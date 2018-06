Тур Словении-2018. Этап 3 Категория:

Дата:

Сегодня, 15:50

Slovenske Konjice - Celjski Grad, 176 км 1 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 4:00:56 2 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 3 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 0:00:04 4 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 5 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:06 6 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 0:00:11 7 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:00:12 8 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:00:14 9 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 10 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 0:00:17 11 Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 12 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:19 13 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 0:00:24 14 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 15 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:00:28 16 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:34 17 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:00:35 18 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:00:37 19 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:00:41 20 Josef Cerny (Cze) Elkov-Author 0:00:45 21 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:00:49 22 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:03 23 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:22 24 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:27 25 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 26 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 27 Jan Barta (Cze) Elkov-Author 28 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:02:34 29 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 30 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 0:03:22 31 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:03:25 32 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 33 Michele Gazzara (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 34 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 35 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 36 Dario Puccioni (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 37 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 38 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 39 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:29 40 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 41 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:03:35 42 Péter Kusztor (Hun) My Bike Stevens 0:03:41 43 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:03:48 44 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:03:52 45 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 46 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:04:03 47 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 48 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:04:15 49 Julian Cardona Tabares (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:04:26 50 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:05:10 51 Jakub Otruba (Cze) Elkov-Author 0:05:32 52 Martin Lavric (Slo) Slovenia 0:05:35 53 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 54 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 55 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:05:37 56 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:05:39 57 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 58 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo 59 Andi Bajc (Slo) My Bike Stevens 60 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:05:42 61 Tilen Finkst (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 62 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:05:45 63 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 0:05:46 64 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:05:48 65 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 66 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 67 Michael Kukrle (Cze) Elkov-Author 68 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 0:05:53 69 Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:05:55 70 Jiri Polnicky (Cze) Elkov-Author 0:06:00 71 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:06:10 72 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:06:18 73 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 0:06:31 74 Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo 75 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:06:42 76 Matic Veber (Slo) Slovenia 0:06:49 77 Yousif Mirza Al-Hammadi (Uae) UAE Team Emirates 78 Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 79 Marko Pavlic (Slo) Slovenia 0:07:14 80 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:08:00 81 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 82 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 83 Ziga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 84 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 85 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 86 Tom Scully (Nzl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 87 Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 88 Matej Drinovec (Slo) Slovenia 0:08:22 89 Rok Korosec (Slo) My Bike Stevens 0:08:31 90 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:10:38 91 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 92 Jaka Primozic (Slo) Slovenia 0:11:18 93 Luis Lemus (Mex) Israel Cycling Academy 94 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 95 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 96 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:11:32 97 Vojtech Hacecky (Cze) Elkov-Author 0:12:09 98 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 99 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 100 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum 101 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 102 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 103 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 104 Luca Colnaghi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 105 Marek Canecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 106 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 107 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 108 Gerd Fidler (Aut) My Bike Stevens 109 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice 110 Alois Kankovsky (Cze) Elkov-Author 111 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 112 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 113 Martin Mahdar (Svk) Dukla Banska Bystrica 114 Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo 115 Johann Van Zyl (Rsa) Dimension Data 0:12:33 116 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 117 Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 118 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:13:07 119 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:13:12 120 Nik Cemazar (Slo) Slovenia 0:14:19 121 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 122 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 123 Josip Rumac (Cro) Meridiana Kamen Team 124 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 125 Martin Vlcák (Svk) Dukla Banska Bystrica 126 Samuel Oros (Svk) Dukla Banska Bystrica 127 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 128 Attilio Viviani (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 129 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 130 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 131 Maximilian Kuen (Aut) My Bike Stevens 132 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 133 János Zsombor Pelikán (Hun) My Bike Stevens 134 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 135 David Per (Slo) Bahrain-Merida 136 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 137 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 138 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 139 Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 140 Luka Cotar (Slo) Slovenia 141 Stefan Mastaller (Aut) My Bike Stevens 142 Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin 0:14:45 143 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 144 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 145 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 146 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 147 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:21:31 148 Antonino Schillaci Pugliese (Ita) Meridiana Kamen Team 0:22:05 DNF Deni Banicek (Cro) Meridiana Kamen Team DNF Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb Генеральная классификация после 3 этапа: 1 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 