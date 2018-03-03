Le Samyn-2018

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 19:22
Quaregnon - Dour, 200 км
1. Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors
2. Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors
3. Damien Gaudin (Fra) Direct Energie
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