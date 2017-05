Тур Калифорнии-2017. Этап 4

Цитата: Николай Н.

Этап получился красивыл. И всё благодаря борьбе в отрыве. И только самым смелым достаётся победа.

Половина из нас в превью угадала, половина каг бэ нет. Отрыв был, большой, победа тоже с отырва, но вот генеральщики все-таки рыпались. Пелицотти подготовил Нибали и тот атаковал классно, но ещё класснее атаковал Тибо Пино. И мне это вчера уже стало немного напоминать как на Вуэльте Тома Д. "разбирали" на том последнем горном этапе пацики из Астаны. Да, горы не те, что были там, но тоже финиш не горный, и раз, а потом ещё раз взвинчивали темп. При таких раскладах (атаки Нибса м Пино) странно что Кинтана сегодня даже не пробовал, хотя после разделки 10 этапа сказал такое "I needs to 'make another strategy' to win Giro d'Italia after big time trial losses"

Цитата: Bjoern

Кстати, Висконти, "который только грегори", сегодня уже второй раз был в отрыве

Этап подобрал для себя неплохой, но столько народу в отрыве (горняков причём), так что снова в ТОПе 5, но снова без победы.

P.S.

Астана оживает, думаю поборится за командную классификацию Кангерт и Катальдо все чаще о себе напоминают. И как вознаграждение эстонец уже в 10-ке генерала