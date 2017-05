Тур Калифорнии-2017. Этап 2 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 07:40 Тур Калифорнии-2017. Этап 2 Modesto - San Jose, 144,5 км 1 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 3:43:46 2 George Bennett (Nzl) Team LottoNl-Jumbo 3 Ian Boswell (Usa) Team Sky 0:00:07 4 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 5 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:37 6 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 7 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 8 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 9 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 10 Andrew Talansky (Usa) Cannondale-Drapac 11 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 12 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 13 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 0:00:42 14 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:44 15 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 16 Serghei Tvetcov (Rom) Jelly Belly p/b Maxxis 0:00:47 17 Janier Acevedo (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:00:51 18 David Lopez (Spa) Team Sky 0:01:00 19 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 0:01:14 20 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 21 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:03:00 22 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 0:03:37 23 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 0:04:31 24 Greg Henderson (Nzl) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:04:36 25 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 26 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 27 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 28 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 29 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 30 Ben King (Usa) Dimension Data 31 Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac 32 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 0:05:00 33 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 0:05:20 34 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 0:05:42 35 Rob Britton (Can) Rally Cycling 0:10:55 36 Sepp Kuss (Usa) Rally Cycling 37 Evan Huffman (Usa) Rally Cycling 38 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 39 Floris De Tier (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:12:34 40 Daan Olivier (Ned) Team LottoNl-Jumbo 41 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 42 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 43 Matteo Dal Cin (Can) Rally Cycling 44 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 45 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 46 Jack Bauer (Nzl) Quick-Step Floors 47 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 48 Daniel Eaton (Usa) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 49 Daniel Jaramillo (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:12:52 50 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:15:10 51 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 52 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 0:15:53 53 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:16:14 54 Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNl-Jumbo 0:17:45 55 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 56 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 57 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 58 Joshua Berry (Usa) Jelly Belly p/b Maxxis 59 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 60 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 61 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 62 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 63 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 64 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 65 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 66 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 67 Danny van Poppel (Ned) Team Sky 68 Tanner Putt (Usa) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 69 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 70 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 71 Nick Dougall (Rsa) Dimension Data 72 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 73 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 74 Owain Doull (Gbr) Team Sky 75 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 76 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 77 Gavin Mannion (Usa) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 78 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo 79 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 80 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 81 Sean Bennett (Usa) Jelly Belly p/b Maxxis 82 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 83 Mathias Leturnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 84 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 85 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 86 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 87 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 88 Travis Mccabe (Usa) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 89 Danny Pate (Usa) Rally Cycling 90 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 91 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:20:46 92 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 93 Lawson Craddock (Usa) Cannondale-Drapac 94 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 95 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 96 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 97 Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates 98 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 99 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 100 Andrea Guardini (Ita) UAE Team Emirates 101 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 102 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 103 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 104 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 105 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 106 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 107 Yousif Mirza Alhammadi (Uae) UAE Team Emirates 108 Elia Viviani (Ita) Team Sky 109 Taylor Phinney (Usa) Cannondale-Drapac 110 Martin Velits (Svk) Quick-Step Floors 111 Romain Gioux (Fra) Team Novo Nordisk 112 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 113 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 114 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 115 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 116 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 117 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 118 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 119 Ulises Alfredo Castillo Soto (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis 120 Tyler Farrar (Usa) Dimension Data 121 Jacob Rathe (Usa) Jelly Belly p/b Maxxis 122 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 123 Gregory Daniel (Usa) Trek-Segafredo 124 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 125 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 126 Jordan Cheyne (Can) Jelly Belly p/b Maxxis 127 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 128 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 129 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 130 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 131 Ben Wolfe (Usa) Jelly Belly p/b Maxxis OTL Eric Young (Usa) Rally Cycling DNF Taylor Sheldon (Usa) Jelly Belly p/b Maxxis DNF Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb DNF Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac Генеральная классификация после 2 этапа 1 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 7:29:14 2 George Bennett (Nzl) Team LottoNl-Jumbo 0:00:02 3 Ian Boswell (Usa) Team Sky 0:00:14 4 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:00:16 