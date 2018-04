Тур Хорватии-2018. Этап 2 Категория:

Вчера, 18:20 Karlovac - Zadar, 234,5 км 1 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 5:38:11 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 3 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 4 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:00:04 5 Juan Jose Lobato (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 6 Josip Rumac (Cro) Meridiana Kamen Team 7 Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 8 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 9 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 10 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:00:08 11 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 12 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 13 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 14 Riccardo Stacchiotti (Ita) Mstina Focus 15 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes 16 Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 17 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 18 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:00:12 19 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 20 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 21 Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 22 Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes 23 Ziga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 24 Kanstantsin Suitsou (Blr) Bahrain-Merida 25 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 26 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes 27 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 28 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 29 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 30 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 31 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 32 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 33 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 34 TJ Eisenhart (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 35 Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural-Seguros RGA 36 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 37 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 38 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 39 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 40 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 41 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 42 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 43 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 44 Nick Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 45 Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 46 Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil 47 Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 48 Vlad-Nicolae Dobre (Rom) Mstina Focus 49 Deni Banicek (Cro) Meridiana Kamen Team 50 Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:00:20 51 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 52 Justin Oien (Usa) Caja Rural-Seguros RGA 53 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 54 Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 55 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 56 John Murphy (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 57 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 58 Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 59 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 60 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo 61 Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team 62 Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo 63 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 64 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 65 Alex Frame (Nzl) Trek-Segafredo 66 William David Muñoz Perez (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes 67 Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes 68 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 69 Raul-Antonio Sinza (Rom) Mstina Focus 70 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 71 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 0:00:26 72 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 73 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 74 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 75 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 76 Diego Fernando Cano Malaver (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes 77 Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 78 Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 79 Hayato Yoshida (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 80 Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 81 Viktor Potocki (Cro) Ljubljana Gusto Xaurum 82 David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team 83 Eduardo Estrada Celis (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes 84 Andrew Dahlheim (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:00:29 85 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 86 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 87 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 88 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 89 Fabian Lienhard (Swi) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 90 Kohei Uchima (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 91 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:00:32 92 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 0:00:36 93 Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:00:50 94 Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 95 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 0:01:09 96 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 97 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic 0:01:18 98 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:01:24 99 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 100 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 101 Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil 102 Emil Dima (Rom) Mstina Focus 103 Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 104 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 105 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 106 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum 0:00:12 107 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 0:01:33 108 Miguel Bryon (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:00:12 109 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:26 110 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:33 111 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:02:47 112 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 113 Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 114 Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:03:03 115 Nicolai Brøchner (Den) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:00:12 116 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:04:21 117 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:04:23 118 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 119 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:04:49 120 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 0:04:56 121 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 122 Mattia Marcelli (Ita) Mstina Focus 123 Hendrikus van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk 124 Shane Archbold (Nzl) Aqua Blue Sport 0:05:35 125 Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:06:15 126 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 127 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:06:31 128 Nicolas Marini (Ita) Mstina Focus 129 Federico Zurlo (Ita) Mstina Focus DNS August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy Генеральная классификация после 2 этапа 1 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 11:23:22 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 0:00:08 3 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:00:10 4 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 0:00:12 5 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 6 Riccardo Stacchiotti (Ita) Mstina Focus 0:00:17 7 Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:00:18 8 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 9 Josip Rumac (Cro) Meridiana Kamen Team 10 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 11 Juan Jose Lobato (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 12 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:00:22 13 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 14 Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 15 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes 16 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 17 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 18 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 19 Deni Banicek (Cro) Meridiana Kamen Team 0:00:25 20 Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes 0:00:26 21 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 22 Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 23 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 24 Ziga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 25 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 26 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 27 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 28 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 29 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 30 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes 31 Gregor Gazvoda (Slo) Adria Mobil 32 Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 33 Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 34 Kanstantsin Suitsou (Blr) Bahrain-Merida 35 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 36 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 37 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 38 Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural-Seguros RGA 39 TJ Eisenhart (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 40 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 41 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 42 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 43 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 44 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum 45 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 46 Nick Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 47 Miguel Bryon (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 48 Vlad-Nicolae Dobre (Rom) Mstina Focus 49 Nicolai Brøchner (Den) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 50 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 51 John Murphy (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:00:34 52 Alex Frame (Nzl) Trek-Segafredo 53 Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team 54 Sergei Shilov (Rus) Gazprom-Rusvelo 55 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 56 Justin Oien (Usa) Caja Rural-Seguros RGA 57 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 58 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 59 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 60 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 61 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 62 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo 63 Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 64 Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice 65 Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 66 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 67 Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes 68 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 69 William David Muñoz Perez (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes 70 Raul-Antonio Sinza (Rom) Mstina Focus 71 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 72 Viktor Potocki (Cro) Ljubljana Gusto Xaurum 0:00:40 73 Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 74 Diego Fernando Cano Malaver (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes 75 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 76 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 77 Eduardo Estrada Celis (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes 78 David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team 79 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 80 Hayato Yoshida (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 81 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 82 Andrei Krasilnikau (Blr) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 83 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 84 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:00:43 85 Fabian Lienhard (Swi) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 86 Andrew Dahlheim (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 87 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 88 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:00:46 89 Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:01:04 90 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:01:16 91 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 0:01:22 92 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:23 93 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 0:01:30 94 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic 0:01:32 95 Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil 0:01:38 96 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 97 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 98 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 99 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 100 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 0:01:47 101 Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:49 102 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 0:01:59 103 Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:02:13 104 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:47 105 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 106 Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:03:01 107 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 108 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:04 109 Jeroen Meijers (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:04:26 110 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:04:35 111 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:04:37 112 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 113 Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:04:38 114 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:04:52 115 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:05:09 116 Kohei Uchima (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 117 Mattia Marcelli (Ita) Mstina Focus 0:05:10 118 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 119 Emil Dima (Rom) Mstina Focus 0:06:04 120 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 0:06:19 121 Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:06:29 122 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 123 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:06:35 124 Federico Zurlo (Ita) Mstina Focus 0:06:45 125 Nicolas Marini (Ita) Mstina Focus 126 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 0:07:27 127 Hendrikus van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk 0:08:45 128 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:08:52 129 Shane Archbold (Nzl) Aqua Blue Sport 0:10:36 