Le Samyn-2019

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Quaregnon - Dour, 198,4 км
1. Florian Sénéchal (Fra) Deceuninck - Quick Step
2. Aimé De Gendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert
3. Niki Terpstra (Ned) Direct Energie
4. Lars Boom (Ned) Roompot - Charles
5. Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick Step
6. Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale
7. Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step
8. Elmar Reinders (Ned) Roompot - Charles
9. Jesper Asselman (Ned) Roompot - Charles
10. Rémy Mertz (Bel) Lotto Soudal
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Александра
UCI вновь недоволен баннером ... (35)
Цитата: SVS
Как много в мире людей, у которых всегда есть время на азартное осуждение и обличение, а не на созидание чего-то :-(. И отдельных градан, и целых организаций...
Ах да! Ещё и тех, кто всегда найдёт время, чтобы рассказать, что именно неправильно, и как вы должны делать или не делать...
И что вы такой разумный делаете среди нашего форума болтунов и бездельников?))
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Александра
UCI вновь недоволен баннером ... (35)
Я, честно сказать, совсем не в теме креатива. Я даже не поняла бы, что там лягушка не просто так, а из девушек.)) В целом ощущение какой-то странной фигни.
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SVS
UCI вновь недоволен баннером ... (35)
Как много в мире людей, у которых всегда есть время на азартное осуждение и обличение, а не на созидание чего-то :-(. И отдельных градан, и целых организаций...
Ах да! Ещё и тех, кто всегда найдёт время, чтобы рассказать, что именно неправильно, и как вы должны делать или не делать...
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wintermute
Георг Прайдлер признался, что ... (11)
Потому что последствия этого события могут быть значительно более разрушительными, нежели результаты отдельных соревнований. И переиграть эти самые результаты задним числом :(
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Rokka
Георг Прайдлер признался, что ... (11)
Цитата: Earl57
Вы бы определились с тем, чего хотите. А то вы настаивали на том, что велогонщики должны ездить как можно больше гонок и выкладываться на них по максимуму, потому они профессионалы и должны удовлетворять желания потребителей. А понятий "хочу-не хочу", "интересно- не интересно" у профессионалов быть не должно, ибо они ездят за деньги потребителей.
Теперь оказывается они должны выступать не за деньги, а за любовь к спорту. А на жизнь они будут зарабатывать в другом месте в перерывах между гонками?
Мне кажется бесполезно что то говорить человеку, пишущему своё мнение примерно как в программе пусть говорят))
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Earl57
Георг Прайдлер признался, что ... (11)
Вы бы определились с тем, чего хотите. А то вы настаивали на том, что велогонщики должны ездить как можно больше гонок и выкладываться на них по максимуму, потому они профессионалы и должны удовлетворять желания потребителей. А понятий "хочу-не хочу", "интересно- не интересно" у профессионалов быть не должно, ибо они ездят за деньги потребителей.
Теперь оказывается они должны выступать не за деньги, а за любовь к спорту. А на жизнь они будут зарабатывать в другом месте в перерывах между гонками?
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