Tour de l’Eurometropole-2017

Сегодня, 18:19 La Louviere - Tournai, 188,6 км 1 Daniel Mclay (Gbr) Fortuneo - Oscaro 4:20:20 2 Kenny Dehaes (Bel) Wanty - Groupe Gobert 3 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 5 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bmc Racing Team 6 Oliver Naesen (Bel) Ag2R La Mondiale 7 Maxime Vantomme (Bel) Wb Veranclassic Aquality Protect 8 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 9 Baptiste Planckaert (Bel) Team Katusha Alpecin 10 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Lotto Nl - Jumbo 11 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix - Lille Metropole 12 Dries Devenyns (Bel) Quick - Step Floors 13 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 14 Maarten Wynants (Bel) Team Lotto Nl - Jumbo 15 Alexey Vermeulen (Usa) Team Lotto Nl - Jumbo 16 Timo Roosen (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 17 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 18 Alex Kirsch (Lux) Wb Veranclassic Aquality Protect 19 Martin Elmiger (Swi) Bmc Racing Team 0:00:07 20 Twan Castelijns (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 0:00:30 21 Alexander Geuens (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 0:00:32 22 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 23 Timothy Dupont (Bel) Veranda's Willems - Crelan 24 Jimmy Raibaud (Fra) Armee De Terre 25 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 26 Joeri Stallaert (Bel) Cibel - Cebon 27 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 28 Lawrence Naesen (Bel) Wb Veranclassic Aquality Protect 29 Anthony Debuy (Bel) Ago - Aqua Service 30 Yves Lampaert (Bel) Quick - Step Floors 31 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 32 Aaron Gate (Nzl) Aqua Blue Sport 33 Thomas Gibbons (Usa) Wanty - Groupe Gobert 34 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 35 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 36 Floris Gerts (Ned) Bmc Racing Team 37 Piotr Havik (Ned) Team Katusha Alpecin 38 Roy Jans (Bel) Wb Veranclassic Aquality Protect 39 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 40 Bram Welten (Ned) Bmc Racing Team 41 Yann Guyot (Fra) Armee De Terre 42 Gerry Druyts (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 43 Maximilien Picoux (Bel) T.Palm Pôle Continental Wallon 44 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 45 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 46 Maurits Lammertink (Ned) Team Katusha Alpecin 47 Tim Declercq (Bel) Quick - Step Floors 48 Bastien Duculty (Fra) Armee De Terre 49 Thomas Joly (Fra) Roubaix - Lille Metropole 50 Antoine Loy (Bel) Ago - Aqua Service 51 Gordon De Winter (Bel) Ago - Aqua Service 52 Mathias De Witte (Bel) Cibel - Cebon 53 Marco Mathis (Ger) Team Katusha Alpecin 54 Lukas Spengler (Swi) Wb Veranclassic Aquality Protect 55 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha Alpecin 56 Joeri Calleeuw (Bel) Roubaix - Lille Metropole 57 Jerome Mainard (Fra) Armee De Terre 58 Bram Tankink (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 59 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 60 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 61 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 62 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 63 Dennis Coenen (Bel) Cibel - Cebon 64 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 65 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 66 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 67 Gijs Van Hoecke (Bel) Team Lotto Nl - Jumbo 68 Arjen Livyns (Bel) Veranda's Willems - Crelan 69 Michael Schär (Swi) Bmc Racing Team 70 Silvan Dillier (Swi) Bmc Racing Team 71 Iljo Keisse (Bel) Quick - Step Floors 72 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 73 Brecht Dhaene (Bel) Wanty - Groupe Gobert 74 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Team Lotto Nl - Jumbo 0:00:41 75 Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Oscaro 76 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems - Crelan 77 Jimmy Janssens (Bel) Cibel - Cebon 0:00:47 78 Kevyn Ista (Bel) Wb Veranclassic Aquality Protect 79 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 80 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 81 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 82 Marcel Kittel (Ger) Quick - Step Floors 0:01:26 83 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 