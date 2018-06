Тур Словении-2018. Этап 5 Категория:

Сегодня, 15:58 Trebnje - Novo mesto, 21,5, ITT 1 Primož Roglic (Slo) Team LottoNL - Jumbo 0:24:46 2 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 0:00:27 3 Josef Cerný (Cze) Elkov - Author 0:00:36 4 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton - Scott 0:00:38 5 Tom Scully (Nzl) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:00:44 6 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:47 7 Roger Kluge (Ger) Mitchelton - Scott 8 Alex Dowsett (Gbr) Team Katusha - Alpecin 0:00:52 9 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:00:53 10 Nils Politt (Ger) Team Katusha - Alpecin 0:00:56 11 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:01:02 12 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 13 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:01:04 14 Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:01:16 15 Rigoberto Uran (Col) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:01:17 16 Marco Mathis (Ger) Team Katusha - Alpecin 17 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:01:21 18 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - Merida 0:01:22 19 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:01:30 20 János Zsombor Pelikán (Hun) MyBike Stevens 0:01:32 21 Jan Bárta (Cze) Elkov - Author 0:01:34 22 Davide Formolo (Ita) Bora - Hansgrohe 0:01:37 23 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 0:01:38 24 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:01:44 25 Izidor Penko (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:01:45 26 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 0:01:53 27 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha - Alpecin 0:01:54 28 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 0:01:56 29 Artem Nych (Rus) Gazprom - RusVelo 0:02:00 30 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi - Polkowice 0:02:01 31 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:02:03 32 Sebastian Langeveld (Ned) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:02:04 33 David Per (Slo) Bahrain - Merida 34 Jakub Otruba (Cze) Elkov - Author 35 Jaco Venter (Rsa) Team Dimension Data 0:02:05 36 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 0:02:08 37 Pawel Poljanski (Pol) Bora - Hansgrohe 0:02:10 38 Paolo Totò (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 0:02:12 39 Péter Kusztor (Hun) MyBike Stevens 0:02:15 40 Marcel Kittel (Ger) Team Katusha - Alpecin 41 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 0:02:18 42 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:02:19 43 Mark Cavendish (Gbr) Team Dimension Data 0:02:20 44 Tom Van Asbroeck (Bel) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 45 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:02:22 46 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Team Dimension Data 0:02:25 47 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:02:26 48 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:02:28 49 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:02:30 50 Nik Cemažar (Slo) Slowenien 51 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 0:02:32 52 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:02:34 53 Robert Kišerlovski (Cro) Team Katusha - Alpecin 0:02:35 54 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:02:36 55 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton - Scott 0:02:38 56 Omer Goldshtein (Isr) Israel Cycling Academy 57 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 58 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 0:02:42 59 Dušan Rajovic (Srb) Adria Mobil 0:02:43 60 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:02:44 61 Domen Novak (Slo) Bahrain - Merida 0:02:46 62 Matic Grošelj (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 63 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 64 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:02:48 65 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:02:49 66 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - RusVelo 0:02:51 67 Michal Kolár (Svk) Bora - Hansgrohe 0:02:52 68 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 0:02:53 69 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 0:02:57 70 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Author 0:02:58 71 Grega Bole (Slo) Bahrain - Merida 0:02:59 72 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 0:03:03 73 Natnael Berhane (Eri) Team Dimension Data 0:03:04 74 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana - Kamen Team 0:03:05 75 Jaka Primožic (Slo) Slowenien 0:03:08 76 Maximilian Kuen (Aut) MyBike Stevens 0:03:09 77 Alois Kankovský (Cze) Elkov - Author 0:03:14 78 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:03:17 79 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 80 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 0:03:20 81 Tilen Finkšt (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:03:21 82 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 0:03:22 83 Žiga Rucigaj (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:03:23 84 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:03:24 85 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 86 Lars Boom (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:03:26 87 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:03:27 88 Samuel Oros (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:03:29 89 Andi Bajc (Slo) MyBike Stevens 0:03:30 90 Michele Gazzara (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 91 Žiga Grošelj (Slo) Adria Mobil 0:03:31 92 Jirí Polnický (Cze) Elkov - Author 0:03:33 93 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:03:34 94 Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:03:38 95 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 0:03:39 96 