Brussels Cycling Classic-2018 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 17:26 Brussels - Brussels, 201,4 км 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe 4:35:12 2 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 0:00:00 3 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:00:01 4 Florian Sénéchal (Fra) Quick Step Floors 5 Juan José Lobato Del Valle (Esp) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 6 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Cycling Club 7 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 8 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis Solutions Crédits 9 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 10 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi - Polkowice 11 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 12 Clément Russo (Fra) Team Fortuneo - Samsic 13 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 14 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 15 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko - Marseille Provence KTM 16 Zico Waeytens (Bel) Veranda's Willems - Crelan 17 Jérémy Leveau (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 18 Nikolas Maes (Bel) Lotto - Soudal 19 Mathias De Witte (Bel) Veranda's Willems - Crelan 20 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 21 Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 22 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 23 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 24 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 25 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 26 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 0:00:08 27 Enzo Wouters (Bel) Lotto - Soudal 28 Joris Nieuwenhuis (Ned) Development Team Sunweb 29 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 30 Robbert De Greef (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 31 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 32 Nico Denz (Ger) Ag2r La Mondiale 33 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 34 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 35 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 0:00:11 36 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 0:00:13 37 Stijn Vandenbergh (Bel) Ag2r La Mondiale 38 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 39 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) UAE Team Emirates 40 Maxime Vantomme (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 41 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Floors 0:00:15 42 Marcel Sieberg (Ger) Lotto - Soudal 43 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Soudal 44 Dimitri Peyskens (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 45 Sebastian Schönberger (Aut) Wilier Triestina - Selle Italia 0:00:19 46 Cedric Raymackers (Bel) Cibel - Cebon 47 Tyler Williams (Usa) Israel Cycling Academy 0:00:22 48 Gianni Marchand (Bel) Cibel - Cebon 0:00:27 49 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 50 Lennert Teugels (Bel) Cibel - Cebon 51 Kévin Réza (Fra) Vital Concept Cycling Club 52 Christophe Masson (Fra) WB Aqua Protect - Veranclassic 53 Patrick Müller (Sui) Vital Concept Cycling Club 54 Mikkel Frølich Honoré (Den) Quick Step Floors 55 Peter Kennaugh (Gbr) Bora - Hansgrohe 56 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 57 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 58 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 59 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 60 Barnabás Peák (Hun) Quick Step Floors 61 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 62 Gatis Smukulis (Lat) Delko - Marseille Provence KTM 63 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi - Polkowice 64 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems - Crelan 65 Rémy Mertz (Bel) Lotto - Soudal 66 Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 67 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 68 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 69 German Nicolas Tivani Perez (Arg) UAE Team Emirates 70 Gediminas Bagdonas (Ltu) Ag2r La Mondiale 71 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 72 Oliver Naesen (Bel) Ag2r La Mondiale 73 Leonardo Bonifazio (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 74 Jimmy Janssens (Bel) Cibel - Cebon 75 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 76 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 77 William Bonnet (Fra) Groupama - FDJ 0:00:36 78 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 79 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 80 Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept Cycling Club 81 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 82 Aimé De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 83 Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo - Samsic 84 Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems - Crelan 85 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:39 86 Wouter Wippert (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 87 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 88 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 89 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 0:00:48 90 Yohann Gène (Fra) Direct Energie 91 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 92 Simone Ponzi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 93 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 94 Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Floors 95 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 96 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 97 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic 98 Silvan Dillier (Sui) Ag2r La Mondiale 99 Grégory Rast (Sui) Trek - Segafredo 100 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:01:24 101 Davide Martinelli (Ita) Quick Step Floors 0:01:30 102 Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo - Samsic 103 Lars Ytting Bak (Den) Lotto - Soudal 0:02:00 104 Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems - Crelan 105 Dennis Coenen (Bel) Cibel - Cebon 106 Michiel Dieleman (Bel) Cibel - Cebon 107 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis Solutions Crédits 108 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:03:17 109 Leon Heinschke (Ger) Development Team Sunweb 0:03:19 110 Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy 111 Rémi Cavagna (Fra) Quick Step Floors 112 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama - FDJ 113 Frederik Frison (Bel) Lotto - Soudal 0:04:35 114 Brenton Jones (Aus) Delko - Marseille Provence KTM 115 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko - Marseille Provence KTM 116 Jérémy Cornu (Fra) Direct Energie 117 Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 118 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 119 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:05:20 120 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:05:30 121 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 122 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Fortuneo - Samsic 123 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 124 Boy Van Poppel (Ned) Trek - Segafredo 125 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 126 Joan Bou Company (Esp) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 127 Itamar Einhorn (Isr) Israel Cycling Academy 128 Felix Gall (Aut) Development Team Sunweb 129 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice DNF Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy DNF Julien Trarieux (Fra) Delko - Marseille Provence KTM DNF Timothy Stevens (Bel) Cibel - Cebon DNF Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini DNF Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie DNF Clément Orceau (Fra) Direct Energie DNF Damien Gaudin (Fra) Direct Energie DNF Alexis Guerin (Fra) Delko - Marseille Provence KTM DNF Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates DNF Aleksejs Saramotins (Lat) Bora - Hansgrohe DNF Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe DNF Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team DNF Clément Venturini (Fra) Ag2r La Mondiale DNF Rudy Barbier (Fra) Ag2r La Mondiale DNF Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo DNF Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo DNF Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia DNF Maxence Moncassin (Fra) Wilier Triestina - Selle Italia DNF Simone Bevilacqua (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia DNF Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia DNF Bert De Backer (Bel) Vital Concept Cycling Club DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Quentin Pacher (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Anthony Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Guillaume Seye (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Thibault Guernalec (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Michael Carbel Svendgaard (Den) Team Fortuneo - Samsic DNF Niklas Märkl (Ger) Development Team Sunweb DNF Martin Alexander Salmon (Ger) Development Team Sunweb DNF Sergio Tu (Tpe) Development Team Sunweb DNF Jens Vanoverberghe (Bel) Development Team Sunweb DNF Tom Wirtgen (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Brussels Cycling Classic гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(0)

Просмотров

(252)

В тему: Тур де Франс-2018. Результаты 14 этапа

Тур Швейцарии-2018. Этап 1

Дварс дор Фландерен-2018. Результаты

Record Bank E3 Harelbeke-2018. Результаты

Driedaagse Brugge - De Panne-2018

Handzame Classic-2018

Brussels Cycling Classic-2017

Bretagne Classic - Ouest-France-2017

Курне-Брюссель-Курне-2017

Brussels Cycling Classic-2014

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.