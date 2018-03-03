Le Samyn-2018

То, что «выходит за рамки» всегда настораживает! Уж так устроен человек. Когда «здоровенный лось» уходит от Кинтаны в гору, то это и есть, то «что выходит за рамки».

Но СМИ (ТВ) умеют «затирать» - это «несоответствие». И обыватель, забывая об «инстинкте самосохранения здравого смысла» неистово аплодирует неестественному.