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain - Merida 97 Marco Tizza (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:03:40 98 Rick Zabel (Ger) Team Katusha - Alpecin 99 Martin Lavric (Slo) Slowenien 0:03:41 100 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 101 Dario Puccioni (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 102 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:03:42 103 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 0:03:45 104 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:03:49 105 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 0:03:50 106 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:03:51 107 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 108 Borut Bozic (Slo) Bahrain - Merida 0:03:55 109 Vojtech Hacecký (Cze) Elkov - Author 110 Joan Bou Company (Esp) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:03:59 111 Jon Božic (Slo) Adria Mobil 0:04:02 112 Marko Pavlic (Slo) Slowenien 113 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 0:04:06 114 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:04:07 115 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:04:11 116 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe 0:04:13 117 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 118 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:04:17 119 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 120 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:04:18 121 Sacha Modolo (Ita) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:04:20 122 Luis Enrique Lemus Davila (Mex) Israel Cycling Academy 0:04:21 123 Matic Veber (Slo) Slowenien 0:04:22 124 Marek Canecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:04:26 125 Žiga Jerman (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:04:30 126 Martin Vlcák (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:04:31 127 Luca Colnaghi (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 0:04:39 128 Stefan Mastaller (Aut) MyBike Stevens 0:04:44 129 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:04:49 130 Martin Mahdar (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:04:50 131 Rok Korošec (Slo) MyBike Stevens 0:04:59 132 Simone Ponzi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:05:00 133 Josip Rumac (Cro) Meridiana - Kamen Team 134 Attilio Viviani (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 0:05:10 135 Luka Cotar (Slo) Slowenien 0:05:11 136 Matej Drinovec (Slo) Slowenien 0:05:22 137 Gerd Fidler (Aut) MyBike Stevens 0:05:27 138 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:05:32 139 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana - Kamen Team 0:05:49 140 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana - Kamen Team 0:05:54 141 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton - Scott 0:06:03 142 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:06:30 143 Yousif Mirza Al-Hammadi (Uae) UAE Team Emirates 0:07:17 Итоговая генеральная классификация: 1 Primož Roglic (Slo) Team LottoNL - Jumbo 15:18:13 2 Rigoberto Uran (Col) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:01:50 3 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - Merida 0:02:14 4 Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:02:16 5 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:02:18 6 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 0:02:21 7 Josef Cerný (Cze) Elkov - Author 0:03:09 8 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 0:03:15 9 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom - RusVelo 10 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:03:16 11 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:04:00 12 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:04:21 13 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:04:22 14 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:04:26 15 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi - Polkowice 0:04:30 16 Robert Kišerlovski (Cro) Team Katusha - Alpecin 0:04:34 17 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Team Dimension Data 0:04:37 18 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:05:12 19 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 0:05:15 20 Pawel Poljanski (Pol) Bora - Hansgrohe 0:05:57 21 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana - Kamen Team 0:07:20 22 Paolo Totò (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 0:07:25 23 Davide Formolo (Ita) Bora - Hansgrohe 0:07:54 24 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:08:40 25 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:08:55 26 Jan Bárta (Cze) Elkov - Author 0:08:57 27 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:09:01 28 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 0:10:07 29 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:10:55 30 Jakub Otruba (Cze) Elkov - Author 0:12:32 31 Michele Gazzara (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 0:12:50 32 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:12:59 33 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 0:13:22 34 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 0:13:24 35 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:13:26 36 Domen Novak (Slo) Bahrain - Merida 0:13:55 37 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha - Alpecin 0:14:56 38 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton - Scott 0:15:24 39 Žiga Grošelj (Slo) Adria Mobil 40 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 0:15:33 41 Grega Bole (Slo) Bahrain - Merida 0:16:05 42 Nils Politt (Ger) Team Katusha - Alpecin 0:16:26 43 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 0:17:21 44 Artem Nych (Rus) Gazprom - RusVelo 0:17:47 45 Péter Kusztor (Hun) MyBike Stevens 0:18:14 46 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:18:27 47 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:18:46 48 