Giro dell'Appennino-2018

Вчера, 17:27 Novi Ligure - Genova, 194,8 км 1 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF 4:52:54 2 Amaro Antunes (Por) CCC Sprandi - Polkowice 0:00:00 3 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 4 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:02:06 5 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 6 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 7 Paolo Totò (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 8 Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF 9 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 10 Roland Thalmann (Sui) Team Vorarlberg - Santic 11 Antonio Santoro (Ita) Nationalmannschaft Italien 12 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 13 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 14 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - RusVelo 15 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom - RusVelo 16 Luca Raggio (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 17 Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 18 Matteo Badilatti (Sui) Team Vorarlberg - Santic 19 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina - Selle Italia 20 Alberto Amici (Ita) Biesse - Carrera - Gavardo 21 Michele Gazzara (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 22 Luca Colnaghi (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 23 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 24 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi - Polkowice 25 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:02:15 26 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:02:20 27 Filippo Tagliani (Ita) Nationalmannschaft Italien 0:04:38 28 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi - Polkowice 29 Matteo Sobrero (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 30 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 31 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 32 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 33 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 34 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi - Polkowice 35 Andrea Toniatti (Ita) Nationalmannschaft Italien 36 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 37 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 38 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 39 Marco Tizza (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 40 Joan Bou Company (Esp) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 41 Manuel Senni (Ita) Bardiani - CSF 42 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 43 Ettore Carlini (Ita) D'Amico - Utensilnord 44 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 45 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 46 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 47 Davide Gabburo (Ita) Amore & Vita - Prodir 48 Manuel Bosch (Aut) Team Vorarlberg - Santic 0:10:14 49 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom - RusVelo 50 Enrico Salvador (Ita) Biesse - Carrera - Gavardo 51 Stéphane Cognet (Fra) Project Nice Cote D'Azur 52 Simone Ravanelli (Ita) Biesse - Carrera - Gavardo 53 Andrea Garosio (Ita) D'Amico - Utensilnord 54 Daniel Lehner (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 55 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom - RusVelo 56 Enrico Logica (Ita) Biesse - Carrera - Gavardo 57 Colin Stüssi (Sui) Amore & Vita - Prodir 58 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 59 Stefano Oldani (Ita) Nationalmannschaft Italien 60 Antonio Nibali (Ita) Nationalmannschaft Italien 0:10:32 61 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani - CSF 62 Matvey Nikitin (Kaz) Astana City 0:10:57 63 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 64 Filippo Fortin (Ita) Team Felbermayr - Simplon Wels 65 El Mehdi Chokri (Mar) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 66 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 67 Lukas Schlemmer (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 68 Umberto Marengo (Ita) Nationalmannschaft Italien 69 Lorenzo Delcó (Sui) Biesse - Carrera - Gavardo 70 Gianluca Milani (Ita) Nationalmannschaft Italien 71 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 72 Beñat Txoperena Matxikote (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 73 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:15:08 74 Yuriy Natarov (Kaz) Astana City 75 Anton Kuzmin (Kaz) Astana City 76 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 77 Dario Puccioni (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 78 Davide Orrico (Ita) Team Vorarlberg - Santic 79 Massimo Rosa (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 80 Samuel Mugisha (Rwa) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 81 Francesco Bettini (Ita) D'Amico - Utensilnord 0:19:38 82 Julien Amadori (Fra) Project Nice Cote D'Azur 83 Jan-André Freuler (Sui) Amore & Vita - Prodir 84 Franco Orocito (Arg) D'Amico - Utensilnord 85 Brendan Cole (Aus) Project Nice Cote D'Azur 86 Matthias Mangertseder (Ger) Team Felbermayr - Simplon Wels 87 Sergey Luchshenko (Kaz) Astana City 88 Hafetab Weldu (Eth) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 89 Andrea Zanardini (Ita) Biesse - Carrera - Gavardo 90 Kevin Colleoni (Ita) Biesse - Carrera - Gavardo DNF Umberto Orsini (Ita) Bardiani - CSF DNF Lorenzo Rota (Ita) Bardiani - CSF DNF Luca Wackermann (Ita) Bardiani - CSF DNF Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini DNF Aitor Gonzalez Prieto (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNF Gotzon Udondo Santamaria (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNF Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Emanuele Onesti (Ita) D'Amico - Utensilnord DNF Angelo Raffaele (Ita) D'Amico - Utensilnord DNF Francesco Petrini (Ita) D'Amico - Utensilnord DNF Stefan De Bod (Rsa) Dimension Data for Qhubeka Continental Team DNF Kent Main (Rsa) Dimension Data for Qhubeka Continental Team DNF Luca Mozzato (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team DNF Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita - Prodir DNF Mirko Trosino (Ita) Amore & Vita - Prodir DNF Antonio Zullo (Ita) Amore & Vita - Prodir DNF Kristian Javier Yustre Rodriguez (Col) Amore & Vita - Prodir DNF Dominik Amann (Aut) Team Vorarlberg - Santic DNF Patrick Jäger (Aut) Team Vorarlberg - Santic DNF Vladimir Tsoy (Kaz) Astana City DNF Ivan Zaitsev (Kaz) Astana City DNF Jérôme Pulidori (Fra) Project Nice Cote D'Azur DNF Thomas Vaubourzeix (Fra) Project Nice Cote D'Azur DNS Lucas De Rossi (Fra) Delko - Marseille Provence KTM DNS Julien El Farès (Fra) Delko - Marseille Provence KTM DNS Iuri Filosi (Ita) Delko - Marseille Provence KTM DNS Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko - Marseille Provence KTM DNS Julien Trarieux (Fra) Delko - Marseille Provence KTM Теги к статье: Giro dell'Appennino UCI Europe Tour гонка Европейского тура Europe Tour