84 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Quick - Step Floors 85 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 86 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 87 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 88 Pierre Goebeert (Bel) Ago - Aqua Service 89 Arthur Baude (Bel) Ago - Aqua Service 90 Michiel Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 91 Niels De Rooze (Bel) Tarteletto - Isorex 92 Abram Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 93 Jimmy Duquennoy (Bel) Wb Veranclassic Aquality Protect 94 Julien Stassen (Bel) Wb Veranclassic Aquality Protect 95 Max Emil Boholm Kørner (Nor) T.Palm Pôle Continental Wallon 96 Julien Duval (Fra) Ag2R La Mondiale 97 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 98 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 99 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 100 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Oscaro 101 Thibault Guernalec (Fra) Fortuneo - Oscaro 0:02:10 102 Nathan Van Hooydonck (Bel) Bmc Racing Team 0:03:14 103 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 104 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha Alpecin 105 Kenny Molly (Bel) Ago - Aqua Service 106 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:03:55 107 Nico Denz (Ger) Ag2R La Mondiale 0:03:59 108 Stijn Vandenbergh (Bel) Ag2R La Mondiale 109 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 110 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 0:05:22 111 Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems - Crelan 112 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 113 Kevin De Jonghe (Bel) Cibel - Cebon 0:06:36 114 Michiel Dieleman (Bel) Cibel - Cebon 115 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 116 Nicolas Vereecken (Bel) Roubaix - Lille Metropole 117 Alan Riou (Fra) Fortuneo - Oscaro 118 Andrew Leigh (Gbr) Tarteletto - Isorex 119 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 120 Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems - Crelan 121 Daniel Oss (Ita) Bmc Racing Team 122 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:06:42 123 Norman Vahtra (Est) Ago - Aqua Service 0:08:32 124 Robby Cobbaert (Bel) Cibel - Cebon 125 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 126 Rudy Barbier (Fra) Ag2R La Mondiale 127 Antoine Didier (Bel) T.Palm Pôle Continental Wallon 128 Davide Martinelli (Ita) Quick - Step Floors 129 Timothy Stevens (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 130 Christophe Prémont (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Jonathan Breyne (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Lars Petter Nordhaug (Nor) Aqua Blue Sport DNF Alexis Gougeard (Fra) Ag2R La Mondiale DNF Jonas Goeman (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport DNF Kevin Verwaest (Bel) Tarteletto - Isorex DNF William Elliott (Can) T.Palm Pôle Continental Wallon DNF Edward Walsh (Can) T.Palm Pôle Continental Wallon DNF Guillaume Haag (Bel) T.Palm Pôle Continental Wallon DNF Stéphane Poulhies (Fra) Armee De Terre DNF Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport DNF Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Florian Maitre (Fra) Direct Energie DNF Clement Orceau (Fra) Direct Energie DNF Adrien Petit (Fra) Direct Energie DNF Charlie Arimont (Bel) Ago - Aqua Service DNF Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Steven Tronet (Fra) Armee De Terre DNF Jordi Van Dingenen (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team DNF Jordan Levasseur (Fra) Armee De Terre DNF Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal DNF Ángel Vicioso Arcos (Spa) Team Katusha Alpecin DNF Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Katusha Alpecin DNF Brecht Ruyters (Bel) Cibel - Cebon DNF Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems - Crelan DNF Martin Velits (Svk) Quick - Step Floors DNF Brent Van De Kerkhove (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team DNF Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix - Lille Metropole DNF Lander Seynaeve (Bel) Roubaix - Lille Metropole DNF Auxence Buntinx (Bel) T.Palm Pôle Continental Wallon DNF Merlijn Decoster (Bel) T.Palm Pôle Continental Wallon DNF Kevin Lebreton (Fra) Armee De Terre DNS Ciske Aneca (Bel) Tarteletto - Isorex DNS Martin Palm (Bel) Ago - Aqua Service DNS Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 