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 0:19:05 49 Marco Tizza (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:19:23 50 Dario Puccioni (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 0:19:24 51 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:19:25 52 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:19:34 53 Joan Bou Company (Esp) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:20:05 54 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:20:27 55 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 56 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton - Scott 0:20:33 57 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:20:43 58 Marko Pavlic (Slo) Slowenien 0:20:45 59 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - RusVelo 0:20:48 60 Natnael Berhane (Eri) Team Dimension Data 0:21:07 61 Tilen Finkšt (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:21:21 62 Martin Lavric (Slo) Slowenien 0:21:33 63 Jirí Polnický (Cze) Elkov - Author 0:21:51 64 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:22:27 65 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:22:46 66 Omer Goldshtein (Isr) Israel Cycling Academy 0:22:56 67 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 0:23:06 68 Žiga Rucigaj (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:23:41 69 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana - Kamen Team 0:23:55 70 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain - Merida 0:23:57 71 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana - Kamen Team 0:24:00 72 Borut Bozic (Slo) Bahrain - Merida 0:24:13 73 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:25:10 74 Rok Korošec (Slo) MyBike Stevens 0:25:47 75 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 0:26:00 76 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:26:16 77 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton - Scott 0:26:39 78 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 0:27:11 79 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Author 0:27:24 80 Andi Bajc (Slo) MyBike Stevens 0:27:47 81 Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:28:05 82 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:28:15 83 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:28:39 84 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:28:44 85 Izidor Penko (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:28:51 86 Sebastian Langeveld (Ned) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:28:57 87 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 0:29:09 88 Maximilian Kuen (Aut) MyBike Stevens 0:29:44 89 Matic Veber (Slo) Slowenien 0:29:47 90 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:30:01 91 Matej Drinovec (Slo) Slowenien 0:30:34 92 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 0:30:37 93 Matic Grošelj (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:30:43 94 Tom Scully (Nzl) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:30:46 95 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:30:58 96 Simone Ponzi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:31:38 97 Gerd Fidler (Aut) MyBike Stevens 0:32:06 98 Jaco Venter (Rsa) Team Dimension Data 0:32:52 99 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:33:03 100 Jaka Primožic (Slo) Slowenien 0:33:04 101 Sacha Modolo (Ita) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:33:36 102 Tom Van Asbroeck (Bel) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:33:59 103 Alois Kankovský (Cze) Elkov - Author 0:34:01 104 Lars Boom (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:34:13 105 Luis Enrique Lemus Davila (Mex) Israel Cycling Academy 0:34:31 106 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:34:39 107 Luca Colnaghi (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 0:35:26 108 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:35:56 109 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 0:36:07 110 Dušan Rajovic (Srb) Adria Mobil 0:36:16 111 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:36:29 112 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 113 David Per (Slo) Bahrain - Merida 0:36:34 114 Roger Kluge (Ger) Mitchelton - Scott 0:36:35 115 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:36:38 116 Alex Dowsett (Gbr) Team Katusha - Alpecin 0:36:48 117 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:36:50 118 Rick Zabel (Ger) Team Katusha - Alpecin 0:36:57 119 János Zsombor Pelikán (Hun) MyBike Stevens 0:37:38 120 Marek Canecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:37:45 121 Vojtech Hacecký (Cze) Elkov - Author 0:37:47 122 Mark Cavendish (Gbr) Team Dimension Data 0:37:50 123 Josip Rumac (Cro) Meridiana - Kamen Team 0:37:57 124 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:38:01 125 Marcel Kittel (Ger) Team Katusha - Alpecin 0:38:04 126 Yousif Mirza Al-Hammadi (Uae) UAE Team Emirates 0:38:06 127 Martin Mahdar (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:38:14 128 Michal Kolár (Svk) Bora - Hansgrohe 0:38:21 129 Marco Mathis (Ger) Team Katusha - Alpecin 0:38:48 130 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:38:49 131 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 0:39:09 132 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 0:39:15 133 Jon Božic (Slo) Adria Mobil 134 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:39:25 135 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe 0:39:28 136 Nik Cemažar (Slo) Slowenien 0:40:01 137 Attilio Viviani (Ita) Sangemini - MG.Kvis - Vega 0:40:30 138 Luka Cotar (Slo) Slowenien 0:40:38 139 Samuel Oros (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:41:01 140 Žiga Jerman (Slo) Ljubljana - Gusto Xaurum 0:41:04 141 Stefan Mastaller (Aut) MyBike Stevens 0:41:19 142 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton - Scott 0:41:29 143 Martin Vlcák (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:42:07 