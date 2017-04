Тур Страны Басков-2017. Этап 2 Категория:

Этап 2 Iruna-Pamplona - Elciego, 173.4 км 1 Michael Albasini (Sui) Orica - Scott 4:35:22 2 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick Step Floors 0:00:00 3 Sean De Bie (Bel) Lotto - Soudal 4 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 5 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 6 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 7 Alejandro Valverde Belmonte (Esp) Movistar Team 8 Rudy Molard (Fra) FDJ 9 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 10 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 11 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 12 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNL - Jumbo 13 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 14 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Soudal 15 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 16 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Astana Pro Team 17 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 18 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - Merida 19 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 20 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 21 Jay McCarthy (Aus) Bora - Hansgrohe 22 Anthony Roux (Fra) FDJ 23 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 24 Maurits Lammertink (Ned) Team Katusha - Alpecin 25 Juan José Lobato Del Valle (Esp) Team LottoNL - Jumbo 26 Omar Fraile Matarranz (Esp) Team Dimension Data 27 Grega Bole (Slo) Bahrain - Merida 28 Nicholas Roche (Irl) BMC Racing Team 29 Mikaël Cherel (Fra) Ag2r La Mondiale 30 Serge Pauwels (Bel) Team Dimension Data 31 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Team Dimension Data 32 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis Solutions Crédits 33 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 34 Victor De La Parte Gonzalez (Esp) Movistar Team 35 Ion Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 36 Romain Bardet (Fra) Ag2r La Mondiale 37 Clément Chevrier (Fra) Ag2r La Mondiale 38 Ruben Fernandez Andujar (Esp) Movistar Team 39 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain - Merida 40 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 41 Rob Power (Aus) Orica - Scott 42 Simon Yates (Gbr) Orica - Scott 43 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Quick Step Floors 44 Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team 45 George Bennett (Nzl) Team LottoNL - Jumbo 46 Léo Vincent (Fra) FDJ 47 Alexis Vuillermoz (Fra) Ag2r La Mondiale 48 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain - Merida 49 Primož Roglic (Slo) Team LottoNL - Jumbo 50 Roman Kreuziger (Cze) Orica - Scott 51 Carlos Verona (Esp) Orica - Scott 52 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis Solutions Crédits 53 Michal Golas (Pol) Team Sky 54 Simon Gerrans (Aus) Orica - Scott 55 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNL - Jumbo 56 Rafael Valls Ferri (Esp) Lotto - Soudal 57 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Soudal 58 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 59 Ondrej Cink (Cze) Bahrain - Merida 60 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 61 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 62 Igor Anton Hernandez (Esp) Team Dimension Data 63 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 64 Rigoberto Uran Uran (Col) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 65 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Team Sky 66 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL - Jumbo 67 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 68 Andrew Talansky (Usa) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 69 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 70 Alexander Aranburu Deva (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 71 Jaime Roson Garcia (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 72 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Team Sky 73 Tiago Machado (Por) Team Katusha - Alpecin 74 John Darwin Atapuma Hurtado (Col) UAE Team Emirates 75 Anthony Perez (Fra) Cofidis Solutions Crédits 76 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 77 Floris De Tier (Bel) Team LottoNL - Jumbo 78 Kristijan Ðurasek (Cro) UAE Team Emirates 79 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 80 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 81 Michael Woods (Can) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 82 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 83 Markel Irizar Aranburu (Esp) Trek - Segafredo 84 Luis Angel Maté Mardones (Esp) Cofidis Solutions Crédits 85 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 86 Alberto Contador Velasco (Esp) Trek - Segafredo 87 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 88 André Cardoso (Por) Trek - Segafredo 89 Stephen Cummings (Gbr) Team Dimension Data 90 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Bahrain - Merida 91 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 92 Adrien Niyonshuti (Rwa) Team Dimension Data 93 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 94 Silvio Herklotz (Ger) Bora - Hansgrohe 95 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 96 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 97 Simon Clarke (Aus) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 98 Tim Wellens (Bel) Lotto - Soudal 99 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 100 Daniel Navarro Garcia (Esp) Cofidis Solutions Crédits 101 Samuel Sanchez Gonzalez (Esp) BMC Racing Team 102 Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal 103 Haimar Zubeldia Agirre (Esp) Trek - Segafredo 104 Toms Skujins (Lat) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 105 Cedric Pineau (Fra) FDJ 106 Robert Kišerlovski (Cro) Team Katusha - Alpecin 107 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 