VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Le Samyn-2018

Le Samyn-2018

 

Quaregnon - Dour, 200 км

 

1. Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors
2. Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors
3. Damien Gaudin (Fra) Direct Energie

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Le Samyn-2018 гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour Ники Терпстра

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • velodoctor
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (6)
    velodoctor-Фото

    Моё скромное мнение, что Тур Дюмолену подходит куда больше Джиро, тем более такой разноплановый в плане этапов и не слишком горный как в этом году.  Уверен что на брусчатке он сильнее всех, даже Нибали. 

  • Walther
    Том Боонен - советник команды ... (4)
    Walther-Фото

    Ну теперь Лотто попрёт!
    Или нет?..

  • Sm1T
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (1)
    Sm1T-Фото
    Хохоооо. Как я долго этого ждал:-)
  • protur
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (6)
    protur-Фото

    То, что «выходит за рамки» всегда настораживает! Уж так устроен человек. Когда «здоровенный лось» уходит от Кинтаны в гору, то это и есть, то «что выходит за рамки».

    Но СМИ (ТВ) умеют «затирать» - это «несоответствие». И обыватель, забывая об «инстинкте самосохранения здравого смысла» неистово аплодирует неестественному.

  • sab
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (6)
    sab-Фото
    Все зависит от количества TUI
  • Sm1T
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (6)
    Sm1T-Фото
    Вангую! И там и там мимо:-)
  • kimi
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (1)
    kimi-Фото

    Уго уль довольно высоко заезжает, однако

  • Astanaforever
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Аппетиты и амбиции возрастают пропорционально пению дифирамбов подпевал из стана журналистов и всяких спортивнвх чиновников. За двумя зайцами погонится , ни одного не поймает.Не тот функуиональный тип строения гонщика и организма, чтобы стать генеральщиком. Та Вуэльта была просто случайностью.Не было ему достойных конкурентов.Нибали не в счет.Был явно в упадке. Короче не его стезя. Не дюмолоновская. Пусть в разделе и катит.

    Джиро...я имел ввиду.айм сорри
  • Shalam s Urala
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    поди пойми.. джиру на генерал, а тур просто поедет?

    на очную ставку господ )

  • EL-Fenomeno
    Том Боонен - советник команды ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    А ведь не просто после стольких лет проиф-работы на высоком уровне вот так взять и "бросить" это дело. Веломания (назову это все дело таким словом) просто так не отпускает, тем более тех, кто добился на этом вело-поприще очень высоких успехов за свою спорт.карьеру

    Удачи ТОМмикэ, но блин, если на Квики рАдимые (по объктвиных прчиинах, то почему Лотто-Сюдаль!?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 февраля

Kevin Deltombe (Sport Vlaanderen - Baloise)

Aitor Gonzalez Prieto (Euskadi Basque Country - Murias)

Samuel Brand (Team Novo Nordisk)

28 февраля

Michael Storer (Team Sunweb)

Ruben Plaza (Israel Cycling Academy)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2018 (138)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)
Сентябрь 2017 (169)