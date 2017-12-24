Le Samyn-2019

Цитата: SVS

Как много в мире людей, у которых всегда есть время на азартное осуждение и обличение, а не на созидание чего-то :-(. И отдельных градан, и целых организаций...

Ах да! Ещё и тех, кто всегда найдёт время, чтобы рассказать, что именно неправильно, и как вы должны делать или не делать...



И что вы такой разумный делаете среди нашего форума болтунов и бездельников?))