108 Daniel Moreno (Esp) Movistar Team 109 Jérémy Roy (Fra) FDJ 110 Julien Bérard (Fra) Ag2r La Mondiale 111 Antonio Nibali (Ita) Bahrain - Merida 112 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 113 Sergio Pardilla Bellon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 114 Danilo Wyss (Sui) BMC Racing Team 115 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 116 Nathan Brown (Usa) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 117 Lachlan Morton (Aus) Team Dimension Data 118 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha - Alpecin 119 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 120 Eros Capecchi (Ita) Quick Step Floors 121 Nicolas Edet (Fra) Cofidis Solutions Crédits 122 Enric Mas Nicolau (Esp) Quick Step Floors 123 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 124 Jack Haig (Aus) Orica - Scott 125 Ruben Plaza (Esp) Orica - Scott 126 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 127 Dries Devenyns (Bel) Quick Step Floors 128 José Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 129 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 130 Antonio Pedrero Lopez (Esp) Movistar Team 131 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 132 Ángel Vicioso Arcos (Esp) Team Katusha - Alpecin 133 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis Solutions Crédits 134 Yoann Bagot (Fra) Cofidis Solutions Crédits 135 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Floors 136 Laurent Didier (Lux) Trek - Segafredo 0:01:07 137 Jesus Hernandez Blazquez (Esp) Trek - Segafredo 0:01:28 138 Louis Vervaeke (Bel) Lotto - Soudal 0:01:39 139 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:02:09 140 Matteo Montaguti (Ita) Ag2r La Mondiale 141 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 142 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 143 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 144 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:02:28 145 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 146 Martin Velits (Svk) Quick Step Floors 147 Benjamin King (Usa) Team Dimension Data 148 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 149 Quentin Jauregui (Fra) Ag2r La Mondiale 150 Gianluca Brambilla (Ita) Quick Step Floors 151 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Katusha - Alpecin 152 Alex Howes (Usa) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 0:02:46 153 Jon Irisarri Rincon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 154 Hubert Dupont (Fra) Ag2r La Mondiale 155 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:03:37 156 Gregor Mühlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:03:52 157 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 0:04:04 158 Rúben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo 0:05:34 159 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:06:15 Генеральная классификация после 2 этапа 1 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 8:20:29 2 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick Step Floors 0:00:00 3 Sean De Bie (Bel) Lotto - Soudal 4 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 5 Alejandro Valverde Belmonte (Esp) Movistar Team 6 Jay McCarthy (Aus) Bora - Hansgrohe 7 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 8 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 9 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 10 Anthony Roux (Fra) FDJ 11 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNL - Jumbo 12 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - Merida 13 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 14 Rudy Molard (Fra) FDJ 15 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 16 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Soudal 17 Nicholas Roche (Irl) BMC Racing Team 18 Ruben Fernandez Andujar (Esp) Movistar Team 19 Simon Gerrans (Aus) Orica - Scott 20 George Bennett (Nzl) Team LottoNL - Jumbo 21 Romain Bardet (Fra) Ag2r La Mondiale 22 Primož Roglic (Slo) Team LottoNL - Jumbo 23 Ion Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 24 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Team Dimension Data 25 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 26 Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team 27 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 28 Rigoberto Uran Uran (Col) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 29 Michael Albasini (Sui) Orica - Scott 30 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis Solutions Crédits 31 Maurits Lammertink (Ned) Team Katusha - Alpecin 32 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Quick Step Floors 33 Alexis Vuillermoz (Fra) Ag2r La Mondiale 34 Victor De La Parte Gonzalez (Esp) Movistar Team 35 Serge Pauwels (Bel) Team Dimension Data 36 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 37 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Astana Pro Team 38 Mikaël Cherel (Fra) Ag2r La Mondiale 39 Roman Kreuziger (Cze) Orica - Scott 40 Ondrej Cink (Cze) Bahrain - Merida 41 Carlos Verona (Esp) Orica - Scott 42 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain - Merida 43 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 44 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 45 Rob Power (Aus) Orica - Scott 46 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Team Sky 47 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 48 Rafael Valls Ferri (Esp) Lotto - Soudal 49 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 50 Clément Chevrier (Fra) Ag2r La Mondiale 51 Michal Golas (Pol) Team Sky 52 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 53 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Bahrain - Merida 54 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 55 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 56 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 57 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Team Sky 58 Alexander Aranburu