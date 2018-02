Tour du Haut Var Matin-2018. Этап 2 Категория:

Вчера, 19:15 Vidauban - Flayosc, 188,5 км 1 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 5:04:54 2 Alexis Vuillermoz (Fra) Ag2R La Mondiale 3 Rudy Molard (Fra) Fdj 4 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence Ktm 0:00:02 5 Valentin Madouas (Fra) Fdj 6 Thibaut Pinot (Fra) Fdj 7 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:38 8 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept Cycling Club 9 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 10 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country - Murias 11 Maxime Vantomme (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 12 Justin Jules (Fra) Wb Aqua Protect Veranclassic 13 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 14 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 15 Maxime Bouet (Fra) Team Fortuneo - Samsic 16 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 17 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 18 Camille Thominet (Fra) St Michel - Auber 93 0:00:43 19 Axel Domont (Fra) Ag2R La Mondiale 20 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 21 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 22 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:49 23 Quentin Jauregui (Fra) Ag2R La Mondiale 0:00:50 24 Miguel Angel Ballesteros Canovas (Spa) Polartec Kometa 25 Jerome Mainard (Fra) Roubaix Lille Metropole 26 Wilson Estiben Pena Molano (Col) Polartec Kometa 27 Jeremy Cabot (Fra) Roubaix Lille Metropole 28 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:01:03 29 Matthieu Ladagnous (Fra) Fdj 0:01:12 30 Georg Preidler (Aut) Fdj 31 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:01:25 32 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:30 33 Dimitri Peyskens (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 34 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept Cycling Club 35 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:49 36 Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:02:22 37 Colin Chris Stüssi (Swi) Amore & Vita - Prodir 38 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 39 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:02:26 40 Davide Rebellin (Ita) Sovac - Natura4Ever 41 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 42 Amael Moinard (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:02:30 43 Eliot Lietaer (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 44 Guillaume Levarlet (Fra) St Michel - Auber 93 45 Kevin Ledanois (Fra) Team Fortuneo - Samsic 46 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 47 Patrick Müller (Swi) Vital Concept Cycling Club 48 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 49 Samuel Dumoulin (Fra) Ag2R La Mondiale 50 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Polartec Kometa 51 Hubert Dupont (Fra) Ag2R La Mondiale 52 Davide Gabburo (Ita) Amore & Vita - Prodir 0:02:57 53 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:03:06 54 Damien Touze (Fra) St Michel - Auber 93 0:03:16 55 Isaac Canton Serrano (Spa) Polartec Kometa 0:06:47 56 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 0:07:22 57 William Bonnet (Fra) Fdj 0:08:13 58 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:10:17 59 Michel Ries (Lux) Polartec Kometa 60 Juan Camacho Del Fresno (Spa) Polartec Kometa 61 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 62 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 63 Simone Ponzi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:10:40 64 Marco Tizza (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 65 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence Ktm 0:10:44 66 Franck Bonnamour (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:10:50 67 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:10:53 68 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 0:11:13 69 Nico Denz (Ger) Ag2R La Mondiale 0:12:57 70 Alex Kirsch (Lux) Wb Aqua Protect Veranclassic 71 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina - Selle Italia 72 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 73 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:13:26 74 Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:13:34 75 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:13:41 DNF Truls Korsæth (Nor) Astana Pro Team DNF Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team DNF Benoit Jarrier (Fra) Team Fortuneo - Samsic DNF Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Justin Mottier (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie DNF Angelo Tulik (Fra) Direct Energie DNF Franklin Six (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic DNF Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini DNF Luca Raggio (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia DNF Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia DNF Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Pierre Barbier (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Pierre Idjouadiene (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix Lille Metropole DNF Romain Feillu (Fra) St Michel - Auber 93 DNF Patrick Gamper (Aut) Polartec Kometa DNF Gaetan Bille (Bel) Sovac - Natura4Ever DNF Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy DNF Omer Goldshtein (Isr) Israel Cycling Academy DNF Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy Итоговая генеральная классификация: 1 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 9:28:51 2 Alexis Vuillermoz (Fra) Ag2R La Mondiale 0:00:01 3 Rudy Molard (Fra) Fdj 4 Valentin Madouas (Fra) Fdj 0:00:03 5 Thibaut Pinot (Fra) Fdj 6 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence Ktm 0:00:13 7 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:00:39 8 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept Cycling Club 9 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 11 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 12 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 13 Maxime Bouet (Fra) Team Fortuneo - Samsic 14 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:00:44 15 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 16 Maxime Vantomme (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 0:00:46 17 Miguel Angel Ballesteros Canovas (Spa) Polartec Kometa 0:00:51 18 Justin Jules (Fra) Wb Aqua Protect Veranclassic 0:00:53 19 Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:00 20 Jeremy Cabot (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:01 21 Camille Thominet (Fra) St Michel - Auber 93 0:01:02 22 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:01:34 23 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 0:01:39 24 Dimitri Peyskens (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 0:01:49 25 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept Cycling Club 0:02:01 26 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:02:04 27 Quentin Jauregui (Fra) Ag2R La Mondiale 0:02:16 28 Samuel Dumoulin (Fra) Ag2R La Mondiale 0:02:31 29 Patrick Müller (Swi) Vital Concept Cycling Club 30 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:02:37 31 Eliot Lietaer (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 0:02:41 32 Colin Chris Stüssi (Swi) Amore & Vita - Prodir 0:02:53 33 Hubert Dupont (Fra) Ag2R La Mondiale 0:03:19 34 Damien Touze (Fra) St Michel - Auber 93 0:03:31 35 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:03:59 36 Amael Moinard (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:05:04 37 Axel Domont (Fra) Ag2R La Mondiale 0:07:09 38 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:07:15 39 Wilson Estiben Pena Molano (Col) Polartec Kometa 0:07:16 40 Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:08:48 41 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:08:52 42 Davide Rebellin (Ita) Sovac - Natura4Ever 43 Guillaume Levarlet (Fra) St Michel - Auber 93 0:08:56 44 Kevin Ledanois (Fra) Team Fortuneo - Samsic 45 Michel Ries (Lux) Polartec Kometa 0:11:19 46 Marco Tizza (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:11:22 47 Franck Bonnamour (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:11:59 48 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Polartec Kometa 0:12:21 49 Georg Preidler (Aut) Fdj 0:12:43 50 Davide Gabburo (Ita) Amore & Vita - Prodir 0:12:44 51 Isaac Canton Serrano (Spa) Polartec Kometa 0:13:13 52 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:13:27 53 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:13:42 54 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:13:57 55 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:16:43 56 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:16:59 57 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 0:17:09 58 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:17:17 59 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 0:17:39 60 Matthieu Ladagnous (Fra) Fdj 0:18:07 61 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:18:28 62 Jerome Mainard (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:19:03 63 Alex Kirsch (Lux) Wb Aqua Protect Veranclassic 0:19:23 64 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 0:19:25 65 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:20:04 66 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 0:20:43 67 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:21:12 68 Nico Denz (Ger) Ag2R La Mondiale 0:22:44 69 William Bonnet (Fra) Fdj 0:26:26 70 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 0:28:30 71 Juan Camacho Del Fresno (Spa) Polartec Kometa 0:28:38 72 Simone Ponzi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:28:53 73 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence Ktm 0:28:57 74 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina - Selle Italia 0:29:52 75 Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:30:29 