5 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:48 6 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 7 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 8 Andrew Talansky (Usa) Cannondale-Drapac 9 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 10 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 11 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 12 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 13 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 0:00:53 14 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:00:55 15 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 16 Serghei Tvetcov (Rom) Jelly Belly p/b Maxxis 0:00:58 17 Janier Acevedo (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:01:02 18 David Lopez (Spa) Team Sky 0:01:11 19 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 0:01:25 20 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 21 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:03:11 22 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 0:03:48 23 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 0:04:42 24 Greg Henderson (Nzl) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:04:43 25 Ben King (Usa) Dimension Data 0:04:45 26 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:04:47 27 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 28 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 29 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 30 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 31 Peter Kennaugh (Gbr) Team Sky 0:05:11 32 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 0:05:31 33 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 0:05:53 34 Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac 0:08:00 35 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:10:56 36 Rob Britton (Can) Rally Cycling 0:11:06 37 Evan Huffman (Usa) Rally Cycling 38 Sepp Kuss (Usa) Rally Cycling 39 Daan Olivier (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:12:45 40 Matteo Dal Cin (Can) Rally Cycling 41 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 42 Floris De Tier (Bel) Team LottoNl-Jumbo 43 Daniel Eaton (Usa) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 44 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 45 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 46 Daniel Jaramillo (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:13:03 47 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:13:09 48 Jack Bauer (Nzl) Quick-Step Floors 0:13:31 49 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:15:21 50 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 51 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 0:16:04 52 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:16:25 53 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:16:38 54 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 0:17:51 55 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 56 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 17:52:00 57 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 58 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 59 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 60 Travis Mccabe (Usa) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 61 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:17:53 62 Tanner Putt (Usa) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:17:55 63 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 0:17:56 64 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 65 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 66 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 67 Gavin Mannion (Usa) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 68 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 69 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 70 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 71 Joshua Berry (Usa) Jelly Belly p/b Maxxis 72 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo 73 Danny Pate (Usa) Rally Cycling 74 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 75 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 76 Alexey Vermeulen (Usa) Team LottoNl-Jumbo 77 Nick Dougall (Rsa) Dimension Data 78 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 79 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 80 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 81 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 82 Sean Bennett (Usa) Jelly Belly p/b Maxxis 83 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 84 Mathias Leturnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:16 85 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:18:47 86 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:18:51 87 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:18:57 88 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 0:19:06 89 Danny van Poppel (Ned) Team Sky 0:19:57 90 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:20:15 91 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 0:20:43 92 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:20:49 93 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:20:53 94 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 95 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 96 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 97 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 98 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 99 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 0:20:57 100 Lawson Craddock (Usa) Cannondale-Drapac 101 Ulises Alfredo Castillo Soto (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis 102 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 103 Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates 104 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 105 Taylor Phinney (Usa) Cannondale-Drapac 106 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 107 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 108 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 109 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 110 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 111 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 112 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 113 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 114 Yousif Mirza Alhammadi (Uae) UAE Team Emirates 115 Gregory Daniel (Usa) Trek-Segafredo 116 Jordan Cheyne (Can) Jelly Belly p/b Maxxis 117 Jacob Rathe (Usa) Jelly Belly p/b Maxxis 118 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:21:19 119 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 120 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:21:23 121 Ben Wolfe (Usa) Jelly Belly p/b Maxxis 0:21:26 122 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:21:28 123 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:21:52 124 Tyler Farrar (Usa) Dimension Data 0:21:55 125 Andrea Guardini (Ita) UAE Team Emirates 0:22:05 126 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 127 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:22:12 128 Martin Velits (Svk) Quick-Step Floors 129 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:22:16 130 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:22:58 131 Romain Gioux (Fra) Team Novo Nordisk 0:23:23 Тур Калифорнии-2017. Маршрут Результаты 1 этапа Тура Калифорнии-2017 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: Тур Калифорнии Amgen Tour of California гонка Мирового тура Рафал Майка Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(856)

В тему: Тур Калифорнии-2017. Этап 1

Тур Романдии-2017. Пролог

Флеш Валлонь-2017. Результаты

Тур Страны Басков-2017. Этап 3

Тур Страны Басков-2017. Этап 2

Тур Страны Басков-2017. Этап 1

Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7

Результаты Страде Бьянке-2017

Cadel Evans Great Ocean Road Race-2017

Тур Даун Андер-2017. Результаты 3 этапа

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.