Deva (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 59 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Soudal 60 Floris De Tier (Bel) Team LottoNL - Jumbo 61 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 62 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 63 Jaime Roson Garcia (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 64 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain - Merida 65 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 66 Andrew Talansky (Usa) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 67 Daniel Moreno (Esp) Movistar Team 68 Danilo Wyss (Sui) BMC Racing Team 69 Luis Angel Maté Mardones (Esp) Cofidis Solutions Crédits 70 Tiago Machado (Por) Team Katusha - Alpecin 71 Samuel Sanchez Gonzalez (Esp) BMC Racing Team 72 Léo Vincent (Fra) FDJ 73 Haimar Zubeldia Agirre (Esp) Trek - Segafredo 74 Nicolas Edet (Fra) Cofidis Solutions Crédits 75 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis Solutions Crédits 76 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNL - Jumbo 77 Toms Skujins (Lat) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 78 Grega Bole (Slo) Bahrain - Merida 79 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 80 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 81 Silvio Herklotz (Ger) Bora - Hansgrohe 82 Eros Capecchi (Ita) Quick Step Floors 83 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 84 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 85 Tim Wellens (Bel) Lotto - Soudal 86 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 87 Juan José Lobato Del Valle (Esp) Team LottoNL - Jumbo 88 Omar Fraile Matarranz (Esp) Team Dimension Data 89 Markel Irizar Aranburu (Esp) Trek - Segafredo 90 Igor Anton Hernandez (Esp) Team Dimension Data 91 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 92 Enric Mas Nicolau (Esp) Quick Step Floors 93 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 94 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL - Jumbo 95 Stephen Cummings (Gbr) Team Dimension Data 96 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 97 Simon Yates (Gbr) Orica - Scott 98 Daniel Navarro Garcia (Esp) Cofidis Solutions Crédits 99 Sergio Pardilla Bellon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 100 Antonio Pedrero Lopez (Esp) Movistar Team 101 Michael Woods (Can) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 102 John Darwin Atapuma Hurtado (Col) UAE Team Emirates 103 Anthony Perez (Fra) Cofidis Solutions Crédits 104 Robert Kišerlovski (Cro) Team Katusha - Alpecin 105 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 106 Nathan Brown (Usa) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 107 Lachlan Morton (Aus) Team Dimension Data 108 Kristijan Ðurasek (Cro) UAE Team Emirates 109 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 110 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 111 Adrien Niyonshuti (Rwa) Team Dimension Data 112 André Cardoso (Por) Trek - Segafredo 113 Alberto Contador Velasco (Esp) Trek - Segafredo 114 Jack Haig (Aus) Orica - Scott 115 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 116 Julien Bérard (Fra) Ag2r La Mondiale 117 Ángel Vicioso Arcos (Esp) Team Katusha - Alpecin 118 Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal 119 Ruben Plaza (Esp) Orica - Scott 120 Antonio Nibali (Ita) Bahrain - Merida 121 Dries Devenyns (Bel) Quick Step Floors 122 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 123 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha - Alpecin 124 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis Solutions Crédits 125 Yoann Bagot (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:01:07 126 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:01:24 127 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 0:01:29 128 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 129 Cedric Pineau (Fra) FDJ 130 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 131 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:02:09 132 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 133 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 134 Matteo Montaguti (Ita) Ag2r La Mondiale 135 Simon Clarke (Aus) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 0:02:19 136 José Herrada Lopez (Esp) Movistar Team 137 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Floors 138 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Katusha - Alpecin 0:02:28 139 Gianluca Brambilla (Ita) Quick Step Floors 140 Quentin Jauregui (Fra) Ag2r La Mondiale 141 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 142 Benjamin King (Usa) Team Dimension Data 143 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 144 Alex Howes (Usa) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 0:02:46 145 Jon Irisarri Rincon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 146 Jesus Hernandez Blazquez (Esp) Trek - Segafredo 0:02:57 147 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:03:05 148 Louis Vervaeke (Bel) Lotto - Soudal 0:03:08 149 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 0:03:12 150 Laurent Didier (Lux) Trek - Segafredo 0:03:26 151 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:03:47 152 Gregor Mühlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:03:52 153 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 0:04:04 154 Hubert Dupont (Fra) Ag2r La Mondiale 0:04:15 155 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 0:04:28 156 Martin Velits (Svk) Quick Step Floors 0:04:47 157 Rúben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo 0:05:34 158 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:06:27 159 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:09:28 Тур Страны Басков 2017. Тур Страны Басков 2017. Превью Результаты 1 этапа Тура Страны Басков-2017 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: Тур Страны Басков Vuelta al Pais Vasco Мировой Тур многодневная гонка Михаэль Альбазини



