel) Wanty-Gobert 98 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 0:38:35 99 Sergio Rodriguez Reche (Spa) Euskadi Basque Country 0:39:45 100 Pier Andre Cote (Can) Rally UHC Cycling 0:40:09 101 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:40:34 102 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:41:23 103 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM 0:41:33 104 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:41:47 105 Clément Russo (Fra) Arkéa Samsic 0:42:57 106 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:43:27 107 Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:44:08 108 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 0:44:23 109 Benoit Jarrier (Fra) Arkéa Samsic 0:44:25 110 Robert Thomas Wagner (Ger) Arkéa Samsic 0:46:10 111 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 0:49:54 112 John Murphy (Usa) Rally UHC Cycling 0:49:55 113 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 0:50:11 114 Jose Daniel Viejo Redondo (Spa) Euskadi Basque Country 0:51:26 115 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:52:05 116 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:53:00 117 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 0:55:17 118 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Омана Tour of Oman многодневная велогонка Алексей Луценко