11:08:34 2 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 0:00:04 3 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 0:00:10 4 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:00:14 5 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:16 6 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 0:00:21 7 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:00:22 8 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 0:00:24 9 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 10 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 0:00:25 11 Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:00:27 12 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:29 13 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:00:34 14 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 15 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:00:38 16 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:44 17 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:00:45 18 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:00:47 19 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:00:51 20 Josef Cerny (Cze) Elkov-Author 0:00:55 21 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:00:59 22 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:13 23 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:32 24 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 0:02:37 25 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 26 Jan Barta (Cze) Elkov-Author 27 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 28 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:02:44 29 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 30 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 0:03:32 31 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:03:35 32 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 33 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 34 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 35 Michele Gazzara (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 36 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 37 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 38 Dario Puccioni (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 39 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:39 40 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 41 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:03:45 42 Péter Kusztor (Hun) My Bike Stevens 0:03:51 43 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:03:58 44 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:04:02 45 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 46 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:04:13 47 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:04:25 48 Julian Cardona Tabares (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:04:36 49 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:05:20 50 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 0:05:27 51 Jakub Otruba (Cze) Elkov-Author 0:05:42 52 Martin Lavric (Slo) Slovenia 0:05:45 53 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 54 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:05:47 55 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:05:49 56 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 57 Andi Bajc (Slo) My Bike Stevens 58 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo 59 Tilen Finkst (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:05:52 60 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 61 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:05:55 62 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:05:58 63 Michael Kukrle (Cze) Elkov-Author 64 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 65 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 66 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 0:06:03 67 Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:06:05 68 Jiri Polnicky (Cze) Elkov-Author 0:06:10 69 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:06:20 70 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:06:28 71 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 0:06:41 72 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:06:52 73 Matic Veber (Slo) Slovenia 0:06:59 74 Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 75 Yousif Mirza Al-Hammadi (Uae) UAE Team Emirates 76 Marko Pavlic (Slo) Slovenia 0:07:24 77 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 0:07:38 78 Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo 0:08:09 79 Ziga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:08:10 80 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 81 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 82 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 83 Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 84 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 85 Matej Drinovec (Slo) Slovenia 0:08:32 86 Rok Korosec (Slo) My Bike Stevens 0:08:41 87 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:08:48 88 Tom Scully (Nzl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:09:01 89 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:10:48 90 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 91 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:11:28 92 Jaka Primozic (Slo) Slovenia 93 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:11:42 94 Luis Lemus (Mex) Israel Cycling Academy 95 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 0:11:53 96 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum 0:12:04 97 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:12:09 98 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 0:12:11 99 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:12:17 100 Luca Colnaghi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:12:19 101 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 102 Alois Kankovsky (Cze) Elkov-Author 103 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 104 Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo 105 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice 106 Marek Canecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 107 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 108 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 109 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 110 Martin Mahdar (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:12:33 111 Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:12:43 112 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 113 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:12:56 114 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:13:17 115 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:13:22 116 Vojtech Hacecky (Cze) Elkov-Author 0:13:33 117 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:13:56 118 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 0:14:16 119 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 0:14:19 120 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 0:14:22 121 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 0:14:25 122 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 0:14:29 123 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 124 Maximilian Kuen (Aut) My Bike Stevens 125 Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 126 Josip Rumac (Cro) Meridiana Kamen Team 127 Attilio Viviani (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 128 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 129 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 130 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 131 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 132 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 133 Luka Cotar (Slo) Slovenia 134 Gerd Fidler (Aut) My Bike Stevens 0:14:31 135 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 0:14:47 136 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 0:14:48 137 Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin 0:14:55 138 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 139 Johann Van Zyl (Rsa) Dimension Data 140 János Zsombor Pelikán (Hun) My Bike Stevens 0:15:21 141 Stefan Mastaller (Aut) My Bike Stevens 0:15:37 142 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:16:02 143 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:16:33 144 Nik Cemazar (Slo) Slovenia 0:16:40 145 Samuel Oros (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:16:41 146 Martin Vlcák (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:19:08 147 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:21:41 148 Antonino Schillaci Pugliese (Ita) Meridiana Kamen Team 0:23:13 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Тур Словении Tour of Slovenia гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour



