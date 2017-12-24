VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Le Samyn-2019

Le Samyn-2019

 

Le Samyn-2019

 

 

Quaregnon - Dour, 198,4 км

 

1. Florian Sénéchal (Fra) Deceuninck - Quick Step
2. Aimé De Gendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert
3. Niki Terpstra (Ned) Direct Energie
4. Lars Boom (Ned) Roompot - Charles

5. Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick Step
6. Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale
7.  Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step
8. Elmar Reinders (Ned) Roompot - Charles
9. Jesper Asselman (Ned) Roompot - Charles
10. Rémy Mertz (Bel) Lotto Soudal

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Le Samyn гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour гонка категории 1.1

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 19:24 | Регистрация: 24.12.2017

    А женская?

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 19:33 | Регистрация: 4.08.2018

     Шо, опять? Квик-Степ, как всегда, впереди на лихом коне.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

9 марта 2019

Strade Bianche

10 - 17 марта 2019

Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico

23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Понравился ли вам Тур ОАЭ-2019?

Комментарии

  • Серафим
    Le Samyn-2019 (2)
    Серафим-Фото

     Шо, опять? Квик-Степ, как всегда, впереди на лихом коне.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Le Samyn-2019 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    А женская?
  • Александра
    UCI вновь недоволен баннером ... (35)
    Александра-Фото

    Цитата: SVS
    Как много в мире людей, у которых всегда есть время на азартное осуждение и обличение, а не на созидание чего-то :-(. И отдельных градан, и целых организаций...
    Ах да! Ещё и тех, кто всегда найдёт время, чтобы рассказать, что именно неправильно, и как вы должны делать или не делать...

    И что вы такой разумный делаете среди нашего форума болтунов и бездельников?))

  • Александра
    UCI вновь недоволен баннером ... (35)
    Александра-Фото
    Я, честно сказать, совсем не в теме креатива. Я даже не поняла бы, что там лягушка не просто так, а из девушек.)) В целом ощущение какой-то странной фигни.
  • SVS
    UCI вновь недоволен баннером ... (35)
    SVS-Фото

    Как много в мире людей, у которых всегда есть время на азартное осуждение и обличение, а не на созидание чего-то :-(. И отдельных градан, и целых организаций...

    Ах да! Ещё и тех, кто всегда найдёт время, чтобы рассказать, что именно неправильно, и как вы должны делать или не делать...

  • wintermute
    Георг Прайдлер признался, что ... (11)
    wintermute-Фото
    Потому что последствия этого события могут быть значительно более разрушительными, нежели результаты отдельных соревнований. И переиграть эти самые результаты задним числом :(
  • Rokka
    Георг Прайдлер признался, что ... (11)
    Rokka-Фото
    Цитата: Earl57
    Вы бы определились с тем, чего хотите. А то вы настаивали на том, что велогонщики должны ездить как можно больше гонок и выкладываться на них по максимуму, потому они профессионалы и должны удовлетворять желания потребителей. А понятий "хочу-не хочу", "интересно- не интересно" у профессионалов быть не должно, ибо они ездят за деньги потребителей.
    Теперь оказывается они должны выступать не за деньги, а за любовь к спорту. А на жизнь они будут зарабатывать в другом месте в перерывах между гонками?
    Мне кажется бесполезно что то говорить человеку, пишущему своё мнение примерно как в программе пусть говорят))
  • Earl57
    Георг Прайдлер признался, что ... (11)
    Earl57-Фото
    Вы бы определились с тем, чего хотите. А то вы настаивали на том, что велогонщики должны ездить как можно больше гонок и выкладываться на них по максимуму, потому они профессионалы и должны удовлетворять желания потребителей. А понятий "хочу-не хочу", "интересно- не интересно" у профессионалов быть не должно, ибо они ездят за деньги потребителей.
    Теперь оказывается они должны выступать не за деньги, а за любовь к спорту. А на жизнь они будут зарабатывать в другом месте в перерывах между гонками?
  • sixpack
    UCI вновь недоволен баннером ... (35)
    sixpack-Фото
    а в каком веке было правильно?
    удачи в борьбе с рекламой при помощи голых тел. она, наверное, и осталась-то только в велоспорте
  • Alya
    UCI вновь недоволен баннером ... (35)
    Alya-Фото
    Я считаю, что в 21 веке рекламировать велогонку при помощи двух голых женщин неправильно.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 марта

Carlos Julian Quintero (Manzana Postobon)

Christian Knees (Team Sky)

Alexis Gougeard (AG2R)

6 марта

Nelson Oliveira (Movistar Team)

Nils Politt (Team KATUSHA-Alpecin)

Tomasz Marczynski (Lotto Soudal)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2019 (16)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)